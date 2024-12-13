Formation d'intégration - Cas d'utilisation
Accueillez les nouveaux employés avec des vidéos d'intégration captivantes grâce à l'IA
Un processus d'intégration solide prépare les employés au succès. Que ce soit pour présenter la culture de l'entreprise, expliquer les processus ou guider la formation spécifique à l'équipe, HeyGen permet aux équipes RH de créer rapidement des vidéos d'intégration sans nécessiter une équipe de production complète.
Avantages et valeur
Intégrez plus rapidement les employés grâce à des expériences vidéo captivantes
Automatisez la formation d'intégration avec des vidéos alimentées par l'IA
Les vidéos d'intégration traditionnelles peuvent mobiliser beaucoup de ressources. HeyGen révolutionne le processus, permettant aux professionnels des RH et aux chefs d'équipe de créer des vidéos d'intégration de manière efficace et à grande échelle.
Générez un processus d'intégration cohérent et professionnel avec des avatars IA
Utilisez des avatars IA pour fournir du contenu d'orientation de manière cohérente et professionnelle. Intégrez des explications étape par étape, des graphiques animés et des éléments interactifs pour aider les nouvelles recrues à retenir les détails clés sur les politiques de l'entreprise, les attentes et les flux de travail.
Adapter et traduire la formation d'intégration pour les équipes internationales
Avec la plateforme alimentée par l'IA de HeyGen, vous pouvez rapidement mettre à jour les matériels d'intégration, personnaliser le contenu pour des équipes spécifiques et traduire des vidéos dans plusieurs langues. Assurez-vous que chaque nouvelle recrue bénéficie d'une formation fluide et actualisée sans coûteuses reprises.
Témoignages clients
Découvrez comment les équipes RH développent l'intégration
Comment créer
des vidéos d'intégration avec HeyGen
Connectez-vous à HeyGen et commencez à créer des vidéos de formation d'intégration captivantes générées par IA en seulement quelques minutes.
Découvrez une variété de modèles prêts à l'emploi conçus pour les orientations des nouveaux employés, les politiques de l'entreprise, la culture du lieu de travail et la formation spécifique au poste. Sélectionnez un modèle qui s'aligne avec votre processus d'intégration et appliquez instantanément votre kit de marque pour une apparence professionnelle et cohérente.
Téléchargez votre script d'intégration et choisissez un avatar IA réaliste (ou créez le vôtre) pour guider les nouveaux employés à travers les informations clés de manière engageante et accueillante. Incluez des séquences b-roll, des visuels d'entreprise et des scénarios de travail pour rendre la formation plus immersive.
Utilisez l'éditeur intuitif de glisser-déposer de HeyGen pour ajuster le texte, les palettes de couleurs, les polices et les mises en page. Ajoutez l'identité visuelle de l'entreprise, les déclarations de mission et des éléments interactifs tels que des quiz ou des points de contrôle pour renforcer les points clés de l'apprentissage.
Rendez l'intégration plus captivante avec des animations, des infographies et des effets de transition issus de la bibliothèque d'actifs HeyGen. Utilisez des encadrés, des surbrillances et des guides étape par étape pour aider les nouvelles recrues à retenir les informations efficacement.
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans le format de votre choix et diffusez-la via le LMS de votre entreprise, le portail interne ou par e-mail. Assurez-vous que tous les nouveaux employés aient accès à des matériaux d'intégration structurés et captivants qui les préparent au succès.
FAQ
HeyGen est une plateforme de création vidéo IA qui aide les entreprises à créer rapidement des vidéos d'intégration. Elle rationalise la formation des nouvelles recrues en fournissant du contenu vidéo dynamique et évolutif.
HeyGen supprime le besoin d'une production coûteuse, de présentateurs à la caméra et de montages longs. Un avatar IA délivre le contenu d'orientation de manière professionnelle, réduisant le temps de production et améliorant l'efficacité globale de la formation.
Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser votre hôte virtuel pour l'aligner avec votre image de marque. Modifiez son apparence, son ton et son script pour maintenir la cohérence de votre expérience d'intégration.
Absolument. HeyGen aide les organisations à personnaliser la création de vidéos d'intégration pour des équipes, des rôles ou des départements spécifiques afin que les nouvelles recrues reçoivent un contenu de formation pertinent.
HeyGen permet de modifier des vidéos rapidement et facilement. Changez les scripts ou les visuels et régénérez le contenu en quelques minutes, sans avoir besoin de refaire des prises.
Oui, vous pouvez optimiser les vidéos HeyGen pour les portails RH, les plateformes d'apprentissage ou les intranets. Cela garantit que les nouvelles recrues ont un accès facile à la formation de n'importe où.
Selon le contenu et la personnalisation, HeyGen peut vous aider à produire des vidéos d'intégration en quelques heures, réduisant considérablement les temps de production habituels.
Pas du tout. Grâce à la conception conviviale pour les débutants de HeyGen, le personnel RH, les gestionnaires et les formateurs peuvent facilement créer des vidéos d'intégration sans compétences techniques avancées.
Idéal pour l'orientation des nouveaux employés, la construction de la culture d'entreprise, les parcours spécifiques à un poste ou la formation à la conformité. Essentiellement, partout où vous avez besoin d'un contenu clair et captivant pour les nouveaux employés, HeyGen vous offre une solution.
Inscrivez-vous sur HeyGen, exploitez ses capacités vidéo pilotées par l'IA et commencez dès maintenant à créer des vidéos d'intégration percutantes pour votre personnel.