URL a video, convierte cualquier enlace en un video

Convierte cualquier página web en un video profesional narrado en minutos usando la herramienta de url a video de HeyGen. Pega tu enlace, elige un estilo visual y obtén un video completo con subtítulos, narración y animaciones.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

Por qué las marcas eligen HeyGen

Conversión instantánea de página web a video

Pega cualquier enlace y la herramienta lee la página, extrae el contenido clave, las imágenes y los metadatos, y luego arma automáticamente un storyboard escena por escena. No necesitas copiar y pegar nada. Obtienes en segundos un guion gráfico de video listo para revisar, con narración, visuales y tiempos ya configurados. Para equipos que convierten páginas de producto y artículos a gran escala, esto reemplaza horas de edición con un solo paso. El generador de video con IA es el punto de partida para guiones, prompts e incluso contenido basado en diapositivas usando una URL como entrada.

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HeyGen face swap avatars with multiple female AI actors in colored cards.

Guion generado con IA que puedes editar libremente

Después de que la página se analiza, la herramienta redacta un guion de narración basado en los mensajes clave, encabezados y detalles del producto que encuentra en la página. Tú lo revisas en un editor limpio antes de generar el video, con total libertad para reescribir, recortar o ampliar lo que quieras. Esto te da control total sobre la narrativa sin tener que empezar desde una página en blanco. Para contenido que parte completamente de texto escrito, texto a video se salta el paso de la URL y construye el video directamente a partir de un guion.

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HeyGen face swap avatar June HR role with tips for AI video creation.

Narración, subtítulos y música integrados

Cada video generado incluye una narración clara con voz de IA sincronizada con el contenido en pantalla, subtítulos automáticos y música de fondo ajustada al ritmo del contenido de la página. No necesitas grabaciones por separado ni software adicional para subtítulos. La narración suena natural y puedes cambiarla por otro estilo de voz, idioma o tono directamente en el editor. Para un flujo de trabajo avanzado de sincronización de audio que también funcione con material de video que subas, sincronización labial con IA ajusta el nuevo audio a cualquier video existente, cuadro por cuadro.

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HeyGen face swap editor with demo faces and layout options in edit looks UI.

Video multilingüe en más de 175 idiomas

Cualquier video generado a partir de una URL se puede traducir a más de 175 idiomas con narración natural y sincronización labial precisa, sin tener que reconstruir ni volver a grabar nada. Los equipos globales usan esto para producir un video base y distribuir versiones localizadas en cada mercado objetivo dentro del mismo flujo de trabajo. El AI Video Translator se encarga de la localización de principio a fin, incluyendo la coincidencia de voz y los subtítulos, en todos los idiomas compatibles.

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A language selection panel showing English highlighted, with video previews on either side for Spanish and Chinese content.

Procesamiento por lotes y automatización con API

Envía una lista de URLs y recibe videos terminados sin tener que tocar el editor para cada una. La API permite que los equipos definan plantillas, estilos de voz y relaciones de aspecto una sola vez y los apliquen automáticamente a cientos de enlaces. Los equipos de marketing programan los envíos para que se activen cuando se publiquen nuevas páginas. Para los equipos que también convierten documentos junto con URLs,PDF a videoprocesa archivos estáticos a través del mismo flujo.

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HeyGen face swap editor with demo faces and layout options in edit looks UI.

Casos de uso de un generador de video a partir de URL

Reutiliza tus publicaciones de blog para redes sociales

A blog post stops working the moment readers close the tab. Converting the URL into a short video immediately extends the content to social platforms without additional writing. The headline, key argument, and supporting points become a clip ready for LinkedIn, Instagram Reels, or YouTube Shorts. For full scene-by-scene treatment of long articles, article to video handles extended written content.

Páginas de producto convertidas en demos en video

Product pages are built to convert, but most buyers skip text and want to see the product in action. Paste the URL and get a narrated walkthrough covering key features, differentiators, and outcomes in under two minutes. This is faster than a screen recording and more polished for sales emails or demo embeds. Sales teams that need a structured, purpose-built format can use the product demo video generator.

Campañas de marketing desde landing pages

Landing pages are filled with conversion-optimized copy and proof points that translate directly into video. Pull the URL and generate a short clip carrying the same message in motion. Use it as a paid ad, social embed, or email creative without writing a separate brief. Teams scaling this into full campaigns can build on that foundation with marketing videos templates.

Contenido de capacitación de páginas internas

Internal knowledge base pages and HR wikis contain content employees rarely engage with in text form. Converting those URLs into narrated clips makes it more accessible and memorable. An entire onboarding library can be built from existing documentation without writing new scripts. For instructional video with SCORM and LMS support, training video covers the full L&D workflow.

Producción de contenido para agencias a gran escala

Agencies managing multiple client accounts need to produce video without expanding production hours. A URL-based workflow allows one person to process an entire website, blog section, or press archive into a video library within a single working session. Branded and localized variants can be rendered through the same pipeline with minor template adjustments. Teams producing high-volume paid content can pair url to video with the AI ad maker for direct delivery in paid ad dimensions.

Video localizado para mercados globales

A webpage in English does not reach an international audience on its own. Convert the URL into a video, then translate it into any of 175+ languages with matching narration and captions in one additional step. What once required separate production runs for each market now happens from a single source URL. The AI dubbing tool covers audio localization, voice matching, and dialect selection across all supported languages.

Cómo funciona un generador de video a partir de URL

Convierte un enlace de página web en un video listo para compartir en cuatro pasos, sin necesidad de software de edición ni experiencia previa.

Paso 1

Pega tu URL

Ingresa el enlace de cualquier página web. La herramienta lee la página y extrae automáticamente el contenido principal.

Paso 2

Elige un estilo visual

Elige una plantilla, relación de aspecto y tono que se adapten al tipo de contenido, canal y marca.

Paso 3

Revisa el guion

Lee el guion generado automáticamente, ajusta la narrativa y perfecciona el énfasis antes de generar.

Paso 4

Genera y exporta

Renderiza el video final y descárgalo en tu formato preferido, listo para compartir, insertar o programar.

Smiling woman in a video feed with a button labeled 'Your Avatar' and an upload icon.
Mouse pointer hovering over an "Edit Look" button, with a "FaceSwap" section below showing an upload option and several female faces.
A woman's portrait displayed in an app interface with a "Save as New" button.
Download swap face videos

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de video a partir de URL y cómo funciona?

Un convertidor de URL a video lee el contenido, las imágenes y los metadatos de cualquier página web y genera automáticamente un video narrado. Pega la URL y el sistema escribe un guion, elige los elementos visuales y agrega la narración de voz sin que tengas que hacer producción manual. Para flujos de trabajo que empiezan desde un guion escrito en lugar de una URL, de guion a video crea un resultado con la misma calidad empezando desde un documento en blanco.

¿Qué tipos de páginas web funcionan mejor para convertir una URL en video?

Las entradas de blog, páginas de producto, landing pages, artículos de noticias y páginas de “Acerca de” convierten muy bien. Las páginas con encabezados claros y párrafos bien estructurados producen los guiones más precisos. Las páginas que son principalmente visuales y con poco texto pueden necesitar más edición del guion antes de generar el video. Para convertir archivos de diapositivas junto con URLs,PPT a videomaneja contenido basado en presentaciones con el mismo flujo automatizado.

¿Qué tanto se pueden personalizar los videos creados a partir de una URL?

Altamente personalizable. Cambia el ritmo, las plantillas, la música de fondo, el estilo de la narración, los subtítulos, los elementos visuales y los elementos del video en línea. Usa texto a video para editar y ajustar el mensaje, aplica imagen a video para lograr visuales más ricos o afina el tiempo y las transiciones para obtener un resultado más cinematográfico.

¿Puedo traducir y localizar videos creados a partir de URLs?

Sí. Usa el video translator para crear versiones localizadas con subtítulos y narraciones traducidas. HeyGen conserva el tiempo y el ritmo mientras recrea una narración natural en los idiomas de destino para mantener la coherencia entre mercados.

¿Qué formatos de exportación y ajustes preestablecidos están disponibles?

Las opciones de exportación incluyen MP4 optimizado para web y redes sociales, recortes verticales para Reels/TikTok, recursos en loop para Canvas y archivos de alta tasa de bits para transmisión. Elige los ajustes preestablecidos por plataforma para asegurar la relación de aspecto, resolución y tamaño de archivo correctos para cada destino.

¿HeyGen ofrece una API para conversión masiva de URLs?

Sí. HeyGen ofrece endpoints REST para crear, monitorear y recuperar grabaciones de tus archivos de video. El procesamiento por lotes, las notificaciones por webhook y las integraciones de almacenamiento permiten flujos de trabajo automatizados para catálogos grandes y actualizaciones frecuentes.

¿Quién debería usar una herramienta de url a video?

Se benefician los equipos de marketing y producto, los responsables de e-commerce, educadores, publishers y creadores. Cualquier persona que necesite una producción de video rápida y escalable a partir de contenido web existente encontrará ahorros significativos de tiempo y costos frente a la producción tradicional.

¿Quién es dueño de los derechos de los videos generados a partir de mis enlaces?

Tú conservas todos los derechos sobre los videos que exportas. HeyGen no reclama propiedad alguna. Asegúrate de tener los derechos legales sobre cualquier contenido de terceros o material con derechos de autor incluido en las páginas convertidas; tú sigues siendo responsable de esos recursos.

¿Los videos creados con HeyGen son adecuados para publicidad pagada?

Sí. HeyGen genera creativos listos para usar en plataformas, optimizados para publicidad en redes sociales y programática. Usa la generación por lotes para crear muchas variaciones de anuncios para pruebas A/B y campañas de rendimiento.

¿Qué tan seguro es el contenido que subo o convierto?

Las cargas y los videos generados se cifran tanto en tránsito como en reposo. HeyGen cumple con prácticas de seguridad de nivel empresarial y ofrece controles configurables de almacenamiento y acceso. Para contenido sensible, usa integraciones de almacenamiento privado y restricciones de acceso para proteger tus archivos de video.

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