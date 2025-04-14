Después de que la página se analiza, la herramienta redacta un guion de narración basado en los mensajes clave, encabezados y detalles del producto que encuentra en la página. Tú lo revisas en un editor limpio antes de generar el video, con total libertad para reescribir, recortar o ampliar lo que quieras. Esto te da control total sobre la narrativa sin tener que empezar desde una página en blanco. Para contenido que parte completamente de texto escrito, texto a video se salta el paso de la URL y construye el video directamente a partir de un guion.