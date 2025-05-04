Generador de artículos a video para videos al instante

Cómo funciona

Cómo usar el generador de artículo a video

HeyGen convierte la creación de videos a partir de artículos en un flujo de trabajo sencillo que se adapta a tu proceso de contenido actual. Tú traes el enlace o el texto, y la plataforma se encarga del guion, las escenas y la voz mediante flujos de trabajo de y texto a video .