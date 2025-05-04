Generador de artículos a video para videos al instante

Toma tu mejor contenido escrito y conviértelo en videos que la gente realmente termina de ver. Con HeyGen, puedes convertir artículos, blogs y recursos de formato largo en videos listos para presentar que aumentan el alcance, la interacción y el tiempo en página, todo sin editores ni cámaras.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

Prueba gratis nuestro generador de video a partir de imágenes

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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Escribe en cualquier idioma
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Publicaciones de blog en clips listos para redes sociales

Publicaciones de blog en clips listos para redes sociales

Convert long blog posts into short vertical videos with clear hooks and takeaways. Use them as teasers that bring viewers back to your full article. This helps your content travel further across feeds.

Convierte tu liderazgo de opinión en videos explicativos

Convierte tu liderazgo de opinión en videos explicativos

Turn opinion pieces and deep dives into engaging video explainers. Present ideas visually so complex topics feel accessible. Executives and experts stay visible without extra recording time.

Artículos del centro de ayuda convertidos en videos tutoriales

Artículos del centro de ayuda convertidos en videos tutoriales

Take support docs and FAQs and transform them into guided tutorials. Visual walkthroughs reduce confusion and help customers self-serve, especially when using an AI video generator. Fewer tickets means more time for higher value work.

Artículos de noticias en resúmenes rápidos

Artículos de noticias en resúmenes rápidos

Convert timely updates into short summary videos for social or email. Viewers get the key points in seconds, which keeps your brand top of mind through engaging video content. Perfect for publishers and internal comms teams.

Guías evergreen convertidas en módulos tipo curso

Guías evergreen convertidas en módulos tipo curso

Break down long form guides into shorter video lessons. Each module covers one section of the article in a focused way. Learners can watch in order or jump straight to what they need, enhancing their experience with the AI video content.

De páginas de producto a videos promocionales explicativos

De páginas de producto a videos promocionales explicativos

Turn high performing product copy into short promo or explainer videos. Show benefits with visuals and narration directly pulled from your page. This keeps messaging aligned across formats.

Por qué HeyGen es el mejor generador para convertir artículos en video

HeyGen te ayuda a reutilizar cada gran artículo y convertirlo en múltiples videos de alta calidad. Empieza con una URL o pega tu texto y deja que la IA lo resuma, escriba el guion y diseñe escenas que vayan con tu marca. Obtienes más contenido a partir de lo que ya tienes, mientras tu audiencia elige cómo quiere consumirlo.

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Convierte un enlace de artículo en video en minutos

Pega un enlace o suelta el texto de tu artículo y HeyGen extrae al instante los puntos clave. La IA convierte tu contenido en un guion estructurado con escenas, narración y sugerencias visuales. Te saltas la hoja en blanco y pasas directo a pulirlo.

Alarga la vida de cada artículo

Transforma publicaciones de blog, guías y noticias en videos para redes sociales, email y landing pages. La misma historia funciona en múltiples formatos, lo que te da más valor de cada contenido que publicas.

Mantén cada video alineado con tu marca

Aplica tus fuentes, colores y logo para que los videos basados en artículos se sientan parte de la misma familia. Guarda los diseños como patrones reutilizables para que cada nuevo video se vea consistente, incluso cuando lo creen diferentes miembros del equipo.

Importación de URL y texto con resumen inteligente

Pega cualquier URL de artículo o texto y HeyGen analiza la estructura, los encabezados y las ideas clave. Elige si quieres un resumen o mantener la mayoría de los detalles intactos. La IA crea un guion de video que conserva tu mensaje principal, para que puedas crear un video sin esfuerzo.

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A mobile app interface transitioning from a text-heavy document display to a grid of image-based content.

Opciones de voz en off y presentador con IA

Elige voces de IA naturales o estilos de presentador que conecten con tu audiencia. La narración se sincroniza automáticamente con las escenas para que el ritmo se sienta fluido, perfecto para un video atractivo. Puedes ajustar el tono para contenido educativo, editorial o promocional.

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Smiling Black woman looking up with text "How to cultivate healthy lifestyle".

Escenas visuales, contenido de stock y subtítulos

HeyGen sugiere elementos visuales y diseños basados en el contenido de tu artículo, mejorando la experiencia del convertidor de artículo a video. Combina texto, material de archivo, imágenes y movimientos sencillos para mantener los videos dinámicos. Los subtítulos automáticos mejoran la accesibilidad y permiten ver el contenido sin sonido.

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A smiling woman with long dark hair, a CC icon in the top left, and "AI Captions" text in the bottom right.

Exportaciones en múltiples formatos para cada canal

Exporta videos en formatos vertical, cuadrado y horizontal desde el mismo proyecto. Cada versión mantiene el texto legible y las escenas bien encuadradas, asegurando la calidad durante la edición de video. Esto te permite publicar videos basados en artículos donde sea que tu audiencia pase tiempo.

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Smiling man at a desk with an overlay showing "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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1,300+ reviews
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de artículo a video

HeyGen convierte la creación de videos a partir de artículos en un flujo de trabajo sencillo que se adapta a tu proceso de contenido actual. Tú traes el enlace o el texto, y la plataforma se encarga del guion, las escenas y la voz mediante flujos de trabajo de y texto a video.

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Paso 1

Empieza con una URL o el texto de un artículo

Pega el enlace de tu artículo o agrega el texto que quieras reutilizar. Elige tu objetivo y la duración ideal para que el resumen se adapte al formato.

Paso 2

Elige el formato, la voz y el estilo

Elige las relaciones de aspecto para tus canales principales, luego selecciona una voz y un estilo visual. Decide si este video debe sentirse como un teaser, un video explicativo o una narrativa completa.

Paso 3

Revisa las escenas y perfecciona el guion

Previsualiza el guion generado y el desglose de escenas. Edita el texto, reordena las secciones y agrega o elimina puntos según lo necesites.

Paso 4

Genera, exporta y publica

Crea el video final y luego exporta las versiones que necesites. Publícalo en redes sociales, incrústalo junto al artículo original o agrégalo a tus campañas de email.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de artículo a video?

Una herramienta que convierte artículos en video transforma contenido escrito como blogs, noticias y guías en videos. Resume las ideas clave, agrega narración y combina elementos visuales para que tu audiencia pueda ver el contenido en lugar de solo leerlo.

¿Qué tipos de artículos funcionan mejor con HeyGen?

Los artículos claros y bien estructurados, con secciones o encabezados definidos, convierten especialmente bien. Guías paso a paso, listas, contenidos de liderazgo de opinión y actualizaciones de noticias son excelentes candidatos. Incluso los recursos densos se benefician al dividirse en historias visuales, especialmente cuando conviertes artículos en video.

¿Necesito experiencia en edición de video para usar esto?

No. HeyGen está diseñado para escritores, marketers, editores y educadores sin experiencia en edición, lo que lo convierte en una herramienta ideal de video con IA para todos. La plataforma se encarga de la estructura y los detalles técnicos mientras tú te enfocas en el mensaje y la precisión.

¿Puedo controlar qué tanto se resume mi artículo?

Sí. Puedes establecer duraciones objetivo y elegir si el video debe ser un teaser corto o un contenido más completo. Puedes editar manualmente el guion y las escenas para conservar o eliminar detalles.

¿El video mantendrá la imagen y el estilo de mi marca?

Sí. Puedes aplicar colores de marca, logotipos y fuentes a los videos basados en artículos. Los estilos guardados ayudan a asegurar que todo lo que publiques se sienta como parte del mismo sistema de marca.

¿Puedo agregar mis propios elementos visuales y material de video?

Sí. Puedes subir capturas de pantalla, diagramas, b-roll y clips de producto para reemplazar o complementar los recursos visuales sugeridos en tu proyecto de conversión de artículo a video. Esto te da una combinación de automatización y control total justo donde más importa.

¿En qué plataformas puedo publicar videos basados en artículos?

Puedes exportar en formatos listos para TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn y tu propio sitio. Los videos se pueden incrustar junto al artículo, compartir por correo electrónico o usar en campañas de anuncios, lo que hace muy fácil convertir tu blog en video.

¿Qué tan largo será normalmente mi artículo convertido a video?

Un artículo corto puede convertirse en un clip de treinta a sesenta segundos, mientras que una guía más extensa puede durar varios minutos. Puedes ajustar la duración objetivo y el ritmo para que el video se adapte a tu estrategia.

¿Puedo editar el video después de que se haya generado?

Sí. Puedes perfeccionar las escenas, actualizar el texto, ajustar los tiempos y cambiar los elementos visuales antes de exportar. Si tu artículo cambia, puedes volver a abrir el proyecto y generar una nueva versión.

¿Cómo ayuda artículo a video a mi estrategia de contenido?

Convertir artículos en video amplía el alcance del contenido que ya creaste. Te ayuda a llegar a audiencias que prefieren el video, aumenta las métricas de interacción y le da a cada buen artículo más oportunidades de destacar en todos tus canales.

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