Generador de artículos a video para videos al instante

Toma tu mejor contenido escrito y conviértelo en videos que la gente realmente termina de ver. Con HeyGen, puedes convertir artículos, blogs y recursos de formato largo en videos listos para presentar que aumentan el alcance, la interacción y el tiempo en página, todo sin editores ni cámaras.
Prueba gratis nuestro generador de video a partir de imágenes
Convert long blog posts into short vertical videos with clear hooks and takeaways. Use them as teasers that bring viewers back to your full article. This helps your content travel further across feeds.
Turn opinion pieces and deep dives into engaging video explainers. Present ideas visually so complex topics feel accessible. Executives and experts stay visible without extra recording time.
Take support docs and FAQs and transform them into guided tutorials. Visual walkthroughs reduce confusion and help customers self-serve, especially when using an AI video generator. Fewer tickets means more time for higher value work.
Convert timely updates into short summary videos for social or email. Viewers get the key points in seconds, which keeps your brand top of mind through engaging video content. Perfect for publishers and internal comms teams.
Break down long form guides into shorter video lessons. Each module covers one section of the article in a focused way. Learners can watch in order or jump straight to what they need, enhancing their experience with the AI video content.
Turn high performing product copy into short promo or explainer videos. Show benefits with visuals and narration directly pulled from your page. This keeps messaging aligned across formats.
Por qué HeyGen es el mejor generador para convertir artículos en video
HeyGen te ayuda a reutilizar cada gran artículo y convertirlo en múltiples videos de alta calidad. Empieza con una URL o pega tu texto y deja que la IA lo resuma, escriba el guion y diseñe escenas que vayan con tu marca. Obtienes más contenido a partir de lo que ya tienes, mientras tu audiencia elige cómo quiere consumirlo.
Pega un enlace o suelta el texto de tu artículo y HeyGen extrae al instante los puntos clave. La IA convierte tu contenido en un guion estructurado con escenas, narración y sugerencias visuales. Te saltas la hoja en blanco y pasas directo a pulirlo.
Transforma publicaciones de blog, guías y noticias en videos para redes sociales, email y landing pages. La misma historia funciona en múltiples formatos, lo que te da más valor de cada contenido que publicas.
Aplica tus fuentes, colores y logo para que los videos basados en artículos se sientan parte de la misma familia. Guarda los diseños como patrones reutilizables para que cada nuevo video se vea consistente, incluso cuando lo creen diferentes miembros del equipo.
Importación de URL y texto con resumen inteligente
Pega cualquier URL de artículo o texto y HeyGen analiza la estructura, los encabezados y las ideas clave. Elige si quieres un resumen o mantener la mayoría de los detalles intactos. La IA crea un guion de video que conserva tu mensaje principal, para que puedas crear un video sin esfuerzo.
Opciones de voz en off y presentador con IA
Elige voces de IA naturales o estilos de presentador que conecten con tu audiencia. La narración se sincroniza automáticamente con las escenas para que el ritmo se sienta fluido, perfecto para un video atractivo. Puedes ajustar el tono para contenido educativo, editorial o promocional.
Escenas visuales, contenido de stock y subtítulos
HeyGen sugiere elementos visuales y diseños basados en el contenido de tu artículo, mejorando la experiencia del convertidor de artículo a video. Combina texto, material de archivo, imágenes y movimientos sencillos para mantener los videos dinámicos. Los subtítulos automáticos mejoran la accesibilidad y permiten ver el contenido sin sonido.
Exportaciones en múltiples formatos para cada canal
Exporta videos en formatos vertical, cuadrado y horizontal desde el mismo proyecto. Cada versión mantiene el texto legible y las escenas bien encuadradas, asegurando la calidad durante la edición de video. Esto te permite publicar videos basados en artículos donde sea que tu audiencia pase tiempo.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de artículo a video
HeyGen convierte la creación de videos a partir de artículos en un flujo de trabajo sencillo que se adapta a tu proceso de contenido actual. Tú traes el enlace o el texto, y la plataforma se encarga del guion, las escenas y la voz mediante flujos de trabajo de y texto a video.
Pega el enlace de tu artículo o agrega el texto que quieras reutilizar. Elige tu objetivo y la duración ideal para que el resumen se adapte al formato.
Elige las relaciones de aspecto para tus canales principales, luego selecciona una voz y un estilo visual. Decide si este video debe sentirse como un teaser, un video explicativo o una narrativa completa.
Previsualiza el guion generado y el desglose de escenas. Edita el texto, reordena las secciones y agrega o elimina puntos según lo necesites.
Crea el video final y luego exporta las versiones que necesites. Publícalo en redes sociales, incrústalo junto al artículo original o agrégalo a tus campañas de email.
Una herramienta que convierte artículos en video transforma contenido escrito como blogs, noticias y guías en videos. Resume las ideas clave, agrega narración y combina elementos visuales para que tu audiencia pueda ver el contenido en lugar de solo leerlo.
Los artículos claros y bien estructurados, con secciones o encabezados definidos, convierten especialmente bien. Guías paso a paso, listas, contenidos de liderazgo de opinión y actualizaciones de noticias son excelentes candidatos. Incluso los recursos densos se benefician al dividirse en historias visuales, especialmente cuando conviertes artículos en video.
No. HeyGen está diseñado para escritores, marketers, editores y educadores sin experiencia en edición, lo que lo convierte en una herramienta ideal de video con IA para todos. La plataforma se encarga de la estructura y los detalles técnicos mientras tú te enfocas en el mensaje y la precisión.
Sí. Puedes establecer duraciones objetivo y elegir si el video debe ser un teaser corto o un contenido más completo. Puedes editar manualmente el guion y las escenas para conservar o eliminar detalles.
Sí. Puedes aplicar colores de marca, logotipos y fuentes a los videos basados en artículos. Los estilos guardados ayudan a asegurar que todo lo que publiques se sienta como parte del mismo sistema de marca.
Sí. Puedes subir capturas de pantalla, diagramas, b-roll y clips de producto para reemplazar o complementar los recursos visuales sugeridos en tu proyecto de conversión de artículo a video. Esto te da una combinación de automatización y control total justo donde más importa.
Puedes exportar en formatos listos para TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn y tu propio sitio. Los videos se pueden incrustar junto al artículo, compartir por correo electrónico o usar en campañas de anuncios, lo que hace muy fácil convertir tu blog en video.
Un artículo corto puede convertirse en un clip de treinta a sesenta segundos, mientras que una guía más extensa puede durar varios minutos. Puedes ajustar la duración objetivo y el ritmo para que el video se adapte a tu estrategia.
Sí. Puedes perfeccionar las escenas, actualizar el texto, ajustar los tiempos y cambiar los elementos visuales antes de exportar. Si tu artículo cambia, puedes volver a abrir el proyecto y generar una nueva versión.
Convertir artículos en video amplía el alcance del contenido que ya creaste. Te ayuda a llegar a audiencias que prefieren el video, aumenta las métricas de interacción y le da a cada buen artículo más oportunidades de destacar en todos tus canales.
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