La integración de HeyGen y Sora 2 les da a creadores, educadores, emprendedores y empresas la capacidad de generar B-roll cinematográfico, escenas y recursos visuales directamente dentro de su flujo de trabajo. Esta integración hace que contar historias sea más rápido, más creativo y con mayor impacto, sin agregar pasos extra.
Creatividad desbloqueada
Puedes generar B-roll, escenas y elementos visuales al instante con un simple prompt. Esto amplía el rango creativo de cada proyecto de video y te permite pasar de una idea a los recursos visuales que la acompañan en segundos con el generador de B-roll con IA integrado de HeyGen.
Sin fricciones en tu flujo de trabajo
No hay que cambiar de app, ni hacer exportaciones, ni usar herramientas extra. Todo sucede dentro de HeyGen, donde los usuarios ya crean. Esto mantiene los flujos de trabajo simples y hace que cada video sea más dinámico.
Visuales y diseños de alta calidad
Usa los recursos visuales integrados o sube tus propias capturas de pantalla, grabaciones o recursos de tu marca. HeyGen mantiene diseños limpios, texto bien colocado y espacios consistentes para que quienes ven el contenido se concentren en la instrucción y no en el ruido visual. Cada escena está optimizada para la claridad y el aprendizaje., normal
Valor para la comunicación
Puedes darle más claridad a tu mensaje con elementos visuales contextuales que lo refuercen. Esto hace que la comunicación sea más efectiva y tenga mayor impacto. Al mismo tiempo, reduces el tiempo de producción sin sacrificar la creatividad.
Impulsado por OpenAI Sora 2
OpenAI Sora 2 es el modelo avanzado de generación de video y audio que impulsa las nuevas funciones de narración de HeyGen. Ofrece realismo, física precisa, diálogos naturales y control total en secuencias con múltiples tomas. Sora 2 destaca por crear visuales de IA realistas, con estilo anime y cinematográficos, con efectos de sonido sincronizados.
Con HeyGen, ese poder ahora está disponible directamente dentro de tu flujo de trabajo y a través de la nueva app de escritorio Sora 2 para usuarios avanzados.
Cómo crear videos de Sora con IA
Crear videos con IA es rápido y sencillo. Con HeyGen, conviertes pasos escritos en un video tutorial completo usando un flujo de trabajo guiado diseñado para la velocidad y para hacer actualizaciones fácilmente.
Elige tu audiencia, plataforma y objetivo de aprendizaje. Define qué quieres que la persona que vea el video entienda o sea capaz de hacer después de verlo.
Pega tus pasos o escribe una breve descripción. HeyGen genera automáticamente un video tutorial completo.
Edita el texto, cambia los estilos de voz en off, ajusta los elementos visuales o traduce el video a más idiomas.
Descarga tu video tutorial y publícalo donde quieras. Actualízalo cuando quieras editando el texto y generándolo de nuevo.
Es la integración del modelo de video Sora 2 de OpenAI con HeyGen, que permite la creación instantánea de B-roll, escenas y elementos visuales dentro de la plataforma. Por tiempo limitado, genera cualquier cantidad de videos sin la marca de agua de Sora.
OpenAI Sora es un modelo de IA de nueva generación para la creación de video y audio. La app Sora usa esta tecnología para crear, remezclar y compartir videos generados con IA con realismo, precisión física y sonido nativo.
Sora 2 ofrece realismo, física precisa, diálogos nativos y control total sobre secuencias de múltiples tomas.
No. Todo sucede dentro de HeyGen sin cambiar de aplicación ni exportar archivos. La app de escritorio Sora 2 es ideal para creadores que quieren un potente generador de video con IA y audio sincronizado.
Sí. Como el flujo de trabajo se basa en un guion, puedes editar un paso, cambiar una escena o actualizar la terminología y volver a renderizar rápido. Esto es ideal para equipos que se mueven rápido y necesitan tutoriales actualizados sin volver a grabar cada vez que cambia una interfaz o una política.
Tú conservas los derechos sobre el contenido que creas, incluidos tus guiones y los videos exportados. La seguridad y los controles de acceso dependen de tu plan y de la configuración de tu espacio de trabajo. Para entrenamientos sensibles, sigue tus políticas internas y limita el acceso solo a los equipos que necesitan esos recursos.
No. Todo sucede dentro de HeyGen sin cambiar de aplicación ni exportar archivos. La app de escritorio Sora 2 es ideal para creadores que quieren un potente generador de video con IA y audio sincronizado.
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