Impulsado por OpenAI Sora 2

OpenAI Sora 2 es el modelo avanzado de generación de video y audio que impulsa las nuevas funciones de narración de HeyGen. Ofrece realismo, física precisa, diálogos naturales y control total en secuencias con múltiples tomas. Sora 2 destaca por crear visuales de IA realistas, con estilo anime y cinematográficos, con efectos de sonido sincronizados.

Con HeyGen, ese poder ahora está disponible directamente dentro de tu flujo de trabajo y a través de la nueva app de escritorio Sora 2 para usuarios avanzados.