Creador de invitaciones con IA para invitaciones al instante

Crea invitaciones en video hermosas y listas para compartir a partir de guiones, imágenes o links de eventos usando el creador de invitaciones con IA gratis de HeyGen. Pega el texto de tu evento, elige un estilo visual y genera al instante invitaciones pulidas con escenas animadas, narración, subtítulos y formatos listos para exportar, sin necesidad de cámaras ni edición.

128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Fondo negro usado como separador visual en el sitio web de la plataforma de videos con IA de HeyGen

Invitaciones para bodas y momentos especiales

Generate elegant, animated wedding invites that highlight names, dates, venue details, and RSVP links. Localize versions for guests in different languages and produce both short teaser clips and full announcement videos.

Fondo negro

Eventos corporativos y webinars

Convert agendas, speaker bios, and registration links into professional video invites for partners or internal teams. Apply corporate templates and export versions for email, intranet, and LinkedIn campaigns.

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Fiestas y reuniones privadas

Create playful birthday, housewarming, or holiday video invites with themed motion, music, and instant share links—perfect for group chats and social posts.

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Recaudaciones de fondos y alcance para organizaciones sin fines de lucro

Design persuasive video invitations that explain purpose, schedule, and donation options. Produce tailored versions for partner segments and track engagement after distribution using AI.

Fondo negro usado como separador visual en el sitio de la plataforma de videos con IA de HeyGen

Lanzamientos de producto e invitaciones para prensa

Send cinematic launch invites that include teaser visuals, event run-of-show, and RSVP CTAs. Regenerate updates as details evolve without re-shoots.

Fondo negro usado como marcador de posición para contenido de video con IA de HeyGen

Experiencias personalizadas para huéspedes

Use guest name variables or uploaded photos to produce individualized video invites at scale. HeyGen helps craft a personal touch while automating mass personalization for creating invitations.

Por qué HeyGen es el mejor creador de invitaciones con IA

HeyGen convierte textos de invitación en videos de invitación generados con IA, con visuales de calidad de producción, tiempos inteligentes y entrega multilingüe. Los equipos crean invitaciones con la marca de forma consistente y rápida, las localizan sin esfuerzo y escalan las invitaciones para invitados, socios y asistentes con un esfuerzo mínimo.

Comienza gratis
Videos de invitación instantáneos

Convierte los detalles de tu evento en un video terminado en minutos. HeyGen automatiza la secuencia de escenas, la animación y el tiempo para que puedas enfocarte en el mensaje, no en la producción.

Con marca y editable

Aplica colores, tipografías, logotipos y plantillas de tu marca. Edita escenas, cambia recursos o ajusta el texto mientras mantienes una identidad consistente en cada invitación y formato.

Invitaciones listas para todo el mundo

Traduce el copy de tu evento y regenera videos en otros idiomas con doblaje y subtítulos. El traductor de video de HeyGen recrea el ritmo y la sincronización para que tu invitación se escuche natural usando IA.

Composición y tiempos de escena guiados por guion

Pega el texto de tu invitación o sube una lista de invitados y HeyGen crea un video, escena por escena, que sigue tu copy. El motor identifica encabezados, detalles de RSVP y bloques de agenda para crear escenas claras y fáciles de leer, con transiciones fluidas, texto animado y énfasis visual en los datos clave. Usa Image to video para mejorar la experiencia de tu invitación en línea. Usa tus fotos como inputs para convertirlas en fondos animados y mantener las escenas visualmente consistentes entre versiones.

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script to video

Sistema de diseño animado con controles de marca

Elige entre plantillas seleccionadas o personaliza por completo las paletas de color, la tipografía, las curvas de movimiento y los lower thirds. El motor de diseño de HeyGen aplica automáticamente tu kit de marca a cada invitación, mantiene la legibilidad en pantallas pequeñas y asegura que el movimiento y el ritmo coincidan con el tono del evento, ya sea formal, divertido o cinematográfico.

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brand control

Narraciones de voz naturales, música y compatibilidad con sincronización labial

Agrega narraciones con voz de IA con calidad de estudio en decenas de idiomas, elige música de fondo que vaya con el mood y usa clonación de voz para mensajes personalizados. Cuando incluyes un presentador en pantalla o un avatar, HeyGen aplica una sincronización labial precisa para que las invitaciones habladas coincidan a la perfección con el movimiento generado.

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Voice cloning

Exportaciones optimizadas para cada plataforma y automatización

Renderiza invitaciones como MP4, Shorts verticales o GIF listos para mensajes, redes sociales, correo electrónico o páginas de eventos usando un diseño personalizable. Usa la generación masiva o la API para crear cientos de invitaciones personalizadas desde una hoja de cálculo y automatiza el envío con webhooks e integraciones de almacenamiento en la nube.

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motion graphics photos to video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el creador de invitaciones con IA

Crea invitaciones en video con IA en cuatro pasos claros, desde el texto hasta el video listo para compartir.

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Paso 1

Ingresa los detalles del evento o pega tu guion

Agrega nombres, fecha, hora, ubicación, enlace de RSVP y cualquier nota. HeyGen analiza el texto, identifica los elementos prioritarios y prepara un st

Paso 2

Elige un tema visual y una voz

Elige una plantilla personalizable, una combinación de colores y música de fondo para tus invitaciones. Selecciona una voz para los anuncios o sube un clip corto para crear una clonación de voz personalizada.

Paso 3

Ajusta a detalle las escenas y la personalización

Edita el texto, reemplaza imágenes o agrega variables de invitado para crear versiones personalizadas. Ajusta el tiempo, la intensidad del movimiento o los estilos de subtítulos con controles sencillos.

Paso 4

Genera, exporta y distribuye

Renderiza archivos optimizados para redes sociales, email y páginas de eventos usando un creador de invitaciones gratis. Usa el modo por lotes o la API para crear miles de invitaciones personalizadas y activar su envío mediante webhooks o integraciones.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de invitaciones con IA y en qué se diferencia de un editor de plantillas?

Un creador de invitaciones con IA convierte el texto de tu evento, tus imágenes o enlaces en un video completamente producido usando visuales generativos, diseño de movimiento, locuciones y automatización de tiempos. A diferencia de los editores con plantillas estáticas, HeyGen construye escenas animadas, aplica un ritmo automático y genera formatos de video listos para compartir sin keyframes manuales ni edición compleja.

¿Puedo personalizar los diseños de las invitaciones y mantenerlos alineados con mi marca?

Sí. HeyGen es compatible con kits de marca que aplican automáticamente colores, fuentes, logotipos y reglas de diseño en cada invitación. Puedes ajustar con detalle las curvas de movimiento, los estilos de subtítulos y la composición de la escena para asegurarte de que cada versión cumpla con los estándares de tu marca.

¿Cómo funcionan la personalización y las invitaciones específicas para cada invitado?

Sube una hoja de cálculo con variables de tus invitados—nombres, enlaces a fotos o saludos—y HeyGen genera invitaciones personalizadas en lote. Cada archivo puede incluir una línea de voz o una imagen personalizada, lo que permite un alcance masivo y personal sin edición manual.

¿Se admiten invitaciones multilingües?

Sí. Usa el generador de invitaciones con IA gratis integrado para agilizar tu proceso de diseño. traductor de video para crear versiones localizadas. HeyGen traduce el texto del guion, genera narraciones con voces naturales y ajusta los subtítulos y la sincronización labial al audio traducido para que los mensajes se sientan naturales para tus invitados internacionales.

¿Puedo usar mi propia música o elegir pistas libres de regalías?

Puedes subir pistas con licencia o elegir de la biblioteca de música autorizada de HeyGen. El motor ajusta la música al ritmo y puede modificar automáticamente las ediciones para sincronizarlas con los momentos musicales y lograr un resultado pulido.

¿Qué formatos de exportación y ajustes preestablecidos para plataformas están disponibles?

Exporta archivos MP4 optimizados para correo electrónico, redes sociales o páginas de eventos, reels verticales para Instagram y TikTok, o GIFs en loop para mensajes rápidos. Los presets aseguran las proporciones, bitrates y la incrustación de subtítulos correctos para cada destino.

¿Cuánto tiempo tarda en generarse un video de invitación?

La mayoría de los videos de invitación se generan en cuestión de minutos, según su duración y complejidad. Los tiempos de generación por lotes escalan según el volumen; las APIs y los webhooks permiten entregas asíncronas para catálogos grandes.

¿Quién es dueño de los videos y están seguros?

Tú conservas la propiedad total de todas las invitaciones generadas. HeyGen almacena y transmite los datos de forma segura con controles de nivel empresarial. Para eventos sensibles, usa integraciones de almacenamiento privado y acceso basado en roles para administrar la distribución.

¿Puedo actualizar una invitación después de crearla?

Sí. Edita tu guion, cambia los visuales o ajusta la voz y vuelve a generar. HeyGen actualiza solo las escenas que cambiaste, haciendo que las ediciones iterativas sean rápidas y eficientes sin tener que reconstruir todo el video.

¿HeyGen se integra con sistemas de RSVP o correo electrónico?

HeyGen es compatible con enlaces para compartir exportables y descargas de archivos para cualquier plataforma de correo electrónico o RSVP, y puede conectarse vía APIs para automatizar la entrega en herramientas de CRM, email marketing o gestión de eventos.

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