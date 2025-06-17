Creador de invitaciones con IA para invitaciones al instante

Pega el texto de tu invitación o sube una lista de invitados y HeyGen crea un video, escena por escena, que sigue tu copy. El motor identifica encabezados, detalles de RSVP y bloques de agenda para crear escenas claras y fáciles de leer, con transiciones fluidas, texto animado y énfasis visual en los datos clave. Usa Image to video para mejorar la experiencia de tu invitación en línea. Usa tus fotos como inputs para convertirlas en fondos animados y mantener las escenas visualmente consistentes entre versiones.