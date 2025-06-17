Creador de invitaciones con IA para invitaciones al instante

Crea invitaciones en video hermosas y listas para compartir a partir de guiones, imágenes o links de eventos usando el creador de invitaciones con IA gratis de HeyGen. Pega el texto de tu evento, elige un estilo visual y genera al instante invitaciones pulidas con escenas animadas, narración, subtítulos y formatos listos para exportar, sin necesidad de cámaras ni edición.
Prueba gratis nuestro generador de video a partir de imágenes
Generate elegant, animated wedding invites that highlight names, dates, venue details, and RSVP links. Localize versions for guests in different languages and produce both short teaser clips and full announcement videos.
Convert agendas, speaker bios, and registration links into professional video invites for partners or internal teams. Apply corporate templates and export versions for email, intranet, and LinkedIn campaigns.
Create playful birthday, housewarming, or holiday video invites with themed motion, music, and instant share links—perfect for group chats and social posts.
Design persuasive video invitations that explain purpose, schedule, and donation options. Produce tailored versions for partner segments and track engagement after distribution using AI.
Send cinematic launch invites that include teaser visuals, event run-of-show, and RSVP CTAs. Regenerate updates as details evolve without re-shoots.
Use guest name variables or uploaded photos to produce individualized video invites at scale. HeyGen helps craft a personal touch while automating mass personalization for creating invitations.
Por qué HeyGen es el mejor creador de invitaciones con IA
HeyGen convierte textos de invitación en videos de invitación generados con IA, con visuales de calidad de producción, tiempos inteligentes y entrega multilingüe. Los equipos crean invitaciones con la marca de forma consistente y rápida, las localizan sin esfuerzo y escalan las invitaciones para invitados, socios y asistentes con un esfuerzo mínimo.
Convierte los detalles de tu evento en un video terminado en minutos. HeyGen automatiza la secuencia de escenas, la animación y el tiempo para que puedas enfocarte en el mensaje, no en la producción.
Aplica colores, tipografías, logotipos y plantillas de tu marca. Edita escenas, cambia recursos o ajusta el texto mientras mantienes una identidad consistente en cada invitación y formato.
Traduce el copy de tu evento y regenera videos en otros idiomas con doblaje y subtítulos. El traductor de video de HeyGen recrea el ritmo y la sincronización para que tu invitación se escuche natural usando IA.
Composición y tiempos de escena guiados por guion
Pega el texto de tu invitación o sube una lista de invitados y HeyGen crea un video, escena por escena, que sigue tu copy. El motor identifica encabezados, detalles de RSVP y bloques de agenda para crear escenas claras y fáciles de leer, con transiciones fluidas, texto animado y énfasis visual en los datos clave. Usa Image to video para mejorar la experiencia de tu invitación en línea. Usa tus fotos como inputs para convertirlas en fondos animados y mantener las escenas visualmente consistentes entre versiones.
Sistema de diseño animado con controles de marca
Elige entre plantillas seleccionadas o personaliza por completo las paletas de color, la tipografía, las curvas de movimiento y los lower thirds. El motor de diseño de HeyGen aplica automáticamente tu kit de marca a cada invitación, mantiene la legibilidad en pantallas pequeñas y asegura que el movimiento y el ritmo coincidan con el tono del evento, ya sea formal, divertido o cinematográfico.
Narraciones de voz naturales, música y compatibilidad con sincronización labial
Agrega narraciones con voz de IA con calidad de estudio en decenas de idiomas, elige música de fondo que vaya con el mood y usa clonación de voz para mensajes personalizados. Cuando incluyes un presentador en pantalla o un avatar, HeyGen aplica una sincronización labial precisa para que las invitaciones habladas coincidan a la perfección con el movimiento generado.
Exportaciones optimizadas para cada plataforma y automatización
Renderiza invitaciones como MP4, Shorts verticales o GIF listos para mensajes, redes sociales, correo electrónico o páginas de eventos usando un diseño personalizable. Usa la generación masiva o la API para crear cientos de invitaciones personalizadas desde una hoja de cálculo y automatiza el envío con webhooks e integraciones de almacenamiento en la nube.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el creador de invitaciones con IA
Crea invitaciones en video con IA en cuatro pasos claros, desde el texto hasta el video listo para compartir.
Agrega nombres, fecha, hora, ubicación, enlace de RSVP y cualquier nota. HeyGen analiza el texto, identifica los elementos prioritarios y prepara un st
Elige una plantilla personalizable, una combinación de colores y música de fondo para tus invitaciones. Selecciona una voz para los anuncios o sube un clip corto para crear una clonación de voz personalizada.
Edita el texto, reemplaza imágenes o agrega variables de invitado para crear versiones personalizadas. Ajusta el tiempo, la intensidad del movimiento o los estilos de subtítulos con controles sencillos.
Renderiza archivos optimizados para redes sociales, email y páginas de eventos usando un creador de invitaciones gratis. Usa el modo por lotes o la API para crear miles de invitaciones personalizadas y activar su envío mediante webhooks o integraciones.
Un creador de invitaciones con IA convierte el texto de tu evento, tus imágenes o enlaces en un video completamente producido usando visuales generativos, diseño de movimiento, locuciones y automatización de tiempos. A diferencia de los editores con plantillas estáticas, HeyGen construye escenas animadas, aplica un ritmo automático y genera formatos de video listos para compartir sin keyframes manuales ni edición compleja.
Sí. HeyGen es compatible con kits de marca que aplican automáticamente colores, fuentes, logotipos y reglas de diseño en cada invitación. Puedes ajustar con detalle las curvas de movimiento, los estilos de subtítulos y la composición de la escena para asegurarte de que cada versión cumpla con los estándares de tu marca.
Sube una hoja de cálculo con variables de tus invitados—nombres, enlaces a fotos o saludos—y HeyGen genera invitaciones personalizadas en lote. Cada archivo puede incluir una línea de voz o una imagen personalizada, lo que permite un alcance masivo y personal sin edición manual.
Sí. Usa el generador de invitaciones con IA gratis integrado para agilizar tu proceso de diseño. traductor de video para crear versiones localizadas. HeyGen traduce el texto del guion, genera narraciones con voces naturales y ajusta los subtítulos y la sincronización labial al audio traducido para que los mensajes se sientan naturales para tus invitados internacionales.
Puedes subir pistas con licencia o elegir de la biblioteca de música autorizada de HeyGen. El motor ajusta la música al ritmo y puede modificar automáticamente las ediciones para sincronizarlas con los momentos musicales y lograr un resultado pulido.
Exporta archivos MP4 optimizados para correo electrónico, redes sociales o páginas de eventos, reels verticales para Instagram y TikTok, o GIFs en loop para mensajes rápidos. Los presets aseguran las proporciones, bitrates y la incrustación de subtítulos correctos para cada destino.
La mayoría de los videos de invitación se generan en cuestión de minutos, según su duración y complejidad. Los tiempos de generación por lotes escalan según el volumen; las APIs y los webhooks permiten entregas asíncronas para catálogos grandes.
Tú conservas la propiedad total de todas las invitaciones generadas. HeyGen almacena y transmite los datos de forma segura con controles de nivel empresarial. Para eventos sensibles, usa integraciones de almacenamiento privado y acceso basado en roles para administrar la distribución.
Sí. Edita tu guion, cambia los visuales o ajusta la voz y vuelve a generar. HeyGen actualiza solo las escenas que cambiaste, haciendo que las ediciones iterativas sean rápidas y eficientes sin tener que reconstruir todo el video.
HeyGen es compatible con enlaces para compartir exportables y descargas de archivos para cualquier plataforma de correo electrónico o RSVP, y puede conectarse vía APIs para automatizar la entrega en herramientas de CRM, email marketing o gestión de eventos.
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