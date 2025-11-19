Creador de intros de YouTube para aperturas de marca

Dale a tu canal la apertura que se merece. HeyGen te ayuda a crear intros llamativas para YouTube que hacen que tu audiencia reconozca tu marca al instante y se emocione por lo que viene. Puedes diseñar intros con movimiento cinematográfico, branding nítido y un ritmo dinámico en cuestión de minutos.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Fondo negro sin contenido visible, usado como marcador de posición en el sitio de la plataforma de videos con IA de HeyGen

Canales de gaming y entretenimiento

Add thrilling sound design, animated logos, and fast motion that matches your energy. Give new viewers a reason to instantly remember your channel name.

Logotipo de HeyGen

Creadores de vlogs y estilo de vida

Share personality-first visuals that introduce your story and style. Create intros that feel warm, relatable, and welcoming to your community.

Fondo negro sin contenido visible, usado como marcador de posición para las visuales de generación de video con IA de HeyGen

Videos educativos y explicativos

Help viewers follow your lessons from video one. Clear branding makes your knowledge easier to trust and topics easier to engage with.

Fondo negro

Canales de negocio, producto y marca

Turn every video into a branded marketing asset. Short intros give your messaging a professional edge that elevates credibility.

Contenido de reseñas y unboxings

Contenido de reseñas y unboxings

Quickly set the tone and build anticipation before the reveal. Intros become part of the viewing ritual that keeps audiences watching regularly.

Shorts de YouTube y clips para redes sociales

Shorts de YouTube y clips para redes sociales

Create optimized intros for vertical formats where rapid attention is critical. Compact, high-impact visuals are designed for fast consumption.

Por qué elegir el creador de intros para YouTube de HeyGen

Solo tienes unos segundos para causar una primera impresión. HeyGen se asegura de que esos segundos cuenten al crear intros que se ven profesionales, refuerzan la identidad de tu marca y convierten a los espectadores en suscriptores, haciendo que tu video de introducción sea realmente impactante.

Empieza con una idea sencilla o un prompt corto y luego personaliza tu intro con motion graphics, estilos de texto, controles de color y sonido para que cada intro de video sea única y totalmente tuya.

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Capta la atención desde el primer segundo

Engancha a las personas desde el inicio de cada video para que sigan viendo. Las intros generan confianza, marcan expectativas y animan a los espectadores a suscribirse y quedarse con tu contenido.

Imagen de marca visual consistente en todos tus videos

Agrega tu logo, eslogan y colores para reforzar al instante la identidad de tu canal usando la plantilla gratuita de intro para YouTube. Con los ajustes preestablecidos guardados, cada intro se siente coherente y fácil de reconocer para audiencias nuevas y recurrentes.

Creación rápida sin límites creativos

Crea motion design de alto nivel sin tener que aprender software de animación. La IA guía el estilo y el ritmo para que obtengas resultados pulidos más rápido y con menos esfuerzo.

Gráficos animados con IA

Convierte logos, títulos y texto simples en llamativas escenas de introducción animadas en segundos. Los motion graphics con IA agregan transiciones fluidas, efectos dinámicos y profundidad visual que elevan al instante la primera impresión de tu canal. Cada animación está diseñada para enganchar rápido a tu audiencia sin verse saturada ni abrumadora.

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A digital design interface with a 3D white sphere background, a row of thumbnails, a blue cursor, and a 'Dune' color swatch.

Herramientas de personalización de marca

Aplica las fuentes, colores y estilos de diseño de tu canal para que cada intro se vea siempre consistente. Sube logotipos, eslóganes y elementos gráficos para crear intros que hagan juego con tus miniaturas y banners actuales. Estos controles de marca ayudan a generar reconocimiento y a reforzar tu identidad desde el primer cuadro.

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A smiling man with UI overlays showing brand fonts, colors, and an editable text box reading "Hey Maya! We have a special offer just for you!".

Música y sonido que elevan la energía

Elige entre una biblioteca de pistas animadas, de suspenso o cinematográficas diseñadas para intros de formato corto. El audio se sincroniza automáticamente con los momentos animados para que los beats caigan en el momento justo. También puedes recortar, desvanecer o reemplazar pistas para ajustar al máximo la energía y el mood.

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An app interface displays a woman singing with "Aurelia's Just Again" text over a blurred grayscale street, with a menu for choosing background fills like image, video, or gradient.

Exportaciones en múltiples formatos sin recorte

Exporta tu video de introducción en formato horizontal, vertical o cuadrado sin perder el encuadre ni elementos visuales importantes. Los diseños anti-recorte aseguran que los logos, el texto y las animaciones se mantengan centrados y legibles en YouTube, Shorts, TikTok y otras plataformas. Así puedes reutilizar la misma intro en todos los lugares donde tu audiencia ve tus contenidos.

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A smiling man in an office setting with a dialog box showing "Export as SCORM" enabled for version "SCORM 1.2".

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el creador de intros para YouTube

Crea intros para YouTube más rápido que configurar una miniatura nueva. HeyGen simplifica el diseño para que puedas enfocarte más en la creación de contenido y el crecimiento de tu canal.

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Paso 1

Describe tu visión para la introducción

Comparte un prompt rápido con el nombre de tu canal, el tono y el estilo visual. HeyGen genera al instante varios conceptos de intro que reflejan tu marca y preparan el escenario para cada video que creas.

Paso 2

Perfecciona tu dirección creativa

Personaliza las animaciones, el ritmo y el audio para que reflejen tu personalidad. Usa vistas previas en tiempo real para ajustar colores, movimiento y sonido, y lograr que tu intro se vea profesional y, sin duda, muy tuya.

Paso 3

Agrega tu marca y los toques finales

Incorpora logotipos, eslóganes y elementos distintivos para mantener la coherencia en todo tu canal. Cada ajuste ayuda a reforzar tu identidad y aumentar el reconocimiento de tus espectadores.

Paso 4

Exporta y úsalo en tus videos

Descarga tu intro en formatos y resoluciones listos para YouTube. Súbela a tu editor o a la configuración de tu canal para incluirla automáticamente en futuros videos con un flujo de publicación sin fricciones.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de intros para YouTube?

Es un generador de videos con IA que crea animaciones cortas de apertura con tu marca para tus videos de YouTube. Estos intros establecen tu identidad y ayudan a que las personas identifiquen tu canal rápidamente en todos tus videos.

¿Cuánto debe durar una intro de YouTube?

La mayoría de las intros profesionales duran entre 5 y 10 segundos. Esto mantiene la atención al máximo y al mismo tiempo da suficiente tiempo para generar reconocimiento de marca antes de que empiece tu contenido principal, haciendo que tu video de introducción sea esencial.

¿Necesito experiencia en edición de video para crear una intro de YouTube?

No necesitas experiencia. HeyGen se encarga automáticamente del diseño de movimiento y el tiempo, mientras te da opciones sencillas para personalizar los visuales y el sonido.

¿Puedo subir mi logo y la imagen de marca de mi canal?

Sí. Puedes agregar tu logo, eslogan y colores de marca para que tu intro se sienta como una extensión auténtica de tu presencia en YouTube desde el primer cuadro.

¿Puedo agregar mi introducción a cada video fácilmente?

Claro que sí. Una vez que lo descargues, puedes colocar tu intro al inicio de todos tus futuros videos para mantener una marca consistente en todo tu canal.

¿Un intro de YouTube me ayudará a conseguir más suscriptores?

Las intros generan familiaridad y profesionalismo, dos factores que hacen que los espectadores confíen en el creador y se suscriban para ver más contenido, especialmente cuando hay un video de introducción cautivador. Es una mejora pequeña con resultados enormes.

¿Puedo cambiar mi introducción en el futuro?

Sí. Puedes actualizar el estilo, la música y el logo en cualquier momento usando la plantilla de introducción. Mantén tu branding fresco mientras conservas una apariencia y sensación reconocibles para tu audiencia.

¿Puedo exportar en 4K para YouTube?

Hay opciones de exportación en alta resolución para que tu video de introducción se vea nítido en todos los dispositivos y tamaños de pantalla de YouTube, desde celulares hasta TVs.

¿HeyGen es compatible con intros verticales para Shorts?

Sí. Crea intros dedicadas en formato 9:16 pensadas para Shorts y visualización en celular primero, para que tu marca se mantenga fuerte también fuera de tus videos largos.

¿HeyGen ofrece efectos de sonido y música?

Puedes elegir entre una biblioteca de pistas seleccionadas especialmente para intros en tu editor de video. Cada clip se sincroniza automáticamente para lograr el máximo impacto.

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