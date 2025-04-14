Crea videos de temporada pulidos y profesionales a partir de un simple guion de texto usando el creador de videos de temporada integrado en HeyGen. Produce saludos de temporada, campañas festivas y contenido de celebración para cualquier ocasión sin cámaras, sin software de edición ni experiencia en producción.
Por qué las marcas eligen HeyGen Video Maker
Crea cualquier video de temporada a partir de texto
Olvídate por completo de la cámara y el equipo. Escribe tu guion o mensaje, elige un estilo visual de temporada y el creador de videos para fiestas genera automáticamente un video completo. Ya sea que estés creando un mensaje de Navidad, un saludo de Diwali, una campaña de Año Nuevo o un agradecimiento de Thanksgiving, empiezas con palabras y terminas con un video profesional. Todo el flujo de trabajo toma minutos, no días, y no necesitas experiencia en edición. Usa el motor de texto a video para pasar de guion a contenido festivo terminado en una sola sesión.
Miles de plantillas de video para las fiestas
Explora una increíble variedad de plantillas de video para días festivos, diseñadas para cada celebración importante a través de culturas y temporadas. Fondos festivos, motion graphics y paletas de color de temporada ya vienen integrados para que tu video se vea profesional desde el primer cuadro. Incorpora stickers, íconos y animaciones con temática de fiestas para darle a cada video un toque único que vaya con tu marca y con la ocasión. El generador de video con IA se encarga automáticamente de cada capa visual, para que tu equipo pueda enfocarse en el mensaje y no en la producción.
Herramientas de edición con función de arrastrar y soltar
Haz que tu video de fiestas sea totalmente tuyo sin necesidad de conocimientos técnicos. Una interfaz de arrastrar y soltar te permite decorar tu video con overlays de temporada, ajustar la música de fondo y los efectos de sonido, y aplicar filtros para crear el ambiente perfecto de fiesta. Agrega fotos de stock, cambia los fondos o inserta un árbol de navidad para completar el look. Todas las ediciones se hacen en el navegador, así que no tienes que instalar nada ni aprender un software complejo. El editor de video con IA mantiene el flujo de trabajo fácil de usar de principio a fin.
Narraciones de voz natural en más de 175 idiomas
Agrega una narración cálida y natural a cualquier video de temporada sin grabar ni una sola línea. Clona tu propia voz a partir de una breve muestra de audio y úsala en cada saludo de temporada que crees. Envía el mismo mensaje de felices fiestas a equipos, clientes y socios en más de 40 países, en el idioma que prefieran, sin tener que rehacer el video cada vez. El generador de voz con IA crea audio con calidad de transmisión a partir de texto en minutos, conservando el tono y la calidez en cada versión de idioma.
Personaliza videos navideños a gran escala
Enviar un solo saludo genérico de temporada a toda tu lista de contactos es fácil. Enviar un video personalizado a miles de destinatarios es donde la mayoría de los equipos se atoran. Con la personalización por lotes, puedes cambiar nombres, referencias de empresa y detalles personalizados en cientos de versiones de videos de temporada de forma automática. Cada destinatario recibe un saludo que se siente hecho para esa persona, lo que hace que crear contenido de temporada personalizado a gran escala sea increíblemente sencillo. Combina esto con cambio de rostro con IA para mostrar diferentes presentadores en distintas regiones o campañas sin necesidad de grabar material adicional.
Traduce cualquier video de vacaciones al instante
Un solo video de temporada puede llegar a audiencias en todas partes cuando la traducción está integrada en tu flujo de producción. Localiza tu contenido de temporada a más de 175 idiomas con sincronización labial precisa y calidad de voz preservada, para que cada versión se sienta tan natural como la original. Comparte una sola campaña en todos tus mercados en una tarde, en lugar de manejar cronogramas de producción separados por región. Usa el traductor de video con IA para localizar contenido de temporada para cualquier mercado sin tener que reconstruir tu video desde cero.
Casos de uso de Holiday Video Maker
Running a major campaign for Christmas, Lunar New Year, or any global holiday requires consistent, high-quality video across every channel and market. Traditional production means multiple shoots, rounds of editing, and agency fees that slow down your timeline. A holiday video is a great way to convey your brand's warmth and leave a lasting impression on customers during the festive season. With a holiday video maker, your team writes the script, selects the seasonal look, and generates campaign-ready videos the same day. Use marketing videos to build full seasonal campaigns from a single workflow.
Recording a personal holiday message from a CEO or department head usually means scheduling time, finding a quiet space, and editing the footage afterward. That process takes days for one video and falls apart at scale when you need different messages for different regions or teams. With the holiday video maker, leadership writes their message, approves the script, and gets a finished video without stepping in front of a camera. The result looks polished and personal. The faceless video workflow means no camera is ever required.
Sometimes the most impactful holiday message is the personal one. Sending a heartwarming video to loved ones, close friends, or a small team captures the joy of the season in a way a text message never can. A heartfelt holiday video is a great way to build stronger connections and show people they matter. Produce a professional-looking video in minutes, add a personal voiceover, and share it across any social media platform or messaging app. Use the invitation video tool to create moments people will cherish long after the holidays.
Social feeds fill up with generic holiday posts every year. Standing out requires video content that is on-trend, on-brand, and published at the right moment. Most teams do not have the bandwidth to produce fresh holiday videos for TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts simultaneously. With the holiday video maker, you generate platform-optimized seasonal clips in minutes and schedule them before the rush. The reel generator and tiktok video tools produce vertical, short-form holiday content built for each platform.
Internal holiday communications break down when your workforce spans multiple countries and languages. A single English-language video leaves non-native speakers feeling excluded and reduces the impact of the message. Produce one holiday greeting and localize it into every language your teams speak, with natural narration and accurate timing in each version. Würth Group cut translation costs by 80% and delivered a 65-minute presentation across 8 languages in four days using this approach. Use AI dubbing to make every internal holiday message feel local.
Time-sensitive holiday promotions need to go live fast. Waiting on a production team or agency to deliver a finished video ad means missing peak buying windows. With the holiday video maker, your marketing team writes the offer, selects a seasonal style, and publishes a finished promo video the same day. Making holiday videos for limited-time offers is something any team can do without video editing experience. Pair with the AI ad maker to turn holiday promos into ready-to-run video ads.
Cómo funciona un creador de videos para días festivos
Pasa de un guion navideño a un video final listo para compartir en cuatro pasos que toman solo unos minutos, desde el inicio hasta la publicación.
Explora plantillas de temporada y temas visuales para cualquier celebración. Elige fondos, paletas de colores y formatos de diseño que se adapten a la ocasión y a tu marca. El sistema prepara todos los elementos visuales, transiciones y ajustes de narración antes de que escribas una sola palabra.
Escribe directamente tu guion de temporada o pega un texto que ya tengas. Ajusta el tono, la duración y el ritmo para que coincidan con la ocasión. La plataforma analiza tu texto para definir la estructura de las escenas y el tiempo de cada una, y así prepararlo para la creación del video.
Agrega tu logo, ajusta el estilo de la narración, aplica subtítulos o cambia las visuales del presentador. Para campañas masivas, sube tu lista de destinatarios y el sistema personaliza automáticamente cada versión del video. Todos los cambios se hacen en una interfaz basada en texto, no necesitas saber editar video.
Renderiza el video final y descárgalo o publícalo directamente en tu canal preferido. Los videos de temporada quedan listos en minutos, con el formato ideal para redes sociales, correo electrónico o plataformas internas, sin necesidad de postproducción.
Un creador de videos para días festivos es una herramienta que convierte un guion o mensaje escrito en un video de temporada terminado, con visuales, narración y motion graphics. Con HeyGen, puedes producir saludos de Navidad, campañas de Año Nuevo, mensajes de Diwali, agradecimientos de Thanksgiving, tarjetas de Hanukkah, promociones para el Año Nuevo Lunar y contenido de celebración para cualquier ocasión. El flujo de trabajo de script to video se encarga automáticamente de la producción visual para que pases del texto a un video pulido y fácil de compartir, sin necesidad de grabar ni editar.
Sí. La personalización está integrada en el flujo de trabajo de producción. Puedes clonar tu propia voz para que la narración suene como tú, y la personalización por lotes te permite cambiar nombres, saludos y referencias en cientos de versiones de video a partir de una sola plantilla. Cada persona recibe un video que fue generado específicamente para ella. La calidez se nota porque el mensaje está hecho a la medida, no es genérico. La función de clonación de voz con IA conserva tu tono natural en cada versión.
La mayoría de los videos de temporada están listos en menos de cinco minutos después de que envías tu guion. El motor de renderizado procesa al mismo tiempo la narración, la selección de escenas y la sincronización visual, así que no hay una fila de edición manual. Si estás produciendo un lote de videos personalizados de temporada para una lista grande de contactos, el sistema genera todas las versiones en paralelo, lo que significa que no esperas más tiempo por 500 videos que por cinco.
Sí. Nunca necesitas cámara, estudio ni presentador. Puedes usar un presentador digital de la biblioteca con más de 1,000 opciones prediseñadas, crear un presentador personalizado a partir de una sola foto usando la tecnología de Avatar de foto con IA, o producir un video de temporada completamente sin rostro, solo con voz en off y elementos visuales navideños. Cualquier opción te da un resultado profesional sin que tú ni nadie de tu equipo tenga que ponerse frente a la cámara.
Escribe tu guion una sola vez y usa el motor de traducción para localizarlo a cualquiera de más de 175 idiomas. Cada versión traducida conserva el tono de voz original y mantiene la narración con el tiempo exacto para que el video se sienta natural en cada idioma. Puedes lanzar la misma campaña de temporada a equipos o clientes en más de 40 países en una sola tarde usando doblaje con IA, sin necesidad de un calendario de producción separado por mercado.
Sí. Edita tu guion, ajusta la narración, cambia lo visual o modifica cualquier elemento desde el editor basado en texto y luego vuelve a renderizar. El video actualizado está listo en minutos, sin necesidad de reconstruir todo desde cero ni volver a grabar nada. Esto hace que el creador de videos para fiestas sea muy útil para promociones urgentes donde los detalles de la oferta cambian en temporadas altas. Usa el editor de video con IA para hacer cambios rápido sin interrumpir el resto de tu flujo de trabajo de producción.
HeyGen ofrece un creador de videos navideños gratis que no requiere tarjeta de crédito, para que puedas empezar a crear y explorar las funciones principales de inmediato. Los planes de pago desde $24 al mes desbloquean la clonación de voz, videos más largos, personalización por lotes y acceso completo a la biblioteca de plantillas de temporada. Los planes para equipos y empresas incluyen herramientas de colaboración, acceso a la API y soporte dedicado para campañas navideñas de alto volumen.
Contratar a un videógrafo para una grabación de temporada normalmente implica coordinar agendas, viajes, equipo y tiempo de postproducción, lo que a menudo se traduce en varios días de trabajo y miles de dólares por video. El uso de stock footage limita tu capacidad de personalizar o darle identidad de marca al contenido. Un creador de videos para fiestas y temporadas especiales le permite a tu equipo crear videos con apariencia profesional para cualquier ocasión, a una fracción del costo y en una fracción del tiempo. Los clientes reportan hasta un 70% de reducción en costos de producción en comparación con los métodos tradicionales. El video de demostración de producto y los flujos de trabajo de promoción aplican el mismo modelo al contenido de campañas de temporada.
Sí. Los subtítulos se generan automáticamente a partir de tu guion y se pueden diseñar, cambiar de posición y exportar en formato SRT o VTT. Agregar subtítulos mejora la accesibilidad y aumenta el tiempo de reproducción en redes sociales donde los videos se reproducen automáticamente sin sonido. Usa el generador de subtítulos para aplicar y personalizar subtítulos en cualquier video de temporada sin necesidad de un paso de edición por separado.
Puedes exportar videos de temporada en formato horizontal para YouTube y correo electrónico, cuadrado para Instagram y LinkedIn, y vertical para TikTok e Instagram Reels. Todos los formatos se generan a partir del mismo guion y plantilla sin tener que reconstruir el video. La herramienta de redes sociales con IA crea automáticamente versiones optimizadas para cada plataforma para que no tengas que reformatear manualmente el mismo video para cada canal.
Sí. Sube tus propias fotos y videos y la plataforma los incorpora en el resultado final junto con visuales generados, fondos de temporada y narración producida con IA. Esto es útil cuando quieres mostrar productos reales, miembros de tu equipo o momentos de tu marca dentro de un video con temática navideña o de temporada. La herramienta image to video hace que integrar tus propios recursos visuales en cualquier flujo de trabajo de creación de videos para las fiestas sea muy sencillo.
La plataforma incluye un conjunto completo de herramientas de IA diseñadas para la creación de video: generación de guiones, clonación de voz, sincronización labial, creación automática de escenas, traducción y personalización por lotes. No necesitas conectar varias apps ni manejar un flujo de trabajo separado para cada tarea. Todo lo que necesitas para crear un video de felices fiestas pulido y con impacto está disponible en un solo lugar, accesible directamente desde tu navegador sin necesidad de descargar ningún software.
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