Paso 1 Empieza desde un guion, diapositivas o URL Pega tu guion, sube una presentación creada con nuestro generador de video con IA o comparte una URL clave. HeyGen analiza el contenido y prepara una estructura inicial para tu presentación en video usando tecnología de IA.

Paso 2 Elige a tu presentador y estilo Elige un presentador de IA, una voz y un estilo visual que vayan con tu marca y tu audiencia. Decide qué tanto espacio de la pantalla se dedica al presentador, a las diapositivas y a los elementos visuales de apoyo.

Paso 3 Perfecciona las escenas y los elementos visuales de apoyo Revisa cada escena y ajusta el texto, el ritmo y el diseño. Agrega imágenes, gráficas o grabaciones de pantalla para que el mensaje se mantenga claro y memorable de principio a fin.