Creador de presentaciones en video para decks al instante

Convierte diapositivas estáticas y documentos largos en presentaciones de video claras, dirigidas por un presentador, en cuestión de minutos. Con HeyGen, puedes crear explicaciones, capacitaciones y actualizaciones que se sientan humanas y atractivas, sin grabarte a ti mismo ni reservar tiempo en un estudio.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Escribe en cualquier idioma
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Avatar de IA de HeyGen de una mujer hablando en una interfaz de videollamada

Onboarding de empleados y capacitación de recursos humanos

Welcome new hires with consistent, friendly video walkthroughs of policies, tools, and culture. Update one script and roll out new versions instantly as things change.

Fondo negro usado como marcador de posición para contenido de video con IA de HeyGen

Demos de producto y vistas generales de funciones

Turn product decks into video presentations that show how features work and why they matter. Use presenter segments, screen visuals, and overlays to make value crystal clear.

Fondo negro

Presentaciones y propuestas de ventas

Send tailored video presentations that walk prospects through pitches and pricing. Reps can reuse core content while quickly customizing specific sections with the help of an AI generator.

Fondo negro de marcador de posición que se usa cuando no hay una imagen de marketing de HeyGen disponible

Educación del cliente y tutoriales

Teach customers how to get more value from your product with step by step video tutorials. Clear narration and visuals, enhanced by animation, help reduce support tickets and confusion.

Fondo negro de marcador de posición que representa una imagen de marketing de HeyGen faltante o cargando

Actualizaciones de liderazgo y reuniones generales de todo el equipo

Share company news, strategy updates, and goals with clear and repeatable video formats using our AI presentation maker. People can watch on their own time while still hearing directly from leadership.

Fondo negro

Presentaciones académicas y de cursos en línea

Convert lesson slides into structured video lectures with clear narration. Learners benefit from visual explanations and consistent teaching quality at scale.

Por qué HeyGen es el mejor creador de presentaciones en video con IA

HeyGen hace que sea fácil convertir tu mensaje en una presentación de video pulida que la gente realmente termina de ver. Empieza con un guion, un esquema, una URL o una presentación existente y deja que la IA genere segmentos del presentador, elementos visuales y narración de voz. Tú te mantienes enfocado en la historia mientras HeyGen se encarga de la producción detrás de cámaras.

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Convierte diapositivas aburridas en videos con historias

En lugar de compartir presentaciones pesadas, convierte los puntos clave en escenas que combinan segmentos del presentador, elementos visuales y subtítulos. Tu audiencia obtiene contexto, claridad y un toque humano que las diapositivas por sí solas no pueden ofrecer.

Mantén cada presentación alineada con tu marca

Aplica tus logotipos, fuentes y colores en todas las presentaciones creadas con nuestro creador de presentaciones con IA para que todo se vea consistente. Reutiliza diseños y estilos para futuros videos, lo que ayuda a los equipos a avanzar más rápido sin sacrificar la calidad.

Escala presentaciones en todos tus equipos y mercados

Genera varias versiones de la misma presentación para diferentes audiencias, roles o idiomas. HeyGen te permite actualizar los guiones rápidamente para que la información se mantenga actualizada y relevante en todos lados.

Generación de video a partir de guion y diapositivas

Empieza con un guion escrito, un esquema con viñetas o diapositivas importadas y genera una presentación de video completa. HeyGen organiza el contenido en escenas con segmentos del presentador y texto en pantalla para que nunca tengas que empezar desde cero.

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A digital screen displays a person looking at a phone with a "Hey Mina!" message, next to a "Genesis Product Launch" presentation with a productivity course script.

Presentadores con IA y voz en off multilingüe

Elige presentadores y voces de IA realistas para transmitir tu mensaje en muchos idiomas. Esto te ayuda a llegar a audiencias globales sin necesidad de equipo de grabación adicional ni múltiples tomas en vivo.

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Smiling woman beside a voice tone interface with 'Calm' selected, delivering a soothing message.

Diseños visuales, contenido multimedia y subtítulos

Combina el contenido de tus diapositivas, capturas de pantalla y elementos visuales de apoyo en diseños flexibles para crear presentaciones que enganchen a tu audiencia. Agrega subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y la comprensión cuando el sonido esté desactivado.

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A digital content creation interface with menu options, displaying a red slide featuring "New York's Billiard Scene", a smiling woman avatar, and a "Welcome" button.

Opciones fáciles de edición y exportación

Actualiza texto, escenas y tiempos dentro de un editor sencillo, luego exporta archivos de video en alta calidad. Úsalos en plataformas LMS, herramientas de ventas, intranets y canales públicos sin pasos adicionales.

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A smiling man next to a user interface showing "Export as SCORM" enabled with "SCORM 1.2" selected.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el creador de presentaciones en video con IA

HeyGen te ofrece un flujo de trabajo sencillo que le permite a cualquiera crear presentaciones en video con IA, incluso sin experiencia previa de edición. Tú pones el contenido y la plataforma lo convierte en un video atractivo.

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Paso 1

Empieza desde un guion, diapositivas o URL

Pega tu guion, sube una presentación creada con nuestro generador de video con IA o comparte una URL clave. HeyGen analiza el contenido y prepara una estructura inicial para tu presentación en video usando tecnología de IA.

Paso 2

Elige a tu presentador y estilo

Elige un presentador de IA, una voz y un estilo visual que vayan con tu marca y tu audiencia. Decide qué tanto espacio de la pantalla se dedica al presentador, a las diapositivas y a los elementos visuales de apoyo.

Paso 3

Perfecciona las escenas y los elementos visuales de apoyo

Revisa cada escena y ajusta el texto, el ritmo y el diseño. Agrega imágenes, gráficas o grabaciones de pantalla para que el mensaje se mantenga claro y memorable de principio a fin.

Paso 4

Genera y comparte

Crea el video final y expórtalo para el canal que quieras. Compártelo por correo electrónico, LMS, portales internos o invitaciones de reunión para que todos puedan verlo cuando les quede mejor.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de presentaciones en video con IA?

Un creador de presentaciones en video con IA convierte guiones, diapositivas o ideas en presentaciones en video de forma automática. Combina presentadores con IA, narraciones de voz e imágenes, así no necesitas cámaras, estudios ni herramientas de edición complejas.

¿Necesito habilidades de diseño o de video para usar HeyGen?

No. HeyGen está diseñado para personas de negocio, educadores y especialistas en marketing. Las plantillas y los flujos de trabajo guiados te ayudan a crear presentaciones profesionales sin necesidad de tener experiencia previa en producción de video.

¿Puedo usar mis diapositivas existentes dentro de HeyGen?

Sí, también puedes crear contenido en video. Puedes importar diapositivas o recrear los puntos clave dentro de HeyGen. Luego agregas un presentador, narración y elementos visuales de apoyo para convertir la presentación en un video coherente.

¿HeyGen es compatible con varios idiomas para presentaciones?

Sí. Puedes generar narraciones y segmentos de presentador en muchos idiomas y acentos usando un creador de presentaciones con IA gratis. Esto hace que sea fácil reutilizar la misma estructura de presentación para diferentes regiones y audiencias.

¿Cuánto tiempo se tarda en crear una presentación en video?

La mayoría de las presentaciones de longitud estándar se pueden crear en cuestión de minutos una vez que tu contenido está listo. Puedes hacer cambios y regenerar secciones rápidamente cuando cambie la información o recibas retroalimentación.

¿Puedo mantener mis presentaciones alineadas con mi marca?

Sí. Puedes aplicar tus logotipos, fuentes y paletas de colores en todos los videos. La consistencia de tu marca se mantiene, mientras que aún se permite la personalización por equipo o por proyecto.

¿Dónde puedo usar los videos de presentación exportados?

Puedes usar los videos exportados creados con nuestro generador de videos con IA en plataformas de aprendizaje, herramientas de ventas, centros de comunicación interna, sitios web y redes sociales. Los archivos son compatibles con los sistemas de alojamiento y reproducción más comunes.

¿Pueden varias personas colaborar en la misma presentación?

Sí. Los equipos pueden compartir acceso a los proyectos, sugerir ediciones y administrar diferentes versiones. Esto ayuda a que las personas expertas en el tema, los capacitadores y los equipos de comunicación trabajen juntos sin problemas.

¿Las presentaciones de video con IA son adecuadas para contenido confidencial?

Sí, siempre y cuando sigas las políticas y prácticas de datos de tu organización al usar el generador de IA. HeyGen está diseñado para apoyar flujos de trabajo seguros, de modo que las actualizaciones internas y las capacitaciones se mantengan protegidas.

¿Puedo actualizar una presentación sin empezar desde cero?

Sí. Puedes abrir un proyecto existente, editar el guion o las diapositivas y volver a generar las escenas afectadas. Esto ahorra tiempo y mantiene las capacitaciones y presentaciones recurrentes actualizadas con contenido personalizado.

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