Deja de repetirte
Convierte tu pitch más efectivo en un video reutilizable con avatar usando la función de PDF/PPT a video de HeyGen, para que tu pitch deck hable por ti incluso cuando no estés en la sala.
Las ventas deben moverse rápido, pero la producción de video no. Con HeyGen, puedes convertir ideas de ventas en videos de calidad profesional al instante para que tu equipo se enfoque en cerrar tratos, no en la creación de contenido.
Convierte tu pitch más efectivo en un video reutilizable con avatar usando la función de PDF/PPT a video de HeyGen, para que tu pitch deck hable por ti incluso cuando no estés en la sala.
Con la creación de videos personalizados a partir de guiones, puedes producir al instante intros de ventas personalizadas, recorridos de producto y seguimientos, para que tu equipo escale sus mejores mensajes sin mover un dedo.
Los avatares interactivos funcionan como SDRs de IA que interactúan con tus prospectos en tiempo real, responden preguntas, guían a los compradores por tus soluciones y agendan reuniones a cualquier hora del día.
Usa la grabación de pantalla de HeyGen con avatar superpuesto para crear recorridos rápidos y claros que guíen a tus prospectos por funciones complejas, ahorrando tiempo en demos en vivo y acelerando el cierre de acuerdos.
Edita videos fácilmente para mantener tus propuestas siempre actualizadas y expandirte a nuevos mercados con traducción a más de 175 idiomas y dialectos, con voces en off generadas con IA y corrección de estilo incluida.
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Con la creación de videos personalizados a partir de guiones, puedes producir al instante intros de ventas personalizadas, recorridos de producto y seguimientos, para que tu equipo escale sus mejores mensajes sin mover un dedo.
Los avatares interactivos funcionan como SDRs de IA que interactúan con tus prospectos en tiempo real, responden preguntas, guían a los compradores por tus soluciones y agendan reuniones a cualquier hora del día.
Usa la grabación de pantalla de HeyGen con avatar superpuesto para crear recorridos rápidos y claros que guíen a tus prospectos por funciones complejas, ahorrando tiempo en demos en vivo y acelerando el cierre de acuerdos.
Edita videos fácilmente para mantener tus propuestas siempre actualizadas y expandirte a nuevos mercados con traducción a más de 175 idiomas y dialectos, con voces en off generadas con IA y corrección de estilo incluida.
Crea presentaciones de ventas escalables y de alto impacto que eduquen a tus compradores y hagan avanzar los acuerdos incluso antes de que te conectes a la llamada.
Crea presentaciones de ventas escalables y de alto impacto que eduquen a tus compradores y hagan avanzar los acuerdos incluso antes de que te conectes a la llamada.
Desde propuestas outbound hasta intros antes de la llamada y resúmenes después de la reunión, destaca en cada etapa del proceso de ventas con videos personalizados.
Desde propuestas outbound hasta intros antes de la llamada y resúmenes después de la reunión, destaca en cada etapa del proceso de ventas con videos personalizados.
Los avatares interactivos de HeyGen funcionan como SDRs virtuales con IA para responder las preguntas de tus prospectos, calificar leads y agendar reuniones 24/7.
Los avatares interactivos de HeyGen funcionan como SDRs virtuales con IA para responder las preguntas de tus prospectos, calificar leads y agendar reuniones 24/7.
Crea presentaciones de ventas escalables y de alto impacto que eduquen a tus compradores y hagan avanzar los acuerdos incluso antes de que te conectes a la llamada.
Crea presentaciones de ventas escalables y de alto impacto que eduquen a tus compradores y hagan avanzar los acuerdos incluso antes de que te conectes a la llamada.
Desde propuestas outbound hasta intros antes de la llamada y resúmenes después de la reunión, destaca en cada etapa del proceso de ventas con videos personalizados.
Desde propuestas outbound hasta intros antes de la llamada y resúmenes después de la reunión, destaca en cada etapa del proceso de ventas con videos personalizados.
Los avatares interactivos de HeyGen funcionan como SDRs virtuales con IA para responder las preguntas de tus prospectos, calificar leads y agendar reuniones 24/7.
Los avatares interactivos de HeyGen funcionan como SDRs virtuales con IA para responder las preguntas de tus prospectos, calificar leads y agendar reuniones 24/7.
Repetir el mismo discurso de ventas en cada llamada
Presentaciones estáticas y prospección en frío que no logran destacar
Seguimientos retrasados por crear contenido de forma manual
Producción y localización de video costosas y lentas
Oportunidades perdidas fuera del horario laboral
Mensajes inconsistentes entre representantes y regiones
Convierte tus pitch decks en videos reutilizables con avatar de IA
Envía outreach personalizado a gran escala con video con IA
Usa grabaciones de pantalla guiadas por avatar para recorridos rápidos y claros
Localiza videos al instante en más de 175 idiomas y dialectos
Califica prospectos 24/7 con SDRs de IA interactivos que interactúan
Mantén tus mensajes frescos con una edición sencilla dentro de la plataforma
Repetir el mismo discurso de ventas en cada llamada
Presentaciones estáticas y prospección en frío que no logran destacar
Seguimientos retrasados por crear contenido de forma manual
Producción y localización de video costosas y lentas
Oportunidades perdidas fuera del horario laboral
Mensajes inconsistentes entre representantes y regiones
Convierte tus pitch decks en videos reutilizables con avatar de IA
Envía outreach personalizado a gran escala con video con IA
Usa grabaciones de pantalla guiadas por avatar para recorridos rápidos y claros
Localiza videos al instante en más de 175 idiomas y dialectos
Califica prospectos 24/7 con SDRs de IA interactivos que interactúan
Mantén tus mensajes frescos con una edición sencilla dentro de la plataforma
Desde la carga inicial hasta la entrega final, tus datos están protegidos con protocolos líderes en la industria.
Totalmente compatible con los estándares SOC 2 TIPO II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework y la Ley de IA.
Nuestras prácticas de seguridad evolucionan de forma proactiva para anticipar y mitigar amenazas emergentes.
Este caso de éxito muestra cómo Pyne usó HeyGen para aumentar 10 veces la tasa de finalización de demos de producto y acelerar la activación de usuarios en todo el ciclo de vida de un SaaS B2B.
Este caso de éxito muestra cómo Pyne usó HeyGen para aumentar 10 veces la tasa de finalización de demos de producto y acelerar la activación de usuarios en todo el ciclo de vida de un SaaS B2B.
Esta guía es un manual práctico para marketers que buscan convertir prospectos y retener clientes usando contenido de video BOFU segmentado con la plataforma de video con IA de HeyGen.
Esta guía es un manual práctico para marketers que buscan convertir prospectos y retener clientes usando contenido de video BOFU segmentado con la plataforma de video con IA de HeyGen.
Esta guía explora el poder del video personalizado para marketing y los cinco principales casos de uso que impulsan el engagement, aumentan las conversiones y fortalecen la relación con tus clientes.
Esta guía explora el poder del video personalizado para marketing y los cinco principales casos de uso que impulsan el engagement, aumentan las conversiones y fortalecen la relación con tus clientes.
Un video de habilitación de ventas con IA usa las herramientas de IA de HeyGen para crear videos de ventas con voces sintéticas y avatares con apariencia humana. Estos videos personalizados ayudan a los equipos de ventas a ofrecer una comunicación atractiva y escalable para prospección, demos, propuestas y seguimientos, lo que convierte a los videos de ventas con IA en una forma poderosa de destacar sin cámaras, estudios ni producción compleja.
Los videos de ventas con IA mejoran cada etapa: prospección con videos personalizados, interacción con compradores mediante demos, aceleración de acuerdos con propuestas a la medida, nutrición de leads a través de outreach con videos con IA y aumento de ventas posteriores a la compra. Esta comunicación constante y escalable ayuda a los representantes a generar confianza, fortalecer relaciones y cerrar tratos más rápido con mensajes de video impactantes y humanos a gran escala.
HeyGen hace que crear videos de ventas con IA sea sencillo gracias a los avatares más naturales, anfitriones personalizables y voces sintéticas. Combinado con soporte multilingüe, renderizado rápido y calidad de estudio, HeyGen les permite a los equipos crear videos personalizados para prospección y alcance de ventas: profesionales, auténticos y consistentes, sin necesidad de equipo de grabación, habilidades de edición ni procesos de producción largos.
HeyGen personaliza videos de ventas con IA insertando campos dinámicos como nombres, empresas o industrias en los guiones. Esto hace que el alcance con video generado con IA sea mucho más efectivo, creando videos personalizados a gran escala. Los representantes pueden enviar mensajes que se sienten uno a uno sin volver a grabar, asegurando que cada prospecto reciba una comunicación relevante y atractiva, adaptada a sus necesidades y prioridades.
Para crear videos de prospección de ventas con IA, elige un avatar de HeyGen o un gemelo digital, escribe tu guion, personaliza con variables y genera al instante con voces sintéticas. Estos videos personalizados se pueden compartir por correo electrónico, CRM o LinkedIn, haciendo que la prospección con video con IA sea profesional, consistente y escalable, mientras mantienes autenticidad y una presencia de marca sólida.
Sí. Con HeyGen, puedes traducir al instante videos de capacitación a más de 175 idiomas y dialectos. Esto hace que tu capacitación sea escalable y accesible en diferentes regiones.
Los avatares interactivos funcionan como SDRs de IA: pueden responder preguntas frecuentes, guiar a los compradores por tu producto, calificar leads y agendar reuniones 24/7. Puedes incrustarlos en tu sitio web o dentro de tu producto para escalar la interacción en la parte alta del embudo.
Al eliminar equipos costosos, estudios y equipos de producción, HeyGen reduce tanto los costos como los tiempos de entrega, y aun así ofrece videos de capacitación profesionales y de alta calidad.
Explora más casos de uso
Descubre cómo equipos de distintas industrias usan HeyGen para crear videos profesionales a gran escala.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.