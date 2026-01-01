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Convierte tu prospección en resultados con video con IA para ventas

Las ventas deben moverse rápido, pero la producción de video no. Con HeyGen, puedes convertir ideas de ventas en videos de calidad profesional al instante para que tu equipo se enfoque en cerrar tratos, no en la creación de contenido.

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Logotipo de G2
4.8
Ícono de estrella que representa una reseña de cliente de cinco estrellas para HeyGen
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Privado y seguro
|Controles de gobernanza de IA
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|Marco de Privacidad de Datos
|Estándares de la Ley de IA
Por qué HeyGen

Por qué los equipos de ventas eligen HeyGen para videos personalizados

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Deja de repetirte

Convierte tu pitch más efectivo en un video reutilizable con avatar usando la función de PDF/PPT a video de HeyGen, para que tu pitch deck hable por ti incluso cuando no estés en la sala.

Automatiza los mensajes con mejor rendimiento

Con la creación de videos personalizados a partir de guiones, puedes producir al instante intros de ventas personalizadas, recorridos de producto y seguimientos, para que tu equipo escale sus mejores mensajes sin mover un dedo.

Califica leads y genera interacción

Los avatares interactivos funcionan como SDRs de IA que interactúan con tus prospectos en tiempo real, responden preguntas, guían a los compradores por tus soluciones y agendan reuniones a cualquier hora del día.

Acelera tus ciclos de ventas

Usa la grabación de pantalla de HeyGen con avatar superpuesto para crear recorridos rápidos y claros que guíen a tus prospectos por funciones complejas, ahorrando tiempo en demos en vivo y acelerando el cierre de acuerdos.

Actualizaciones sin esfuerzo, alcance global

Edita videos fácilmente para mantener tus propuestas siempre actualizadas y expandirte a nuevos mercados con traducción a más de 175 idiomas y dialectos, con voces en off generadas con IA y corrección de estilo incluida.

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Historias de clientes

Por qué los equipos de capacitación, marketing y localización confían en HeyGen

customer story

90%

tasa de finalización de video

customer story

25%

aumento en las tasas de finalización

customer story

10x

incremento en la velocidad de producción de video

customer story

10-15

idiomas por video

customer story

80%

reducción en costos de traducción

customer story

1,000 €

ahorrados por minuto de video

Casos de uso destacados

Destaca en cada negociación, desde el primer contacto hasta el cierre

HeyGen les da poder a los equipos de ventas para personalizar cada etapa del recorrido del comprador con contenido de video escalable que impulsa el engagement y acelera la velocidad de cierre de los acuerdos.

Presentaciones de ventas

Presentaciones de ventas

Crea presentaciones de ventas escalables y de alto impacto que eduquen a tus compradores y hagan avanzar los acuerdos incluso antes de que te conectes a la llamada.

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Prospección de ventas

Prospección de ventas

Desde propuestas outbound hasta intros antes de la llamada y resúmenes después de la reunión, destaca en cada etapa del proceso de ventas con videos personalizados.

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SDRs con IA

SDRs con IA

Los avatares interactivos de HeyGen funcionan como SDRs virtuales con IA para responder las preguntas de tus prospectos, calificar leads y agendar reuniones 24/7.

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De llamadas repetitivas a videos que convierten

Antes de HeyGen

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Repetir el mismo discurso de ventas en cada llamada

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Presentaciones estáticas y prospección en frío que no logran destacar

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Seguimientos retrasados por crear contenido de forma manual

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Producción y localización de video costosas y lentas

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Oportunidades perdidas fuera del horario laboral

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Mensajes inconsistentes entre representantes y regiones

Después de HeyGen

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Convierte tus pitch decks en videos reutilizables con avatar de IA

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Envía outreach personalizado a gran escala con video con IA

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Usa grabaciones de pantalla guiadas por avatar para recorridos rápidos y claros

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Localiza videos al instante en más de 175 idiomas y dialectos

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Califica prospectos 24/7 con SDRs de IA interactivos que interactúan

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Mantén tus mensajes frescos con una edición sencilla dentro de la plataforma

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Los estándares más altos de confianza
y seguridad

En HeyGen, creemos que la tecnología de IA revolucionaria debe venir acompañada desde el inicio por los más altos estándares de seguridad y ética. Nuestro equipo especializado de Confianza y Seguridad se asegura de que tus datos estén protegidos y de que nuestra IA se use de manera ética.

Seguridad robusta

Seguridad robusta

Desde la carga inicial hasta la entrega final, tus datos están protegidos con protocolos líderes en la industria.

Cumplimiento certificado

Cumplimiento certificado

Totalmente compatible con los estándares SOC 2 TIPO II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework y la Ley de IA.

Mejora continua

Mejora continua

Nuestras prácticas de seguridad evolucionan de forma proactiva para anticipar y mitigar amenazas emergentes.

G24.8Más de 1000 reseñas
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eBooks

Recursos

Insights del reporte de L&D 2025

Pyne convierte pruebas y activa usuarios

Este caso de éxito muestra cómo Pyne usó HeyGen para aumentar 10 veces la tasa de finalización de demos de producto y acelerar la activación de usuarios en todo el ciclo de vida de un SaaS B2B.

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Incrementa tus ingresos con videos BOFU

Incrementa tus ingresos con videos BOFU

Esta guía es un manual práctico para marketers que buscan convertir prospectos y retener clientes usando contenido de video BOFU segmentado con la plataforma de video con IA de HeyGen.

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Lleva al siguiente nivel tus videos de marketing y ventas

Lleva al siguiente nivel tus videos de marketing y ventas

Esta guía explora el poder del video personalizado para marketing y los cinco principales casos de uso que impulsan el engagement, aumentan las conversiones y fortalecen la relación con tus clientes.

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¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas.

¿Qué es exactamente un video de habilitación de ventas con IA?

Un video de habilitación de ventas con IA usa las herramientas de IA de HeyGen para crear videos de ventas con voces sintéticas y avatares con apariencia humana. Estos videos personalizados ayudan a los equipos de ventas a ofrecer una comunicación atractiva y escalable para prospección, demos, propuestas y seguimientos, lo que convierte a los videos de ventas con IA en una forma poderosa de destacar sin cámaras, estudios ni producción compleja.

¿Cómo se pueden usar los videos de ventas con IA a lo largo de todo el ciclo de ventas?

Los videos de ventas con IA mejoran cada etapa: prospección con videos personalizados, interacción con compradores mediante demos, aceleración de acuerdos con propuestas a la medida, nutrición de leads a través de outreach con videos con IA y aumento de ventas posteriores a la compra. Esta comunicación constante y escalable ayuda a los representantes a generar confianza, fortalecer relaciones y cerrar tratos más rápido con mensajes de video impactantes y humanos a gran escala.

¿Por qué HeyGen es la mejor opción para crear videos de ventas con presentadores que parecen humanos?

HeyGen hace que crear videos de ventas con IA sea sencillo gracias a los avatares más naturales, anfitriones personalizables y voces sintéticas. Combinado con soporte multilingüe, renderizado rápido y calidad de estudio, HeyGen les permite a los equipos crear videos personalizados para prospección y alcance de ventas: profesionales, auténticos y consistentes, sin necesidad de equipo de grabación, habilidades de edición ni procesos de producción largos.

¿Cómo personaliza la IA los videos de ventas para diferentes prospectos o cuentas?

HeyGen personaliza videos de ventas con IA insertando campos dinámicos como nombres, empresas o industrias en los guiones. Esto hace que el alcance con video generado con IA sea mucho más efectivo, creando videos personalizados a gran escala. Los representantes pueden enviar mensajes que se sienten uno a uno sin volver a grabar, asegurando que cada prospecto reciba una comunicación relevante y atractiva, adaptada a sus necesidades y prioridades.

Cómo crear videos de prospección de ventas con anfitriones virtuales personalizables.

Para crear videos de prospección de ventas con IA, elige un avatar de HeyGen o un gemelo digital, escribe tu guion, personaliza con variables y genera al instante con voces sintéticas. Estos videos personalizados se pueden compartir por correo electrónico, CRM o LinkedIn, haciendo que la prospección con video con IA sea profesional, consistente y escalable, mientras mantienes autenticidad y una presencia de marca sólida.

¿Cómo ayuda HeyGen a reducir el tiempo que pasas en llamadas de ventas?

Sí. Con HeyGen, puedes traducir al instante videos de capacitación a más de 175 idiomas y dialectos. Esto hace que tu capacitación sea escalable y accesible en diferentes regiones.

¿Qué es un avatar interactivo y cómo puedo usarlo en ventas?

Los avatares interactivos funcionan como SDRs de IA: pueden responder preguntas frecuentes, guiar a los compradores por tu producto, calificar leads y agendar reuniones 24/7. Puedes incrustarlos en tu sitio web o dentro de tu producto para escalar la interacción en la parte alta del embudo.

¿Qué tan fácil es actualizar un video una vez que está creado?

Al eliminar equipos costosos, estudios y equipos de producción, HeyGen reduce tanto los costos como los tiempos de entrega, y aun así ofrece videos de capacitación profesionales y de alta calidad.

Explora más casos de uso

Descubre cómo equipos de distintas industrias usan HeyGen para crear videos profesionales a gran escala.

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