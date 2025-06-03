Ofrece keynotes pulidos sin ocupar el tiempo de tus ejecutivos

Transforma tu visión en video con keynotes corporativos profesionales y atractivos. Con HeyGen, puedes producir keynotes con calidad de estudio protagonizados por tu equipo ejecutivo sin tener que ponerte frente a una cámara. Sin complicaciones de agenda. Sin retrasos de producción. Sin regrabaciones. Incluso puedes editar hasta el último segundo.

Diapositiva principal de HeyGen mostrando Voice Mirroring con un presentador y una interfaz de video con IA sobre un fondo de degradado colorido
G24.8Más de 1,000 reseñas
Beneficios y valor

Eleva tu mensaje con avatares de IA realistas y guiones personalizados

Skip the stage fright with custom AI avatars

Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.

the next chapter of making video creation effortless end to end

Refine your message with script-based editing

Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.

a screenshot of an ai studio editor launch

Localize effortlessly, and make it accessible everywhere

Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.

a diagram of quality control consistency and ease of use

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar a nuestros propios ejecutivos como avatares de IA?

Sí. HeyGen te permite crear avatares personalizados de tu equipo, incluyendo directivos y ejecutivos. Con solo un video corto y una muestra de voz, podemos generar presentadores digitales realistas que transmitan contenido con la voz y la autoridad de tu marca.

¿Cómo actualizo la presentación principal si algo cambia de último minuto?

AI Studio, el editor basado en guiones de HeyGen, te permite revisar el video en cualquier momento. Solo edita el guion y el video se regenerará con los cambios, sin necesidad de volver a grabar ni volver a editar.

¿Qué pasa si necesito presentar la conferencia principal en varios idiomas?

HeyGen es compatible con más de 170 idiomas y dialectos, con voces que suenan naturales y subtítulos automáticos. Puedes generar versiones localizadas de tu keynote para cada mercado sin tener que volver a grabar.

¿Esto sirve para eventos en vivo o solo para distribución asíncrona?

Los videos de keynote producidos con HeyGen son ideales para distribución on‑demand (email, redes sociales, landing pages) y como sesiones pregrabadas para eventos en vivo o reuniones internas tipo town hall.

¿Cómo me aseguro de que el video cumpla con nuestros estándares de marca?

Con Brand Kit puedes personalizar todo: desde la ropa y los fondos de tu avatar hasta las fuentes y los colores. Sube tus propios recursos visuales o usa plantillas con tu marca para mantener la coherencia entre equipos y campañas.

¿Pueden varios stakeholders colaborar en un video de keynote?

Claro que sí. HeyGen admite flujos de trabajo de edición y revisión en equipo para que personas de marketing, directivos y diseñadores puedan colaborar en un solo lugar sin idas y vueltas.

¿Puedo incluir diapositivas, gráficas u otros elementos visuales en el video principal?

Sí. Puedes subir diapositivas, videos, gráficas y otros elementos multimedia directamente a tu video. HeyGen te permite sincronizar los elementos visuales con tu guion para lograr un flujo pulido con estilo de presentación.

¿Cuál es la mejor manera de distribuir mi keynote con IA?

Los videos de keynote con IA se pueden incrustar en landing pages, compartir en campañas de correo electrónico, publicar en redes sociales o usar en webinars. Muchos equipos de marketing también los reutilizan para habilitación de socios o para sesiones informativas internas.

¿Cómo empiezo a usar HeyGen para crear videos de keynote?

Empezar es muy fácil. Puedes registrarte para una prueba gratis para ver cómo funciona. A partir de ahí, puedes elegir un avatar, subir tu guion y empezar a crear tu video en cuestión de minutos. Nuestro equipo de onboarding está disponible para guiarte con las mejores prácticas para videos ejecutivos, localización y branding.

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