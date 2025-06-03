Transforma tu visión en video con keynotes corporativos profesionales y atractivos. Con HeyGen, puedes producir keynotes con calidad de estudio protagonizados por tu equipo ejecutivo sin tener que ponerte frente a una cámara. Sin complicaciones de agenda. Sin retrasos de producción. Sin regrabaciones. Incluso puedes editar hasta el último segundo.
Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.
Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.
Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.
Sí. HeyGen te permite crear avatares personalizados de tu equipo, incluyendo directivos y ejecutivos. Con solo un video corto y una muestra de voz, podemos generar presentadores digitales realistas que transmitan contenido con la voz y la autoridad de tu marca.
AI Studio, el editor basado en guiones de HeyGen, te permite revisar el video en cualquier momento. Solo edita el guion y el video se regenerará con los cambios, sin necesidad de volver a grabar ni volver a editar.
HeyGen es compatible con más de 170 idiomas y dialectos, con voces que suenan naturales y subtítulos automáticos. Puedes generar versiones localizadas de tu keynote para cada mercado sin tener que volver a grabar.
Los videos de keynote producidos con HeyGen son ideales para distribución on‑demand (email, redes sociales, landing pages) y como sesiones pregrabadas para eventos en vivo o reuniones internas tipo town hall.
Con Brand Kit puedes personalizar todo: desde la ropa y los fondos de tu avatar hasta las fuentes y los colores. Sube tus propios recursos visuales o usa plantillas con tu marca para mantener la coherencia entre equipos y campañas.
Claro que sí. HeyGen admite flujos de trabajo de edición y revisión en equipo para que personas de marketing, directivos y diseñadores puedan colaborar en un solo lugar sin idas y vueltas.
Sí. Puedes subir diapositivas, videos, gráficas y otros elementos multimedia directamente a tu video. HeyGen te permite sincronizar los elementos visuales con tu guion para lograr un flujo pulido con estilo de presentación.
Los videos de keynote con IA se pueden incrustar en landing pages, compartir en campañas de correo electrónico, publicar en redes sociales o usar en webinars. Muchos equipos de marketing también los reutilizan para habilitación de socios o para sesiones informativas internas.
Empezar es muy fácil. Puedes registrarte para una prueba gratis para ver cómo funciona. A partir de ahí, puedes elegir un avatar, subir tu guion y empezar a crear tu video en cuestión de minutos. Nuestro equipo de onboarding está disponible para guiarte con las mejores prácticas para videos ejecutivos, localización y branding.
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