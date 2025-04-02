Tu marca es más que un logo; es una historia. Destacarte en un mundo digital tan saturado puede ser todo un reto. Con HeyGen, puedes crear en minutos videos de branding con calidad de estudio, reels impactantes y contenido narrativo. No necesitas un equipo de producción.
People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.
Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.
A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.
With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.
Cómo
crear videos de marca con HeyGen
Comienza en minutos: no necesitas edición profesional ni un gran equipo de producción para crear videos de marca increíbles.
HeyGen es una plataforma de creación de video con IA que te permite producir contenido profesional de storytelling y sizzle reels, sin necesidad de grandes presupuestos ni largos ciclos de producción. Avatares de IA, diseños personalizables y traducciones instantáneas aseguran que puedas publicar un video de branding de alta calidad en solo unos minutos.
HeyGen es perfecto para crear:
La producción tradicional puede ser costosa y tardada. El enfoque impulsado por IA de HeyGen elimina la necesidad de equipos de filmación, actores y postproducción, ayudándote a crear videos de branding de forma rápida y económica.
¡Sí! Puedes agregar el logo de tu marca, colores, tipografías y elementos visuales para que tus videos se mantengan consistentes con la identidad de tu marca.
¡Claro! La tecnología de traducción y sincronización labial con IA de HeyGen es compatible con más de 170 idiomas y dialectos, lo que facilita crear videos de marca para una audiencia global.
¡No! HeyGen está diseñado para personas de marketing, creativos y líderes de negocio, no para editores de video profesionales. La plataforma es intuitiva y fácil de usar, con un editor sencillo de arrastrar y soltar para personalizar tus videos.
Expórtalo en múltiples formatos y compártelo en redes sociales, tu sitio web, campañas de email, canales de anuncios o comunicaciones internas.
¡Sí! Elige entre más de 700 avatares de IA realistas o crea tu propio gemelo digital para transmitir tu mensaje de una forma personalizada y atractiva.
Puedes finalizar un video de branding en cuestión de minutos, en lugar de tardar semanas o meses con los métodos tradicionales.
Los visuales dinámicos y los videos de branding de alta calidad de HeyGen captan la atención, ayudándote a elevar la visibilidad de tu marca, fortalecer la credibilidad y generar interacción enfocada en la conversión.
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