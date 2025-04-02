Olvídate de las grabaciones y crea videos de marca al instante

Tu marca es más que un logo; es una historia. Destacarte en un mundo digital tan saturado puede ser todo un reto. Con HeyGen, puedes crear en minutos videos de branding con calidad de estudio, reels impactantes y contenido narrativo. No necesitas un equipo de producción.

G24.8Más de 1,000 reseñas
Beneficios y valor

Videos de marca con calidad de estudio sin necesidad de un estudio

Build trust and credibility with compelling storytelling

People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.


a woman stands in front of a screen that says about the brand

Capture global attention and boost brand awareness

Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.



a creative brief for a sipscape tumbler

Drive action and increase conversions with brand awareness

A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.


a screenshot of a brand kit for digital eye

Descubre cómo las marcas líderes usan el video para aumentar su visibilidad

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.

Cómo
crear videos de marca con HeyGen

  1. Abrir HeyGen

Comienza en minutos: no necesitas edición profesional ni un gran equipo de producción para crear videos de marca increíbles.


  1. Elige una plantilla o empieza desde cero
  1. Agrega tu guion y elige un avatar (o crea el tuyo)
  1. Personaliza tu video con tu marca e imágenes
  1. Traduce y personaliza para diferentes audiencias
  1. Envía tu video

Preguntas frecuentes

¿Qué es HeyGen y cómo ayuda con los videos de marca?

HeyGen es una plataforma de creación de video con IA que te permite producir contenido profesional de storytelling y sizzle reels, sin necesidad de grandes presupuestos ni largos ciclos de producción. Avatares de IA, diseños personalizables y traducciones instantáneas aseguran que puedas publicar un video de branding de alta calidad en solo unos minutos.

¿Qué tipos de videos de marca puedo crear con HeyGen?

HeyGen es perfecto para crear:

  • Sizzle reels – Videos llenos de energía que muestran tu marca de forma dinámica
  • Narrativa de marca – Comparte la misión, visión y valores de tu empresa
  • Videos de lanzamiento de producto – Anuncia tus nuevas ofertas con contenido de video atractivo
  • Historias de éxito de clientes – Destaca testimonios y casos de estudio
  • Videos de employer branding – Atrae al mejor talento mostrando la cultura de tu empresa

¿En qué se diferencia HeyGen de la producción de video tradicional?

La producción tradicional puede ser costosa y tardada. El enfoque impulsado por IA de HeyGen elimina la necesidad de equipos de filmación, actores y postproducción, ayudándote a crear videos de branding de forma rápida y económica.

¿Puedo personalizar mi video de branding para que tenga la imagen y el estilo de mi empresa?

¡Sí! Puedes agregar el logo de tu marca, colores, tipografías y elementos visuales para que tus videos se mantengan consistentes con la identidad de tu marca.

¿Puedo crear videos de marca en varios idiomas?

¡Claro! La tecnología de traducción y sincronización labial con IA de HeyGen es compatible con más de 170 idiomas y dialectos, lo que facilita crear videos de marca para una audiencia global.

¿Necesito experiencia en edición de video para usar HeyGen?

¡No! HeyGen está diseñado para personas de marketing, creativos y líderes de negocio, no para editores de video profesionales. La plataforma es intuitiva y fácil de usar, con un editor sencillo de arrastrar y soltar para personalizar tus videos.

¿Cómo comparto mi video de marca una vez que está creado?

Expórtalo en múltiples formatos y compártelo en redes sociales, tu sitio web, campañas de email, canales de anuncios o comunicaciones internas.

¿Puedo usar avatares de IA para contar la historia de mi marca?

¡Sí! Elige entre más de 700 avatares de IA realistas o crea tu propio gemelo digital para transmitir tu mensaje de una forma personalizada y atractiva.

¿Cuánto tiempo se tarda en crear un video de branding con HeyGen?

Puedes finalizar un video de branding en cuestión de minutos, en lugar de tardar semanas o meses con los métodos tradicionales.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a aumentar el reconocimiento de marca y el engagement?

Los visuales dinámicos y los videos de branding de alta calidad de HeyGen captan la atención, ayudándote a elevar la visibilidad de tu marca, fortalecer la credibilidad y generar interacción enfocada en la conversión.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background