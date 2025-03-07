Haz que cada punto de contacto de marketing de eventos cuente con la solución de video con IA de HeyGen. Te ayuda a aumentar la asistencia, conectar con las personas que asisten y extender el valor de tus eventos usando funciones personalizadas.
With HeyGen, crafting quality event marketing promos is as easy as writing a script. Choose from a wide array of ready-made templates to streamline the process, whether it's a conference, webinar, or meetup. You can swiftly produce custom marketing videos in over 170 locales and dialects, primed to share in no time.
HeyGen makes it seamless to send personalized videos featuring the event speakers, or their lifelike digital avatars, to attendees. Thank registrants, share event details, and give a sneak peek to build excitement with personalized video message features. This approach enhances the experience by integrating personalized content in digital marketing, creating a memorable engagement that energizes people about your event, especially through personalized interactive video opportunities.
Leverage attendee data effectively. Use HeyGen to promptly create personalized event summaries, key highlights, and follow-ups that keep your audience engaged and stimulate conversions long after the event concludes, using personalized video email marketing.
"Hicimos pruebas con otras plataformas de video personalizado y HeyGen fue la mejor en cuanto a calidad. Fuimos transparentes con su equipo desde el principio por el entorno de alto riesgo y alta recompensa de intentar esto por primera vez, y valió la pena asumir el riesgo."
Kelly Peters
VP de marketing en Tomorrow.io
Cómo crear videos de marketing para eventos con HeyGen
Inicia el creador de videos promocionales de HeyGen para empezar a crear videos que promocionen, inviten o hagan un resumen de tu evento con funciones de video personalizadas, sin necesidad de cámara ni conocimientos de edición.
HeyGen impulsa una mayor asistencia al ayudarte a crear promos e invitaciones en video atractivas y personalizadas que llaman la atención. Destaca en bandejas de entrada saturadas y en canales digitales con videos de calidad profesional hechos a la medida de tu audiencia, fomentando más registros y aumentando la participación.
¡Sí! HeyGen facilita enviar invitaciones en video personalizadas y seguimientos. Crea mensajes a la medida con los ponentes del evento o con sus avatares digitales para agradecer a los asistentes, compartir adelantos exclusivos o destacar detalles de las sesiones. El alcance personalizado genera emoción y mantiene a tu audiencia comprometida.
Puedes crear increíbles videos promocionales de eventos en solo minutos usando nuestro creador de videos promocionales. Solo escribe tu guion, elige entre las plantillas listas para usar de HeyGen y personaliza lo que necesites. No necesitas experiencia en diseño ni en edición, lo que hace que el proceso sea rápido y sin estrés.
¡Claro que sí! HeyGen te ayuda a entregar videos personalizados posteriores al evento, incluyendo resúmenes, puntos clave y mensajes de agradecimiento. Personaliza tus seguimientos para diferentes segmentos de asistentes para mantener a tu audiencia enganchada e impulsar conversiones mucho después de que termine el evento.
HeyGen es perfecto para promocionar y personalizar conferencias, webinars, meetups, talleres y más. Desde la promoción previa al evento hasta los resúmenes posteriores, HeyGen hace que tu marketing sea impactante en cada etapa.
¡Sí! HeyGen es compatible con más de 170 regiones e idiomas, lo que te permite localizar videos de eventos para audiencias globales. Ya sean invitaciones, promos o seguimientos, tu mensaje conectará en distintos idiomas y culturas.
HeyGen elimina la necesidad de producciones de video costosas y de grandes equipos creativos. Con herramientas y plantillas impulsadas por IA, puedes crear videos de alta calidad rápidamente sin gastar de más, lo que te permite enfocar tus recursos en maximizar el éxito de tus eventos.
Sí, HeyGen se integra sin problemas con plataformas de correo electrónico, herramientas de redes sociales y sistemas de gestión de eventos. Incorpora fácilmente tus videos en las campañas para agilizar tu flujo de trabajo de marketing de eventos.
HeyGen destaca por hacer que el marketing de video personalizado sea simple y accesible. En lugar de depender de materiales genéricos, puedes crear videos adaptados a segmentos específicos, incluir avatares de IA como presentadores y ofrecer contenido atractivo que haga que tu evento sobresalga.
Empezar es muy fácil. Regístrate en HeyGen, explora las plantillas diseñadas para eventos y comienza a crear videos personalizados para promocionar tu próxima conferencia, webinar o meetup. Con HeyGen, vas a lanzar campañas mucho más atractivas que generen resultados reales.
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