Cuando se trata de campañas publicitarias, la velocidad y la calidad pueden marcar la diferencia entre el éxito y las oportunidades perdidas. Con HeyGen, las personas de marketing pueden crear anuncios profesionales y llamativos para múltiples plataformas en una fracción del tiempo. Aprende más sobre cómo crear anuncios efectivos usando HeyGen. Escala contenido de alto impacto sin rebasar tu presupuesto ni agotar a tu equipo. Escala contenido de alto impacto sin rebasar tu presupuesto ni agotar a tu equipo.
Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.
Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.
Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.
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"Hicimos pruebas con otras plataformas de video personalizado y HeyGen fue la mejor en cuanto a calidad. Fuimos transparentes con su equipo desde el principio por el entorno de alto riesgo y alta recompensa de probar esto por primera vez, y valió la pena asumir ese riesgo."
Kelly Peters
VP de marketing en Tomorrow.io
Cómo crear anuncios en video con HeyGen
Inicia sesión en HeyGen y comienza a crear anuncios llamativos generados con IA en solo unos minutos. También puedes generar un anuncio en video a partir de un enlace usando URL-to-Video.
HeyGen es una plataforma de creación de videos con IA que simplifica la producción de anuncios profesionales. Ayuda a los equipos de marketing a crear rápidamente anuncios en video para redes sociales, display o retargeting, sin producciones costosas ni tiempos de entrega largos.
Al reemplazar los flujos de trabajo de producción tradicionales con IA. Puedes elegir plantillas, pegar tu guion, agregar los elementos de tu marca y un avatar de IA realista para producir anuncios finales en minutos en lugar de días o semanas.
¡Claro que sí! HeyGen te permite crear anuncios para Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube y más. Ajusta la relación de aspecto y la duración para que coincidan con las especificaciones de cada canal.
Puedes personalizar el mensaje, los visuales o la narración de voz de cada anuncio para diferentes audiencias o idiomas, lo que lo hace ideal para campañas de retargeting, localización o ABM.
Sí. Las herramientas de traducción de HeyGen te permiten generar anuncios en más de 170 idiomas y dialectos, con sincronización labial precisa para voces en off realistas. Es ideal para campañas globales que necesitan mantener la autenticidad en diferentes regiones.
No. La interfaz fácil de usar de HeyGen y su editor de arrastrar y soltar hacen que la edición avanzada sea accesible para cualquiera, sin importar su experiencia.
HeyGen elimina la necesidad de equipos de producción completos, grabaciones costosas y postproducción avanzada. El enfoque impulsado por IA reduce drásticamente el costo de crear anuncios de alta calidad internamente.
Puedes actualizar o localizar rápidamente anuncios antiguos, adaptar el formato para diferentes plataformas, incorporar nueva imagen de marca o cambiar el mensaje, reutilizando de forma efectiva tus videos existentes para campañas nuevas. Esto maximiza el valor de tu contenido mientras te ahorra tiempo.
HeyGen destaca por sus avatares de IA realistas, sus avanzadas capacidades de localización y su proceso simplificado de creación de video. Está diseñado para marketers que necesitan crear contenido de alta calidad y escalable de forma rápida, lo que lo hace ideal para campañas publicitarias modernas.
HeyGen simplifica las campañas publicitarias globales al ofrecer funciones de traducción, localización y personalización en una sola plataforma. Puedes crear anuncios rápidamente para múltiples regiones, asegurando consistencia y autenticidad en diferentes mercados sin agregar complejidad.
Empezar es muy fácil. Regístrate para obtener una cuenta gratis, explora las plantillas y funciones de la plataforma y crea tu primer anuncio en solo unos minutos. Las herramientas intuitivas de HeyGen hacen que sea sencillo producir anuncios atractivos, ya sea que estés ejecutando una campaña local o lanzando a nivel global.
¡Sí! HeyGen está diseñado para ayudar a equipos de todos los tamaños a crear anuncios impactantes sin necesidad de un gran presupuesto ni muchos recursos. Sus precios accesibles y herramientas que ahorran tiempo lo hacen perfecto para equipos de marketing pequeños que quieren maximizar sus resultados.
HeyGen se integra fácilmente en tu flujo de trabajo actual. Una vez que crees tus videos, puedes descargarlos y subirlos a tus plataformas de anuncios, CRMs o herramientas de gestión de contenido favoritas para una distribución sin fricciones.
HeyGen es versátil y admite una amplia variedad de tipos de anuncios, incluyendo anuncios para redes sociales, videos de retargeting, anuncios explicativos y campañas localizadas. Sus herramientas están diseñadas para ayudarte a crear contenido que destaque y genere resultados.
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