Produce historias a la velocidad de las noticias de última hora con flujos de trabajo modernos

La producción tradicional de reportes de noticias y pronósticos del clima consume mucho tiempo y recursos. Con HeyGen, puedes generar videos de noticias profesionales y de alta calidad rápidamente, asegurando un alto volumen y velocidad sin sacrificar la calidad ni la precisión.

Beneficios y valor

Libera a los periodistas para que se enfoquen en tareas y reportajes de mayor valor

Deliver relevant content to any audience, at any time

Speed is essential in journalism. HeyGen’s AI news video generator enables media outlets, independent journalists, weather channels, and content creators to produce polished news videos instantly. Convert written news into engaging video reports featuring AI avatars, dynamic visuals, and clear narration.

Enable 24/7 news production with lifelike AI avatars

Enhance storytelling with AI-powered avatars that deliver reports in a professional and tone, including digital avatars of your beloved TV anchors. Use motion graphics, captions, and on-screen visuals to make complex news digestible and engaging for diverse audiences.

Increase reach and engagement with localized news

Effortlessly update scripts, switch visuals, and instantly localize any of your existing videos for multi-channel distribution with HeyGen’s AI news video generator. Cover global news by generating videos in multiple languages without costly voiceovers, reshoots, or extensive editing.

Descubre cómo las organizaciones de noticias escalan su contenido

STUDIO 47 creates content 80% faster to rewrite the playbook for journalism

Discover how STUDIO 47 uses HeyGen to enable 24/7 content production, expand multi-lingual offerings, and reduce production costs by 60% to scale its news output.

The Weather Network delivers hyper-localized forecasts with AI avatars

Discover how The Weather Network uses HeyGen to create AI-assisted avatars to deliver hyper-local forecasts and prepare communities to respond to weather-related events.

"HeyGen ha cambiado de forma fundamental cómo STUDIO 47 produce noticias de última hora. Al integrar avatares de IA en nuestra sala de redacción, redefinimos el periodismo regional, haciéndolo escalable, rentable y preparado para el futuro."

Sascha Devigne

Editora en jefe en STUDIO 47

Cómo crear noticias con HeyGen

  1. Abrir HeyGen

Inicia sesión en HeyGen y comienza a crear noticias atractivas en video generado con IA en solo unos minutos.

  Encuentra la plantilla de video perfecta
  Agrega guiones de conversación, avatares y fondos
  Personaliza tu video con IA
  Mejóralo con más elementos creativos
  Exporta tu video final

Preguntas frecuentes

¿Qué es HeyGen y cómo se puede usar para la creación de noticias?

HeyGen es una plataforma de creación de videos con IA que te permite producir noticias de alta calidad de forma rápida y eficiente. Ayuda a medios de comunicación y creadores a convertir reportes escritos en contenido de video atractivo, sin las limitaciones de la producción de video tradicional.

¿Cómo mejora HeyGen la producción de noticias en comparación con los métodos tradicionales?

HeyGen elimina la necesidad de reporteros frente a cámara, equipos de producción costosos y procesos de edición largos. Con avatares de IA, puedes entregar noticias al instante y acelerar cada etapa de la creación de contenido.

¿Puedo personalizar los avatares de IA para la entrega de noticias?

Claro que sí. HeyGen ofrece una variedad de avatares de IA que puedes personalizar para que coincidan con el estilo de tu marca de noticias. Ajusta su apariencia, voz y guion para alinearlos con tus estándares editoriales.

¿Se puede usar HeyGen para crear contenido de noticias multilingüe?

Sí. HeyGen es compatible con varios idiomas, lo que hace muy sencillo crear videos de noticias localizados y ampliar tu alcance a audiencias globales diversas.

¿Cómo actualizo una noticia si surgen nuevos detalles?

Con HeyGen, actualizar un video de noticias es muy sencillo. Modifica el guion, cambia los elementos visuales y genera una versión actualizada en minutos, sin necesidad de volver a grabar ni de hacer una edición complicada.

¿Se pueden compartir los videos de noticias de HeyGen en diferentes plataformas?

Sí. Los videos de HeyGen están optimizados para sitios web, redes sociales, boletines por correo electrónico y plataformas de transmisión, lo que garantiza el máximo alcance y nivel de interacción.

¿Qué tan rápido puedo crear una noticia con HeyGen?

Dependiendo de tu guion y tus elementos visuales, puedes crear un video de noticias completo en solo minutos u horas usando el generador de videos de noticias con IA de HeyGen.

¿Necesito tener conocimientos de producción de video para usar HeyGen en noticias?

Para nada. HeyGen está diseñado para periodistas, organizaciones de noticias y creadores de contenido, tengan o no experiencia técnica. Su interfaz intuitiva hace que la creación de videos de noticias sea fluida y eficiente.

¿Qué tipos de contenido de noticias se benefician más de HeyGen?

HeyGen es ideal para noticias de última hora, periodismo explicativo, resúmenes financieros, actualizaciones políticas, cobertura deportiva y más. Cualquier escenario que requiera crear videos atractivos de forma rápida.

¿Cómo empiezo a usar HeyGen para videos de noticias?

Regístrate en HeyGen, explora sus herramientas de creación de videos de noticias con IA y empieza a transformar noticias escritas en contenido de video listo para transmisión de inmediato.

