Desde 1921, Komatsu ha transformado nuestro mundo físico como un líder global en fabricación de equipo original (OEM), proporcionando maquinaria para las industrias de construcción, minería y silvicultura. Con raíces que se remontan a más de un siglo, a Komatsu Iron Works en la zona rural de Japón, Komatsu ha crecido hasta convertirse en una empresa global con más de 65,000 empleados y una sólida red de 211 distribuidores en 151 países.
El camino de Komatsu se ha definido por un profundo compromiso con la colaboración y la innovación, que consideran esenciales para enfrentar los diversos retos de nuestro tiempo. Hoy están utilizando la tecnología de IA de HeyGen para conectar aún más a sus diversos equipos en todo el mundo y fortalecer su tradición de trabajo colaborativo.
Retos para encontrar un formato atractivo que asegure la transferencia de conocimiento
Al operar en la industria manufacturera, Komatsu ofrece una línea de productos muy completa que incluye excavadoras, cargadores de ruedas, bulldozers y camiones de volteo, además de supervisar su movimiento desde la fábrica hasta el distribuidor y, finalmente, el cliente final. Para asegurar que este proceso se lleve a cabo de forma efectiva, es vital que la red de distribuidores de Komatsu, que interactúa directamente con los clientes finales, tenga un conocimiento profundo de los productos, soluciones y servicios que se ofrecen. Por lo tanto, brindar una capacitación integral a la red de distribuidores sobre las características de las máquinas, su operación y las especificaciones técnicas es fundamental.
Con este objetivo, el equipo de learning and development (L&D) probó varios enfoques para crear contenido de capacitación atractivo — desde diapositivas de PowerPoint con voces generadas por computadora hasta contratar empresas externas de multimedia. Cada solución tenía sus propias limitaciones, sin mencionar los altos costos y el importante tiempo de inversión.
“Estábamos en un punto en el que necesitábamos ver si la tecnología podía ayudarnos con los videos de capacitación”, dice Sarah Munsters, Group Manager Training, Development & Events en Komatsu Europe International N.V. Después de descubrir la tecnología de IA de HeyGen gracias al uso que le dio un influencer belga a su función de traducción de video, Sarah vio de inmediato cómo podían aplicar esta innovación dentro de sus procesos.
Tanja Bogocharova, especialista en diseño instruccional en Komatsu Europe, usa HeyGen para crear videos explicativos atractivos y contenido de capacitación técnica sobre productos. También desarrolla lineamientos y funge como superadministradora para otros desarrolladores de varias entidades de Komatsu a nivel global. La plataforma le permite a su equipo transformar contenido existente de expertos en la materia en videos impactantes con avatares personalizados de Komatsu, logrando el equilibrio perfecto entre detalle técnico y una presentación envolvente.
“Hemos recibido comentarios muy positivos de las personas que aprenden. Les parece que el contenido es fácil de seguir gracias a la explicación corta y concisa que hace el avatar animado”, explica Tanja. “Pasamos de videos instructivos sencillos a videos mucho más profesionales, con avatares muy realistas y narraciones en off, evitando los altos costos de las grabaciones de video.”
Tanja también destaca un impacto positivo en los instructores: "Sentimos el entusiasmo no solo de los alumnos, sino también de los propios instructores; ellos también están más motivados para crear contenido de capacitación gracias a HeyGen. En general, es un gran paso adelante en el desarrollo de nuestro material."
Escalar un programa de capacitación multilingüe con consistencia
Encontrar una forma accesible de crear contenido de video de capacitación atractivo es el primer paso; el siguiente reto es escalar el programa de capacitación de manera eficiente en varios idiomas para responder a las diversas necesidades.
La función de traducción de HeyGen fue la herramienta ideal que Komatsu necesitaba para convertir su contenido a diferentes idiomas. La función de creación de guiones de la plataforma genera primeros borradores útiles a partir de URLs de sitios web.
"En Europa, generalmente ofrecemos contenido de capacitación en cuatro idiomas: inglés, alemán, francés e italiano. Normalmente creamos primero el contenido original en inglés y, con la función de traducción de HeyGen, podemos entregar versiones traducidas con solo unos cuantos clics. Es un gran valor agregado para nosotros", comparte Tanja. El nuevo proceso es más eficiente en términos de tiempo y presupuesto y le permite al equipo aprovechar de forma eficiente un solo material fuente.
Inspiradas por el nuevo desarrollo presentado por Komatsu Europe, otras entidades de Komatsu a nivel global adoptaron este enfoque e implementaron de forma estratégica las capacidades de HeyGen en su plan de desarrollo de material de capacitación.
“La función de traducción nos está dando todavía más ventajas a nivel global”, comenta Tanja. “Por ejemplo, tenemos una capacitación llamada ‘Understanding Human Rights Training’ diseñada para todas las personas empleadas en todas las entidades de Komatsu, y esta capacitación se ha traducido de forma fácil y consistente a 14 idiomas, gracias a HeyGen.”
Hoy en día, los materiales de capacitación de Komatsu se están traduciendo, guionizando y animando con HeyGen y el Komatsu Studio Avatar en todo el mundo. Gracias a las herramientas de branding de HeyGen, se garantiza un estilo consistente en múltiples países y culturas.
“El hecho de que todos los videos de capacitación sean narrados por un solo avatar con un estilo consistente también refuerza el reconocimiento de la marca. El uso constante del Komatsu Studio Avatar y de un estilo visual unificado en los videos de capacitación crea una presencia de marca reconocible a nivel global.”
- Tanja Bogocharova, Especialista en diseño instruccional
Participación de los alumnos mejorada significativamente y un mundo de posibilidades por explorar
Los resultados hablan por sí solos. En Komatsu, el equipo de capacitación observa que ahora entre el 80 y el 90 % de las personas que ven el contenido terminan todo el video, mientras que antes muchas dejaban de verlo después de diez minutos. Además, los resultados de los cuestionarios han mejorado, lo que demuestra que las personas empleadas retienen el contenido de manera más efectiva.
“Al hacer que la transferencia de conocimiento sea más atractiva y accesible en distintos idiomas, HeyGen ha sido fundamental para fortalecer nuestra red global, contribuyendo en última instancia a nuestra promesa de marca —crear valor juntos— con nuestros clientes, socios y colegas en todo el mundo”, dice Sarah.
“De cara al futuro, estamos planeando ampliar el uso de HeyGen. El equipo de marketing, por ejemplo, ya hizo pruebas con la herramienta para iniciativas como un video de bienvenida para una gran feria de construcción. Junto con ellos, también estamos explorando posibilidades para crear videos cortos explicativos para nuestro sitio web y redes sociales. Con HeyGen, las posibilidades son enormes y seguimos explorándolas en toda Komatsu”, concluye Sarah.