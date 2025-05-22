Desde 1921, Komatsu ha transformado nuestro mundo físico como un líder global en fabricación de equipo original (OEM), proporcionando maquinaria para las industrias de construcción, minería y silvicultura. Con raíces que se remontan a más de un siglo, a Komatsu Iron Works en la zona rural de Japón, Komatsu ha crecido hasta convertirse en una empresa global con más de 65,000 empleados y una sólida red de 211 distribuidores en 151 países.

El camino de Komatsu se ha definido por un profundo compromiso con la colaboración y la innovación, que consideran esenciales para enfrentar los diversos retos de nuestro tiempo. Hoy están utilizando la tecnología de IA de HeyGen para conectar aún más a sus diversos equipos en todo el mundo y fortalecer su tradición de trabajo colaborativo.

Retos para encontrar un formato atractivo que asegure la transferencia de conocimiento

Al operar en la industria manufacturera, Komatsu ofrece una línea de productos muy completa que incluye excavadoras, cargadores de ruedas, bulldozers y camiones de volteo, además de supervisar su movimiento desde la fábrica hasta el distribuidor y, finalmente, el cliente final. Para asegurar que este proceso se lleve a cabo de forma efectiva, es vital que la red de distribuidores de Komatsu, que interactúa directamente con los clientes finales, tenga un conocimiento profundo de los productos, soluciones y servicios que se ofrecen. Por lo tanto, brindar una capacitación integral a la red de distribuidores sobre las características de las máquinas, su operación y las especificaciones técnicas es fundamental.

Con este objetivo, el equipo de learning and development (L&D) probó varios enfoques para crear contenido de capacitación atractivo — desde diapositivas de PowerPoint con voces generadas por computadora hasta contratar empresas externas de multimedia. Cada solución tenía sus propias limitaciones, sin mencionar los altos costos y el importante tiempo de inversión.

“Estábamos en un punto en el que necesitábamos ver si la tecnología podía ayudarnos con los videos de capacitación”, dice Sarah Munsters, Group Manager Training, Development & Events en Komatsu Europe International N.V. Después de descubrir la tecnología de IA de HeyGen gracias al uso que le dio un influencer belga a su función de traducción de video, Sarah vio de inmediato cómo podían aplicar esta innovación dentro de sus procesos.

Tanja Bogocharova, especialista en diseño instruccional en Komatsu Europe, usa HeyGen para crear videos explicativos atractivos y contenido de capacitación técnica sobre productos. También desarrolla lineamientos y funge como superadministradora para otros desarrolladores de varias entidades de Komatsu a nivel global. La plataforma le permite a su equipo transformar contenido existente de expertos en la materia en videos impactantes con avatares personalizados de Komatsu, logrando el equilibrio perfecto entre detalle técnico y una presentación envolvente.