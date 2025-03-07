Comparte actualizaciones claras de liderazgo con empleados y accionistas

La comunicación oportuna y transparente es fundamental para los equipos de liderazgo. Ya sea para compartir actualizaciones de la empresa, dirigirte a los accionistas o guiar a los empleados durante un cambio, HeyGen permite a los líderes crear videos de liderazgo de alta calidad de forma eficiente, sin necesidad de un equipo de producción.

Comunica actualizaciones claras de liderazgo a empleados y accionistas
G24.8Más de 1,000 reseñas
Beneficios y valor

Agiliza las actualizaciones de comunicación de liderazgo con video con IA

Quickly produce clear, concise CEO and leadership updates

Leadership communication requires speed and clarity. Traditional video production can be costly and slow, making it challenging to share timely updates. HeyGen simplifies the process, allowing executives to deliver professional, on-brand leadership videos in minutes.

executive leadership updates using ai video

Enhance engagement with polished, lifelike AI avatars of execs

Use lifelike AI avatars, including their own, to present leadership videos in a polished, credible manner. Add captions, motion graphics, and branding elements to make CEO messages, shareholder updates, and crisis communications more engaging and accessible.

leadership update video templates

Personalize and translate leadership updates for every employee

Quickly update messaging, modify scripts, and personalize leadership videos in over 170 languages and dialects with HeyGen. Tailor videos for employees, investors, or the public without the need for reshoots or expensive production edits.

translate leadership updates into any language

Descubre cómo los equipos de comunicación entregan actualizaciones de liderazgo

Würth Group delivers leadership updates to over 88,000 employees in 80 countries

Würth Group delivers leadership updates to over 88,000 employees in 80 countries

Discover how Würth Group uses HeyGen to streamline its leadership communication process, reducing video production costs by 50% and translation costs by 80%.

“HeyGen ha revolucionado la forma en que creamos contenido en video y nos ha ayudado a usar el video como una forma de comunicación. Ha hecho que la comunicación sea mucho más accesible y mucho más personal.”

Andreas Henschel

Líder de grupo en comunicación corporativa y jefa de servicios lingüísticos en Würth Group

Andreas Henschel

Cómo crear actualizaciones de liderazgo con HeyGen

  1. Abre HeyGen

Inicia sesión en HeyGen y empieza a crear videos profesionales de actualizaciones de liderazgo generados con IA en solo unos minutos.

  1. Encuentra la plantilla de video perfecta
  1. Agrega guiones de conversación, avatares y fondos
  1. Personaliza tu video con IA
  1. Mejóralo con más elementos creativos
  1. Exporta tu video final

Preguntas frecuentes

¿Qué es HeyGen y cómo se puede usar para actualizaciones de liderazgo?

HeyGen es una plataforma de creación de videos con IA que ayuda a ejecutivos y líderes a crear videos de liderazgo profesionales para empleados, accionistas y otras partes interesadas. Simplifica la comunicación de liderazgo sin necesidad de contar con todo un equipo de producción de video.

¿Cómo mejora HeyGen la producción de videos de liderazgo en comparación con los métodos tradicionales?

HeyGen elimina la necesidad de grabaciones de video en vivo, equipos de producción costosos y largos tiempos de edición. Los avatares de IA pueden comunicar tus mensajes de forma profesional y consistente, asegurando videos de liderazgo oportunos y efectivos.

¿Puedo personalizar los avatares de IA para que representen a mi equipo directivo?

¡Sí! HeyGen permite la personalización de avatares para alinearlos con el tono de tu marca y la identidad de tu liderazgo. Las personas líderes pueden seleccionar avatares, ajustar su apariencia y crear guiones para videos de liderazgo personalizados para cualquier audiencia.

¿HeyGen es adecuado para videos de comunicación en situaciones de crisis?

Claro que sí. HeyGen les permite a los líderes crear y distribuir videos de comunicación de crisis rápidamente, garantizando transparencia y claridad en momentos difíciles.

¿Cómo actualizo los mensajes de liderazgo si cambian las circunstancias?

Con HeyGen, actualizar videos de liderazgo es rápido y fácil. Modifica el guion, ajusta los visuales y genera una nueva versión en minutos, sin necesidad de volver a grabar ni de una postproducción extensa.

¿Se pueden compartir los videos de liderazgo de HeyGen en varias plataformas?

Sí, los videos de HeyGen se pueden optimizar para portales internos, presentaciones para inversionistas, comunicaciones por correo electrónico, sitios web y redes sociales para llegar al público adecuado.

¿Qué tan rápido puedo crear un video de actualización de liderazgo con HeyGen?

HeyGen les permite a los ejecutivos crear videos profesionales de actualización de liderazgo en solo unas cuantas horas, dependiendo de la complejidad del contenido y las necesidades de personalización.

¿Necesito habilidades de producción de video para usar HeyGen en actualizaciones de liderazgo?

Para nada. La interfaz intuitiva de HeyGen hace que la creación de videos sea sencilla para líderes de negocio, equipos de Recursos Humanos y comunicadores corporativos, sin necesidad de tener conocimientos técnicos.

¿Qué tipos de mensajes de liderazgo se benefician más de HeyGen?

HeyGen es ideal para actualizaciones del CEO, informes para inversionistas, reuniones generales con empleados, comunicaciones de crisis, cambios organizacionales y mensajes de visión estratégica—en cualquier situación donde se necesite una comunicación de liderazgo clara y atractiva.

¿Cómo empiezo a usar HeyGen para videos de liderazgo?

Regístrate en HeyGen, explora sus herramientas de video con IA y empieza a crear hoy mismo actualizaciones de liderazgo impactantes para empleados, inversionistas y otras partes interesadas.

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See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

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