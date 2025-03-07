La comunicación oportuna y transparente es fundamental para los equipos de liderazgo. Ya sea para compartir actualizaciones de la empresa, dirigirte a los accionistas o guiar a los empleados durante un cambio, HeyGen permite a los líderes crear videos de liderazgo de alta calidad de forma eficiente, sin necesidad de un equipo de producción.
Leadership communication requires speed and clarity. Traditional video production can be costly and slow, making it challenging to share timely updates. HeyGen simplifies the process, allowing executives to deliver professional, on-brand leadership videos in minutes.
Use lifelike AI avatars, including their own, to present leadership videos in a polished, credible manner. Add captions, motion graphics, and branding elements to make CEO messages, shareholder updates, and crisis communications more engaging and accessible.
Quickly update messaging, modify scripts, and personalize leadership videos in over 170 languages and dialects with HeyGen. Tailor videos for employees, investors, or the public without the need for reshoots or expensive production edits.
Discover how Würth Group uses HeyGen to streamline its leadership communication process, reducing video production costs by 50% and translation costs by 80%.
“HeyGen ha revolucionado la forma en que creamos contenido en video y nos ha ayudado a usar el video como una forma de comunicación. Ha hecho que la comunicación sea mucho más accesible y mucho más personal.”
Andreas Henschel
Líder de grupo en comunicación corporativa y jefa de servicios lingüísticos en Würth Group
Cómo crear actualizaciones de liderazgo con HeyGen
Inicia sesión en HeyGen y empieza a crear videos profesionales de actualizaciones de liderazgo generados con IA en solo unos minutos.
HeyGen es una plataforma de creación de videos con IA que ayuda a ejecutivos y líderes a crear videos de liderazgo profesionales para empleados, accionistas y otras partes interesadas. Simplifica la comunicación de liderazgo sin necesidad de contar con todo un equipo de producción de video.
HeyGen elimina la necesidad de grabaciones de video en vivo, equipos de producción costosos y largos tiempos de edición. Los avatares de IA pueden comunicar tus mensajes de forma profesional y consistente, asegurando videos de liderazgo oportunos y efectivos.
¡Sí! HeyGen permite la personalización de avatares para alinearlos con el tono de tu marca y la identidad de tu liderazgo. Las personas líderes pueden seleccionar avatares, ajustar su apariencia y crear guiones para videos de liderazgo personalizados para cualquier audiencia.
Claro que sí. HeyGen les permite a los líderes crear y distribuir videos de comunicación de crisis rápidamente, garantizando transparencia y claridad en momentos difíciles.
Con HeyGen, actualizar videos de liderazgo es rápido y fácil. Modifica el guion, ajusta los visuales y genera una nueva versión en minutos, sin necesidad de volver a grabar ni de una postproducción extensa.
Sí, los videos de HeyGen se pueden optimizar para portales internos, presentaciones para inversionistas, comunicaciones por correo electrónico, sitios web y redes sociales para llegar al público adecuado.
HeyGen les permite a los ejecutivos crear videos profesionales de actualización de liderazgo en solo unas cuantas horas, dependiendo de la complejidad del contenido y las necesidades de personalización.
Para nada. La interfaz intuitiva de HeyGen hace que la creación de videos sea sencilla para líderes de negocio, equipos de Recursos Humanos y comunicadores corporativos, sin necesidad de tener conocimientos técnicos.
HeyGen es ideal para actualizaciones del CEO, informes para inversionistas, reuniones generales con empleados, comunicaciones de crisis, cambios organizacionales y mensajes de visión estratégica—en cualquier situación donde se necesite una comunicación de liderazgo clara y atractiva.
Regístrate en HeyGen, explora sus herramientas de video con IA y empieza a crear hoy mismo actualizaciones de liderazgo impactantes para empleados, inversionistas y otras partes interesadas.
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