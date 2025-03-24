Crea presentaciones de ventas atractivas con videos con IA que venden 24/7

Las demos de ventas no deberían sentirse como una carga para ti ni para tus compradores. Estandariza tu pitch, asegura la consistencia entre tus representantes y engancha a tus prospectos con demos de video disponibles 24/7. HeyGen te permite crear presentaciones de ventas escalables y de alto impacto que educan a los compradores y hacen avanzar los deals incluso antes de que te conectes a la llamada.

Vende de forma más inteligente con presentaciones de ventas siempre activas

Educate buyers ahead of time and streamline calls

Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.


Scale personalized outreach without repeating yourself

Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.



Accelerate conversations and keep deals moving

Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.


A digital sales pitch presentation for "Chronos Keep," featuring an AI-generated avatar of a woman in the bottom left corner. The interface includes a smartphone displaying a futuristic-themed video with a play button, indicating an interactive pitch deck.

Descubre cómo las empresas escalan sus presentaciones de ventas

How TechMix uses HeyGen to enhance communication with global distributors

To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.

Cómo
crear presentaciones de ventas con HeyGen

  1. Abrir HeyGen

Empieza a crear en minutos videos de ventas y demos de alto impacto, sin necesidad de un equipo de producción de video ni habilidades de edición.

  1. Elige una plantilla o empieza desde cero
  1. Agrega tu guion y elige un avatar (o crea el tuyo)
  1. Personaliza tu video con tu marca e imágenes
  1. Traduce y personaliza para diferentes audiencias
  1. Envía tu video

Preguntas frecuentes

¿Qué es HeyGen y cómo puede ayudarte con tus presentaciones de ventas?

HeyGen es una plataforma de creación de videos con IA que les permite a los equipos de ventas y revenue crear presentaciones y demos de ventas atractivas y siempre disponibles en cuestión de minutos. En lugar de repetir el mismo pitch en cada llamada, los representantes de ventas pueden enviar una presentación en video de alta calidad por adelantado, para que los prospectos ya estén informados antes de reunirse.

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de ventas?

HeyGen te ayuda a estandarizar y escalar tus presentaciones de ventas al convertir tus pitches y demos en videos profesionales. Esto le permite a tu equipo de ventas:

  • Ahorra tiempo al automatizar presentaciones repetitivas
  • Garantiza la coherencia en todos los representantes y regiones
  • Involucra a tus prospectos antes de la llamada para enfocarte en cerrar, no en educar

¿Qué tipos de videos de ventas puedo crear con HeyGen?

HeyGen es ideal para crear:

  • Presentaciones de ventas – Videos personalizados de acercamiento para nuevos prospectos
  • Demostraciones de producto – Recorridos interactivos por las funciones y beneficios
  • Presentaciones de seguimiento – Resume y refuerza los puntos clave después de una llamada
  • Diferenciación competitiva – Muestra por qué tu solución es mejor que la de la competencia

¿Cómo escala HeyGen el alcance personalizado?

HeyGen les permite a los representantes crear presentaciones de video personalizadas que se sienten cercanas, sin necesidad de volver a grabar cada vez. Los reps pueden ajustar rápidamente el mensaje, cambiar los elementos visuales o traducir el video a diferentes idiomas para adaptarse a las necesidades de cada prospecto.

¿Pueden agregar branding a los videos de ventas?

¡Sí! HeyGen te permite personalizar videos con los colores, tipografías, logotipos e imágenes de tu marca para que cada presentación de ventas esté alineada con la identidad de tu empresa.

¿Cómo comparto mi video de ventas con prospectos?

Los videos de HeyGen se pueden incrustar en correos electrónicos, compartir en LinkedIn, agregar a plataformas de CRM o enviar mediante un enlace directo. Esto asegura que tu propuesta llegue a los prospectos antes de la llamada de ventas, para que lleguen informados y listos para avanzar.

¿Puede soportar presentaciones de ventas multilingües para prospectos globales?

Claro que sí. HeyGen ofrece traducción y sincronización labial con IA, lo que te permite crear al instante videos de ventas en varios idiomas, sin volver a grabar ni contratar traductores.

¿Cuánto tiempo se tarda en crear un video de presentación de ventas?

Con HeyGen, puedes crear en minutos un video de ventas completamente producido y de alta calidad. Solo elige una plantilla, agrega tu guion, selecciona un avatar de IA y personaliza tu marca, sin necesidad de una producción costosa.

¿Cómo se compara HeyGen con la producción de video tradicional para equipos de ventas?

La producción de video tradicional es costosa, tarda mucho tiempo y es difícil de actualizar. HeyGen elimina la necesidad de grabaciones, locuciones y postproducción, lo que permite que los equipos de ventas creen y actualicen presentaciones en video rápidamente y a una fracción del costo.

¿Cómo actualizo una presentación de ventas?

Actualizar contenido es muy sencillo con HeyGen: solo edita el guion, actualiza los elementos visuales y vuelve a generar el video en minutos. Sin regrabaciones, sin retrasos, sin ediciones costosas.

