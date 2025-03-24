Las demos de ventas no deberían sentirse como una carga para ti ni para tus compradores. Estandariza tu pitch, asegura la consistencia entre tus representantes y engancha a tus prospectos con demos de video disponibles 24/7. HeyGen te permite crear presentaciones de ventas escalables y de alto impacto que educan a los compradores y hacen avanzar los deals incluso antes de que te conectes a la llamada.
Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.
Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.
Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.
To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.
Cómo
crear presentaciones de ventas con HeyGen
Empieza a crear en minutos videos de ventas y demos de alto impacto, sin necesidad de un equipo de producción de video ni habilidades de edición.
HeyGen es una plataforma de creación de videos con IA que les permite a los equipos de ventas y revenue crear presentaciones y demos de ventas atractivas y siempre disponibles en cuestión de minutos. En lugar de repetir el mismo pitch en cada llamada, los representantes de ventas pueden enviar una presentación en video de alta calidad por adelantado, para que los prospectos ya estén informados antes de reunirse.
HeyGen te ayuda a estandarizar y escalar tus presentaciones de ventas al convertir tus pitches y demos en videos profesionales. Esto le permite a tu equipo de ventas:
HeyGen es ideal para crear:
HeyGen les permite a los representantes crear presentaciones de video personalizadas que se sienten cercanas, sin necesidad de volver a grabar cada vez. Los reps pueden ajustar rápidamente el mensaje, cambiar los elementos visuales o traducir el video a diferentes idiomas para adaptarse a las necesidades de cada prospecto.
¡Sí! HeyGen te permite personalizar videos con los colores, tipografías, logotipos e imágenes de tu marca para que cada presentación de ventas esté alineada con la identidad de tu empresa.
Los videos de HeyGen se pueden incrustar en correos electrónicos, compartir en LinkedIn, agregar a plataformas de CRM o enviar mediante un enlace directo. Esto asegura que tu propuesta llegue a los prospectos antes de la llamada de ventas, para que lleguen informados y listos para avanzar.
Claro que sí. HeyGen ofrece traducción y sincronización labial con IA, lo que te permite crear al instante videos de ventas en varios idiomas, sin volver a grabar ni contratar traductores.
Con HeyGen, puedes crear en minutos un video de ventas completamente producido y de alta calidad. Solo elige una plantilla, agrega tu guion, selecciona un avatar de IA y personaliza tu marca, sin necesidad de una producción costosa.
La producción de video tradicional es costosa, tarda mucho tiempo y es difícil de actualizar. HeyGen elimina la necesidad de grabaciones, locuciones y postproducción, lo que permite que los equipos de ventas creen y actualicen presentaciones en video rápidamente y a una fracción del costo.
Actualizar contenido es muy sencillo con HeyGen: solo edita el guion, actualiza los elementos visuales y vuelve a generar el video en minutos. Sin regrabaciones, sin retrasos, sin ediciones costosas.
