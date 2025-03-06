Llama la atención con lanzamientos de producto impactantes impulsados por IA

Olvídate de los correos larguísimos y los blogs eternos. Con HeyGen puedes crear rápido videos de producto de alta calidad para presentar nuevos productos, explicar funciones clave y enganchar a tus clientes, todo sin necesidad de un equipo de producción.

G24.8Más de 1,000 reseñas
Beneficios y valor

Escala tus videos de marketing de producto sin retrasos de producción

Simplify your message with show-stopping announcement videos

Static images and text can’t capture the excitement of a new product launch. HeyGen helps you create sizzle reels and polished videos that turn heads, spark curiosity, and leave a lasting impression. Make your product announcement unforgettable with visuals that wow your audience.

a woman is smiling in front of a banner that says beta

Keep up with stakeholder timelines without the stress

Product launches move fast, and traditional video production often can’t keep up. HeyGen allows you to create high-quality, on-brand announcement videos in minutes without stress or delays. Stay on track and deliver a launch that’s as polished as your product.

a screen shows a product demo with a man and a woman

Localize your product announcements for global launches

Translating and localizing product content is resource-intensive. HeyGen streamlines the process by automatically generating localized versions of your product videos with AI-powered voiceovers and lip-syncing, ensuring consistency across markets without additional production costs or effort.

a phone screen shows a product announcement in spanish chinese and french

Descubre cómo los equipos de marketing crean videos de producto

Tomorrow.io revolutionizes marketing and content creation with HeyGen

Tomorrow.io revolutionizes marketing and content creation with HeyGen

From product explainers to personalized campaigns, AI tools enable small teams to compete with industry giants, drive innovation, and transform how they connect with audiences.

Cómo
crear anuncios de producto con HeyGen

  1. Abrir HeyGen

Inicia sesión en HeyGen y prepárate para crear videos de producto impresionantes, con calidad profesional, en cuestión de minutos.

  1. Encuentra la plantilla perfecta de video de producto o empieza desde cero
  1. Agrega tu guion y un avatar de IA para crear un video de producto impactante
  1. Personaliza tu video
  1. Mejora tu video de producto con elementos de diseño
  1. Exporta y comparte tu video de producto

Preguntas frecuentes

¿Qué es un video de anuncio de producto?

Un video de anuncio de producto es un video corto y atractivo que presenta un nuevo producto, función o servicio. Ayuda a las empresas a comunicar los beneficios clave, generar emoción e impulsar la adopción.

¿Por qué los product marketers deberían usar video para los anuncios de producto?

Los videos de producto son una de las formas más efectivas de atraer a tu audiencia y explicar nuevos productos. En comparación con el contenido estático, los videos aumentan la retención, mejoran la claridad y hacen que los anuncios sean mucho más atractivos. HeyGen facilita que los equipos de marketing de producto creen videos de alta calidad rápidamente, sin necesidad de un equipo de producción de video.

¿Cómo ayuda HeyGen a crear videos de anuncio de producto?

HeyGen ofrece herramientas de video con IA que permiten a los especialistas en marketing de producto generar videos de producto con calidad profesional en minutos. Con plantillas personalizables, avatares de IA realistas y herramientas de edición fáciles de usar, HeyGen simplifica la creación de video mientras mantiene la consistencia de tu marca.

¿Puedo personalizar mi video de anuncio de producto para que coincida con mi marca?

Sí. HeyGen te permite agregar los colores, tipografías, logotipos y otros elementos visuales de tu marca para asegurarte de que tus videos de producto estén alineados con la identidad de tu empresa. También puedes ajustar el tono y el estilo para adaptarlos a diferentes audiencias.

¿Puedo localizar mis videos de lanzamiento de producto con HeyGen?

Sí. HeyGen es compatible con la traducción y localización de videos con voces en off generadas por IA y sincronización labial en varios idiomas. Esto facilita escalar videos de producto para audiencias globales sin costos adicionales de producción.

¿Necesito experiencia en edición de video para usar HeyGen?

No. HeyGen está diseñado para personas de marketing sin experiencia en edición de video. Sus herramientas intuitivas de arrastrar y soltar te permiten crear videos de producto pulidos rápidamente, sin necesidad de habilidades técnicas.

¿Qué tipos de videos de producto puedo crear con HeyGen?

HeyGen se puede usar para crear videos de producto para lanzamientos de nuevos productos, actualizaciones de funcionalidades, expansiones de servicios, anuncios de programas beta y actualizaciones internas de habilitación. Puedes adaptar tu video para clientes externos, equipos de ventas o personas clave dentro de tu organización.

¿Cuánto debe durar un video de anuncio de producto?

La duración ideal para los videos de producto es de 30 a 90 segundos. Esto mantiene a tu audiencia interesada mientras comunicas la información clave de forma concisa. Con HeyGen, puedes crear rápidamente varias versiones para adaptarlas a diferentes plataformas, como redes sociales, correo electrónico y landing pages.

¿Dónde puedo compartir el video de anuncio de mi producto?

Puedes compartir tus videos de producto en múltiples canales, incluyendo campañas de email, sitios web de la empresa, landing pages, LinkedIn, YouTube, X y herramientas de comunicación interna como Slack o Microsoft Teams.

¿Qué tan rápido puedo crear un video de anuncio de producto con HeyGen?

Con HeyGen puedes crear videos de producto de alta calidad en minutos. El uso de avatares de IA, plantillas y narraciones de voz automatizadas elimina la necesidad de una producción de video larga, ayudándote a cumplir con plazos de lanzamiento muy ajustados.

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See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

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