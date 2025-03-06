Olvídate de los correos larguísimos y los blogs eternos. Con HeyGen puedes crear rápido videos de producto de alta calidad para presentar nuevos productos, explicar funciones clave y enganchar a tus clientes, todo sin necesidad de un equipo de producción.
Static images and text can’t capture the excitement of a new product launch. HeyGen helps you create sizzle reels and polished videos that turn heads, spark curiosity, and leave a lasting impression. Make your product announcement unforgettable with visuals that wow your audience.
Product launches move fast, and traditional video production often can’t keep up. HeyGen allows you to create high-quality, on-brand announcement videos in minutes without stress or delays. Stay on track and deliver a launch that’s as polished as your product.
Translating and localizing product content is resource-intensive. HeyGen streamlines the process by automatically generating localized versions of your product videos with AI-powered voiceovers and lip-syncing, ensuring consistency across markets without additional production costs or effort.
From product explainers to personalized campaigns, AI tools enable small teams to compete with industry giants, drive innovation, and transform how they connect with audiences.
Cómo
crear anuncios de producto con HeyGen
Inicia sesión en HeyGen y prepárate para crear videos de producto impresionantes, con calidad profesional, en cuestión de minutos.
Un video de anuncio de producto es un video corto y atractivo que presenta un nuevo producto, función o servicio. Ayuda a las empresas a comunicar los beneficios clave, generar emoción e impulsar la adopción.
Los videos de producto son una de las formas más efectivas de atraer a tu audiencia y explicar nuevos productos. En comparación con el contenido estático, los videos aumentan la retención, mejoran la claridad y hacen que los anuncios sean mucho más atractivos. HeyGen facilita que los equipos de marketing de producto creen videos de alta calidad rápidamente, sin necesidad de un equipo de producción de video.
HeyGen ofrece herramientas de video con IA que permiten a los especialistas en marketing de producto generar videos de producto con calidad profesional en minutos. Con plantillas personalizables, avatares de IA realistas y herramientas de edición fáciles de usar, HeyGen simplifica la creación de video mientras mantiene la consistencia de tu marca.
Sí. HeyGen te permite agregar los colores, tipografías, logotipos y otros elementos visuales de tu marca para asegurarte de que tus videos de producto estén alineados con la identidad de tu empresa. También puedes ajustar el tono y el estilo para adaptarlos a diferentes audiencias.
Sí. HeyGen es compatible con la traducción y localización de videos con voces en off generadas por IA y sincronización labial en varios idiomas. Esto facilita escalar videos de producto para audiencias globales sin costos adicionales de producción.
No. HeyGen está diseñado para personas de marketing sin experiencia en edición de video. Sus herramientas intuitivas de arrastrar y soltar te permiten crear videos de producto pulidos rápidamente, sin necesidad de habilidades técnicas.
HeyGen se puede usar para crear videos de producto para lanzamientos de nuevos productos, actualizaciones de funcionalidades, expansiones de servicios, anuncios de programas beta y actualizaciones internas de habilitación. Puedes adaptar tu video para clientes externos, equipos de ventas o personas clave dentro de tu organización.
La duración ideal para los videos de producto es de 30 a 90 segundos. Esto mantiene a tu audiencia interesada mientras comunicas la información clave de forma concisa. Con HeyGen, puedes crear rápidamente varias versiones para adaptarlas a diferentes plataformas, como redes sociales, correo electrónico y landing pages.
Puedes compartir tus videos de producto en múltiples canales, incluyendo campañas de email, sitios web de la empresa, landing pages, LinkedIn, YouTube, X y herramientas de comunicación interna como Slack o Microsoft Teams.
Con HeyGen puedes crear videos de producto de alta calidad en minutos. El uso de avatares de IA, plantillas y narraciones de voz automatizadas elimina la necesidad de una producción de video larga, ayudándote a cumplir con plazos de lanzamiento muy ajustados.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.