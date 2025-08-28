Miro, el Innovation Workspace fundado en 2011, ha redefinido la colaboración para más de 90 millones de usuarios en todo el mundo. Su impacto es tan amplio como el lienzo infinito que ofrece. La base de clientes de Miro incluye a más de 250,000 empresas, con una fuerte presencia entre compañías enterprise y marcas Fortune 500 como Nike, IKEA y Deloitte.

A medida que Miro evoluciona más allá del pizarrón digital para convertirse en una plataforma de colaboración de extremo a extremo —que integra IA generativa, herramientas de prototipado, plantillas escalables e integraciones profundas—, la amplitud y profundidad de los materiales de aprendizaje deben ir al mismo ritmo. Para Steve Sowrey, diseñador de medios de aprendizaje en Miro, crear contenido educativo claro y atractivo es esencial para el éxito de los clientes. Steve y su equipo necesitaban una forma escalable y eficiente de producir contenido educativo sin sacrificar la calidad ni la consistencia. Fue entonces cuando recurrieron a HeyGen.

Mantenerse al día con la hoja de ruta del producto

El equipo educativo se asegura de que las funciones no solo se lancen, sino que realmente se adopten, creando videos y tutoriales que convierten la complejidad en valor claro. A medida que Miro crece en el espacio empresarial, es fundamental que los usuarios cuenten con recursos de video para incorporar a sus compañeros de equipo y fomentar la colaboración. Y para desbloquear un alcance global, la localización es clave.

A medida que el producto de Miro evolucionaba, también lo hacían las demandas sobre el equipo de Steve. Crear videos de alta calidad en distintos idiomas y formatos se volvió cada vez más demandante en tiempo y recursos. Los métodos tradicionales no podían seguir el ritmo de un roadmap tan acelerado, y la subcontratación implicaba costos altos y tiempos de entrega lentos. Para Steve, HeyGen cumplió con la necesidad de velocidad, sin sacrificar ese alto estándar de calidad. Con HeyGen, Miro logró aumentar 10 veces la velocidad de producción de video y multiplicar por 5 su capacidad total de creación de videos, sin necesidad de contratar más personal.

Una nueva forma de llegar a su base global de usuarios

Con más de tres décadas de experiencia en la industria del video, Steve ha visto muchos avances, pero ninguno tan poderoso como HeyGen, que está cambiando por completo la forma en la que hemos estado trabajando.

Antes de usar HeyGen, la producción de videos educativos de Miro abarcaba varios pasos y equipos: redacción de guiones, programación de tiempo en el estudio, grabación con talento frente a cámara y envío del material a un equipo de postproducción. Si algo cambiaba a mitad del proceso —un ajuste en la interfaz, un ícono nuevo, texto actualizado o incluso un corte de cabello— eso significaba volver a grabar y retrasos.

Los avatares de HeyGen simplificaron por completo ese proceso. Ahora, los guiones se pueden revisar sobre la marcha sin necesidad de regresar al estudio. Con HeyGen, Steve y su equipo simplemente actualizan el guion dentro de la plataforma y casi de inmediato generan un video con el avatar diciendo el guion actualizado. El resultado coincide tan bien con la voz y la interpretación originales que quienes lo ven ni siquiera notan la diferencia. Tan solo esta flexibilidad ha recortado días, a veces semanas, de su calendario de producción. “Como las funciones de voz de HeyGen se parecen tanto a nuestro talento, podemos actualizar sus líneas cuando sea necesario, sin tener que regresar al estudio”, agrega Steve.

Más allá de la velocidad, las herramientas de traducción de HeyGen han abierto puertas completamente nuevas. Steve recuerda: “Antes de HeyGen, el proceso era demasiado complicado como para llegar a diferentes países que hablaban distintos idiomas, excepto por agregar subtítulos”. Ahora, Miro puede traducir fácilmente sus videos a 7 idiomas diferentes, con sincronización labial precisa y entonaciones de voz naturales. También se usa de forma interna. Steve recuerda una ocasión en la que tradujeron uno de sus videos internos de prueba al neerlandés, y los empleados estaban convencidos de que la persona que presentaba era hablante nativa de neerlandés.

Creando videos que se mueven tan rápido como Miro

HeyGen no solo ha mejorado la producción: también ha ayudado a transformar la manera en que Miro educa, localiza y escala contenido en línea con el crecimiento de su producto. Proyectos que antes requerían una coordinación extensa y semanas de trabajo ahora se pueden completar en una fracción del tiempo. Cuando los tiempos son muy ajustados o los cambios llegan a última hora, el equipo de Steve puede actualizar el contenido sin perder el ritmo, entregando videos claros y de alta calidad que impulsan la adopción de funciones entre los 90 millones de usuarios de Miro.

“En tecnología, las cosas siempre se mueven muy rápido. Para cuando llegamos a la postproducción, normalmente algo ya cambió: un botón, un ícono, un logo. Antes de HeyGen, eso significaba volver a grabar; ahora solo actualizamos el guion a mitad de la producción, lo que nos ha ahorrado días, si no es que semanas, de tiempo de producción.” –Steve Sowrey, Learning Media Designer, Miro

Esta nueva agilidad también ha ampliado quién puede participar en la creación de contenido. Escritores que antes se enfocaban únicamente en los guiones ahora están generando por sí mismos borradores completos de video, un cambio que ha desdibujado los límites tradicionales de los roles y multiplicado la capacidad de producción del equipo sin necesidad de contratar más personal.

El realismo y la precisión de los avatares de HeyGen han elevado el estándar de calidad, no lo han bajado. Steve sigue puliendo el tono y la entonación usando motores de voz y ajustes sutiles, asegurándose de que el producto final suene casi indistinguible de una grabación en vivo. Su referencia personal es sencilla: si la persona que ve el video no puede notar que es un avatar, el trabajo está bien hecho.

A un nivel más estratégico, HeyGen le permite a Miro ofrecer videos consistentes, localizados y profesionales a gran escala, apoyando los objetivos más amplios de la empresa de adopción en el sector empresarial, accesibilidad global y procesos de onboarding más rápidos.