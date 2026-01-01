Los profesionales de la salud, hospitales, clínicas y pacientes necesitan formas efectivas de compartir y recibir conocimiento médico crítico. HeyGen permite crear rápidamente proyectos de producción de video para el sector salud, para compartir conocimiento médico sin necesidad de un equipo de producción ni de una edición extensa.
Medical education demands accuracy and clarity. Traditional video production can be costly and time-consuming. HeyGen streamlines the process, allowing you to create informative videos that improve patient education and health condition understanding, as well professional training and tutorials.
Make medical information more engaging with AI avatars that clearly explain health conditions, lab results, procedures, and treatments. Use motion graphics, animations, and clear narration to simplify complex topics for both healthcare professionals and patients.
Effortlessly update guidelines, procedures, and research findings with HeyGen’s AI-powered video platform. Modify scripts, adjust visuals, and localize content in over 170 languages and dialects to reach a broader audience with up-to-date healthcare knowledge.
Discover how AI Smart Ventures helps Save a Life, the No. 1 online medical certification provider, use HeyGen to produce hundreds of videos for life-saving certifications.
Discover how Simulations Software uses HeyGen to significantly enhance consulting and training videos, enabling the team to push the boundaries of lifesaving technology and research.
“HeyGen es fácil de usar y aumenta significativamente el valor porque el video es esencial. Siempre promovemos agregar video a las estrategias de contenido, y HeyGen hace que ese proceso sea mucho más sencillo.”
Nicole Donnelly
Especialista en adopción de IA y fundador de AI Smart Ventures
Cómo crear videos médicos para compartir conocimiento con HeyGen
Inicia sesión en HeyGen y comienza a crear proyectos profesionales de producción de video para el sector salud generados con IA en solo unos minutos.
HeyGen es una plataforma de generación de video con IA que ayuda a profesionales de la salud y educadores a crear contenido educativo atractivo. Transforma información médica compleja en formatos de producción de video para el cuidado de la salud fáciles de entender, sin necesidad de un equipo de producción tradicional.
HeyGen elimina la necesidad de presentadores frente a cámara, equipos de video costosos y largos tiempos de edición. Los avatares de IA transmiten la información de forma clara y consistente, haciendo que el conocimiento médico sea más accesible y escalable.
¡Sí! HeyGen ofrece avatares de IA personalizables que se pueden adaptar para reflejar el profesionalismo y el tono de las instituciones médicas, garantizando credibilidad y claridad en la creación de videos para el sector salud.
Claro que sí. HeyGen es compatible con varios idiomas, lo que permite que los proveedores de servicios de salud compartan conocimiento médico con audiencias diversas en distintas regiones.
Con HeyGen, actualizar un video es rápido y sencillo. Solo modifica el guion, actualiza los elementos visuales y genera una versión revisada en minutos, sin necesidad de costosas regrabaciones.
Sí, los videos de HeyGen están optimizados para sitios web, plataformas de e-learning, redes sociales y portales de educación para pacientes, lo que garantiza un alcance amplio y una gran accesibilidad.
HeyGen te permite producir una producción de video profesional para el sector salud en solo unas horas, dependiendo de la complejidad de tu contenido.
Para nada. HeyGen está diseñado para profesionales médicos, educadores y organizaciones de salud, con o sin experiencia técnica. Su plataforma fácil de usar simplifica el proceso de creación de videos.
HeyGen es perfecto para la educación de pacientes, la capacitación profesional, la concientización en salud pública, los resúmenes de investigación médica y más: en cualquier lugar donde se necesite una producción de videos de salud clara y atractiva.
Regístrate en HeyGen, explora sus herramientas de video con IA y empieza a transformar el conocimiento médico en contenido de video atractivo y de alta calidad desde hoy.
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