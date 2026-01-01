“HeyGen ha sido increíblemente útil para nosotros, sobre todo porque era un terreno nuevo para todos los involucrados. No teníamos ningún video viral hasta que empezamos a usar HeyGen. Cuando comenzamos a usarlo, todo cambió. Nuestra cantidad de seguidores aumentó y nuestra audiencia se volvió mucho más comprometida con el contenido.”

Anastasiia Nak

Operador de GTM en Reply.io