Crea videos y clips para redes sociales en minutos

Tu audiencia en redes sociales se mueve rapidísimo. Con HeyGen, puedes crear videos con IA que llamen la atención para Instagram, LinkedIn, TikTok y más. Ya sea que estés lanzando una campaña, promocionando un producto o conectando con tus seguidores, destaca con videos que detienen el scroll y que son rápidos de crear, escalables y rentables.

Creadora de belleza grabando un breve tutorial de maquillaje con un rodillo facial, mostrando contenido creado con las herramientas de video con IA de HeyGen
G24.8Más de 1,000 reseñas
Beneficios y valor

Aprovecha el poder de las redes sociales para cada necesidad de tu negocio

Produce more social videos in 10x less time than before

Stop dealing with long production cycles and creative bottlenecks. Produce professional-grade videos on demand with HeyGen. Pick a ready-made template, customize your message, and publish - no advanced editing skills are required.

Benefit 1 visual

Reduce editing and production costs while keeping quality high

Creating high-quality social media content doesn’t have to break the bank. Streamline every step of the creation process, cutting out expensive agencies or extra in-house resources. The result? Polished, engaging videos at a fraction of the cost.

Benefit 2 visual

Reach global audiences with multilingual videos

Reaching a global audience is easier than ever with HeyGen’s translation and localization tools. Produce content in over 170 languages and dialects with realistic lip-syncing and AI voiceovers, ensuring your message resonates with audiences everywhere.

Benefit 3 visual

Descubre cómo los equipos de marketing aceleran la creación de contenido para redes sociales

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Discover how Equity Trust creates 12 videos an hour with AI.

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“HeyGen ha sido increíblemente útil para nosotros, sobre todo porque era un terreno nuevo para todos los involucrados. No teníamos ningún video viral hasta que empezamos a usar HeyGen. Cuando comenzamos a usarlo, todo cambió. Nuestra cantidad de seguidores aumentó y nuestra audiencia se volvió mucho más comprometida con el contenido.”

Anastasiia Nak

Operador de GTM en Reply.io

Anastasiia Nak

Cómo crear videos para redes sociales con HeyGen

  1. Abrir HeyGen

Inicia sesión en HeyGen, tu editor de videos para redes sociales con IA para obtener resultados rápidos y de calidad profesional.

  1. Encuentra la plantilla adecuada de video para redes sociales
  1. Incluye guiones, avatares de IA y b-roll dinámico
  1. Perfecciona tu video para redes sociales
  1. Agrega detalles de diseño y animaciones
  1. Exporta y comparte tu edición final

Preguntas frecuentes

¿Qué es HeyGen y cómo agiliza la creación de videos para redes sociales?

HeyGen es una plataforma de creación de videos con IA y editor de videos para redes sociales que ayuda a los equipos de marketing a producir contenido de alta calidad y muy atractivo de forma rápida y accesible. Ya sea que necesites videos personalizados, clips localizados o visuales alineados con tu marca, HeyGen simplifica todo el proceso de producción.

¿Cómo ayuda HeyGen a ahorrar tiempo a los equipos de redes sociales?

Con el editor de videos para redes sociales de HeyGen, puedes crear videos de calidad profesional en minutos. Olvídate de las grabaciones tradicionales y de horas de edición: elige una plantilla, personaliza y comparte.

¿HeyGen crea videos multilingües para una audiencia global?

¡Claro que sí! Nuestro editor de videos para redes sociales impulsado por IA incluye traducción y localización avanzadas, para que puedas crear videos en más de 10 idiomas. La sincronización labial realista y la clonación de voz ayudan a mantener la autenticidad.

¿Qué tipo de contenido para redes sociales puedo crear con HeyGen?

Nuestro editor de videos para redes sociales es perfecto para actualizaciones de producto, contenido educativo, campañas promocionales, mensajes personalizados y más. Reutiliza tu contenido en TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, dondequiera que esté tu audiencia.

¿HeyGen es adecuado para pequeños equipos de marketing con recursos limitados?

¡Claro que sí! Nuestro editor de videos para redes sociales está diseñado para equipos pequeños, eliminando la necesidad de recursos de producción costosos. Empieza con todo usando plantillas fáciles de usar y herramientas de edición rápidas.

¿Qué hace único al editor de redes sociales con IA de HeyGen?

HeyGen destaca por sus avatares de IA realistas, una localización potente y una interfaz de edición de videos para redes sociales fácil de usar. Tus videos se ven pulidos y profesionales sin los costos excesivos.

¿Cómo ayuda HeyGen a lograr un mejor engagement en redes sociales?

El contenido que creas con nuestro editor de videos para redes sociales está diseñado específicamente para captar la atención y aumentar el engagement. Desde elementos personalizados hasta visuales impactantes, verás mejores métricas en muy poco tiempo.

¿Se necesita experiencia profesional en edición para usar HeyGen?

Para nada. Nuestro editor de videos para redes sociales es fácil de usar y no necesitas experiencia previa en edición. Solo inicia sesión, elige una plantilla y empieza a crear.

¿Nuestro editor de video transformará o reutilizará contenido social existente?

Sí, nuestro editor de videos para redes sociales simplifica la reutilización de contenido existente, convirtiendo material antiguo en nuevos videos de alto impacto para diferentes plataformas y audiencias.

¿Cómo empiezo a usar HeyGen para videos en redes sociales?

Es muy sencillo empezar. Regístrate para obtener una cuenta gratis, explora nuestro editor de videos para redes sociales y comienza a crear tu primer video en minutos. Las herramientas intuitivas de HeyGen te ayudan a lanzar tu estrategia de contenido para redes sociales mucho más rápido.

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