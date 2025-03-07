Vuelve el contenido para aprender idiomas más accesible con IA

La enseñanza de idiomas se fortalece con materiales interactivos y visualmente atractivos. Ya sea que estés enseñando vocabulario básico, gramática o aspectos culturales, HeyGen les permite a educadores e instituciones de idiomas crear rápidamente videos de aprendizaje de idiomas con calidad profesional, sin necesidad de contar con un equipo completo de producción.

Vuelve el contenido para aprender idiomas más accesible con IA
G24.8Más de 1,000 reseñas
Beneficios y valor

Da clases de idiomas con experiencias inmersivas de video con IA

Produce high-quality educational videos without a camera

Traditional language training videos often require significant time and effort. HeyGen streamlines the workflow, enabling educators, tutors, and e-learning platforms to generate high-quality language learning AI content efficiently and at scale.

language learning templates

Create visual course curriculums with AI-powered videos

Leverage AI avatars to present lessons with clear explanations and accurate pronunciation. Integrate subtitles, animations, and authentic examples into your language learning AI videos, reinforcing vocabulary, grammar, and cultural insights.

ai avatar learning new language with template

Scale and localize learning AI content for every language

HeyGen’s AI-driven platform allows you to adapt lessons, revise scripts, and translate videos into multiple languages within minutes. Deliver a personalized language learning AI experience to students worldwide. Minus costly reshoots or complicated post-production.

translate into different languages and learn new ones

Descubre cómo las y los educadores escalan el aprendizaje de idiomas

Rosetta Stone uses video translation technology to translate ad creatives

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Discover how Rosetta Stone uses HeyGen to cost-effectively expand paid advertising into additional markets and drive higher engagement and conversion rates.

Cómo crear videos para aprender idiomas con HeyGen

  1. Abre HeyGen

Inicia sesión en HeyGen y empieza a crear dinámicos videos de aprendizaje de idiomas generados con IA en solo unos minutos.

  1. Encuentra la plantilla de video perfecta
  1. Agrega guiones de conversación, avatares y fondos
  1. Personaliza tu video con IA
  1. Mejora con más elementos creativos
  1. Exporta tu video final

Preguntas frecuentes

¿Qué es HeyGen y cómo se puede usar para aprendizaje de idiomas con IA?

HeyGen es una plataforma de creación de videos con IA que te permite generar rápidamente videos atractivos para el aprendizaje de idiomas. Ya sea que estés enseñando vocabulario, gramática o matices culturales, HeyGen simplifica la creación de lecciones y las optimiza para estudiantes de todos los niveles.

¿Cómo mejora HeyGen la producción de videos para capacitación en idiomas en comparación con los métodos tradicionales?

HeyGen elimina la necesidad de presentadores frente a la cámara, equipos de producción costosos y procesos de edición largos. En su lugar, sus avatares de IA ofrecen lecciones consistentes y precisas, haciendo que el aprendizaje de idiomas sea mucho más escalable.

¿Puedo personalizar los avatares de IA para enseñar diferentes idiomas?

¡Sí! HeyGen te permite personalizar avatares de IA para enseñar varios idiomas, garantizando una pronunciación clara y representaciones culturalmente adecuadas.

¿HeyGen admite videos de capacitación multilingües?

Claro que sí. HeyGen es compatible con una variedad de idiomas, lo que agiliza la creación de contenido de aprendizaje de idiomas con IA en varios idiomas para audiencias globales diversas.

¿Cómo actualizo los videos de aprendizaje de idiomas con nuevas lecciones o correcciones?

Con HeyGen, solo modifica tu guion o tus visuales y genera una versión actualizada en minutos, sin necesidad de volver a grabar escenas complicadas.

¿Se pueden usar los videos de aprendizaje de idiomas con IA de HeyGen en diferentes plataformas?

Sí, puedes optimizar tu video de HeyGen para plataformas de e-learning, apps de idiomas, redes sociales o incluso tu propio sitio web.

¿Qué tan rápido puedo crear un video con IA para aprender idiomas con HeyGen?

La mayoría de los educadores crean videos profesionales de aprendizaje de idiomas con IA en solo unas cuantas horas, dependiendo de la complejidad del contenido y del nivel de personalización.

¿Necesito habilidades de producción de video para usar HeyGen en capacitación de idiomas?

No. La interfaz intuitiva de HeyGen está diseñada para educadores, tutores de idiomas y creadores de contenido; no necesitas habilidades especiales de edición ni conocimientos técnicos.

¿Qué tipos de contenido para aprender idiomas se benefician más de HeyGen?

HeyGen es ideal para actividades de vocabulario, lecciones de gramática, guías de pronunciación, contenido sobre cultura y mucho más, en cualquier lugar donde el contenido de aprendizaje de idiomas atractivo y basado en IA marque la diferencia.

¿Cómo empiezo a usar HeyGen para crear videos con IA para aprender idiomas?

Regístrate en HeyGen, explora sus funciones de creación de video con IA y empieza a diseñar hoy lecciones de idiomas con IA que sean interactivas e inmersivas.

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