Incorporación de nuevos clientes Haz que tus clientes obtengan valor más rápido con videos de onboarding que no dependan de la disponibilidad de tu equipo de CSM. Secuencias de bienvenida, guías de configuración y tutoriales para lograr el primer éxito que se escalan a toda tu base de clientes. Caso de uso: crea secuencias de onboarding automatizadas que guíen a cada nuevo cliente en la configuración inicial y en sus primeras acciones clave.

Educación sobre funciones del producto Cada lanzamiento de una función necesita educación para tus clientes. Videos tutoriales que expliquen las nuevas capacidades, muestren los flujos de trabajo y aumenten la adopción, entregados junto con la función, no meses después. Caso de uso: genera videos de anuncio de funcionalidades para cada lanzamiento, incrustados directamente en las notas de la versión y en los mensajes dentro de la app.

Contenido del centro de ayuda El video responde las preguntas que el texto no logra explicar. Convierte tus artículos de ayuda más vistos en recorridos visuales que reduzcan la confusión y el volumen de solicitudes al soporte. Caso de uso: convierte los 20 temas principales de tickets de soporte en tutoriales en video, reduciendo el volumen de tickets relacionados con esos problemas.

Soporte global al cliente Tus clientes hablan decenas de idiomas. Tu contenido de soporte también debería hacerlo. Localiza toda tu base de conocimiento para clientes globales sin tener que producirla por separado para cada mercado. Caso de uso: traduce toda tu biblioteca de onboarding a 10 idiomas y atiende a segmentos de clientes internacionales sin aumentar el equipo de CS. Enfoque comprobado: AI Smart Ventures capacitó a más de 10,000 personas en más de 170 idiomas usando contenido de video escalable.

Puntos de contacto personalizados con tus clientes Atención personalizada a gran escala. Mensajes de video personalizados para renovaciones, QBRs, recomendaciones de funciones y seguimientos, sin tener que grabar videos individuales para cada cliente. Caso de uso: genera videos personalizados de renovación dirigidos a cada cliente, tomando en cuenta su uso específico y sus métricas de éxito. Resultado comprobado: Videoimagem logró triplicar el engagement con video personalizado, produciendo más de 50,000 videos personalizados para clientes empresariales.