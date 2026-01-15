Escala la incorporación de clientes sin aumentar tu equipo
Tutoriales de producto, recorridos por funciones, guías de onboarding: crea contenido educativo para tus clientes que reduzca los tickets de soporte y aumente la adopción, sin grabar ni un solo video ni depender de los equipos de producto.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Más de 175 idiomas compatibles
El problema de la educación del cliente
Descubre cómo los equipos de educación al cliente convierten productos complejos en contenido claro y escalable que acelera la adopción y impulsa el crecimiento.
El cuello de botella en la educación del cliente
Tu producto evoluciona todo el tiempo. Lanzan funciones nuevas cada semana. Pero tu documentación de ayuda está desactualizada, tus videos de onboarding muestran la interfaz del año pasado y tus clientes siguen haciendo las mismas preguntas que tu contenido debería responder. La producción de video tradicional no puede seguir el ritmo: para cuando te coordinas con producto, agendas una grabación y editas el material, la interfaz ya cambió otra vez. Mientras tanto, tu equipo de soporte se ahoga en tickets que un mejor contenido de autoservicio podría evitar. ¿Y tus clientes globales? Están atorados con recursos solo en inglés o, de plano, sin nada.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte a tu equipo de customer success en una máquina de contenido que se mueve a la velocidad de tu producto. Escribe un guion —o deja que la IA genere uno a partir de tu centro de ayuda—, elige un avatar de IA y crea videos tutoriales profesionales en minutos. ¿Cambió la interfaz de tu producto? Actualiza el guion, vuelve a generar y tu contenido se mantiene al día. ¿Tienes una base de clientes global?Traduce a más de 175 idiomas al instante para que cada cliente aprenda en su propio idioma. Crea una biblioteca de autoservicio que haga escalable el soporte, impulse la adopción y reduzca los tickets que mantienen a tu equipo reactivo en lugar de estratégico.
Todo lo que los equipos de Customer Success necesitan para educar a gran escala
Creación rápida de tutoriales
Mantén el ritmo de tu roadmap de producto. Genera tutoriales de producto y recorridos de funcionalidades en minutos, no en las semanas que requiere una producción tradicional. Cuando cambie la interfaz (UI), actualiza tu guion y vuelve a generar—contenido que se mantiene al día sin volver a grabar.
• Genera tutoriales en minutos
• Actualiza al instante cuando cambien los productos
• Sin dependencias de producción
Videos de ayuda y documentación
Convierte los artículos de ayuda llenos de texto en contenido de video atractivo. Videos explicativos que le muestran a tus clientes exactamente cómo completar tareas, reduciendo la confusión, los tickets de soporte y el tiempo para obtener valor.
• Convierte artículos de ayuda en video
• Los recorridos visuales superan al texto
• Inserta directamente en la base de conocimiento
Educación al cliente multilingüe
Atiende a cada cliente en su propio idioma. La traducción de video con IA adapta tu contenido de onboarding a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Tus clientes japoneses reciben la misma experiencia de calidad que tus clientes de habla inglesa.
• La clonación de voz mantiene la autenticidad
• La sincronización labial coincide con los movimientos faciales
• Una sola fuente, base de clientes global
Alcance personalizado a clientes
Convierte un solo video en miles de versiones personalizadas. Las variables dinámicas te permiten personalizar nombres, datos de la empresa y recomendaciones específicas para comunicaciones personalizadas con tus clientes que impulsan el engagement y las renovaciones.
• Campos dinámicos de personalización
• Creación por lotes a gran escala
• Segmentación individual de clientes
Experiencia de marca consistente
Asegura tu identidad visual en todo el contenido para tus clientes. Brand Kit garantiza que cada tutorial, cada video de onboarding y cada recurso de ayuda se vea y se escuche como si viniera de tu empresa, no como una colección aleatoria de grabaciones de pantalla.
• Recursos de marca centralizados
• Presentador y voz consistentes
• Acabado profesional a gran escala
Biblioteca de contenido de autoservicio
Crea la biblioteca de recursos que tus clientes realmente usan. Contenido en video que responde preguntas antes de que se conviertan en tickets, explica funciones antes de que requieran llamadas y fomenta la adopción antes de que tus clientes se den de baja.
• Reduce el volumen de tickets de soporte
• Acelera el tiempo para obtener valor
• Escala la transferencia de conocimiento 1:1
De documento de ayuda a video para clientes en 3 pasos
Empieza con tu conocimiento
Pega tu artículo de ayuda, sube la documentación de tu producto o deja que el generador de guiones con IA cree un guion de tutorial a partir de la descripción de tu función. Empieza desde lo que tu equipo ya conoce.
Elige a tu presentador
Elige un avatar de IA que represente tu marca o crea un vocero de atención al cliente consistente para todo tu contenido. Alinea la voz y el estilo con los estándares de comunicación que tienes con tus clientes.
Genera y publica
Haz clic en generar. En minutos tendrás un video profesional de educación para clientes. Tradúcelo a cualquier idioma que hablen tus clientes. Insértalo en tu centro de ayuda, base de conocimiento, secuencias de onboarding o comunicaciones con clientes.
Diseñado para todas tus necesidades de Customer Success
Incorporación de nuevos clientes
Haz que tus clientes obtengan valor más rápido con videos de onboarding que no dependan de la disponibilidad de tu equipo de CSM. Secuencias de bienvenida, guías de configuración y tutoriales para lograr el primer éxito que se escalan a toda tu base de clientes.
Caso de uso: crea secuencias de onboarding automatizadas que guíen a cada nuevo cliente en la configuración inicial y en sus primeras acciones clave.
Educación sobre funciones del producto
Cada lanzamiento de una función necesita educación para tus clientes. Videos tutoriales que expliquen las nuevas capacidades, muestren los flujos de trabajo y aumenten la adopción, entregados junto con la función, no meses después.
Caso de uso: genera videos de anuncio de funcionalidades para cada lanzamiento, incrustados directamente en las notas de la versión y en los mensajes dentro de la app.
Contenido del centro de ayuda
El video responde las preguntas que el texto no logra explicar. Convierte tus artículos de ayuda más vistos en recorridos visuales que reduzcan la confusión y el volumen de solicitudes al soporte.
Caso de uso: convierte los 20 temas principales de tickets de soporte en tutoriales en video, reduciendo el volumen de tickets relacionados con esos problemas.
Soporte global al cliente
Tus clientes hablan decenas de idiomas. Tu contenido de soporte también debería hacerlo. Localiza toda tu base de conocimiento para clientes globales sin tener que producirla por separado para cada mercado.
Caso de uso: traduce toda tu biblioteca de onboarding a 10 idiomas y atiende a segmentos de clientes internacionales sin aumentar el equipo de CS.
Enfoque comprobado: AI Smart Ventures capacitó a más de 10,000 personas en más de 170 idiomas usando contenido de video escalable.
Puntos de contacto personalizados con tus clientes
Atención personalizada a gran escala. Mensajes de video personalizados para renovaciones, QBRs, recomendaciones de funciones y seguimientos, sin tener que grabar videos individuales para cada cliente.
Caso de uso: genera videos personalizados de renovación dirigidos a cada cliente, tomando en cuenta su uso específico y sus métricas de éxito.
Resultado comprobado: Videoimagem logró triplicar el engagement con video personalizado, produciendo más de 50,000 videos personalizados para clientes empresariales.
Capacitación de éxito del cliente
Impulsa a tu equipo de CS con mensajes y guiones de conversación consistentes. Contenido de capacitación que asegura que cada CSM brinde la misma calidad de orientación, sin importar su antigüedad.
Caso de uso: crear una biblioteca de habilitación para CSM que cubra el manejo de objeciones, el posicionamiento de funciones y las conversaciones de expansión.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde capacitación global hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y a escala para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:
Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué son los videos de onboarding para clientes?
Los videos de onboarding para clientes son contenido educativo que ayuda a los nuevos clientes a comenzar a usar tu producto. Incluyen mensajes de bienvenida, tutoriales de configuración, recorridos por las funciones y guías de mejores prácticas. HeyGen les permite a los equipos de customer success crear videos de onboarding profesionales usando avatares de IA y síntesis de voz, sin cámaras, estudios ni retrasos de producción, para que puedas escalar la educación de tus clientes al mismo ritmo que el crecimiento de tu base de clientes.
¿Cómo puedo crear tutoriales de producto sin grabar la pantalla?
Escribe el guion de tu tutorial o deja que HeyGenAI script generatorcree uno a partir de la descripción de tu funcionalidad. Elige un avatar de IA como presentador, agrega elementos visuales o llamados de atención y genera tu video. Para demostraciones de interfaces de producto, puedes incorporar capturas de pantalla o grabaciones de pantalla junto con tu avatar presentador. El resultado es contenido de tutorial pulido sin el proceso manual de grabación de pantalla y edición.
¿Puedo actualizar los videos cuando cambia la interfaz de nuestro producto?
Sí, esta es una de las principales ventajas de HeyGen para los equipos de customer success. Cuando cambie la interfaz de tu producto, solo actualiza el guion para reflejar la nueva UI y vuelve a generar el video. Sin regrabaciones, sin coordinarte con equipos de producción. Tu contenido de educación para clientes se mantiene al día con tu roadmap de producto, no con meses de retraso.
¿Cómo funciona la atención al cliente multilingüe?
Crea tu contenido para clientes una sola vez en tu idioma principal. Luego usa la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (para que tu presentador suene natural en cada idioma) y sincronización labial / lip-sync (para que el movimiento de la boca coincida). Tus clientes japoneses, alemanes y españoles reciben la misma experiencia de onboarding de alta calidad.
¿Puedo personalizar videos para clientes individuales?
Sí. HeyGen admite personalización dinámica con campos variables para nombres de clientes, nombres de empresas, datos de uso y detalles personalizados. Crea una sola plantilla y luego genera miles de versiones personalizadas para onboarding, alcance de renovación, QBRs o hitos de éxito. Videoimagem produjo más de 50,000 videos personalizados usando este enfoque y logró triplicar el nivel de interacción.
¿Cómo incrusto videos en nuestro centro de ayuda o base de conocimiento?
HeyGen exporta archivos de video MP4 estándar y proporciona códigos de inserción que funcionan con cualquier plataforma de centro de ayuda: Zendesk, Intercom, HelpScout, Confluence, Notion o tu base de conocimiento personalizada. Sube los videos directamente o insértalos mediante un enlace. Tu contenido de educación para clientes vive justo donde tus clientes ya buscan ayuda.
¿El contenido en video realmente va a reducir los tickets de soporte?
Las explicaciones en video superan de forma consistente al texto cuando se trata de guiar a los usuarios en productos complejos. Los clientes retienen más información, completan tareas más rápido y hacen menos preguntas de seguimiento. La clave es mantener el contenido actualizado, algo que HeyGen hace posible al permitir actualizaciones instantáneas en lugar de requerir reproducciones completas. Los equipos reportan una reducción significativa de tickets en los temas que se cubren con tutoriales en video.
¿Cómo mantengo una calidad consistente en todo el contenido para mis clientes?
El Brand Kit de HeyGen centraliza tu identidad visual: colores, tipografías, logotipos y selecciones de avatares aprobados. Elige un avatar de presentador y una voz consistentes para todo tu contenido de cara al cliente. Ya sea que estés creando secuencias de onboarding, tutoriales de funciones o documentación de ayuda, cada video mantiene automáticamente estándares de marca profesionales.
¿Varias personas de mi equipo de CS pueden crear contenido?
Sí. HeyGen para empresas incluye espacios de trabajo para equipos donde los customer success managers, especialistas en capacitación y operaciones de soporte pueden colaborar. Las bibliotecas de recursos compartidos mantienen los elementos de marca aprobados y las plantillas accesibles para todos. Los controles de administrador garantizan la consistencia mientras permiten que tu equipo cree a gran escala.
¿Qué tan rápido puedo crear videos de capacitación para clientes?
La mayoría de los videos de tutoriales y onboarding se generan en cuestión de minutos. Advantive reportó una reducción del 50% en el tiempo de creación de contenido, y la producción de voice-over pasó de tardar días a solo 2-3 horas. El cambio de los tiempos de producción tradicionales (semanas) a entregas el mismo día significa que tu contenido para clientes puede salir al mismo tiempo que tus lanzamientos de producto.
¿Qué tipos de contenido para customer success puedo crear?
HeyGen es compatible con prácticamente cualquier formato de video de cara al cliente: secuencias de onboarding, tutoriales de funciones, recorridos de producto, documentación de ayuda, anuncios de lanzamientos, mensajes personalizados, resúmenes de QBR, comunicaciones de renovación, celebraciones de hitos de éxito y cursos de capacitación para clientes. Si puedes escribir el guion, HeyGen puede producir el video, en cualquier idioma.
¿El contenido de mis clientes está seguro?
HeyGen cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II y cumple con el RGPD. Tu contenido se cifra tanto en tránsito como en reposo. Para los equipos de customer success que manejan información sensible de productos o datos de clientes en videos personalizados, HeyGen ofrece funciones de seguridad para empresas, incluyendo integración con SSO y administración centralizada de accesos.
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Use Cases
Tools
Historias de clientes
- Advantive: creación de contenido 50% más rápida
- AI Smart Ventures: más de 10,000 capacitados
- Videoimagem: 3x más engagement
- Coursera: localización de video
- Lattice: incorporación a gran escala
- Reply.io: alcance de ventas a escala
- Workday: localización en minutos
- Miro: localización global de contenido
- HubSpot: video con IA a escala
Empieza a crear videos de capacitación para clientes hoy
Deja de elegir entre el contenido actual y la capacidad de tu equipo. Genera videos profesionales para clientes en minutos, tradúcelos al instante para clientes de todo el mundo y mantén la educación siempre al día, tan rápido como evoluciona tu producto. Únete a los equipos de customer success de HubSpot, Miro y Coursera que ya transformaron la forma en que escalan la educación para sus clientes.
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