AI Smart Ventures, líder en soluciones impulsadas por IA, ha sido pionera en la adopción de la IA desde 2015. Su misión es impulsar y equipar a las empresas con la experiencia interna en IA que necesitan para liderar en un mundo impulsado por la tecnología. A través de capacitación personalizada en IA, servicios de implementación a profundidad y consultoría estratégica con información accionable, AI Smart Ventures guía a las compañías a través de las complejidades de adoptar la IA en el entorno corporativo y ofrece soluciones de IA de vanguardia.

Con divisiones dedicadas a AI Smart Marketing y AI Smart Insiders, AI Smart Ventures se enfrentaba al reto de producir contenido de video escalable y multilingüe para una amplia variedad de clientes. Las empresas necesitaban una localización rápida de sus materiales de capacitación, pero los métodos tradicionales de producción de video requerían muchos recursos, tomaban demasiado tiempo y no tenían la flexibilidad necesaria para cumplir con estas demandas.

Formando a la próxima generación en el poder del video con IA

Para ayudar a dueños de negocios y a sus equipos a usar herramientas de IA de forma efectiva en toda su organización, AI Smart Ventures ofrece un programa de capacitación de 10 semanas llamado AI Smart Insiders. Gracias a su facilidad de uso, la calidad de sus avatares y su versatilidad, HeyGen aparece como una de las tres herramientas esenciales de video con IA.

“Damos capacitación práctica en IA sobre cómo usar la IA de forma amplia en toda la empresa, y luego hacemos capacitación avanzada en herramientas específicas”, dijo Nicole Donnelly, fundadora de AI Smart Ventures. “Se lo enseñamos a todas nuestras generaciones dentro de nuestra capacitación AI Smart Insiders sobre cómo usar HeyGen.”

HeyGen ofreció la solución perfecta para AI Smart Ventures y sus clientes al brindar una plataforma intuitiva para crear videos multilingües con avatares realistas y narraciones de voz. La plataforma se integra sin fricción en las operaciones de AI Smart Ventures, lo que le permite al equipo producir, localizar y distribuir contenido en video rápidamente a través de diversas plataformas.

“Muchísima gente le tiene miedo al video. Los comentarios que recibimos son: ‘No me gusta grabarme en video porque soy muy inseguro(a)’, dijo Nicole. “Después de que hacemos el primer video en HeyGen, se sienten mucho mejor porque ya no tienen que grabarse y tienen una forma de crear nuevos videos.”

Optimizando la traducción de video para you.com

Al aprovechar HeyGen, AI Smart Ventures ha desbloqueado nuevas posibilidades en la creación de videos multilingües, lo que permite soluciones de capacitación y marketing más rápidas y con mayor impacto. La plataforma de HeyGen se ha vuelto esencial en la misión de AI Smart Ventures de impulsar la innovación y generar valor para sus clientes.

Usado por millones de personas, you.com es un motor de productividad con IA que realiza búsquedas a profundidad, ejecuta código, genera imágenes y utiliza herramientas para aumentar la productividad. Para optimizar su proceso de traducción de videos, you.com contrató a AI Smart Ventures para traducir de forma rápida y eficiente videos de capacitación empresarial y tutoriales al alemán.

“Una parte muy importante para conseguir el contrato con you.com fue que podíamos traducir cursos de capacitación empresarial al alemán rápido. O sea, rapidísimo. Con HeyGen, podemos hacerlo el mismo día que crean los cursos en inglés y pasarlos a alemán”, dijo Nicole.

Escalar capacitación que salva vidas al resto del mundo