Transforma tus documentos de cumplimiento existentes —SOPs, PDFs de políticas, presentaciones de PowerPoint— en módulos de capacitación guiados por avatares. Sin guiones desde cero. Sin tener que agendar a expertos en el tema. Sube tu contenido y deja que la IA se encargue de la producción.

• Convierte documentos de políticas en guiones de video automáticamente

• Genera capacitaciones a partir de presentaciones existentes

• Actualiza el contenido sin volver a grabar