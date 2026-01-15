Videos globales de capacitación en cumplimiento
Reemplaza los PDFs desactualizados y los equipos de filmación costosos con video con IA que estandariza el cumplimiento en cada departamento, ubicación e idioma, en minutos, no en meses.
- Sin tarjeta de crédito
- Certificación SOC 2 Tipo II
El problema de la capacitación en cumplimiento
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de texto a video con IA más innovadora.
El problema de la capacitación en cumplimiento
Tus obligaciones de cumplimiento no se detienen. Actualizaciones de HIPAA, protocolos de seguridad, políticas de RH… cambian todo el tiempo. Pero crear videos de capacitación que vayan al mismo ritmo significa coordinar equipos de filmación, agendar a expertos que nunca tienen tiempo y esperar meses por contenido que ya está desactualizado cuando se lanza. Mientras tanto, tu fuerza laboral está distribuida en múltiples ubicaciones, idiomas y zonas horarias, y todas necesitan el mismo mensaje consistente. Los PDFs estáticos nadie los lee. Las sesiones en vivo no escalan. Y cada hueco en la capacitación es un hueco en tu protección.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte tu documentación de cumplimiento en capacitación en video atractiva que tu equipo realmente ve. Sube tus documentos de políticas, elige un avatar de IA y genera videos de capacitación profesionales en minutos, no en meses. ¿Se actualiza una regulación? Regenera el video en cuestión de horas. ¿Lo necesitas en español, mandarín y alemán? Un clic. Tu mensaje de cumplimiento se mantiene consistente en cada ubicación, en cada idioma y para cada empleado. Y con exportación SCORM, se conecta directamente con tu LMS actual.
Todo lo que necesitan los equipos de cumplimiento para capacitar a gran escala
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Conversión de políticas a video
Transforma tus documentos de cumplimiento existentes —SOPs, PDFs de políticas, presentaciones de PowerPoint— en módulos de capacitación guiados por avatares. Sin guiones desde cero. Sin tener que agendar a expertos en el tema. Sube tu contenido y deja que la IA se encargue de la producción.
• Convierte documentos de políticas en guiones de video automáticamente
• Genera capacitaciones a partir de presentaciones existentes
• Actualiza el contenido sin volver a grabar
Cumplimiento multilingüe
Un solo video de capacitación, en más de 175 idiomas. Traducción de video con IA con clonación de voz y sincronización labial hace que tu capacitación de HIPAA suene nativa en cada mercado, no como una película extranjera doblada. Mensajes consistentes, entrega local.
• La clonación de voz mantiene la autenticidad del presentador
• La sincronización labial hace coincidir los movimientos de la boca con el audio traducido
• Despliega para tu fuerza laboral global a partir de un solo video
Integración con LMS
Exporta módulos de cumplimiento directamente a tu sistema de gestión de aprendizaje. Los paquetes compatibles con SCORM funcionan con Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors y más. Da seguimiento a finalizaciones, calificaciones y certificaciones igual que con cualquier otro curso.
• Exportación SCORM 1.2 y 2004
• Compatibilidad con carga directa al LMS
• Listo para el seguimiento de finalización
Gemelos digitales para pymes
Tus expertos en cumplimiento no pueden estar en todos lados. Clona a tus expertos en la materia una vez y luego despliega su experiencia en cada módulo de capacitación. Voz consistente, entrega consistente y cero conflictos de agenda.
• Crea gemelos digitales a partir de una breve grabación de video
• Reutiliza avatares de expertos en módulos ilimitados
• Actualiza guiones sin volver a grabar
Control de marca y regulaciones
Asegura mensajes, logotipos y terminología aprobados con Brand Kit. El Brand Glossary garantiza que términos como "HIPAA" y el nombre de tu empresa se pronuncien correctamente siempre. Sin interpretaciones fuera de lugar. Sin capacitación fuera de marca.
• Garantiza una marca consistente en todos tus videos
• El glosario controla la pronunciación de términos técnicos
• Biblioteca de avatares aprobados para tu organización
Ciclo de actualización rápida
Las regulaciones cambian. Tu capacitación también debería hacerlo. Cuando OSHA actualice las guías o tu equipo de políticas revise los procedimientos, vuelve a generar los videos en cuestión de horas, no en las semanas que toma coordinar una nueva grabación. Mantente al día sin la carga de producción.
- Los cambios en el guion se implementan en minutos
- No necesitas volver a grabar para hacer actualizaciones
- Control de versiones para auditorías de cumplimiento
Convierte un documento de políticas en un video de capacitación en 3 pasos
Sube tu contenido de cumplimiento
Empieza con lo que ya tienes: PDFs de políticas, presentaciones o procedimientos escritos. El generador de guiones con IA de HeyGen transforma tu documentación en guiones listos para video, o pega el tuyo propio.
Selecciona avatar y voz
Elige entre más de 200 avatares de IA diversos o crea un gemelo digital de tu responsable de cumplimiento. Escoge una voz que combine con el tono de tu marca o clona la voz de tu experto interno para mayor autenticidad.
Crear y desplegar
Haz clic en generar. En minutos tendrás un video profesional de capacitación en cumplimiento. Expórtalo a tu LMS con empaquetado SCORM o descárgalo para distribución interna. ¿Necesitas traducciones? Genera más de 175 idiomas desde la misma fuente.
Diseñado para cada función de cumplimiento
Cumplimiento de HIPAA y normativas de salud
Crea capacitaciones sobre privacidad de pacientes que cumplan con los requisitos normativos. Videos de capacitación para el sector salud garantizan que todo el personal —desde recepción hasta el área clínica— reciba educación consistente sobre HIPAA en su idioma preferido.
Caso de uso: reemplaza las largas sesiones presenciales de HIPAA con módulos de video breves y autodirigidos para empleados internos.
Capacitación en seguridad laboral
Requisitos de OSHA, comunicación de riesgos, protocolos de EPP: capacitación en seguridad que la gente sí ve. Las demostraciones visuales con narración de avatar superan a los manuales llenos de texto en retención y tasas de finalización.
Caso de uso: entregar videos de seguridad de laboratorio en instalaciones de todo el mundo con mensajes consistentes en cada región.
Cumplimiento de RR. HH. y entorno laboral
Prevención del acoso sexual, código de conducta, políticas contra la discriminación. Temas sensibles comunicados de forma profesional y consistente. Actualiza cada año sin volver a grabar.
Caso de uso: crea rápidamente videos con orientación sobre leyes laborales que cubran los puntos clave de cumplimiento, lo que se debe y no se debe hacer.
Caso de uso: crea rápidamente videos de orientación sobre leyes laborales que cubran lo que se debe y no se debe hacer en materia de cumplimiento laboral. Optimiza el costo y el rendimiento con el mejor modelo para cada caso de uso.
Cumplimiento financiero y regulatorio
Cumplimiento SOX, prevención de lavado de dinero, políticas contra el uso de información privilegiada. Las industrias reguladas necesitan documentación de que la capacitación ocurrió: el video con seguimiento en el LMS la proporciona.
Fabricación y cumplimiento de calidad
Procedimientos ISO, requisitos de GMP y protocolos de control de calidad. Videos de capacitación que muestran los procedimientos correctos reducen errores y hallazgos en auditorías.
Ejemplo: Würth Group redujo los costos de traducción en un 80% mientras producía una presentación de cumplimiento de 65 minutos en 8 idiomas en 4 días.
Programas globales de cumplimiento
Capacitación de cumplimiento multinacional sin costos de producción multinacionales. El mismo entrenamiento, en todos los idiomas, a partir de un solo video fuente. Una consistencia que los auditores valoran.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde capacitación global hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:
Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué es el software para videos de capacitación en cumplimiento?
El software de video para capacitación en cumplimiento ayuda a las organizaciones a crear, administrar y distribuir contenido de capacitación en video para requisitos normativos y de políticas internas. HeyGen usa avatares de IA y síntesis de voz para generar videos de capacitación profesionales a partir de guiones o documentos, sin cámaras, estudios ni equipos de producción. El resultado es una capacitación en cumplimiento consistente y escalable que se puede actualizar rápidamente cuando cambian las regulaciones.
¿Cómo creo videos de capacitación sobre cumplimiento de HIPAA?
Sube tu documentación de políticas HIPAA o pega tu guion de capacitación en HeyGen. Elige un avatar de IA para que sea tu presentador en pantalla, selecciona una voz profesional y genera tu video. Para organizaciones de salud que atienden a poblaciones diversas, usa traducción de video para crear versiones en español, mandarín, vietnamita y otros idiomas que hable tu personal. Exporta con empaquetado SCORM para que tu LMS pueda dar seguimiento a las finalizaciones.
¿Puedo actualizar los videos de capacitación en cumplimiento cuando cambien las regulaciones?
Sí, esta es una de las principales ventajas de HeyGen para los equipos de cumplimiento. Cuando cambian las políticas, simplemente actualiza tu guion y vuelve a generar el video. No hay necesidad de reprogramar grabaciones, reservar estudios ni coordinar la disponibilidad de expertos. La mayoría de las actualizaciones de guion generan nuevos videos en menos de 30 minutos, así que tu capacitación se mantiene al día con los requisitos regulatorios.
¿HeyGen se integra con nuestro LMS?
HeyGen exporta paquetes SCORM 1.2 y SCORM 2004 que funcionan con los principales sistemas de gestión de aprendizaje, incluyendo Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo y Absorb. Sube tu paquete exportado directamente a tu LMS para hacer seguimiento de finalizaciones, calificaciones y certificaciones de cumplimiento.
¿Cómo funciona la capacitación de cumplimiento multilingüe?
Crea tu video de capacitación de cumplimiento una sola vez en tu idioma principal. Luego usa la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (para que tu presentador suene natural en cada idioma) y sincronización labial o lip-sync (para que el movimiento de la boca coincida con el audio traducido). Tu versión en español suena como español nativo, no como inglés doblado.
¿Mi contenido de cumplimiento está seguro?
HeyGen cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II y cumple con el RGPD. Tu contenido se cifra tanto en tránsito como cuando está almacenado. Para equipos de cumplimiento en empresas que manejan documentación de políticas sensibles, HeyGen ofrece espacios de trabajo dedicados con integración SSO y administración centralizada de usuarios. No entrenamos nuestros modelos de IA con tu contenido.
¿Qué tipos de capacitaciones de cumplimiento puedo crear?
HeyGen es compatible con cualquier caso de uso de capacitación en cumplimiento, incluyendo: privacidad en salud y HIPAA, seguridad en el lugar de trabajo y OSHA, cumplimiento de RH (prevención de acoso, código de conducta), regulaciones financieras (SOX, AML, uso de información privilegiada), estándares de manufactura (ISO, GMP), privacidad de datos (GDPR, CCPA) y certificaciones específicas de la industria. Si puedes escribir un guion para eso, HeyGen puede producir el video.
¿Qué duración pueden tener los videos de capacitación en cumplimiento?
HeyGen admite videos de distintas duraciones para adaptarse al diseño de tu capacitación. La mayoría de los módulos de cumplimiento funcionan muy bien en el rango de 3 a 10 minutos para enfoques de microaprendizaje, pero puedes crear contenido más largo para temas más completos. Para capacitaciones extendidas (20+ minutos), considera dividir el contenido en capítulos o módulos para lograr mejor participación y seguimiento de las personas que aprenden.
¿Varias personas de mi equipo de cumplimiento pueden usar HeyGen?
Sí. HeyGen for Business incluye espacios de trabajo para equipos donde los responsables de cumplimiento, diseñadores instruccionales y creadores de contenido pueden colaborar. Las bibliotecas de recursos compartidos mantienen los avatares aprobados, elementos de marca y plantillas accesibles para todo tu equipo. Los controles de administrador te permiten gestionar permisos y dar seguimiento al uso.
¿Cómo se compara HeyGen con la producción tradicional de videos de cumplimiento?
La producción tradicional de videos de cumplimiento implica agendar presentadores, reservar estudios, coordinar equipos y hacer la edición en postproducción, normalmente con un tiempo de 2 a 3 meses y un costo de $5,000 a más de $15,000 por cada video terminado. HeyGen crea videos de calidad equivalente en cuestión de minutos u horas, con revisiones ilimitadas sin costo adicional. Cuando cambian las regulaciones, solo actualizas y vuelves a generar el video en lugar de volver a grabar. Würth Group reportó una reducción del 50% en el tiempo de producción y del 80% en los costos de traducción. Advantive redujo el tiempo de creación de contenido en un 50%.
¿Puedo crear un gemelo digital de nuestro responsable de cumplimiento?
Sí. HeyGen función de clonación con IA crea un gemelo digital a partir de una breve grabación de video. Tu responsable de cumplimiento se graba una sola vez y después su avatar puede impartir módulos de capacitación ilimitados sin necesidad de volver a agendar. Cuando esa persona deje la organización, puedes retirar el avatar y crear uno nuevo, sin dejar contenido de capacitación huérfano.
¿Qué formatos y resoluciones de video son compatibles?
HeyGen exporta en formato MP4 con resolución de hasta 4K. Para capacitación de cumplimiento, la mayoría de las organizaciones usa 1080p (Full HD), que equilibra la calidad con el tamaño de archivo para entrega en un LMS. También puedes exportar en 720p para entornos con ancho de banda limitado o entregas pensadas primero para celular.
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Use Cases
Tools
Historias de clientes
- Würth Group: reducción del 80% en costos de traducción
- Advantive: creación de contenido 50% más rápida
- Workday: localización en minutos
- Coursera: localización de video
- Stratasys: implementación global de capacitación
- Lattice: incorporación a gran escala
- Sibelco: producción de capacitación a escala
- HubSpot: video con IA a escala
- Miro: localización global de contenido
Empieza a crear videos de capacitación en cumplimiento hoy mismo
Deja de esperar meses para tener contenido desactualizado. Genera capacitación de cumplimiento profesional en minutos, tradúcela al instante a cualquier idioma y actualízala cuando cambien las regulaciones, sin volver a grabar. Súmate a los equipos de cumplimiento de empresas Fortune 500 que ya redujeron a la mitad sus tiempos de producción.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Certificación SOC 2 Tipo II
- Cancela cuando quieras