Escala la producción de videos para tus clientes sin aumentar tu equipo
Creatividades para anuncios, localización, campañas personalizadas, contenido UGC: entrega más video a más clientes en más idiomas sin contratar más editores. Convierte la producción de video de un cuello de botella en un centro de ganancias.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Más de 175 idiomas
- Con la confianza de las mejores agencias
El problema de escalabilidad de las agencias
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de texto a video con IA más innovadora.
El problema de escalabilidad de las agencias
Tu calendario de contenido no se detiene. Los lanzamientos de producto necesitan videos. Las redes sociales exigen contenido diario. Las campañas requieren creatividades localizadas para cada mercado. Pero la producción de video tradicional implica reservar estudios, coordinar talento, esperar semanas para los editores… y reventar tu presupuesto en una sola grabación. Para cuando el contenido está listo, la oportunidad ya pasó. Tu competencia publica videos todos los días mientras tú sigues en preproducción. ¿Y pedirle al liderazgo que salga frente a la cámara? Suerte con esa pesadilla de agenda.
La solución HeyGen
HeyGen convierte a cada representante de ventas en tu mejor vendedor. Crea una plantilla de video y luego genera miles de versiones personalizadas, cada una con el nombre del prospecto, su empresa y sus puntos de dolor específicos, sin grabar ni un solo video adicional. Alcance de ventas personalizado a la escala de la automatización, con el nivel de engagement de una conexión 1:1. Crea bibliotecas de habilitación de ventas que se mantengan actualizadas conforme evolucionan los productos. Capacita a los nuevos representantes con mensajes consistentes. Llega a prospectos globales en su propio idioma. Dale a todo tu equipo las herramientas para vender como tu mejor vendedor.
Todo lo que las agencias necesitan para escalar el trabajo con clientes
Producción rápida de contenido
Deja de intercambiar horas por videos. Genera contenido profesional para tus clientes en minutos: creatividades para anuncios, videos explicativos, contenido para redes sociales y videos de producto. Tu equipo se enfoca en la estrategia y la relación con los clientes mientras HeyGen se encarga del volumen de producción.
• Genera videos en minutos, no en días
• Atiende a más clientes por cada miembro del equipo
• Escala tu producción sin aumentar el tamaño del equipo
Flujo de trabajo multi-cliente
Administra varias marcas desde una sola plataforma. Cada cliente tiene su propio Brand Kit con colores, tipografías, logotipos y selecciones de avatares aprobados. Cambia entre proyectos de clientes sin mezclar recursos ni arriesgarte a confundir las marcas.
• Kits de marca separados por cliente
• Gestión de proyectos organizada
• Separación clara de recursos
Pruebas creativas a gran escala
Los clientes quieren variaciones. Dales variaciones. Genera múltiples versiones de creativos para anuncios para hacer pruebas A/B —con diferentes ganchos, diferentes avatares, diferentes mensajes— sin tener que hacer una producción aparte para cada variante.
• Varias versiones creativas al instante
• Prueba más, aprende más rápido
• Sin volver a grabar para hacer variaciones
Localización global
¿Clientes expandiéndose internacionalmente? Localiza su contenido en más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Un solo video original se convierte en una campaña global sin producciones separadas para cada mercado.
• La clonación de voz conserva la voz de la marca
• La sincronización labial coincide con los movimientos faciales
• Una sola producción, mercados ilimitados
Contenido estilo UGC
Contenido auténtico sin las complicaciones de trabajar con influencers. Crea videos estilo UGC que realmente funcionen en redes sociales: formatos de testimonios, reacciones a productos y contenido casual tipo talking-head, a gran escala y siempre a tiempo.
• Opciones diversas de avatares
• Entrega auténtica y casual
• Escala sin coordinarte con creadores
Campañas personalizadas
Convierte un solo video en miles de versiones personalizadas para las campañas de tus clientes. Las variables dinámicas insertan nombres, empresas y detalles personalizados. Video personalizado que impulsa el engagement al nivel de escala que tus clientes necesitan.
• Personalización dinámica
• Creación por lotes
• Listo para usar en campañas
Del brief del cliente al contenido final en 3 pasos
Configura al cliente
Crea un kit de marca para cada cliente con sus recursos aprobados: colores, tipografías, logotipos y lineamientos de voz. Una vez configurado, cada video mantiene automáticamente la coherencia de la marca.
Crea a gran velocidad
Escribe guiones o deja que la IA los genere a partir de los briefs de tus clientes. Elige avatares que hagan match con la marca del cliente. Genera videos en minutos. ¿Necesitas variaciones? Genera varias versiones. ¿Necesitas localización? Traduce con un solo clic.
Entregar y facturar
Exporta en cualquier formato—16:9, 9:16, 1:1—para cualquier plataforma. Entrega a tus clientes más rápido de lo que esperaban. Cobra por el valor que creaste, no por las horas que invertiste.
Diseñado para todo tipo de agencia
Agencias de marketing digital
Escala contenido para redes sociales, creatividades de anuncios y videos de campaña sin tener que crecer tu equipo. Entrega más a cada cliente, toma más clientes y mejora tus márgenes.
Caso de uso: genera más de 50 videos sociales al mes por cliente en lugar de los 5‑10 que podías producir antes.
Resultado comprobado: Vision Creative Labs ayudó a sus clientes a pasar de 1-2 videos al año a 50-60 al día con HeyGen.
Agencias creativas
Crea variaciones de conceptos, videos de pitch y contenido de campaña a la velocidad de tus ideas. Prueba más propuestas creativas sin que las limitaciones de producción frenen la exploración.
Caso de uso: genera 20 variaciones creativas para revisión del cliente en el tiempo que antes te tomaba producir 2.
Agencias de localización
Convierte la localización de un centro de costos en un centro de ganancias. Traduce el contenido de video de tus clientes a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial, más rápido y más barato que el doblaje tradicional.
Caso de uso: localiza las campañas de tus clientes en 15 idiomas en cuestión de horas en lugar de semanas.
Resultado comprobado: Attention Grabbing Media redujo la producción de 3 días a solo unas horas mientras se expandía a más de 10 nuevos idiomas.
Productoras de video
Agrega producción impulsada por IA como una nueva línea de servicio. Ofréceles a tus clientes entregas más rápidas, más variaciones y localización global, junto con tus capacidades de producción tradicionales.
Caso de uso: ofrece paquetes de “contenido rápido” para redes sociales y canales digitales junto con producción tradicional premium.
Agencias de marketing de rendimiento
Las pruebas creativas requieren un alto volumen de creatividad. Genera variaciones de anuncios a gran escala para que puedas probar más, aprender más rápido y optimizar las campañas de tus clientes con datos de resultados reales.
Caso de uso: produce 100 variaciones de anuncios para pruebas creativas en diferentes plataformas, audiencias y mensajes.
Resultado comprobado: Videoimagem creó más de 50,000 videos personalizados para AB InBev con un aumento de engagement de 3x.
Agencias de personalización
Entrega campañas de video personalizadas a gran escala. Personalización dinámica con nombres, empresas y detalles personalizados: miles de videos únicos a partir de plantillas únicas.
Caso de uso: generar campañas de video personalizadas para programas de ABM de clientes con miles de prospectos.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde capacitación global hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:
Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Cómo usan las agencias HeyGen para escalar la producción de video?
Las agencias usan HeyGen para multiplicar su capacidad de producción sin contratar más gente. En lugar de intercambiar horas por videos, los equipos generan contenido en minutos: creatividades para anuncios, videos para redes sociales, localización, campañas personalizadas. Vision Creative Labs pasó de entregar 1-2 videos por cliente al año a 50-60 por día. La economía de la producción de video en agencias cambia por completo cuando el tiempo de producción baja de días a minutos.
¿Puedo administrar varias marcas de clientes en HeyGen?
Sí. HeyGen para empresas es compatible con múltiples kits de marca, cada uno con sus propios recursos aprobados: colores, fuentes, logotipos y selecciones de avatares. Cambia entre proyectos de clientes sin mezclar recursos. El contenido de cada cliente mantiene sus estándares de marca de forma automática, lo que reduce el tiempo de QA y elimina los riesgos de confusión de marca.
¿Cómo ayuda HeyGen con las pruebas creativas para clientes?
Genera al instante múltiples variaciones creativas. Diferentes hooks, diferentes avatares, mensajes distintos, formatos variados, todo sin tener que hacer una producción separada para cada versión. Las agencias reportan probar de 10 a 20 veces más conceptos creativos que con la producción tradicional, lo que se traduce en campañas con mejor rendimiento y una optimización mucho más basada en datos.
¿Puedo localizar el contenido de mis clientes a varios idiomas?
Sí, este es un caso de uso muy importante para agencias. Crea contenido en el idioma principal y luego usa la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz y sincronización labial. Attention Grabbing Media se expandió a más de 10 nuevos mercados de idioma mientras redujo el tiempo de producción de 3 días a solo unas horas.
¿Cómo creo contenido estilo UGC para mis clientes?
Sí. Más allá de la prospección, HeyGen impulsa bibliotecas completas de habilitación de ventas. Crea demos de producto, videos de posicionamiento frente a la competencia, guías para manejar objeciones y resúmenes de historias de clientes. Cuando cambian los productos o el mensaje, actualiza el guion y vuelve a generar el contenido: tu biblioteca se mantiene al día sin volver a grabar. Los equipos reportan actualizaciones de contenido mucho más rápidas en comparación con la producción de video tradicional.
¿Puedo ofrecer campañas de video personalizadas a mis clientes?
Sí. HeyGen admite personalización dinámica con campos variables para nombres, empresas y detalles personalizados. Crea una sola plantilla y genera miles de versiones personalizadas para campañas ABM con clientes, programas de correo directo o alcance comercial. Videoimagem produjo más de 50,000 videos personalizados para AB InBev, logrando un aumento de 3x en el engagement.
¿Cómo funcionan los precios y los márgenes para uso en agencias?
El modelo basado en créditos de HeyGen te permite producir más contenido por menos costo que la producción tradicional. La mayoría de las agencias cobran a sus clientes por el valor entregado (videos producidos, campañas lanzadas, resultados obtenidos) en lugar del tiempo invertido. La diferencia entre tus costos de HeyGen y lo que le cobras al cliente se convierte en margen de ganancia. Las agencias reportan una mejora significativa en su rentabilidad comparada con los modelos de producción tradicionales.
¿Qué tan rápido puedo entregar contenido a mis clientes?
La mayoría de los videos se generan en cuestión de minutos. Attention Grabbing Media reportó que pasó de ciclos de producción de 3 días a solo unas horas. El cambio de tiempos tradicionales (semanas) a entregas el mismo día transforma la relación con tus clientes: te conviertes en la agencia que cumple y entrega, no en la que pide prórrogas.
¿Todo mi equipo puede acceder a HeyGen?
Sí. HeyGen ofrece seguimiento de vistas y analíticas de interacción para que sepas qué prospectos vieron tus videos, cuánto tiempo los vieron y cuándo. Usa estos datos de intención para priorizar tus seguimientos: los prospectos que ven tu video completo probablemente estén más interesados que quienes ni siquiera lo abren. La integración con tu CRM mantiene estos datos conectados con los registros de tus oportunidades.
¿Qué tipos de contenido para clientes puedo crear?
HeyGen es compatible con prácticamente cualquier formato de video que las agencias producen: creatividades para anuncios, contenido para redes sociales, videos de producto, explicadores, testimoniales, contenido estilo UGC, campañas personalizadas, versiones localizadas, videos de capacitación y más. Si tus clientes necesitan contenido en video, HeyGen puede crearlo más rápido que los métodos tradicionales.
¿Cómo se compara esto con la producción de video tradicional?
La producción tradicional requiere guion, storyboard, talento, equipo, filmación y edición: días o incluso semanas por proyecto. HeyGen crea una calidad comparable en minutos. Para una agencia, esto significa manejar de 10 a 50 veces más volumen con el mismo equipo, tomar más clientes y mejorar los márgenes. Las agencias que están ganando hoy son las que ya descubrieron cómo escalar. HeyGen es la forma en que lo están logrando.
¿El contenido de los clientes está seguro?
HeyGen cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II y cumple con el RGPD. Tu contenido se cifra tanto en tránsito como cuando está almacenado. Para equipos de ventas que manejan información sensible de acuerdos o materiales competitivos, HeyGen ofrece funciones de seguridad para empresas, incluyendo integración con SSO y administración centralizada de accesos. No entrenamos nuestros modelos de IA con tu contenido.
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Use Cases
Tools
Historias de clientes
- Vision Creative Labs: 50-60 videos diarios
- Contenido llamativo: producción 3 veces más rápida
- Videoimagem: 3x más engagement
- AI Smart Ventures: más de 10,000 capacitados
- Ogilvy: campañas personalizadas
- Publicis Groupe: alcance global
- HubSpot: video con IA a escala
- Advantive: creación de contenido 50% más rápida
- Workday: localización en minutos
Empieza a escalar hoy la producción de videos para tus clientes
Deja de elegir entre calidad y volumen. Genera contenido profesional para tus clientes en minutos, localiza para mercados globales al instante y entrega más videos a más clientes sin quemar a tu equipo. Únete a agencias como Ogilvy, Publicis y Vision Creative Labs que ya transformaron su capacidad de producción.
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