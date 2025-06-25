حوّل نصاً بسيطاً إلى إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي تلفت الانتباه في دقائق. بدون كاميرات، بدون فرق تصوير، وبدون برامج مونتاج. أنشئ عشرات نسخ الفيديو الإعلاني لمنصات Meta وTikTok وYouTube جاهزة للإطلاق والاختبار.
مزايا إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي
أنشئ إعلانات في ثوانٍ بدلًا من أيام
أنشئ مواد إعلانية في ثوانٍ انطلاقاً من نص واحد، بدون الحاجة لحجز أي جلسة تصوير. غيّر الفكرة الجاذبة أو العنوان أو الدعوة إلى الإجراء وأنشئ الإعلانات فوراً. محرّك النص إلى فيديو لدينا يحوّل كل فكرة إلى حملات إعلانية مصمَّمة لرفع معدّل التحويل عبر مختلف القنوات.
تصميم إعلانات لافت يحقق النتائج
اربح أول ثلاث ثوانٍ بمحتوى إبداعي أصلي مصمَّم خصيصًا لجذب جماهير الإعلانات المدفوعة على السوشيال. طابِق أسلوب المحتوى الأصيل الذي يقدّمه صُنّاع المحتوى باستخدام فيديو UGC بالذكاء الاصطناعي ثم حافظ على توافق كل إطار مع ألوان علامتك وشعارك. التصاميم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تظل متّسقة مع هوية العلامة، مما يعزّز التفاعل والتحويلات.
صوت متعدد اللغات لكل مسوّق
امنح كل إعلان صوتًا طبيعيًا بأكثر من 175 لغة من دون إعادة تسجيل أي سطر. أنشئ التعليق الصوتي باستخدام مولّد الصوت بالذكاء الاصطناعي، ووافق نبرة علامتك التجارية، وأعد استخدام نص واحد عبر قنوات التواصل الاجتماعي. منصة واحدة تقوم بمواءمة حملة واحدة لكل مسوّق وكل منطقة بسلاسة.
عدّل تصميم الإعلان من نص عادي
عدّل المشاهد، واستبدل الخلفيات، وأضف الترجمات، وطبّق شعارك باستخدام عناصر تحكم بسيطة، بدون الحاجة إلى تعديل على خط زمني.محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعييمنحك أدوات متقدمة لضبط الإيقاع والحفاظ على اتساق الهوية في كل لقطة. مخرجات مصقولة وجاهزة للنشر على القنوات المختلفة، بالمقاس المربّع أو العمودي، دون أي منحنى تعلّم.
حوّل صور المنتجات إلى مواد إعلانية إبداعية
اعرض منتجات حقيقية بدون استوديو أو إكسسوارات أو تصوير منتجات باهظ التكلفة. أضف صورة منتجك إلى المشاهد مع وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي، وحسّن دقة الصور، وتجاوز الصور الجاهزة العامة. كل صورة بالذكاء الاصطناعي تأتي في سياق مناسب، ليبدو كل موضع وكأنه صُوِّر خصيصاً لعلامتك التجارية.
اختبار الإعلانات المدفوعة على السوشيال غالبًا يستهلك ميزانية الإعلانات في جلسة تصوير واحدة. أنشئ مواد إعلانية متطابقة، وأطلق مجموعة اختبار كاملة، واسحب بيانات الأداء من حساباتك الإعلانية لتوسيع أفضل إعلان فيديو بالذكاء الاصطناعي أداءً.
توظيف صُنّاع محتوى لكل إعلان UGC يبطئ عملية التوسّع. أنشئ عددًا كبيرًا من المواد الإبداعية من نص واحد واستمر في إنتاج المحتوى دون انقطاع. استخدم مُنشئ مؤثّرين بالذكاء الاصطناعي للحصول على مظهر يبدو طبيعيًا ومناسبًا لكل منصة.
تصوير إعلانات لكل منتج يستهلك الوقت والميزانية. حوّل صورة إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي وأنشئ إعلان فيديو لكل منتج. أطلق حملات الإعلانات الرقمية بدون كاميرا، ووسّع إنشاء الفيديو خلال دقائق.
إرهاق الإعلانات يضعف النتائج، وإعادة التصوير تستغرق وقتًا طويلًا. عدّل النص، جدّد العناصر البصرية، وأطلق إعلانًا عالي الأداء في نفس اليوم بعد الظهر. حافظ على فعالية فيديوهاتك التسويقية في تحقيق التحويلات بدون أي إنتاج جديد.
تكييف الحملات التسويقية لأسواق جديدة عادةً يعني إعادة بناء كل حملة من الصفر. ترجم الإعلان الفعّال إلى أكثر من 175 لغة باستخدام الدبلجة بالذكاء الاصطناعي التي تحافظ على نبرة صوتك، بحيث يصل عمل إبداعي واحد إلى كل شرائح جمهورك المستهدف من مصدر واحد.
يتجاوز الطلب على إنشاء الإعلانات قدرة الفرق الصغيرة. أنشئ أي نوع من الإعلانات انطلاقاً من موجز مختصر، وقدّم عدة أفكار لفيديوهات لكل عميل. سير عمل من النص إلى الفيديو يوسّع حجم الإنتاج للعلامات التجارية والوكالات.
كيف تعمل الإعلانات الإبداعية بالذكاء الاصطناعي
انتقل من موجز فارغ إلى إعلانات جاهزة للإطلاق في أربع خطوات بسيطة، بدون كاميرات، وبدون فريق تصوير، وبدون الحاجة إلى أي برنامج مونتاج.
اختر قالبًا، ونسبة عرض إلى ارتفاع، والصيغة المناسبة للمنصة التي تعلن عليها، سواء كانت الخلاصة أو القصص.
الصق الجملة الافتتاحية والرسالة والدعوة إلى الإجراء، أو أنشئ نصًا من موجز وحدّد النبرة.
أضف شعارك وألوانك والترجمات الصوتية والنصية وصوتك، ثم عدّل الإيقاع بحيث تظل كل نسخة متوافقة مع هوية علامتك التجارية.
أنشئ كل نسخة من إعلانك بجودة HD، ثم حمّل كل إصدار جاهزاً للنشر عبر قنواتك.
إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي هي إعلانات فيديو يتم إنتاجها من نص مكتوب بدلًا من تصوير فيديو تقليدي. على منصة إعلانات بالذكاء الاصطناعي، تكتب الجملة الجاذبة والرسالة، تختار الأسلوب، ثم يقوم مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي ببناء العناصر البصرية والصوت والتوقيت في إعلان جاهز للإطلاق. يعمل مثل مولّد إعلانات للفيديو، وليس للصور الثابتة.
إليك كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي: نماذج ذكاء اصطناعي وذكاء اصطناعي خاصة، مُدرَّبة على كمّيات ضخمة من الإعلانات الناجحة، تتولى كتابة النص، والعناصر البصرية، والصوت، والتوقيت. يركّز النظام على إنشاء المحتوى مشهداً بعد مشهد، لإنتاج إعلانات عالية الجودة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء لقطات واقعية مع خيارات مثل ممثلين بالذكاء الاصطناعي، بحيث تحصل على نتيجة مصقولة من دون تصوير فعلي.
كل أداة ذكاء اصطناعي تحل جزءًا من المهمة. ChatGPT يساعد في كتابة المحتوى ونصوص الإعلانات، وMidjourney ينشئ صورة ثابتة بالذكاء الاصطناعي، وCreatify يركّز على مقاطع UGC القصيرة. HeyGen يربط سير العمل بالكامل معًا، فيحوّل النصوص والصور إلى إعلانات فيديو مكتملة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية، بحيث تنشر إعلانات أفضل من مكان واحد. الفرق التي تنتقل من Creatify تحافظ على أسلوب UGC الخاص بها مع إضافة فيديوهات متعددة اللغات.
نعم، عندما يُستخدم الذكاء الاصطناعي مع إشراف بشري. يتفوّق الذكاء الاصطناعي في السرعة والحجم، بينما يوجّه فريقك العمل الإبداعي، والزوايا الجاذبة، وسرد القصص العاطفي. يعزّز الذكاء الاصطناعي التوليدي الفكرة القوية بدلاً من أن يحلّ محل الإبداع البشري، وأنت من يحدد نبرة علامتك التجارية، بحيث يبقى الصدى العاطفي فيرأس متحدث بالذكاء الاصطناعيقريبًا من شخصيتك فعلاً.
نعم. إلى جانب كتابة النصوص، يقوم مولّد نصوص الفيديو في المنصّة بصياغة نصوص الإعلانات والرسائل والعناوين، وسيناريوهات المشاهد انطلاقًا من موجّهات بسيطة بالذكاء الاصطناعي. يتيح لك الذكاء الاصطناعي إنشاء عدد غير محدود من الصيغ، بحيث يمكنك إطلاق عملية إنشاء الإعلانات من فكرة واحدة دون الحاجة إلى كاتب منفصل.
زيادة حجم الإنتاج مع الاختبار المستمر تعزّز معدلات التحويل. من خلال إنشاء عدد كبير من النسخ المتوافقة مع الموجّه، يمكنك مطابقة كل إعلان مع الشريحة المناسبة من الجمهور، ورفع معدلات النقر، والوصول بشكل أسرع إلى المواد الإبداعية عالية التحويل بالذكاء الاصطناعي. هذا يدعم أهداف التسويق بالأداء مثل توليد العملاء المحتملين، كما أن الفيديوهات تعزّز النتائج عندما تُستخدم كـإعلانات سوشيال ميديا بالذكاء الاصطناعي.
أي مسوّق أو علامة تجارية أو وكالة تحتاج إلى المزيد من الإعلانات بشكل أسرع. مولّد الإعلانات بالذكاء الاصطناعي هذا هو أداة إعلانات وتصميم بالذكاء الاصطناعي تساعد الفرق الصغيرة على إنشاء إعلانات بدون استوديو. استخدم مولّد الإعلانات لإنتاج عدة أفكار إعلانية دفعة واحدة، من فيديو منتج إلى فيديو ترويجي، وللحفاظ على توافر محتوى كافٍ لكل حملة.
اكتب نصًا أساسيًا واحدًا، ثم غيّر المقدمة، أو العنوان، أو العناصر البصرية، أو الدعوة إلى الإجراء وأعد الإنشاء. كل تعديل بسيط ينتج نسخة جديدة في ثوانٍ. يمكنك أيضًا إنشاء نسخ مخصّصة لكل منصة، مثلإعلان فيسبوكوإصدار رأسي من نفس المصدر.
يمكنهم ذلك. اختر مظهرًا بأسلوب صانع محتوى وأداءً طبيعيًا حتى يندمج الإعلان في الخلاصة بدلًا من أن يبدو كإعلان تقليدي من شركة. أداة إنشاء المقاطع تساعدك على تنفيذ مونتاجات سريعة بإيقاع يناسب المنصات وتحافظ على انتباه المشاهد خلال الثواني الأولى.
بعدد ما تحتاجه حملتك. بما أن كل نسخة تبدأ من نص، فلن تحتاج إلى تحديد مواعيد تصوير، وبالتالي يمكنك إنتاج عشرات المواد الإعلانية في يوم واحد. الفرق التي توسّع إعلاناتها المدفوعة على الشبكات الاجتماعية غالبًا ما تجمع هذا معفيديو TikTokلاختبار المحتوى القصير.
الوكالات تتقاضى رسوماً عن كل أصل وتستغرق أياماً في كل جولة مراجعة. HeyGen يحوّل النص إلى مواد إعلانية جاهزة في دقائق وبجزء بسيط من التكلفة، بحيث تتحكم أنت في العملية وتُجري التعديلات وفق جدولك الخاص. يمكن لـمتحدّث بالذكاء الاصطناعيقيادة الحملات دون الحاجة إلى حجز مواهب.
يتوفر برنامج مجاني لا يحتاج إلى بطاقة ائتمان، بحيث يمكنك إنشاء أول المواد الإعلانية الخاصة بك دون أي تكلفة. تبدأ الخطط المدفوعة من 24$ شهريًا، وتمنحك استنساخ الصوت، وفيديوهات أطول، ومكتبة القوالب الكاملة للحملات الأكبر.
نعم. عندما يبدأ أداء الإعلان في التراجع، عدّل النص أو استبدل العناصر البصرية وأعد إنشاء نسخة جديدة في نفس اليوم. يمكنك أيضًا إعادة تقديم الفكرة الناجحة في صيغة مولّد الريلز لتمديد عمرها عبر مواضع عرض جديدة.
نعم. ترجم إعلانًا ناجحًا إلى أكثر من 175 لغة مع الحفاظ على صوتك وتوقيتك، بحيث يخدم تصميم إبداعي واحد كل الأسواق.أداة إنشاء إعلانات إنستجراملتوطين الإعلانات القصيرة لكل منطقة بدون إعادة بناء الحملة من الصفر.
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حوّل نصاً بسيطاً إلى إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي تجذب الانتباه في ثوانٍ.