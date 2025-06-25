كل أداة ذكاء اصطناعي تحل جزءًا من المهمة. ChatGPT يساعد في كتابة المحتوى ونصوص الإعلانات، وMidjourney ينشئ صورة ثابتة بالذكاء الاصطناعي، وCreatify يركّز على مقاطع UGC القصيرة. HeyGen يربط سير العمل بالكامل معًا، فيحوّل النصوص والصور إلى إعلانات فيديو مكتملة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية، بحيث تنشر إعلانات أفضل من مكان واحد. الفرق التي تنتقل من Creatify تحافظ على أسلوب UGC الخاص بها مع إضافة فيديوهات متعددة اللغات.