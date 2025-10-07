ابدأ برابط منتج، أو نص قصير، أو بعض الصور، واحصل على إعلانات اجتماعية مصقولة جاهزة للنشر في Feed وReels وStories وShorts. تقوم HeyGen بأتمتة النصوص، والعناصر البصرية، والتعليق الصوتي، ونِسَب الأبعاد، والتصدير الدفعي، حتى تتمكّن الفرق من إنتاج المزيد من المواد الإبداعية الفعّالة دون جلسات تصوير أو تحرير يدوي.

إطلاق الحملات بسرعة

Got a flash sale or product drop? Turn a URL and brief into multiple ad variants in minutes so paid campaigns go live while demand is hot.

إنتاج إبداعي على مستوى الكتالوج بالكامل

Generate consistent, high-quality ads for large SKUs with batch workflows that map product data to templates and exports for each platform.

إطلاق الإعلانات الموجّهة محلياً

Translate scripts, regenerate voiceovers, and produce synced captions for new markets so global ad campaigns launch without reshoots.

اختبار المحتوى القصير على وسائل التواصل الاجتماعي

Create vertical, punchy edits with strong hooks and readable captions designed for Reels, TikTok, and Shorts to maximize early engagement in your ad campaigns.

إعادة الاستهداف والإبداع المخصص

Produce tailored messaging for audience segments, highlighting discounts, social proof, or product specifics to lift conversion rates for warm traffic.

تسليم الوكالات والعملاء

Deliver on-brand ad libraries quickly with reusable templates, locked brand elements, and export-ready bundles your clients can upload and test immediately.

لماذا يُعد HeyGen أفضل مولّد إعلانات سوشيال ميديا بالذكاء الاصطناعي؟

تجمع HeyGen بين سرعة إنشاء الفيديوهات، والقوالب المتوافقة مع المنصات، وسير العمل المصمَّم للأداء أولاً، بحيث يتمكّن المسوّقون وصنّاع المحتوى من توسيع حملات السوشيال ميديا بثبات وسرعة، وإنشاء إعلانات ناجحة. أنشئ العديد من النُّسخ، وخصِّصها للأسواق المحلية بسرعة، واختبرها بشكل منهجي لاكتشاف الإعلانات الرابحة التي تقلّل التكاليف وتزيد التحويلات.

من الموجز إلى النشر الجاهز في دقائق

الصق رابط URL أو أدخِل موجزًا قصيرًا، وHeyGen سيقترح لك الخطافات والمشاهد والإعلانات الكاملة حتى تتجنّب جلسات التصوير البطيئة ودورات المونتاج الطويلة. أطلق حملات الإعلانات المدفوعة على السوشيال أسرع، وكرّر الإنتاج بناءً على الإعلانات الأكثر نجاحًا.

مصمَّم ليتناسب مع كل موضع وكل تنسيق

غيّر حجم المواد الإبداعية تلقائياً، وأضف التسميات التوضيحية، واضبط الإيقاع لتناسب التنسيقات الرأسية والمربعة والأفقية. إعدادات HeyGen المسبقة تضمن تسميات توضيحية سهلة القراءة وإيقاعاً مناسباً للمنصات في Reels وShorts وStories ومواضع الظهور في الخلاصة.

اختبر المزيد من الأفكار وأنفق أقل

أنشئ دفعات من عشرات النسخ المختلفة مع تنويعات في بدايات الفيديو، وأزرار الدعوة إلى الإجراء (CTAs)، والعناصر البصرية. نظّم ملفات التصدير لاختبارات A/B حتى تتمكّن فرق الأداء من عزل المواد الإبداعية الأعلى عائداً على الاستثمار وتوسيع استخدام ما يحقق أفضل النتائج.

رابط لإنشاء إعلان من أي صفحة منتج

الصق رابط صفحة منتج أو صفحة هبوط، وسيقوم HeyGen باستخراج الصور الأساسية والمواصفات والرسائل الرئيسية لبناء لوحات قصة لإعلانك على Facebook. يربط مسار تحويل الصفحات إلى فيديو وصور محتوى الصفحة بمشاهد جاهزة للإعلان، مما يوفر وقت إعداد المشاهد يدويًا ويحافظ على تفاصيل المنتج.

توافق النص الإبداعي بالذكاء الاصطناعي مع العناصر الإبداعية

HeyGen تكتب العناوين والنصوص الأساسية وعبارات الحث على الإجراء بما يتوافق مع نية المستخدم على منصات التواصل الاجتماعي، وتربطها بصور مُنشأة واقتراحات لافتات جذابة. يتم ربط عدة نسخ من النصوص بخيارات بصرية مختلفة لإنشاء مجموعات مفاهيم قابلة للاختبار، ومُحسَّنة لزيادة النقرات والتحويلات باستخدام أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

أفاتارات واقعية، واستنساخ صوت، وأنماط محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC)

اختر أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، أو ارفع صوتك، أو استخدم نماذج صوتية لإنشاء متحدثين بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدم (UGC) أو مقدّمين سينمائيين لإعلاناتك الإبداعية. مزامنة الشفاه الطبيعية وعناصر التحكّم في التعبير في إعلانات الفيديو تجعل الوجوه على الشاشة تبدو حقيقية بدون الحاجة إلى جلسات تصوير.

إعدادات جاهزة للمنصات وحِزم التصدير

طبّق مجموعات الهوية البصرية واختر إعدادات المنصات الجاهزة التي تتولّى مواضع الترجمة النصية، ومناطق الأمان، وإعدادات الضغط. صدّر حزمًا منظّمة — ملفات MP4، وصورًا مصغّرة، وملفات SRT — جاهزة لمديري الإعلانات ورفعها على منصات التواصل الاجتماعي.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصّة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن هذا فريق الكتّاب لدينا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أتمتّع به أنا عندما يتعلّق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمّم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

Roger Hirst, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مُنشئ إعلانات السوشيال ميديا بالذكاء الاصطناعي

اتبع أربع خطوات واضحة للانتقال من الفكرة إلى أصول إعلانية جاهزة للنشر.

الخطوة 1

أضف المصدر الخاص بك

الصق رابط منتجك، أو ارفع الصور، أو أدخل نصاً قصيراً. تستخدم HeyGen هذه البيانات لاستخلاص الرسائل البصرية والنصية والمواصفات الأساسية لإنشاء مسودات أولية لإعلانات حملاتك.

الخطوة 2

اختر الصيغ والاتجاه الإبداعي

اختر نسب الأبعاد، والأساليب البصرية، وخيارات الصوت أو الأفاتار لإعلاناتك بالذكاء الاصطناعي. طبّق مجموعة هوية علامتك التجارية للحفاظ على اتساق الشعارات والخطوط والألوان.

الخطوة 3

أنشئ نسخًا متعددة وقم بتحسينها

أنشئ عدّة مسودات تحتوي على بدايات مختلفة، وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء (CTAs)، وعناصر بصرية متنوّعة. اعرضها جنبًا إلى جنب، وعدّل النص أو الصور، وأعد إنشاء نسخ بديلة للاختبار.

الخطوة 4

تصدير الحملات وإطلاقها

حمّل ملفات MP4 والصور المصغّرة وملفات SRT مُهيّأة لكل موضع عرض، أو صدّر حزمًا منظّمة لمديري الإعلانات. ارفعها إلى منصة الإعلانات الخاصة بك وابدأ اختبارات منظّمة لحملاتك الإعلانية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو مُنشئ إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي وكيف تستخدمه HeyGen؟

مولّد إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي ينشئ تلقائياً نصوص الإعلانات، والعناصر البصرية، وملفات الفيديو أو الصور الجاهزة بالنُسق المطلوبة انطلاقاً من مدخلات موجزة مثل الروابط (URLs)، أو النصوص، أو الصور. HeyGen يجمع بين تحويل النص إلى فيديو، تحويل الصورة إلى فيديو، والأفاتارات، ومجموعات الهوية البصرية للعلامة التجارية لإنتاج مواد إعلانية جاهزة للإطلاق بدون تصوير.

هل يمكن لـ HeyGen إنشاء إعلانات لعدّة منصات في الوقت نفسه؟

نعم. اختر إعدادات جاهزة للإخراج لـ Reels وTikTok وInstagram Feed وStories وYouTube Shorts وغيرها. يقوم HeyGen تلقائياً بتغيير أبعاد الفيديو، وإعادة إنشاء الترجمات، وتحسين الإيقاع لكل موضع نشر. الشركات وصنّاع المحتوى قد أنشأوا فيديوهات 135,807,118 فيديو باستخدام منصّة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.

هل أحتاج إلى مهارات تصميم أو كتابة محتوى لاستخدام HeyGen؟

لا. يقوم HeyGen بكتابة عناوين جذابة، ونصوص أساسية، وعبارات تحفيزية (CTAs)، ويطابقها مع قوالب بصرية. يمكنك تحسين النتائج، لكن المسودات الافتراضية مُصمَّمة لتتوافق مع أفضل الممارسات الخاصة بالمنصات.

كيف يعمل الإنشاء الدفعي للفيديوهات في الكتالوجات الكبيرة؟

اربط خلاصات المنتجات أو بيانات CSV بالقوالب، وسيقوم HeyGen بإنشاء إعلانات لكل رقم SKU مع تطبيق هوية بصرية وأسماء ملفات متسقة، بحيث يمكنك نشر مئات المواد الإبداعية بكفاءة.

هل يمكنني تكييف الإعلانات محلياً لبلدان ولغات مختلفة؟

نعم. استخدم video translator لترجمة النصوص، وإعادة إنشاء التعليق الصوتي، وإنتاج ترجمات متزامنة بحيث تبدو النسخ المحلية من إعلانات الفيديو طبيعية بدون إعادة التسجيل.

كيف يدعم HeyGen اختبارات A/B وتحسين الأداء؟

تنظّم HeyGen مجموعات المتغيّرات للاختبارات المنهجية، وتقترح تقسيمات للجمهور، وتُنتج حزم تصدير منظّمة بحيث يمكنك تشغيل التجارب واكتشاف أفضل العناوين البارزة والعناصر البصرية أداءً بسرعة.

ما هي عناصر التحكّم المتاحة للعلامة التجارية؟

حمّل حزمة الهوية البصرية الخاصة بالعلامة التجارية، بما في ذلك الشعارات والخطوط والألوان. ثبّت العناصر لمنع التعديلات غير المقصودة وضمان اتساق الهوية البصرية عبر الفرق وحسابات العملاء.

ما هي صيغ التصدير المدعومة؟

HeyGen تصدّر فيديوهات بصيغة MP4، وصور PNG عالية الدقة، وملفات ترجمة SRT/VTT، وحزم zip منظّمة جاهزة لمديري الإعلانات ورفع الحملات.

هل إعلانات HeyGen متوافقة مع سياسات المنصات؟

تلتزم HeyGen بأفضل ممارسات تنسيق المنصات مثل نسبة العرض إلى الارتفاع، وسهولة قراءة الترجمات النصية، وحدود النص الشائعة. الالتزام النهائي بالسياسات والموافقة على الإعلان تقع على عاتق المُعلِن.

من يملك المواد الإبداعية التي يتم إنتاجها باستخدام HeyGen؟

أنت تحتفظ بملكية الفيديوهات والأصول التي تنشئها. تستخدم HeyGen موارد مرخَّصة، ويتم توفير المخرجات المُنشأة للاستخدام التجاري. تأكد من أن أي محتوى تابع لطرف ثالث تقوم برفعه يمتلك حقوق الاستخدام اللازمة لإعلاناتك بالذكاء الاصطناعي.

