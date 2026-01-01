فيديو UGC بالذكاء الاصطناعي – أنشئ إعلانات UGC تنتشر بسرعة في دقائق
أنشئ فوراً فيديوهات بالذكاء الاصطناعي جاهزة للإعلانات دون الحاجة إلى التصوير. أنشئ عدة نسخ مختلفة، وجرّب مُنشئ نصوص الإعلانات أو العناوين الجاذبة، وسرّع نمو حملاتك باستخدام أفاتارات الذكاء الاصطناعي.
اختر ممثلين ومبدعين بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى الظهور أمام الكاميرا
أفاتارات UGC بالذكاء الاصطناعي من HeyGen واقعية وقابلة للتخصيص ومتاحة عند الطلب. تعمل كصنّاع محتوى رقميين بالذكاء الاصطناعي لصالحك، وتقدّم فيديوهات بالذكاء الاصطناعي ذات طابع أصيل على نطاق واسع دون أن تحتاج إلى الظهور أمام الكاميرا.
اختر من بين آلاف الأفاتارات بأسلوب UGC
استكشف أكثر من 1,100 أفاتار تغطي مختلف القطاعات والفئات العمرية والأنماط. سواء كنت تحتاج إلى مؤثر من جيل Z قريب من الجمهور، أو محترف أنيق، أو معلّم ودود، ستجد الأفاتار المناسب لاحتياجاتك.
خصّص كل تفصيل
تحكّم في المظهر والملابس والخلفيات والنبرة. انتقل بين إعلانات الفيديو بأسلوب اجتماعي وغير رسمي ورسائل مصقولة واحترافية في ثوانٍ.
تحدّث بأي لغة وبأي أسلوب دبلجة صوتية
قم بترجمة الفيديوهات محلياً مع دعم لأكثر من 175 لغة ولهجة، مع تحويل النص إلى كلام طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة. يمكن لأفاتار ذكاء اصطناعي مخصص واحد التحدّث إلى كل سوق.
التوسّع بلا حدود
انشر مئات النسخ المختلفة من شخصيات الذكاء الاصطناعي عن طريق مزج الوجوه والأصوات ونبرات الحديث. نفّذ اختبارات A/B وحسّن كتابة نصوص الإعلانات إلى أن تصل إلى أعلى معدلات التحويل، من دون توظيف إضافي أو إعادة تصوير.
اختبر مئات من منشئي المحتوى بالذكاء الاصطناعي والنصوص
استمتع بحرية إبداعية كاملة لتجربة أفكار جريئة بدون المخاطر المعتادة. اختبر نصوص الإعلانات، ونبرات الصوت، والعناصر البصرية بالقدر الذي تريده حتى تصل إلى الصيغة التي تحقق عائداً مرتفعاً على الإنفاق الإعلاني (ROAS). وإذا لم ينجح شيء كما تتوقع، يمكنك تغيير الاتجاه فوراً.
لماذا تختار الفرق HeyGen AI UGC
كان إنتاج الفيديو في السابق بطيئًا ومكلفًا وصعب التوسّع. مع HeyGen تحصل على نفس مستوى المصداقية التي يقدّمها محتوى UGC الذي يصنعه المبدعون، لكن مع موثوقية ومرونة الذكاء الاصطناعي. النتيجة هي محتوى أكثر، وأوقات تنفيذ أسرع، وحملات تصل إلى جمهور أوسع بتكلفة أقل.
خفض تكاليف الإنتاج
وفّر في تكاليف المواهب والمعدات والمونتاج. مع الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء عدد غير محدود من النسخ المتنوعة بجزء بسيط من التكلفة، مما يجعل توسيع الحملات أسهل دون زيادة الميزانيات.
دورات حملات أسرع
السرعة هي كل شيء في التسويق. بدلًا من الانتظار لأسابيع من أجل التصوير والمونتاج، يمكنك إنشاء الإعلانات في يوم واحد فقط. ابقَ متقدمًا على التوجهات من خلال إنشاء الفيديوهات بسرعة واحصل على النتائج في وقت أقصر.
هوية علامة تجارية متسقة
الأفاتارات لا تختفي أبدًا، لا تطلب أجرًا أعلى، وتقدّم دائمًا نفس المظهر الاحترافي المتقن. يظل صوت علامتك التجارية متسقًا عبر كل قناة، وكل حملة، وكل سوق.
انتشار عالمي
أفاتار واحد يمكنه التواصل مع الجمهور في كل مكان. بفضل تحويل النص إلى كلام بعدة لغات (أكثر من 175 لغة ولهجة مدعومة) والترجمة الفورية، تمتد حملاتك إلى جميع أنحاء العالم بدون صداع تعريب المحتوى.
مصمَّم للاستخدام طويل الأمد
على عكس المستقلين، الأفاتار لا يرهقون ولا يخرجون عن هوية علامتك التجارية. مع HeyGen، أنت لا تنشئ حملة واحدة فقط، بل تبني محرك أتمتة لسير العمل يقدّم النتائج شهراً بعد شهر.
الأصالة على نطاق واسع
الممثلون بالذكاء الاصطناعي يقدّمون إحساسًا طبيعيًا لمقاطع الفيديو التعريفية بالمنتج. يجرون تواصلًا بصريًا، ويستخدمون أصواتًا حوارية، ويبدون حقيقيين، فيقدّمون محتوى يجذب الانتباه ويوقف التمرير ويحافظ على تفاعل الجمهور حتى النهاية.
أنشئ مقاطع UGC بالذكاء الاصطناعي فورًا
أنشئ فيديوهات احترافية بأسلوب UGC بدون تصوير. من اختيار الأفاتار إلى إخراج التعليق الصوتي بعدة لغات، كل خطوة مصممة لإنشاء الفيديو بسرعة وبمرونة وقابلية عالية للتوسّع.
اختر الأفاتار الخاص بك
اختر من أكثر من 1,100 أفاتار جاهز لمختلف القطاعات، أو أنشئ أفاتار ذكاء اصطناعي مخصصاً من صورة أو وصف نصي.
خصّص باستخدام البرومبتات
حسّن كل تفصيلة باستخدام موجّهات نصية لضبط الأسلوب والملابس والبيئات بحيث تناسب مشروع إنشاء الإعلان الخاص بك.
تحدّث بأي لغة
أنشئ محتوى بأكثر من 175 لغة ولهجة حتى تتواصل فيديوهات UGC بالذكاء الاصطناعي مع الجماهير العالمية والمحلية.
أنشئ وشارك
أنشئ مقاطع UGC احترافية بالذكاء الاصطناعي في دقائق، وصدّرها لاستخدامها في وسائل التواصل الاجتماعي أو التدريب أو الحملات التسويقية.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات.
ما هو مُنشئ فيديو UGC بالذكاء الاصطناعي؟
فيديو UGC بالذكاء الاصطناعي هو منصة تُنشئ فيديوهات حقيقية بأسلوب المستخدمين باستخدام الذكاء الاصطناعي. مولّد UGC بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يتيح لك كتابة النص، وتخصيصه، وإنشاء هذه الفيديوهات على نطاق واسع باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي شبيهة بالبشر، مما يلغي الحاجة إلى الكاميرات أو الممثلين على الشاشة.
ما هو أفضل أداة إعلانات بالذكاء الاصطناعي لمحتوى UGC؟
HeyGen لمولد الأفاتار بالذكاء الاصطناعي يتيح لك رفع نص مكتوب، واختيار أفاتار، وإنشاء فيديو تسويقي بسرعة باستخدام أفاتارات واقعية بالذكاء الاصطناعي. جرّبه مجاناً من خلال التسجيل في HeyGen.
هل يمكنني إنشاء أفاتار مجاني بالذكاء الاصطناعي لمقاطع فيديو UGC؟
تقدّم HeyGen عدة خيارات لإنشاء أفاتارات بالذكاء الاصطناعي لمقاطع UGC، مما يتيح لك استكشاف مكتبته وأدواته المتنوعة. ابدأ تجربتك المجانية اليوم من خلال التسجيل من هنا.
هل يمكن استخدام أفاتارات HeyGen المتحدثة بالذكاء الاصطناعي في فيديوهات UGC؟
نعم، يمكن دمج أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي المتحدّثة بسلاسة في فيديوهات UGC، مما يعزّز واقعية المحتوى وتفاعله مع جمهورك. ابدأ الآن باستكشاف منصة HeyGen مجاناً.
هل يمكنني إنشاء فيديوهات UGC بالذكاء الاصطناعي بلغات مختلفة باستخدام HeyGen؟
نعم، أداة video translator من HeyGen تتيح لك إنشاء محتوى بلغة واحدة وتحويله إلى لغات أخرى، مع الحفاظ على صوت المتحدث الأصلي ومزامنة الشفاه للحصول على تعريب سلس بجودة قريبة من المتحدّث الأصلي.
ما مدى إمكانية تخصيص أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي؟
أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي قابلة للتخصيص بدرجة عالية، مما يتيح لك ضبط مظهرها وصوتها وأسلوبها بما يناسب احتياجاتك المحددة. خصّص الأفاتار الخاص بك اليوم مجاناً من خلال التسجيل من هنا.
من يستخدم أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي في فيديوهات UGC؟
تُستخدم أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي من قِبل العلامات التجارية، وبائعي التجارة الإلكترونية، وفرق التواصل الاجتماعي لإنتاج فيديوهات شهادات بأسلوب المستخدم من دون الاعتماد على عملاء أو صناع محتوى حقيقيين. إنها مثالية لإنشاء محتوى UGC بالذكاء الاصطناعي قابل للتوسّع يبدو حقيقيًا ويزيد التفاعل عبر المنصات.
هل يمكنه إنشاء فيديوهات بأسلوب الشهادات أو بأسلوب TikTok؟
نعم، يمكن لـ HeyGen إنشاء فيديوهات بأسلوب الشهادات (Testimonials) وبأسلوب TikTok باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وقوالب قابلة للتخصيص، وتعليقات صوتية واقعية. يدعم تنسيقات الفيديو العمودي والعناصر البصرية المتوافقة مع هويتك التجارية، مما يساعدك على إنتاج محتوى جذّاب بأسلوب المستخدم بسرعة لوسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات أو الترويج للمنتجات.
