مولّد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي

حوّل أفكارك إلى نصوص فيديو جذابة في دقائق مع أداة الذكاء الاصطناعي القوية من HeyGen. ما عليك سوى إدخال الموضوع أو الفكرة، وسيقوم مولّد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي بإنشاء نصوص واضحة وطبيعية وجاهزة للتصوير ومصممة وفق احتياجاتك. سواء كنت تنشئ فيديوهات على YouTube، أو إعلانات تسويقية، أو محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي، تساعدك الأداة على كتابة نصوص تؤثر في جمهورك، وتزيد التحويلات، وتوفّر وقتك.

بسّط إنشاء الفيديو لديك مع كتابة نصوص مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تحتاج إلى نص فيديو جذاب لكن وقتك أو أفكارك محدودة؟ أداة إنشاء نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen تجعل من السهل إعداد نصوص واضحة، احترافية، وجذابة، ومصممة بما يناسب أهدافك. سواء كنت تنشئ محتوى للتسويق أو التعليم أو الترفيه، هذه الأداة تزيل عنك عناء كتابة النص.

ما عليك سوى مشاركة موضوعك أو جمهورك أو النقاط الأساسية، وسيقوم الذكاء الاصطناعي من HeyGen فورًا بإنشاء نص مصقول ومتوافق مع هوية علامتك الجارية وجاهز للتسجيل. لم يكن من الأسهل من قبل تحويل أفكارك إلى واقع، وتوفير الوقت، والتركيز على الإبداع.

للحصول على سرد أكثر ديناميكية، اجمع بين النص الذي أنشأته وتقنية الأفاتار المتحدث بالذكاء الاصطناعي لجعل فيديوهاتك جذابة بصريًا ومؤثرة عاطفيًا.

استكشف فيديو مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي للحصول على صوت وحركة شفاه واقعيين

أفضل الممارسات لكتابة نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي

HeyGen يوفّر لك كل الأدوات لإنشاء نصوص فيديو طبيعية وجاهزة للتسجيل في دقائق قليلة فقط. سواء كنت مسوّقًا، معلّمًا، أو صانع محتوى، فإن فيديوك المميز التالي يبدأ من هنا.

• نتائج سريعة وجاهزة للتسجيل: أنشئ نصوص فيديو كاملة وجاهزة للتصوير في ثوانٍ. لا تحتاج إلى أي خبرة في الكتابة، فقط أدخل موضوعك ودَع الذكاء الاصطناعي يتولى الباقي.

• نبرة وأسلوب مخصّصان: عدّل النبرة والبنية والتنسيق بسهولة ليتوافق مع علامتك التجارية والجمهور المستهدف بشكل مثالي.

• مُحسَّن لتحسين الظهور في محركات البحث (SEO): تتم كتابة كل نص مع مراعاة SEO، لمساعدة محتواك على تحقيق ترتيب أعلى وأداء أفضل على YouTube وTikTok وGoogle Search.

• تدفّق طبيعي يشبه حديث البشر: تم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة من HeyGen على بيانات من الواقع، مما يضمن أن يبدو كل نص أصيلاً، وحوارياً، وجذّاباً.

• يعمل من المتصفح وسهل الاستخدام: أنشئ نصوصك، عدّلها، وصدّرها مباشرة عبر الإنترنت دون الحاجة لتثبيت أي برنامج.

زيادة التفاعل باستخدام نصوص مُنشأة بالذكاء الاصطناعي

للاستفادة القصوى من مُنشئ نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، اتبع هذه النصائح المتخصصة لإنشاء نصوص واضحة وجذابة وعالية الأداء.

•ابدأ بفكرة قوية ومركّزة: حدّد رسالتك وأهدافك قبل أن تبدأ حتى يتمكّن الذكاء الاصطناعي من تقديم محتوى مناسب وفعّال.

•اجعل النص موجزاً وسهل المتابعة: يتفاعل المشاهدون أكثر مع النصوص البسيطة والمركّزة التي تصل إلى الفكرة الأساسية بسرعة.

• طابِق النبرة والطول مع جمهورك: خصّص نبرة الحديث والإيقاع ليناسبا مشاهديك، لتكون رسمية للأعمال، وحيوية لوسائل التواصل الاجتماعي، أو تعليمية للدروس والشروحات.

• تضمين دعوة واضحة لاتخاذ إجراء: اختتم الفيديو بدعوة قوية لاتخاذ إجراء (CTA) تحفّز التفاعل أو تحقيق التحويلات.

• راجع النص وخصّصه: أضف لمستك الخاصة، وأمثلة، وصوت علامتك التجارية لجعل النص فريداً ويعبّر عنك.

كيف يعمل؟

أنشئ نصوص فيديو بالذكاء الاصطناعي في 4 خطوات بسيطة

مولّد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen مصمَّم لجعل إنشاء المحتوى عملية سهلة تمامًا. في بضع خطوات سريعة فقط، يمكنك تحويل أفكارك إلى نصوص احترافية جاهزة للتسجيل. أنشئ نص فيديوك في 4 خطوات بسيطة

الخطوة 1

أدخل موضوعك أو فكرتك

ابدأ بكتابة موضوع الفيديو أو إضافة بعض النقاط الرئيسية. كلما قدّمت تفاصيل أكثر، تمكّن الذكاء الاصطناعي من صياغة النص بدقة أكبر.

الخطوة 2

دع الذكاء الاصطناعي ينشئ النص الخاص بك

بمجرد أن ترسل فكرتك، يقوم الذكاء الاصطناعي في HeyGen بتحليل مدخلاتك ويكتب تلقائياً نصاً كاملاً ومنظماً يتوافق مع أسلوبك والهدف الذي تريده.

الخطوة 3

خصّص وعدّل

راجع النص المُنشأ وعدّل النبرة أو الهيكل أو الكلمات المفتاحية ليتوافق مع صوت علامتك التجارية أو تفضيلات جمهورك. يمكنك إجراء تعديلات سريعة مباشرة من متصفحك.

الخطوة 4

انسخ واستخدم

عندما يكون النص جاهزًا، انسخه أو صدّره فورًا. يمكنك البدء في التسجيل مباشرة أو ربطه بأفاتار HeyGen بالذكاء الاصطناعي للحصول على تجربة فيديو متكاملة الإنتاج.

الأسئلة الشائعة حول مُنشئ نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي

ما هو مُنشئ نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

مولّد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل أفكارك أو موضوعاتك إلى نصوص كاملة وجاهزة للتسجيل. يكتب محتوى طبيعيًا وجذّابًا لمقاطع YouTube والإعلانات والدروس التعليمية ووسائل التواصل الاجتماعي. منصّة الذكاء الاصطناعي لدينا قد ترجمت 18,698,196 فيديو عبر لغات متعددة.

كيف يعمل مُولِّد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen؟

ما عليك سوى كتابة موضوعك أو النقاط الأساسية، وسيقوم الذكاء الاصطناعي فورًا بإنشاء نص مُنظَّم بتسلسل واضح. يمكنك ضبط النبرة والأسلوب والكلمات المفتاحية ليتوافق مع علامتك التجارية أو هدفك خلال ثوانٍ.

هل يمكنني استخدام النصوص المُنشأة على YouTube أو للإعلانات أو للتدريب؟

نعم. كل نص مكتوب مُصمَّم للاستخدام في العالم الحقيقي، سواء كنت تنشئ فيديوهات على YouTube أو إعلانات تسويقية أو فيديوهات شرح أو محتوى تدريبي. لتحويل النصوص إلى محتوى بصري حي، جرّب مولّد الرأس المتحدث بالذكاء الاصطناعي.

هل أحتاج إلى خبرة في الكتابة لاستخدام هذه الأداة؟

لا تحتاج إلى أي خبرة. يتولى الذكاء الاصطناعي عملية توليد الأفكار، وتنظيم المحتوى، وصقله، حتى تتمكن من التركيز على أفكارك. كل ما عليك هو إدخال موضوع، والأداة تُنشئ لك نصًا جاهزًا للتسجيل.

هل مُنشئ نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي مجاني؟

توفر HeyGen خيارات مجانية ومدفوعة. يمكنك البدء في كتابة النصوص مجاناً والترقية في أي وقت إذا احتجت إلى حدود أعلى أو مزايا إضافية.

هل يمكنني تعديل وتخصيص النصوص التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي؟

نعم. كل نص قابل للتعديل بالكامل، يمكنك ضبط النبرة، الطول، الصوت، الكلمات المفتاحية أو البنية ليتوافق مع أسلوبك. بالنسبة لمقاطع الفيديو بأسلوب المقدم، يمكنك ربط النص الخاص بك مع أداة المتحدث بالذكاء الاصطناعي.

هل أحتاج إلى خبرة في مونتاج الفيديو للبدء؟

لا تحتاج إلى أي مهارات في المونتاج. الواجهة بسيطة، والذكاء الاصطناعي يتولى كل العمل الصعب. يمكنك البدء في إنشاء أول فيديو لك فورًا من خلال HeyGen Signup.

