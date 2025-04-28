أسهل طريقة لإنشاء فيديوهات بورتريه واقعية وجذابة لمتحدثين أمام الكاميرا، بدون الحاجة إلى كاميرات أو ميكروفونات أو برامج مونتاج معقدة. سواء كنت تنشئ عروض تقديمية أو إعلانات أو محتوى تدريبي، منصتنا تتيح لك إنشاء فيديوهات بورتريه احترافية في دقائق قليلة فقط، مجاناً بالكامل.
كيفية إنشاء فيديوهات وجه متحدث بالذكاء الاصطناعي؟
حوّل الصور الثابتة إلى لقطات حيّة بحركة وجه واقعية، وتعابير طبيعية، وصوت مدمج باستخدام مولّد فيديوهات الوجوه المتحدّثة بالذكاء الاصطناعي لدينا.
ارفع صورة واضحة لنفسك أو اختر من بين أكثر من 1,100 أفاتار بالذكاء الاصطناعي. تقنيتنا ترسم ملامح الوجه لإنشاء حركة طبيعية وتعبيرية تبدو حقيقية وإنسانية.
اكتب نصك أو الصقه أو ارفعه مباشرة داخل المحرر. يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائياً بمزامنة كلماتك مع حركة شفاه مثالية، وانفعال، ونبرة صوت مناسبة لنتيجة واقعية تشبه الحقيقة.
اختر الصوت واللغة والنبرة التي تفضّلها لتناسب رسالتك. يمكنك أيضًا ضبط إيماءات الأفاتار، وإضافة ترجمات، وموسيقى خلفية، أو عناصر الهوية البصرية لعلامتك التجارية للحصول على فيديو متقن يناسب أسلوبك.
انقر على "إنشاء" وشاهد صورتك الثابتة تتحول إلى فيديو ديناميكي خلال دقائق. حمّل فيديو المتحدث وشاركه فورًا على أي منصة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو العروض التقديمية.
مميزات مُنشئ فيديو الكلام بالذكاء الاصطناعي
مع HeyGen، ستجد كل ما تحتاج إليه لإنشاء فيديوهات احترافية وجذابة بسرعة وسهولة. إليك لماذا نحن خيارك الأفضل لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي:
تعرّف أكثر على كيفية استخدام مولّد الأفاتار بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لمساعدتك على إنشاء أفاتارات مخصّصة بسهولة.
رؤوس متحدثة قابلة للتخصيص
اختر من بين أكثر من 1,100 أفاتار فائق الواقعية، أو أنشئ أفاتار يعكس شخصيتك أو هوية علامتك التجارية. يقدّم كل أفاتار حركات طبيعية وتعبيرات واقعية، لتبدو فيديوهاتك أصيلة وجذابة.
قدرات متعددة اللغات
ترجم النص الخاص بك إلى أكثر من 175 لغة بصوت طبيعي يشبه الصوت البشري. مع الذكاء الاصطناعي لدينا، يمكنك الوصول إلى جماهير حول العالم وتخصيص فيديوهاتك لثقافات ومناطق مختلفة.
لا حاجة إلى كاميرات أو استوديوهات
تخطَّ الأجهزة باهظة الثمن وجلسات التصوير الطويلة. ما عليك سوى رفع صورة وإنشاء فيديوك في دقائق، مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للتعامل مع الجوانب التقنية.
إنتاج فيديو سريع
أنشئ فيديو بورتريه عالي الجودة في دقائق، مما يجعله مثاليًا للشركات وصنّاع المحتوى الذين يحتاجون إلى توسيع إنتاج المحتوى بكفاءة.
فيديو «Talking Head» هو فيديو يظهر فيه أفاتار رقمي يتحدث بنصّك مع تعابير وجه واقعية، ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه، وإيماءات طبيعية. يعيد إنتاج شكل وأسلوب المقدم الحقيقي، لكن من دون تصوير أو استوديو.
ما عليك سوى رفع صورة أو اختيار أفاتار، وكتابة النص، وترك الذكاء الاصطناعي يزامن كلماتك مع حركة واقعية. سيتم إنشاء فيديو الرأس المتحدث خلال دقائق.مولّد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
نعم. يمكنك رفع صورتك الشخصية لإنشاء أفاتار مخصص لك أو استخدام واحد جاهز من المكتبة. يمكنك أيضًا رفع صوتك الخاص أو الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأصوات بالذكاء الاصطناعي.
يدعم المنصّة أكثر من 170 لغة ولهجة، مما يتيح لك إنشاء فيديوهات محلية ومتعددة اللغات بصوت طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة لجمهور عالمي. أنشئ محتوى عالي الجودة بالذكاء الاصطناعي مع 135,807,118 فيديو تم إنشاؤه.
بالتأكيد. يُستخدم على نطاق واسع في التدريب المؤسسي، وإعداد الموظفين الجدد، وفيديوهات المبيعات، والإعلانات، والاتصال الداخلي. لمقاطع الفيديو بأسلوب المتحدث الرسمي، يمكنك أيضًا تجربة أداة المتحدث بالذكاء الاصطناعي. استمتع بميزات فيديو متقدّمة بالذكاء الاصطناعي معخطط تبدأ من $49 شهريًا.
ركّز على خيارات التخصيص، وإمكانية التكامل مع الأدوات الأخرى، وسهولة الاستخدام، والسرعة، والأمان، وجودة دعم العملاء والوثائق المرافقة.
يتم إنشاء معظم الفيديوهات في بضع دقائق فقط. يتولى الذكاء الاصطناعي مزامنة الصوت، وتعبيرات الوجه، والحركة تلقائياً، لذلك لا تحتاج إلى مهارات مونتاج أو خبرة إنتاج. اكتشف خيارات التسعير السنوية بأسعار مناسبة سنوياً تبدأ من $24 في السنة.
لا تحتاج إلى أي مهارات في المونتاج. الواجهة بسيطة، والذكاء الاصطناعي يتولى كل العمل الصعب. يمكنك البدء في إنشاء أول فيديو لك فورًا من خلال HeyGen Signup.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.