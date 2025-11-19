مولّد إعلانات إنستجرام بالذكاء الاصطناعي: أنشئ إعلانات فورًا

ابدأ من رابط منتج، أو نص قصير، أو بعض الصور، واحصل على إعلانات جاهزة لإنستجرام في دقائق. تقوم HeyGen تلقائياً بكتابة الجمل الجاذبة، وربط النصوص بالصور، وإنشاء التسميات التوضيحية والصور المصغّرة، وتصدير حزم مهيّأة لكل منصة حتى تتمكّن من الاختبار بسرعة وتوسيع نطاق الإعلانات بالذكاء الاصطناعي التي تحقق أفضل النتائج.

إطلاق المنتجات والعروض الترويجية السريعة

Turn new product pages into a suite of Feed, Reels, and Story creatives so you can launch paid campaigns the same day.

توسيع نطاق الكتالوج والسوق

Generate consistent, high-quality creatives for large SKU catalogs with automated b-roll, closeups, and copy variations per item.

اختبار المحتوى القصير على وسائل التواصل الاجتماعي

Produce vertical, punchy edits with immediate hooks and captions optimized for Reels and Instagram Shorts to maximize early engagement.

حزم التسليم للوكالات والعملاء

Deliver client-ready ad libraries with locked brand elements, organized exports, and clear naming conventions so uploads and testing stay efficient.

إعادة الاستهداف والإبداع الديناميكي

Create personalized messages for warm audiences—highlighting discounts, testimonials, or feature benefits to convert high-intent viewers.

لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة بالذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى فيديو

تحوّل HeyGen أي نص إلى فيديو عالي الجودة يشبه الواقع خلال دقائق. يمكنك البدء من فكرة أولية، أو سيناريو مكتمل، أو حتى بعض النقاط المختصرة. تنشئ HeyGen مشاهد متحدثة واقعية مع أدوات تحكم قوية، لتنتقل من الكلمات إلى فيديو جاهز دون الحاجة إلى سير عمل الإنتاج التقليدي.

إنشاء فائق السرعة

حوّل النصوص إلى فيديوهات احترافية في دقائق. العملية أسرع بكثير وأقل تكلفة من التصوير، أو إعادة التصوير، أو جداول المونتاج المعقّدة.

منحنى تعلّم معدوم

أنشئ فيديوهات بمستوى احترافي من خلال سير عمل بسيط وبديهي. لا تحتاج إلى خبرة في المونتاج. ولا إلى إعدادات تقنية معقدة. فقط اكتب، وأنشئ، ثم حسّن

محرر إبداعي متكامل

من أول مسودة حتى التصدير النهائي، يبسّط محرر HeyGen المعتمد على النصوص العملية بالكامل. حدّث الجمل، عدّل الإيقاع، راجع المشاهد، وكرّر بسرعة، كما لو كنت تعدّل مستندًا وليس خطًا زمنيًا.

رابط إلى إنشاء الإعلانات من صفحات المنتج

الصق رابط صفحة منتج أو صفحة هبوط، وHeyGen يستخرج الصور والمواصفات ونقاط البيع لبناء لوحة قصة (Storyboard). سير عمل «من الرابط إلى الإعلان» يحوّل محتوى الصفحة إلى مشاهد قصيرة تركز على الفوائد ولوحات كاروسيل، بدون أي تركيب يدوي.

مطابقة النص الإعلاني والمحتوى الإبداعي المهيأة لإنستجرام

HeyGen يكتب عناوين جذابة توقف التمرير، وخيارات عناوين رئيسية، وعبارات تحفيزية (CTAs) مصمَّمة خصيصاً لنية مستخدمي Instagram، ويقرنها مع عناصر بصرية. يتم ربط عدة نسخ نصية بخيارات صور أو فيديو لإنشاء مجموعات مفاهيم قابلة للاختبار من أجل إنشاء الإعلانات.

مخرجات جاهزة للفيديو العمودي والكاروسيل

أنشئ تعديلات عمودية قصيرة مع بدايات جذابة وتسميات توضيحية سهلة القراءة، أو كاروسيل متعدد اللوحات يروي قصة المنتج. كل تصدير يلتزم بقواعد تنسيق Instagram بحيث تكون الملفات جاهزة للرفع دون أي إعادة عمل.

مجموعة الهوية البصرية والتحكم في الأسلوب

طبّق الشعارات والخطوط والألوان والعناصر المقفلة الخاصة بالعلامة التجارية بحيث يظل كل تصميم متوافقًا مع هوية العلامة. استخدم القوالب لفرض الاتساق البصري عبر الحملات والفرق.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمّم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أنني أستطيع كتابة نص، وإرساله، ولن أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد إعلانات إنستجرام بالذكاء الاصطناعي

حوّل أفكار إعلاناتك إلى فيديوهات جاهزة للنشر في أربع خطوات بسيطة مع مولّد إعلانات إنستجرام المتقدّم من HeyGen.

الخطوة 1

أضف المصدر الخاص بك إلى أداة الذكاء الاصطناعي

الصق رابط منتج، أو ارفع صوراً، أو أدخل نصاً قصيراً لإنشاء إعلانات بسهولة. تقوم HeyGen بتحليل المحتوى وصياغة أفكار تفصيلية لكل مشهد على حدة.

الخطوة 2

اختر الصيغ وأسلوب العلامة التجارية

اختر نسب الأبعاد، والصوت أو الأفاتار، وطبّق مجموعة هوية علامتك التجارية. حدّد التوجّه الإبداعي مثل UGC أو سينمائي أو بسيط.

الخطوة 3

أنشئ نسخًا متعددة وقم بتحسينها

أنشئ عدّة نسخ من الفيديو مع بدايات مختلفة، وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء (CTA) متنوعة، ومعالجات بصرية بديلة. اعرضها جنبًا إلى جنب، وعدّل النص أو الصور، وأعد إنشاء اللقطات للاختبار.

الخطوة 4

تصدير الحملات وإطلاقها

حمّل ملفات MP4 والصور المصغّرة وملفات SRT وحِزم zip منظّمة ومهيّأة لإنستجرام باستخدام أداة إنشاء الإعلانات. بعد ذلك، ارفعها إلى مدير الإعلانات لديك وابدأ اختبارات A/B منظمة.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مُنشئ إعلانات إنستجرام بالذكاء الاصطناعي؟

مولّد إعلانات إنستجرام بالذكاء الاصطناعي يحوّل الموجزات، وروابط المنتجات، والصور، أو السكربتات إلى أصول إعلانية جاهزة — نصوص، ومرئيات، وتعديلات فيديو، وحِزم تصدير — باستخدام تركيب مشاهد آلي، وتوليد صوت، وتنسيق مُحسَّن لعرض الإعلانات على إنستجرام

هل أحتاج إلى التصوير لاستخدام HeyGen؟

لا. يمكن لـ HeyGen إنشاء إعلانات صور وفيديو من صفحات المنتجات، من صورة إلى فيديو، أو من نص إلى فيديو. وإذا فضّلت، يمكنك رفع لقطاتك الخاصة وسيتولى HeyGen تعديلها وتنسيقها لتناسب إنستجرام.

هل يمكن لـ HeyGen إنشاء إعلانات كاروسيل وإعلانات القصص؟

نعم. HeyGen يدعم منشورات الخلاصة، والكاروسيل، والقصص، وتعديلات الفيديوهات القصيرة الرأسية. يتم تحسين كل مخرج لمناطق النص الآمنة، ونسبة العرض إلى الارتفاع، وسهولة قراءة الترجمة النصية. منصتنا أنشأت بالفعل 110,336,635 فيديو بالذكاء الاصطناعي أفاتار لمنشئي المحتوى والشركات.

كيف يعمل الإنشاء الدفعي للفهرسات الكبيرة؟

اربط ملف CSV أو تغذية المنتجات بقالب، وسيقوم أداة الذكاء الاصطناعي بإنشاء نسخ إبداعية لكل رمز SKU، مع تطبيق عناصر الهوية البصرية وقواعد التسمية الخاصة بالعلامة التجارية، بحيث يمكنك إطلاق الإعلانات على نطاق واسع.

هل يمكنني تكييف الإعلانات محليًا لبلدان مختلفة؟

نعم. استخدم أدوات الترجمة المحلية وأدوات مترجم الفيديولترجمة النصوص، وإعادة إنشاء التعليق الصوتي، وإنشاء ترجمات متزامنة بحيث تبدو المواد الإبداعية المترجمة محلية وطبيعية بدون إعادة تصوير.

ما هي الصيغ التي يمكنني التصدير بها؟

HeyGen تصدّر فيديوهات بصيغة MP4، وصور PNG عالية الدقة، وملفات ترجمة SRT/VTT، وحزم zip جاهزة تتضمن الصور المصغّرة والبيانات الوصفية لتسهيل الرفع.

كيف يدعم HeyGen الاختبار والتحسين؟

تنظّم HeyGen النسخ الإبداعية في مجموعات اختبار، وتقترح تركيبات للجمهور، وتُنتج حزم تصدير جاهزة لاختبارات A/B حتى تتمكّن الفرق من تحديد أفضل العناوين الجاذبة والعناصر البصرية أداءً بسرعة.

من يملك المحتوى الذي يتم إنتاجه باستخدام HeyGen؟

أنت تحتفظ بملكية الإعلانات التي تنشئها. تستخدم HeyGen مواد مرخَّصة، والمخرجات التي يتم إنشاؤها متاحة للاستخدام التجاري. تأكد من أن أي محتوى تابع لطرف ثالث تقوم برفعه يمتلك حقوق الاستخدام المناسبة.

