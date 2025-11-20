تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

مولّد فيديوهات عرض المنتج لعلامات SaaS التجارية

حوّل صفحات المنتجات أو الصور أو نصًا قصيرًا إلى فيديوهات منتجات احترافية بدون كاميرات أو مونتاج. تقوم HeyGen بإنشاء المشاهد، والتعليق الصوتي، والترجمة النصية، وملفات التصدير الجاهزة للمنصات تلقائيًا، بحيث تتمكّن الفرق من إنتاج عروض توضيحية، وإعلانات، ومقاطع لوسائل التواصل الاجتماعي جاهزة للإطلاق وعلى نطاق واسع.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً

ابدأ مجاناً
اختر أفاتار
تم تطبيق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الذي تريد قراءته في الفيديو
اكتب بأي لغة
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
مربّع أسود نائب عن معاينة فيديو HeyGen بالذكاء الاصطناعي المفقودة أو التي ما زالت في حالة تحميل

عروض توضيحية لإطلاق المنتجات

Launching a product usually needs expensive shoots and editing. HeyGen turns your product page into a crisp demo video with clear benefit-led scenes and CTAs so you can launch faster.


خلفية سوداء تُستخدم كعنصر نائب لمحتوى فيديو HeyGen بالذكاء الاصطناعي

قوائم منتجات التجارة الإلكترونية

Creating engaging listing videos at scale is time consuming. HeyGen automates product b-roll, closeups, and feature callouts for every SKU, ensuring catalogs stay fresh and conversion-ready with efficient video content.

عنصر نائب بخلفية سوداء لمحتوى فيديو HeyGen بالذكاء الاصطناعي

إعلانات اجتماعية قصيرة

Short social creatives must hook fast. HeyGen crafts vertical edits with punchy hooks, readable captions, and platform-friendly pacing to maximize early engagement on Reels and Shorts.

مقاطع شرح وتعليمات خطوة بخطوة

مقاطع شرح وتعليمات خطوة بخطوة

Manual explainer videos require scripting and recording. HeyGen converts your how-to script into clear step-by-step videos with synced voiceovers and illustrative visuals.

مربع أسود نائب عن صورة مصغّرة لفيديو مُنشأ بالذكاء الاصطناعي من HeyGen

إعادة الاستهداف والنسخ المخصّصة

Retargeting needs tailored messages. HeyGen produces audience-specific variants highlighting discounts, benefits, or social proof to improve warm-funnel performance.

خلفية سوداء بدون أي محتوى ظاهر، تُستخدم كعنصر نائب على موقع منصة فيديو HeyGen بالذكاء الاصطناعي

التدريب والتوعية بالمنتج

Product education demands repeatable quality. HeyGen generates consistent, captioned product walkthroughs and onboarding clips that scale across teams and languages.

لماذا تختار HeyGen لإنشاء فيديوهات المنتجات بالذكاء الاصطناعي؟

تجمع HeyGen بين إنشاء المشاهد تلقائياً، والسرد الواقعي، والإنشاء الدفعي لتستبدل جلسات التصوير البطيئة بسير عمل فعّال لتحويل النص إلى فيديو. احصل على فيديوهات منتجات متسقة ومتوافقة مع هويتك التجارية وتحقق نتائج أفضل عبر مختلف القنوات.

ابدأ مجانًا
انتقل بسرعة من الموجز إلى الفيديو الجاهز

الصق رابط URL أو ارفع صوراً أو أدخل نصاً قصيراً، وHeyGen ستنشئ لك فيديو منتج متكامل خلال دقائق، لتوفّر عليك أياماً من العمل الإنتاجي وتكاليف الوكالات بفضل قدرات محرّر الفيديو المدمجة فيها.

جودة إنتاج احترافية بدون استوديو

HeyGen تضبط الإضاءة وحركة الكاميرا ولقطات الـ b-roll ومزج الصوت تلقائياً، بحيث تبدو الفيديوهات احترافية وجاهزة للبث من دون الحاجة إلى تصوير فعلي.

توسيع النُسخ واللغات المحلية

أنشئ عشرات النسخ من الإعلانات والعروض التوضيحية، وترجم النصوص باستخدام مترجم الفيديو، وأنشئ تعليقات صوتية محلية لاختبار الرسائل عبر الأسواق بسرعة.

رابط لإنشاء الفيديو من صفحات المنتج

الصق رابط صفحة منتج أو صفحة هبوط، وسيقوم HeyGen باستخراج الصور الأساسية، والمواصفات، ونقاط البيع الرئيسية لمحتوى الفيديو الخاص بك. يقوم النظام بتحويل هذه العناصر إلى مشاهد منظَّمة، وينشئ منها عروضًا قصيرة وفيديوهات شرح مطوّلة بدون أي تعديل يدوي.

ابدأ مجاناً →
A woman holds a pink Crocs clog, with a smaller image of the clog shown in the top right corner.

حوّل السكربت إلى فيديو مع تعليق صوتي بصوت بشري طبيعي

أدخل نص الفيديو أو دع HeyGen يكتب واحداً لك. يقدّم لك المنصّة تعليقاً صوتياً طبيعياً، ومزامنة شفاه للمقدّمين على الشاشة عند استخدامها، مع عدة خيارات لنبرة الصوت حتى يتوافق السرد مع هوية علامتك التجارية في محتوى الفيديو.

ابدأ مجاناً →
A content creation interface with a green cursor over a text editor, and a presentation slide featuring "Q3 Result Overview" and a man's portrait.

أدوات إنشاء الدُفعات والتوطين

أنشئ دفعات كبيرة من فيديوهات المنتجات مع مقدمات جذابة، وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء، وصور مخصّصة لكل فيديو. استخدم أداة ترجمة الفيديو لإعادة إنشاء التعليقات الصوتية والترجمات المحلية بحيث تنطلق حملاتك عالميًا خلال دقائق.

ابدأ مجاناً →
Voice cloning

أنماط مرنة وتحكّم في الحركة

خصّص طول الفيديو، ونسبة الأبعاد، والإيقاع. وجّه الانتقالات بأوامر نصية مثل "حركة بطيئة" أو "تكبير على الهدف". يوفّر لك هذا المُنشئ للفيديو تحكماً كاملاً بدون أي منحنى تعلّم.

ابدأ مجانًا →
Collage of a smiling woman holding a skateboard, surrounded by images of her in different life roles, with a play button icon.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

أنا أبدو
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أمتلكه أنا عندما يتعلّق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة سيناريو، وإرساله، وألا أضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام مُنشئ فيديو المنتجات بالذكاء الاصطناعي

ابدأ في إنتاج فيديوهات للمنتجات في أربع خطوات بسيطة.

ابدأ مجانًا
الخطوة 1

أضف مصدر منتجك

الصق رابط منتج، أو ارفع صورًا، أو اكتب موجزًا قصيرًا. تقوم HeyGen بتحليل المحتوى واستخلاص المزايا والمواصفات والعناصر البصرية لتغذية المشاهد في عملية إنشاء الفيديو الخاصة بك.

الخطوة 2

اختر الأسلوب والطول

اختر أسلوب العرض البصري، ونسبة الأبعاد، والمدة المستهدفة. حدّد صوت التعليق، وحالة الموسيقى، وخيارات الهوية البصرية للحفاظ على اتساق كل فيديو.

الخطوة 3

عاين وحسّن النُسَخ المختلفة من محتوى الفيديو الخاص بك لتحقيق أفضل النتائج.

راجع المسودات التي تم إنشاؤها، وعدّل العناوين، واستبدل الصور، أو أعد إنشاء خطافات بديلة. أنشئ عدة نسخ لاختبارات A/B بدون أي تعديلات يدوية.

الخطوة 4

صدّر ونفّذ محتوى الفيديو الذي أنشأته باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

حمّل ملفات MP4 أو PNG مُحسّنة لمنصاتك، أو صدّر دفعات منظّمة جاهزة لمديري الإعلانات ورفعها إلى واجهات المتاجر.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مُنشئ فيديو المنتجات بالذكاء الاصطناعي وكيف تستخدمه HeyGen؟

مولّد فيديو منتجات بالذكاء الاصطناعي يحوّل النصوص أو الصور أو روابط المنتجات إلى فيديوهات جاهزة للنشر باستخدام تركيب المشاهد الآلي، وتوليد الصوت، والتحرير. HeyGen يحوّل الملخصات إلى فيديوهات عرض توضيحي، وإعلانات، وفيديوهات شرح بدون تصوير أو تعديل على خط الزمن.

هل يمكن لـ HeyGen إنشاء كلٍّ من مقاطع الإعلانات القصيرة والفيديوهات التعريفية الأطول؟

نعم، استخدام أداة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزّز التجربة. HeyGen، مُنشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي، يدعم الإعلانات القصيرة العمودية والعروض التوضيحية الأفقية الأطول. اختر المدة والتنسيق، وHeyGen سيضبط الإيقاع والترجمة النصية وبنية المشاهد بما يناسب موضع العرض المستهدف. الشركات وصنّاع المحتوى أنشؤوا بالفعل 135,807,118 فيديو باستخدام منصّة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.

هل أحتاج إلى تقديم نص مكتوب أم يمكن لـ HeyGen كتابته؟

يمكنك لصق النص الخاص بك أو ترك HeyGen، صانع الفيديو، ينشئ نصوصًا إقناعية تركز على زيادة التحويلات انطلاقًا من تفاصيل المنتج. يقوم المنصّة بصياغة بدايات جذابة (Hooks) وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء (CTAs) ووصف للمشاهد، جميعها محسّنة لسرد قصة منتجك.

كيف تعمل عملية التوطين والترجمة؟

استخدم أداة ترجمة الفيديو لترجمة النصوص إلى اللغات المستهدفة. تقوم HeyGen بإعادة إنشاء التعليقات الصوتية، وضبط مزامنة الشفاه عند الحاجة، وتحديث النصوص الظاهرة على الشاشة بحيث تبدو مقاطع الفيديو المترجمة محلية وطبيعية.


هل يمكن لـ HeyGen استخدام أصول علامتي التجارية وإرشاداتها؟

نعم. يمكنك رفع الشعارات والخطوط ولوحات الألوان إلى مجموعة العلامة التجارية الخاصة بك. تضمن HeyGen تطبيق أسلوب العلامة التجارية على المسودات والقوالب المُنشأة للحفاظ على اتساق الهوية البصرية على نطاق واسع.

ما هي صيغ التصدير وقوالب المنصات المتاحة؟

HeyGen تصدّر فيديوهات بصيغة MP4 وصورًا عالية الدقة مهيأة للنشر في Feed وStories وReels وصفحات المنتجات. يسهّل التصدير الدفعي تنظيم الملفات بأسماء واضحة لمديري الإعلانات ورفعها إلى أنظمة إدارة المحتوى (CMS).

هل يمكنني إنشاء العديد من فيديوهات المنتجات دفعة واحدة؟

نعم. تتيح لك ميزة الإنشاء الدفعي في HeyGen إنشاء مئات الفيديوهات الخاصة بكل SKU عن طريق ربط صفوف البيانات بالقوالب، مما يمكّنك من تنفيذ حملات على مستوى الكتالوج مع أقل قدر من الجهد اليدوي.

ما مدى إمكانية تخصيص مقاطع الفيديو المُنشأة؟

المسودات التي يتم إنشاؤها من مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي قابلة للتحرير بالكامل لتناسب احتياجاتك. بدّل المشاهد، واستبدل الصور، واضبط نبرة الصوت، وحسّن النص. توفر HeyGen خيارات إعادة إنشاء سريعة بحيث تنعكس التعديلات على جميع النُسخ المختلفة.

هل الفيديوهات التي يتم إنشاؤها باستخدام HeyGen مناسبة للإعلانات المدفوعة؟

نعم. HeyGen ينشئ فيديوهات بجودة جاهزة للإنتاج، ومُحسَّنة لمنصات الإعلانات مع نسب أبعاد صحيحة، وترجمات نصية واضحة، وإيقاع عرض مصمَّم لجذب الانتباه وزيادة التحويلات.

من يملك حقوق مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها في HeyGen؟

أنت تحتفظ بملكية كل الفيديوهات التي تنشئها. HeyGen تستخدم مواد مرخَّصة، ويتم توفير المحتوى المُنشأ للاستخدام التجاري. تأكّد دائمًا من أن أي مواد تابعة لطرف ثالث تقوم برفعها تمتلك حقوق الاستخدام المناسبة.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجانًا →
CTA background