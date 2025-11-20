حوّل صفحات المنتجات أو الصور أو نصًا قصيرًا إلى فيديوهات منتجات احترافية بدون كاميرات أو مونتاج. تقوم HeyGen بإنشاء المشاهد، والتعليق الصوتي، والترجمة النصية، وملفات التصدير الجاهزة للمنصات تلقائيًا، بحيث تتمكّن الفرق من إنتاج عروض توضيحية، وإعلانات، ومقاطع لوسائل التواصل الاجتماعي جاهزة للإطلاق وعلى نطاق واسع.
Launching a product usually needs expensive shoots and editing. HeyGen turns your product page into a crisp demo video with clear benefit-led scenes and CTAs so you can launch faster.
Creating engaging listing videos at scale is time consuming. HeyGen automates product b-roll, closeups, and feature callouts for every SKU, ensuring catalogs stay fresh and conversion-ready with efficient video content.
Short social creatives must hook fast. HeyGen crafts vertical edits with punchy hooks, readable captions, and platform-friendly pacing to maximize early engagement on Reels and Shorts.
Manual explainer videos require scripting and recording. HeyGen converts your how-to script into clear step-by-step videos with synced voiceovers and illustrative visuals.
Retargeting needs tailored messages. HeyGen produces audience-specific variants highlighting discounts, benefits, or social proof to improve warm-funnel performance.
Product education demands repeatable quality. HeyGen generates consistent, captioned product walkthroughs and onboarding clips that scale across teams and languages.
لماذا تختار HeyGen لإنشاء فيديوهات المنتجات بالذكاء الاصطناعي؟
تجمع HeyGen بين إنشاء المشاهد تلقائياً، والسرد الواقعي، والإنشاء الدفعي لتستبدل جلسات التصوير البطيئة بسير عمل فعّال لتحويل النص إلى فيديو. احصل على فيديوهات منتجات متسقة ومتوافقة مع هويتك التجارية وتحقق نتائج أفضل عبر مختلف القنوات.
الصق رابط URL أو ارفع صوراً أو أدخل نصاً قصيراً، وHeyGen ستنشئ لك فيديو منتج متكامل خلال دقائق، لتوفّر عليك أياماً من العمل الإنتاجي وتكاليف الوكالات بفضل قدرات محرّر الفيديو المدمجة فيها.
HeyGen تضبط الإضاءة وحركة الكاميرا ولقطات الـ b-roll ومزج الصوت تلقائياً، بحيث تبدو الفيديوهات احترافية وجاهزة للبث من دون الحاجة إلى تصوير فعلي.
أنشئ عشرات النسخ من الإعلانات والعروض التوضيحية، وترجم النصوص باستخدام مترجم الفيديو، وأنشئ تعليقات صوتية محلية لاختبار الرسائل عبر الأسواق بسرعة.
رابط لإنشاء الفيديو من صفحات المنتج
الصق رابط صفحة منتج أو صفحة هبوط، وسيقوم HeyGen باستخراج الصور الأساسية، والمواصفات، ونقاط البيع الرئيسية لمحتوى الفيديو الخاص بك. يقوم النظام بتحويل هذه العناصر إلى مشاهد منظَّمة، وينشئ منها عروضًا قصيرة وفيديوهات شرح مطوّلة بدون أي تعديل يدوي.
حوّل السكربت إلى فيديو مع تعليق صوتي بصوت بشري طبيعي
أدخل نص الفيديو أو دع HeyGen يكتب واحداً لك. يقدّم لك المنصّة تعليقاً صوتياً طبيعياً، ومزامنة شفاه للمقدّمين على الشاشة عند استخدامها، مع عدة خيارات لنبرة الصوت حتى يتوافق السرد مع هوية علامتك التجارية في محتوى الفيديو.
أدوات إنشاء الدُفعات والتوطين
أنشئ دفعات كبيرة من فيديوهات المنتجات مع مقدمات جذابة، وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء، وصور مخصّصة لكل فيديو. استخدم أداة ترجمة الفيديو لإعادة إنشاء التعليقات الصوتية والترجمات المحلية بحيث تنطلق حملاتك عالميًا خلال دقائق.
أنماط مرنة وتحكّم في الحركة
خصّص طول الفيديو، ونسبة الأبعاد، والإيقاع. وجّه الانتقالات بأوامر نصية مثل "حركة بطيئة" أو "تكبير على الهدف". يوفّر لك هذا المُنشئ للفيديو تحكماً كاملاً بدون أي منحنى تعلّم.
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
كيفية استخدام مُنشئ فيديو المنتجات بالذكاء الاصطناعي
ابدأ في إنتاج فيديوهات للمنتجات في أربع خطوات بسيطة.
الصق رابط منتج، أو ارفع صورًا، أو اكتب موجزًا قصيرًا. تقوم HeyGen بتحليل المحتوى واستخلاص المزايا والمواصفات والعناصر البصرية لتغذية المشاهد في عملية إنشاء الفيديو الخاصة بك.
اختر أسلوب العرض البصري، ونسبة الأبعاد، والمدة المستهدفة. حدّد صوت التعليق، وحالة الموسيقى، وخيارات الهوية البصرية للحفاظ على اتساق كل فيديو.
راجع المسودات التي تم إنشاؤها، وعدّل العناوين، واستبدل الصور، أو أعد إنشاء خطافات بديلة. أنشئ عدة نسخ لاختبارات A/B بدون أي تعديلات يدوية.
حمّل ملفات MP4 أو PNG مُحسّنة لمنصاتك، أو صدّر دفعات منظّمة جاهزة لمديري الإعلانات ورفعها إلى واجهات المتاجر.
مولّد فيديو منتجات بالذكاء الاصطناعي يحوّل النصوص أو الصور أو روابط المنتجات إلى فيديوهات جاهزة للنشر باستخدام تركيب المشاهد الآلي، وتوليد الصوت، والتحرير. HeyGen يحوّل الملخصات إلى فيديوهات عرض توضيحي، وإعلانات، وفيديوهات شرح بدون تصوير أو تعديل على خط الزمن.
نعم، استخدام أداة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزّز التجربة. HeyGen، مُنشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي، يدعم الإعلانات القصيرة العمودية والعروض التوضيحية الأفقية الأطول. اختر المدة والتنسيق، وHeyGen سيضبط الإيقاع والترجمة النصية وبنية المشاهد بما يناسب موضع العرض المستهدف. الشركات وصنّاع المحتوى أنشؤوا بالفعل 135,807,118 فيديو باستخدام منصّة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.
يمكنك لصق النص الخاص بك أو ترك HeyGen، صانع الفيديو، ينشئ نصوصًا إقناعية تركز على زيادة التحويلات انطلاقًا من تفاصيل المنتج. يقوم المنصّة بصياغة بدايات جذابة (Hooks) وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء (CTAs) ووصف للمشاهد، جميعها محسّنة لسرد قصة منتجك.
استخدم أداة ترجمة الفيديو لترجمة النصوص إلى اللغات المستهدفة. تقوم HeyGen بإعادة إنشاء التعليقات الصوتية، وضبط مزامنة الشفاه عند الحاجة، وتحديث النصوص الظاهرة على الشاشة بحيث تبدو مقاطع الفيديو المترجمة محلية وطبيعية.
نعم. يمكنك رفع الشعارات والخطوط ولوحات الألوان إلى مجموعة العلامة التجارية الخاصة بك. تضمن HeyGen تطبيق أسلوب العلامة التجارية على المسودات والقوالب المُنشأة للحفاظ على اتساق الهوية البصرية على نطاق واسع.
HeyGen تصدّر فيديوهات بصيغة MP4 وصورًا عالية الدقة مهيأة للنشر في Feed وStories وReels وصفحات المنتجات. يسهّل التصدير الدفعي تنظيم الملفات بأسماء واضحة لمديري الإعلانات ورفعها إلى أنظمة إدارة المحتوى (CMS).
نعم. تتيح لك ميزة الإنشاء الدفعي في HeyGen إنشاء مئات الفيديوهات الخاصة بكل SKU عن طريق ربط صفوف البيانات بالقوالب، مما يمكّنك من تنفيذ حملات على مستوى الكتالوج مع أقل قدر من الجهد اليدوي.
المسودات التي يتم إنشاؤها من مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي قابلة للتحرير بالكامل لتناسب احتياجاتك. بدّل المشاهد، واستبدل الصور، واضبط نبرة الصوت، وحسّن النص. توفر HeyGen خيارات إعادة إنشاء سريعة بحيث تنعكس التعديلات على جميع النُسخ المختلفة.
نعم. HeyGen ينشئ فيديوهات بجودة جاهزة للإنتاج، ومُحسَّنة لمنصات الإعلانات مع نسب أبعاد صحيحة، وترجمات نصية واضحة، وإيقاع عرض مصمَّم لجذب الانتباه وزيادة التحويلات.
أنت تحتفظ بملكية كل الفيديوهات التي تنشئها. HeyGen تستخدم مواد مرخَّصة، ويتم توفير المحتوى المُنشأ للاستخدام التجاري. تأكّد دائمًا من أن أي مواد تابعة لطرف ثالث تقوم برفعها تمتلك حقوق الاستخدام المناسبة.
