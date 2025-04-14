Biến dữ liệu, biểu đồ và nội dung trực quan của bạn thành video infographic chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Với công cụ tạo video infographic này, bạn chỉ cần bắt đầu từ thông tin sẵn có và sẽ nhận được một video có thuyết minh đầy đủ, hoạt hình sinh động mà không cần máy quay, phần mềm thiết kế hay kinh nghiệm chỉnh sửa. Giúp những ý tưởng phức tạp trở nên rõ ràng, dễ chia sẻ và tối ưu cho mọi kích thước màn hình.
Vì sao các thương hiệu chọn HeyGen Infographic Video Maker
Tự động tạo hoạt ảnh cho mọi dữ liệu hoặc biểu đồ
Đừng tiếp tục gửi những slide tĩnh mà chẳng ai đọc. Chỉ cần dán dữ liệu của bạn vào, tải lên một biểu đồ, hoặc mô tả một khái niệm và xem nó được biến thành một video infographic động theo từng cảnh, với motion graphics, chuyển cảnh mượt mà và lời thuyết minh được canh thời gian chuẩn xác. Bạn nhận được sản phẩm hoàn thiện mà không cần đụng vào timeline. Dù bạn đang trình bày nghiên cứu thị trường, số liệu sản phẩm hay một quy trình hướng dẫn từng bước, trình tạo video AI sẽ lo toàn bộ phần nặng nhọc để nội dung của bạn được truyền tải đúng như giá trị mà nó xứng đáng.
Bắt đầu với Mẫu Video Infographic Tùy Chỉnh
Bạn không cần phải bắt đầu từ một trang trắng. Hãy chọn từ thư viện phong phú các mẫu video infographic được thiết kế chuyên nghiệp, mỗi mẫu đều được xây dựng để làm dữ liệu của bạn sống động với đồ họa chuyển động, bảng màu phù hợp thương hiệu và các bố cục mà bạn có thể tùy chỉnh cho đúng với nhận diện của mình chỉ trong vài phút. Tải lên một file PDF, PowerPoint, URL hoặc một kịch bản đã viết sẵn và nền tảng sẽ tự động chuyển chúng thành một video infographic có cấu trúc. Các nhóm đang làm việc từ tài liệu sẵn có thường dùng PDF to video và PPT To video để bỏ qua bước dựng lại thủ công và đi thẳng đến một video hoàn chỉnh, sẵn sàng chia sẻ chỉ trong vài phút.
Tùy chỉnh hình ảnh, thương hiệu và bố cục
Video infographic của bạn phải mang đậm dấu ấn thương hiệu, không phải trông như một mẫu có sẵn. Tùy chỉnh bảng màu, kiểu chữ, thiết kế biểu tượng và phông nền trực tiếp trong trình chỉnh sửa trực quan. Tải lên logo của bạn, thay đổi thứ tự các cảnh và tinh chỉnh thời lượng mà không cần một dòng mã nào. Mọi thành phần đều có thể tùy biến để video luôn đúng chuẩn thương hiệu trên mọi chiến dịch và kênh. Trình chỉnh sửa video cho bạn toàn quyền sáng tạo ở mọi bước, và mọi thay đổi được render gần như tức thì, giúp bạn thử nghiệm nhanh chóng, mượt mà, không vướng trở ngại.
Dịch và bản địa hóa sang hơn 175 ngôn ngữ
Chỉ với một video infographic, bạn có ngay một tài sản toàn cầu vào đúng lúc cần. Chạy bất kỳ video đã hoàn thiện nào qua công cụ dịch của nền tảng để tạo ra phiên bản được đồng bộ khẩu hình, lồng tiếng tự nhiên bằng bất kỳ trong hơn 175 ngôn ngữ mà không cần dựng lại cảnh hay thu âm lại. Các thương hiệu và đội ngũ phân phối nội dung đa khu vực sử dụng trình dịch video AI để bản địa hóa chỉ trong một buổi chiều thay vì mất hàng tháng trời.
Thuyết minh bằng giọng đọc AI tự nhiên
Mỗi video infographic đều trở nên sống động với phần thuyết minh rõ ràng, chuyên nghiệp, được tạo ra từ kịch bản của bạn chỉ trong vài giây. Chọn từ hàng trăm phong cách giọng đọc, điều chỉnh tốc độ và tinh chỉnh tông giọng phù hợp với khán giả của bạn. Không cần phòng thu, không cần micro, không cần quay lại.AI voice Cloning để giữ cho giọng nói của bạn nhất quán trên mọi phiên bản bản địa hóa mà bạn tạo ra.
Các trường hợp sử dụng của trình tạo video infographic
Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.
Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.
Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.
Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.
Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.
Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.
Cách tạo video infographic bằng AI
Chuyển từ dữ liệu thô hoặc một kịch bản đã viết sang video infographic hoàn chỉnh chỉ với bốn bước đơn giản, không cần công cụ thiết kế hay kinh nghiệm chỉnh sửa.
Tải lên một tệp PDF, dán kịch bản, nhập URL hoặc gõ chủ đề. Nền tảng sẽ đọc nội dung nguồn của bạn và tự động sắp xếp nó thành một khung video infographic theo từng cảnh.
Chọn một chủ đề hình ảnh, điều chỉnh màu sắc và bố cục, thêm thương hiệu của bạn và cấu hình giọng thuyết minh. Mọi thành phần đều có thể chỉnh sửa trước khi bạn render.
Nền tảng sẽ tạo toàn bộ video infographic của bạn với lời thuyết minh được đồng bộ, đồ họa chuyển động và các hiệu ứng chuyển cảnh. Hãy xem trước từng cảnh trước khi bạn hoàn tất.
Tải video xuống với định dạng bạn cần hoặc xuất trực tiếp lên kênh của bạn. Thêm phụ đề, bản địa hóa sang các ngôn ngữ khác, hoặc đưa thẳng vào hệ thống LMS của bạn chỉ trong một bước.
Trình tạo video infographic là một công cụ tự động biến dữ liệu, biểu đồ, quy trình và nội dung dạng văn bản thành các video có hoạt hình và thuyết minh. Bạn chỉ cần cung cấp tài liệu nguồn, có thể là một kịch bản, file PDF, bản tóm tắt bảng tính hoặc mô tả chủ đề, và nền tảng sẽ sắp xếp chúng thành các cảnh trực quan với lời thuyết minh được canh thời gian và đồ họa chuyển động. Kết quả là một video hoàn chỉnh, sẵn sàng dùng cho mạng xã hội, nền tảng đào tạo, website hoặc bài thuyết trình mà không cần bất kỳ chỉnh sửa thủ công hay thiết kế nào.
Có. Bạn có thể tải lên các biểu đồ, đồ họa và tài sản thương hiệu của riêng mình và áp dụng chúng cho mọi cảnh. Trình chỉnh sửa cho phép bạn thiết lập bảng màu, kiểu chữ và logo để video hoàn chỉnh tuân thủ đúng bộ nhận diện thương hiệu của bạn mà không cần nhà thiết kế tham gia. Nếu bạn bắt đầu từ một tệp trình chiếu, PPT To video sẽ lấy các hình ảnh trên slide hiện có và tự động dựng lại chúng thành các cảnh video động.
Hầu hết các video infographic sẽ được hoàn thành chỉ trong vài phút sau khi bạn gửi nội dung nguồn. Nền tảng xử lý đồng thời việc dựng cảnh, đồng bộ lời thuyết minh và motion graphics, vì vậy bạn không phải chờ đợi qua một quy trình sản xuất thủ công. Những video dài hơn với nhiều cảnh dữ liệu có thể mất nhiều thời gian hơn một chút, nhưng toàn bộ quy trình từ nhập liệu đến xuất file được tính bằng phút, không phải bằng ngày.
Bạn không cần kinh nghiệm. Toàn bộ quy trình rất dễ sử dụng ngay từ lần đầu. Bạn chỉ cần viết hoặc dán nội dung của mình, chọn phong cách hiển thị, và nền tảng sẽ tạo ra video. Ngay cả những đội ngũ không có nền tảng thiết kế cũng có thể dùng để tạo nội dung trông chuyên nghiệp ngay từ lần thử đầu tiên. trình chỉnh sửa video AI sẽ tự động xử lý căn chỉnh, khoảng cách và thời gian chuyển động.
Có. Sau khi tạo xong video, bạn có thể dịch nó sang bất kỳ trong hơn 175 ngôn ngữ với khả năng đồng bộ khẩu hình chính xác và giọng đọc tự nhiên được giữ nguyên. Bạn không cần phải dựng lại cảnh hoặc thu âm lại bất kỳ phần âm thanh nào. Công cụ trình dịch video sẽ xử lý toàn bộ bước bản địa hóa chỉ trong một thao tác bổ sung, giúp bạn dễ dàng phân phối cùng một nội dung infographic cho các nhóm, thị trường hoặc khán giả quốc tế mà không cần thêm ngân sách sản xuất riêng.
Các công cụ thiết kế đòi hỏi phải tự tay làm hoạt hình, chỉnh sửa trên timeline, thu âm giọng đọc và định dạng xuất file, mỗi bước đều có thể làm tăng thêm hàng giờ cho mỗi dự án. Nền tảng này thay thế toàn bộ quy trình đó bằng một đầu vào dạng văn bản, tự động tạo ra video hoàn chỉnh. Các nhóm dùng công cụ truyền thống cho biết họ phải mất nhiều ngày cho những việc mà công cụ tạo infographic động này chỉ thực hiện trong vài phút. quy trình tạo video giải thích bằng AI được xây dựng riêng cho kiểu nội dung có cấu trúc, dựa trên dữ liệu — vốn là loại tốn nhiều thời gian nhất nếu làm thủ công.
Có. Bạn có thể chỉnh sửa kịch bản, thay đổi một dữ liệu, đổi phong cách hình ảnh hoặc điều chỉnh thứ tự cảnh ngay trong trình chỉnh sửa dựa trên văn bản, rồi render lại. Video đã cập nhật sẽ sẵn sàng chỉ sau vài phút mà không cần dựng lại từ đầu. Điều này giúp việc tạo video infographic trở nên khả thi cho các nội dung thay đổi thường xuyên, như số liệu theo quý, chuỗi cập nhật sản phẩm hoặc các khóa đào tạo tuân thủ cần phản ánh chính sách hiện hành — những việc gần như không thể thực hiện được với hình thức quay phim truyền thống.
Có. Bạn có thể xuất video với tỷ lệ khung hình phù hợp cho từng nền tảng, bao gồm 16:9 cho YouTube và bài thuyết trình, 9:16 cho các định dạng mạng xã hội dọc, và 1:1 cho bài đăng trên bảng tin. Tự động thêm phụ đề bằng trình tạo phụ đề để nội dung của bạn vẫn hiệu quả trong môi trường tự phát tự động không tiếng. Với nội dung mạng xã hội dạng ngắn, các công cụ trình tạo reel và youtube shorts cho phép bạn cắt nội dung infographic thành các định dạng gốc của từng nền tảng chỉ trong một bước.
Gói miễn phí có sẵn mà không cần thẻ tín dụng, cho phép bạn tạo video và khám phá các công cụ cốt lõi trước khi cam kết trả phí. Các gói trả phí bắt đầu từ $24 mỗi tháng và mở khóa tính năng nhân bản giọng nói, độ dài video dài hơn, quyền truy cập đầy đủ vào thư viện mẫu và các tùy chọn xuất nâng cao. Các gói Enterprise bao gồm quyền truy cập API, tích hợp tùy chỉnh và các tính năng cộng tác nhóm dành cho các tổ chức vận hành quy trình sản xuất khối lượng lớn.
Có. Bạn có thể dùng cùng một tài liệu nguồn hoặc kịch bản để tạo nhiều phiên bản với các phong cách hình ảnh, giọng thuyết minh hoặc bản lồng tiếng khác nhau. Các nhóm làm việc từ một báo cáo dữ liệu duy nhất thường đồng thời tạo các phiên bản riêng cho họp nội bộ, phân phối trên mạng xã hội và nội dung đào tạo. Quy trình chuyển văn bản thành video và video không lộ mặt giúp bạn dễ dàng tách một đầu vào thành nhiều đầu ra khác nhau mà không phải lặp lại công việc sản xuất.
Nền tảng này bao gồm một thư viện mẫu infographic phong phú, bao quát các dạng như dòng thời gian, quy trình, biểu đồ so sánh, phân tích dữ liệu và các chuỗi hướng dẫn từng bước. Mỗi mẫu đều được thiết kế chuyên nghiệp và có thể tùy chỉnh hoàn toàn, cho phép bạn nâng cấp bố cục, điều chỉnh bảng màu và áp dụng nhận diện thương hiệu của mình mà không làm thay đổi cấu trúc cốt lõi. Hãy duyệt theo ngành, định dạng hoặc loại nội dung để tìm điểm khởi đầu lý tưởng cho video infographic của bạn, sau đó thay thế nội dung mẫu bằng dữ liệu của riêng bạn chỉ trong vài phút.
Đó là một định dạng động được tạo ra chính xác để làm điều đó. Các báo cáo tĩnh và bộ slide chỉ cung cấp thông tin, trong khi video infographic lại thu hút khán giả của bạn bằng cách kết hợp chuyển động, lời thuyết minh và minh họa theo một cách vừa lôi cuốn vừa dễ theo dõi. Những video biến dữ liệu thành hình ảnh và luôn giữ cho nội dung chuyển động có nhiều khả năng được xem đến hết, được chia sẻ trong nội bộ các nhóm và được ghi nhớ về sau. Nếu bạn muốn chia sẻ các phát hiện phức tạp với nhóm các bên liên quan hoặc vừa giải trí vừa cung cấp thông tin cùng lúc, video infographic là định dạng tạo nên ấn tượng lâu dài mà không đòi hỏi bạn phải có chuyên môn sản xuất.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.