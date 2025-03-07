Tạo những video tiếp thị AI lôi cuốn, thu hút sự chú ý và chuyển đổi mà không cần chỉnh sửa phức tạp hay quay phim trong studio. Chuyển đổi các link sản phẩm, kịch bản, hoặc ý tưởng đơn giản thành video mang phong cách thương hiệu cho mọi kênh chỉ trong vài phút. HeyGen giúp các đội nhóm tạo ra nhiều sản phẩm sáng tạo hơn, thử nghiệm nhanh chóng, và luôn duy trì hoạt động tiếp thị.
Tạo quảng cáo video AI cho các nền tảng như TikTok, Instagram và YouTube chỉ trong vài phút. Thử nghiệm các mẫu câu mở đầu, ưu đãi và định dạng khác nhau mà không cần chỉnh sửa thủ công. Tối ưu hóa chi phí cho mỗi kết quả bằng cách nhanh chóng nhận ra điều gì thực sự thu hút.
Biến các bản phát hành mới và cập nhật thành những đoạn clip rõ ràng, hấp dẫn nhấn mạnh lợi ích. Hiển thị các tính năng chính với các lớp phủ, phụ đề và hình ảnh cận cảnh. Giúp khán giả hiểu giá trị một cách nhanh chóng và nhớ lý do tại sao nó quan trọng.
Thêm video giới thiệu vào các trang đích, mục giá cả, và quy trình đăng ký sử dụng. Sử dụng video để làm rõ các bước tiếp theo và giảm bớt khó khăn cho người dùng mới. Hiểu biết tốt hơn thường dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi và kích hoạt cao hơn.
Nhúng các video marketing ngắn vào chuỗi nuôi dưỡng và thông báo. Sử dụng lời giới thiệu cá nhân hóa, video giới thiệu sản phẩm, và những khoảnh khắc giáo dục để giữ người đăng ký quan tâm. Video giúp thông điệp nổi bật trong hộp thư đầy đặc.
Cung cấp cho đội ngũ bán hàng các tài sản video được cá nhân hóa để họ có thể chia sẻ trong quá trình tiếp cận và theo dõi để tiếp thị video hiệu quả hơn. Giải thích các ưu đãi phức tạp với hình ảnh đơn giản và lời kể. Những video mạnh mẽ giúp người mua dễ dàng chia sẻ câu chuyện của bạn nội bộ.
Tạo thư viện video theo thương hiệu một cách nhanh chóng cho nhiều khách hàng. Sử dụng các mẫu và cài đặt sẵn để chuẩn hóa chất lượng trong khi vẫn giữ được sự linh hoạt. Cung cấp nhiều lựa chọn sáng tạo hơn cho mỗi dự án mà không tốn thêm giờ làm việc.
Tại sao HeyGen là công cụ AI biến kịch bản thành video tốt nhất
HeyGen biến bất kỳ kịch bản nào thành video sống động chất lượng cao chỉ trong vài phút. Bắt đầu từ một ý tưởng sơ lược, một kịch bản hoàn chỉnh, hoặc thậm chí chỉ vài điểm nổi bật. HeyGen tạo ra các cảnh nói chuyện chân thực với những công cụ mạnh mẽ, giúp bạn biến từ lời nói thành video hoàn thiện mà không cần quy trình sản xuất truyền thống.
Biến kịch bản thành video chất lượng chỉ trong vài phút. Nhanh chóng và tiết kiệm hơn nhiều so với việc quay phim, quay lại cảnh hoặc chỉnh sửa phức tạp.
Tạo video chất lượng chuyên nghiệp với quy trình đơn giản và trực quan. Không cần kinh nghiệm biên tập. Không cần thiết lập kỹ thuật. Chỉ viết, tạo và tinh chỉnh
Từ bản nháp đầu tiên đến việc xuất bản cuối cùng, trình soạn thảo dựa trên văn bản của HeyGen giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình. Cập nhật dòng, điều chỉnh nhịp độ, chỉnh sửa cảnh và thực hiện thay đổi nhanh chóng, giống như chỉnh sửa một tài liệu, không phải một dòng thời gian.
Liên kết và mã lệnh để tạo video
Bắt đầu từ một URL, mô tả sản phẩm, hoặc kịch bản tiếp thị và tự động tạo ra các cảnh. HeyGen rút ra các điểm chính và chuyển chúng thành các đoạn video có cấu trúc. Bạn có thể tinh chỉnh hoặc tạo lại cho đến khi cảm thấy ý tưởng phù hợp.
Mẫu cho marketing và định dạng quảng cáo
Sử dụng các bố cục sẵn có cho các chương trình khuyến mãi, video giới thiệu, nổi bật sản phẩm và quảng cáo trên mạng xã hội. Các mẫu thiết kế sẽ giúp bạn sắp xếp tốc độ, cấu trúc văn bản, và khung hình. Điều này giúp video của bạn luôn trông chuyên nghiệp ngay cả khi thời gian thực hiện có hạn.
Avatar AI, giọng nói và phụ đề
Thêm sự hiện diện của con người với người phát ngôn AI và giọng đọc tự nhiên trong nhiều ngôn ngữ. Phụ đề tự động giúp tăng khả năng tiếp cận và hiệu suất trên các bản tin không có âm thanh. Bạn kiểm soát phong cách, giọng điệu và thông điệp mà không cần đến diễn viên.
Xuất bản đa nền tảng và tỷ lệ khung hình
Xuất khẩu theo định dạng dọc, vuông và ngang phù hợp với các kênh khác nhau. Bảo toàn các khu vực an toàn, khả năng đọc và chuyển động qua các phiên bản. Điều này cho phép bạn triển khai chiến dịch ở mọi nơi từ một dự án duy nhất.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ tạo video Marketing AI
HeyGen cung cấp cho các nhà tiếp thị một quy trình làm việc đơn giản phù hợp với kế hoạch chiến dịch hiện có. Bạn mang theo bản tóm tắt và mục tiêu, AI video generator xử lý các chi tiết sản xuất để bạn có thể tập trung vào chiến lược và hướng sáng tạo.
Dán trang sản phẩm, viết một lời nhắn ngắn, hoặc thêm kịch bản hiện có của bạn. Thiết lập mục tiêu, đối tượng và thông điệp chính.
Chọn các mẫu, màu sắc, phông chữ và phong cách hình ảnh phù hợp với thương hiệu của bạn cho nội dung video. Lựa chọn một giọng nói AI hoặc hình đại diện để truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng.
Xem trước video được tạo và chỉnh sửa văn bản, thời gian, và hình ảnh trên màn hình. Thử nghiệm các lời mời chào hoặc ưu đãi khác nhau để chuẩn bị cho việc kiểm tra.
Tải xuống các video hoàn chỉnh ở định dạng phù hợp cho từng nền tảng. Tải lên trình quản lý quảng cáo, trang đích, trang web và công cụ email.
Các video tiếp thị AI là những video quảng cáo hoặc giáo dục được tạo ra với sự giúp đỡ của trí tuệ nhân tạo. Chúng cho phép bạn tạo ra kịch bản, hình ảnh và lời thoại từ những đầu vào đơn giản để các chiến dịch được triển khai nhanh chóng hơn. Điều này giảm sự phụ thuộc vào sản xuất video truyền thống.
Không. HeyGen được thiết kế cho các nhà tiếp thị, không phải cho biên tập viên. Các mẫu và quy trình làm việc có hướng dẫn sẽ xử lý các chi tiết kỹ thuật để bạn có thể tập trung vào thông điệp, khán giả và kết quả mà vẫn đạt được sản phẩm chuyên nghiệp.
Vâng. Bạn có thể tải lên logo, phông chữ, cảnh quay sản phẩm và hình ảnh thương hiệu trực tiếp vào dự án. Những tài sản này sẽ xuất hiện trong các mẫu để mỗi video đều có sự nhất quán và phù hợp với bản sắc thị giác của bạn.
Bạn có thể tạo video cho các nền tảng mạng xã hội, mạng quảng cáo, trang web và chiến dịch email. Các tỷ lệ khung hình khác nhau và tùy chọn xuất giúp bạn hỗ trợ TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn và nhiều hơn nữa từ cùng một ý tưởng cơ bản.
Những video đơn giản có thể được tạo ra chỉ trong vài phút một khi ý tưởng của bạn đã sẵn sàng. Những chiến dịch phức tạp hơn với nhiều biến thể vẫn diễn ra nhanh chóng hơn nhiều so với sản xuất truyền thống. Tốc độ này lý tưởng cho việc thử nghiệm và phản ứng với hiệu suất.
Vâng. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ, giọng nói và văn bản trên màn hình trong khi giữ nguyên hình ảnh. Các biến thể được địa phương hóa giúp bạn giao tiếp trực tiếp với khán giả khu vực mà không cần xây dựng lại toàn bộ dự án.
Vâng. HeyGen xuất các tệp tin chất lượng cao hoạt động tốt trong các chiến dịch trả phí và vị trí tự nhiên. Định dạng đúng đắn, hỗ trợ phụ đề và điều chỉnh nhịp độ giúp đảm bảo video trông chuyên nghiệp trên từng nền tảng.
Vâng. Nhiều thành viên trong nhóm có thể chia sẻ quyền truy cập vào các dự án, đưa ra phản hồi và quản lý các phiên bản. Điều này giúp cho các đội ngũ marketing, sáng tạo và hiệu suất làm việc có thể phối hợp ăn ý hơn.
Vâng. Bạn có thể bắt đầu từ các bài đăng trên blog, trang sản phẩm, hoặc các kịch bản có sẵn. Việc chuyển đổi nội dung viết thành video giúp kéo dài vòng đời của các tài sản bạn đã có và tiếp cận với khán giả thích xem video hơn.
Vâng. Các nhà sáng tạo độc lập, doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp lớn đều có thể hưởng lợi từ video tiếp thị AI. Những công cụ giúp các đội ngũ toàn cầu mở rộng sản xuất video cũng giúp các đội nhỏ cạnh tranh với nội dung nhanh hơn, tốt hơn.
