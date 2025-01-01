Chụp một bức ảnh của bạn và tái hiện chính mình trong bất kỳ bối cảnh nào với trình tạo video AI của HeyGen. Avatar HeyGen có thể phù hợp với mọi ý tưởng của bạn, dù là trong môi trường văn phòng chuyên nghiệp, kỳ nghỉ sang trọng hay một thế giới sáng tạo đầy tưởng tượng. Với cử chỉ sống động, chuyển động tự nhiên và phong cách tùy chỉnh, avatar của bạn có thể thích nghi với mọi bối cảnh mà bạn cần.