Tìm gói giá API phù hợp nhất với nhu cầu của bạn
Hơn 100.000 doanh nghiệp đang tạo nội dung hấp dẫn với các công cụ và nền tảng video AI của HeyGen—không cần máy quay hay ê-kíp. Các gói giá API đa dạng cùng nhiều quyền lợi giúp bạn dễ dàng tìm được lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu dự án của mình.
0$/tháng
Dùng thử HeyGen API miễn phí mà không cần cam kết, là bước khởi đầu lý tưởng cho bất kỳ ai muốn khám phá công nghệ tạo video bằng AI.
Miễn phí 10
tín dụng / tháng
99$/tháng
Đối với các sản phẩm có mức độ sử dụng trung bình và cần tùy chỉnh thương hiệu, gói Pro của chúng tôi là lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp muốn tận dụng hiệu quả bảng giá API video của chúng tôi.
100
ghi công
330$/tháng
Đối với các sản phẩm cần mở rộng phạm vi quốc tế và tăng trưởng quy mô mạnh mẽ hơn, gói Scale của chúng tôi cung cấp bộ tính năng toàn diện, được thiết kế riêng cho các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực tạo video bằng AI.
660
ghi công
Hãy cùng trò chuyện
Đối với các sản phẩm cần cách sử dụng tùy chỉnh và dịch vụ hiệu suất cao, gói Enterprise của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng trọn vẹn mọi yêu cầu một cách liền mạch. Khám phá những lợi ích của việc ứng dụng AI trong sản xuất video.
Tùy chỉnh
Featured customer story
"Nó đã trao cho các biên kịch của chúng tôi khả năng sáng tạo ở cùng một mức độ như tôi có trong quá trình làm việc với các hình thức kể chuyện bằng hình ảnh."
Steve Sowrey
Nhà thiết kế học liệu tại Miro
gấp 10 lần
tăng tốc độ sản xuất video
5x
tăng cường việc tạo video
So sánh các gói giá API
và tính năng
Miễn phí
Pro
Quy mô
Doanh nghiệp
Quyền truy cập API tạo video
Quyền truy cập API dịch video
Truy cập API Avatar Tương Tác
Cổng thông tin dành cho nhà phát triển
Các mô hình AI Avatar hàng đầu
Nhập giọng nói nhân tạo ElevenLabs AI Voice Clone
Hỗ trợ qua email
Tự động gia hạn
Giảm giá theo số lượng
Bảo mật và tuân thủ tiêu chuẩn doanh nghiệp
Hỗ trợ qua kênh Slack riêng tư
Độ đồng thời API tùy chỉnh
Gói Free cung cấp 10 tín dụng để sử dụng các công cụ video AI của HeyGen, bao gồm tạo video, dịch và truy cập avatar, rất lý tưởng để thử nghiệm nền tảng. Hãy bắt đầu khám phá HeyGen miễn phí và khám phá những khả năng chuyển đổi mà nền tảng này mang lại.
Credits có thể được dùng để tạo video và avatar AI: gói Pro cung cấp 100 credits mỗi tháng, gói Scale cung cấp 660, và các gói Enterprise được tùy chỉnh theo nhu cầu. Tìm hiểu thêm về cách chọn gói phù hợp tại đây.
Với gói Pro, 99 đô cho 100 credit = 0,99 đô mỗi credit; gói Scale: 330 đô cho 660 credit = 0,50 đô mỗi credit. Hãy tận dụng các mức giá cạnh tranh này với HeyGen.
Chọn gói Pro cho các dự án quy mô vừa hoặc nhu cầu xây dựng thương hiệu không thường xuyên; gói Scale phù hợp khi bạn tạo nội dung thường xuyên; gói Enterprise dành cho các nhu cầu nâng cao. Tìm hiểu thêm về gói phù hợp nhất với nhu cầu của bạn tại đây.
Có, bạn có thể nâng cấp bất cứ lúc nào để có thêm lượt sử dụng, giảm chi phí và mở khóa các tính năng nâng cao như chạy song song bằng cách xem và lựa chọn các gói dịch vụ khác nhau.
Gói Scale bao gồm hỗ trợ qua email và các mức giảm giá; gói Enterprise cung cấp hỗ trợ cao cấp, thỏa thuận SLA và avatar tùy chỉnh. Tìm hiểu về những lợi ích của việc sử dụng AI trong sản xuất video dành cho các gói này.
Miễn phí: Cổng thông tin dành cho nhà phát triển; Pro: Hỗ trợ cơ bản; Scale: Hỗ trợ qua email; Enterprise: Hỗ trợ cao cấp qua Slack và các thỏa thuận SLA. Hãy đảm bảo bạn chọn gói phù hợp với nhu cầu hỗ trợ của mình.
Có, các gói cao hơn sẽ giảm chi phí trên mỗi tín dụng và cung cấp quyền truy cập vào nhiều tính năng giá trị. Hãy tối ưu ngân sách của bạn bằng cách chọn gói giúp tăng giá trị và chức năng.
Không, số credit sẽ được đặt lại hàng tháng, vì vậy hãy chọn gói phù hợp với mức sử dụng của bạn. Hãy lên kế hoạch hợp lý để tận dụng tối đa số credit mỗi tháng.
Gói Enterprise cung cấp avatar tùy chỉnh, SLA, khả năng chạy song song API và hỗ trợ tạo nội dung quan trọng. Hãy đăng ký tư vấn để tìm hiểu thêm và xác định xem gói Enterprise có phù hợp với nhu cầu đổi mới của bạn hay không.
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.