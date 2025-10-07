Bạn có thể bắt đầu nhanh chóng và thử nghiệm quy trình làm việc trước khi mở rộng. HeyGen cho phép bạn tạo quảng cáo video AI đầu tiên ngay trên trình duyệt của mình, để bạn có thể xem nó phù hợp như thế nào với quy trình tiếp thị của bạn trước khi quyết định.