Bắt đầu từ một URL sản phẩm, kịch bản ngắn, hoặc một bản tóm tắt đơn giản và tạo ra các quảng cáo video chuyên nghiệp mà không cần máy quay hay chỉnh sửa thủ công. HeyGen tự động sản xuất nhịp độ, lời thoại, phụ đề, và xuất bản sẵn sàng cho nền tảng để các đội có thể tung ra nhiều biến thể quảng cáo và học hỏi điều gì có thể mở rộng.
Công cụ Tạo Video Quảng Cáo AI giúp bạn tạo ra các video quảng cáo hiệu suất cao mà không cần quay phim hay chỉnh sửa thủ công. Bắt đầu với một kịch bản hoặc ý tưởng, và HeyGen sẽ tự động chuyển đổi nó thành quảng cáo sẵn sàng cho nền tảng, được tối ưu hóa cho mạng xã hội, hiệu suất và chiến dịch kỹ thuật số. Tạo, cập nhật và mở rộng sáng tạo quảng cáo nhanh chóng, không cần mẫu, dòng thời gian, hay sự chậm trễ trong sản xuất.
Khi các chiến dịch ra mắt đòi hỏi tốc độ, những phương pháp truyền thống gây ra sự chậm trễ, nhưng các giải pháp quảng cáo AI của chúng tôi có thể tối ưu hóa quy trình. HeyGen chuyển đổi trang sản phẩm hoặc bản tóm tắt thành video giới thiệu ngắn gọn, tập trung vào lợi ích để bạn có thể bắt đầu các chiến dịch trả tiền trong vài giờ thay vì vài tuần.
Các danh mục SKU lớn cần sự sáng tạo nhất quán cho mỗi sản phẩm. HeyGen tự động hóa b-roll, cận cảnh và điểm nổi bật cho từng mặt hàng để các đội ngũ thương mại điện tử có thể tạo ra các chương trình khuyến mãi danh mục có thể mở rộng với chất lượng đồng nhất.
Nội dung ngắn cần có điểm nhấn ngay lập tức và tiết tấu chặt chẽ. HeyGen tạo ra các bản chỉnh sửa dọc với những khung hình mở đầu ấn tượng, phụ đề dễ đọc, và thời gian biên soạn phù hợp với nền tảng nhằm cải thiện tỷ lệ nhấp qua và thời gian xem trên Reels và Shorts.
Retargeting đòi hỏi thông điệp được điều chỉnh riêng cho từng phân khúc khán giả. HeyGen tạo ra các biến thể cá nhân hóa nhấn mạnh vào giảm giá, lợi ích hoặc lời chứng thực để tăng tỷ lệ chuyển đổi từ lưu lượng truy cập ấm.
Các đại lý cần số lượng lớn và sự nhất quán giữa các khách hàng, đặc biệt là khi tạo quảng cáo video trong vài phút. HeyGen thực thi các bộ nhận diện thương hiệu, sản xuất các bản xuất khẩu có tổ chức, và tăng tốc độ lặp lại để các đại lý cung cấp nhiều sản phẩm sáng tạo hơn mà không làm tăng chi phí.
Mở rộng toàn cầu đòi hỏi phải có các sản phẩm sáng tạo địa phương hóa. Dịch vụ biên dịch video của HeyGen tái tạo lời thoại, phụ đề và điều chỉnh nhịp độ cho từng ngôn ngữ để các đội ngũ có thể thử nghiệm và triển khai chiến dịch địa phương hóa một cách nhanh chóng.
Tại sao HeyGen là công cụ AI biến kịch bản thành video tốt nhất
HeyGen biến bất kỳ kịch bản nào thành video sống động chất lượng cao chỉ trong vài phút. Bắt đầu từ một ý tưởng sơ khai, một kịch bản hoàn chỉnh, hoặc thậm chí chỉ vài điểm nổi bật. HeyGen tạo ra các cảnh nói chuyện chân thực với các công cụ điều khiển mạnh mẽ, để bạn có thể chuyển từ lời nói thành video hoàn chỉnh mà không cần quy trình sản xuất truyền thống.
Biến kịch bản thành video chất lượng chỉ trong vài phút. Nhanh chóng và tiết kiệm hơn nhiều so với việc quay phim, quay lại cảnh hoặc chỉnh sửa phức tạp.
Tạo video chất lượng chuyên nghiệp với quy trình làm việc đơn giản và trực quan. Không cần kinh nghiệm biên tập. Không cần thiết lập kỹ thuật. Chỉ việc viết, tạo và tinh chỉnh
Từ bản nháp đầu tiên đến việc xuất bản cuối cùng, trình soạn thảo dựa trên văn bản của HeyGen giúp đơn giản hóa toàn bộ quá trình. Cập nhật dòng, điều chỉnh nhịp độ, chỉnh sửa cảnh và thực hiện thay đổi nhanh chóng, giống như chỉnh sửa một tài liệu, không phải một dòng thời gian.
Liên kết đến luồng công việc video từ các trang sản phẩm
Chỉ cần dán URL của sản phẩm hoặc trang đích và HeyGen sẽ trích xuất hình ảnh, thông số kỹ thuật và thông điệp để xây dựng một kịch bản. Liên kết đến trang sơ đồ quy trình làm video sẽ chuyển nội dung trang thành các quảng cáo nhiều cảnh hoặc đoạn clip quảng cáo ngắn được tối ưu hóa cho các vị trí đặt trên mạng xã hội với sự can thiệp thủ công tối thiểu.
Kịch bản cho video với các lựa chọn giọng nói con người
Viết một kịch bản ngắn hoặc để HeyGen soạn thảo các móc nối và kêu gọi hành động. Động cơ tạo ra giọng đọc tự nhiên qua nhiều giọng điệu và ngôn ngữ khác nhau và áp dụng đồng bộ hóa môi chính xác khi sử dụng tài sản đầu nói hoặc avatar để giữ cho lời kể được căn chỉnh.
Tự động hóa sáng tạo và cài đặt trước cho phong cách
Chọn chủ đề hình ảnh, tốc độ và tỷ lệ khung hình và HeyGen sẽ tự động áp dụng chuyển động mượt mà, phong cách chú thích và hiệu ứng chuyển cảnh. Các cài đặt sẵn của nền tảng đảm bảo mỗi lần xuất bản được tối ưu hóa cho việc đặt quảng cáo và thu hút sự chú ý của người xem mà không cần công việc thay đổi kích thước thêm.
Hỗ trợ tạo lô, kiểm thử và phân tích
Tạo hàng trăm biến thể quảng cáo bằng cách thay đổi móc câu, hình ảnh hoặc kêu gọi hành động một cách nhanh chóng với nền tảng quảng cáo AI của chúng tôi. Xuất khẩu được tổ chức cho người quản lý quảng cáo và các bài kiểm tra A B. Sử dụng các gợi ý có sẵn cho đối tượng và theo dõi các tín hiệu hiệu suất để các nhóm có thể nhanh chóng phân biệt các yếu tố sáng tạo chiến thắng.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng Công cụ Tạo Quảng cáo Video AI
Tạo video sẵn sàng cho quảng cáo trong bốn bước rõ ràng từ khâu chuẩn bị đến tài sản có thể xuất bản.
Dán URL sản phẩm, tải ảnh lên, hoặc nhập một đoạn kịch ngắn. HeyGen phân tích nội dung, trích xuất các đặc điểm chính và chuẩn bị một kịch bản từng cảnh để hướng dẫn quá trình sản xuất.
Chọn tỷ lệ khung hình, chủ đề hình ảnh, và tốc độ. Áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của bạn để logo, phông chữ, và màu sắc giữ được sự nhất quán qua mỗi biến thể và vị trí.
Tạo nhiều bản nháp với các mẫu dẫn, hình ảnh và lời kêu gọi hành động khác nhau. Xem trước cạnh nhau, chỉnh sửa bản sao hoặc hình ảnh, và tái tạo các biến thể cho việc thử nghiệm A/B mà không cần chỉnh sửa thời gian biểu thủ công bằng cách sử dụng công cụ tạo quảng cáo của chúng tôi.
Tải xuống các tệp MP4 và hình ảnh được tối ưu hóa cho Feed, Reels, Stories và các vị trí phát trong luồng. Sử dụng chức năng xuất hàng loạt để tải lên các tài sản đã được sắp xếp trực tiếp vào trình quản lý quảng cáo và bắt đầu kiểm tra ngay lập tức.
Một trình tạo quảng cáo video AI biến các bản tóm tắt, URL, hình ảnh hoặc kịch bản thành sản phẩm quảng cáo hoàn chỉnh sử dụng tự động hóa trong việc sắp xếp cảnh, tổng hợp giọng nói, chú thích và định dạng xuất khẩu. HeyGen kết hợp chuyển đổi văn bản thành video và avatar AI để tạo ra nội dung hấp dẫn. từ hình ảnh sang video chảy để tạo ra những quảng cáo mài giũa mà không cần máy quay phim hoặc chỉnh sửa thủ công.
HeyGen tập trung vào sự rõ ràng, kiểm soát và tốc độ hơn là phụ thuộc nhiều vào mẫu có sẵn. Bằng cách cho phép các nhóm cập nhật kịch bản thay vì xây dựng lại video, việc lặp lại trở nên dễ dàng hơn, duy trì sự nhất quán trong các chiến dịch và mở rộng sáng tạo quảng cáo mà không làm chậm quy trình sản xuất
Trí tuệ nhân tạo giúp bạn tạo ra nhiều biến thể quảng cáo nhanh chóng hơn, từ đó cải thiện việc thử nghiệm và tối ưu hóa. Hiệu suất vẫn phụ thuộc vào đề xuất và thông điệp của bạn, nhưng việc lặp lại nhanh chóng giúp việc học hỏi từ kết quả và tinh chỉnh sáng tạo trở nên dễ dàng hơn mà không gặp phải các rào cản sản xuất.
Vâng. HeyGen hỗ trợ tạo quảng cáo cho TikTok, Instagram, Facebook, YouTube và Google Ads. Nhiều đội cũng sử dụng Repurpose Video để thích nghi cùng một nội dung quảng cáo trên nhiều nền tảng mà không cần bắt đầu lại.
Không. HeyGen được thiết kế cho các nhà tiếp thị, người sáng lập và các đội nhóm muốn có kết quả mà không cần sử dụng các công cụ chỉnh sửa phức tạp. Hầu hết các thay đổi đều liên quan đến việc cập nhật văn bản đơn giản, làm cho nó dễ tiếp cận ngay cả khi bạn chưa bao giờ chỉnh sửa video trước đây.
Áp dụng bộ nhận diện thương hiệu với logo, phông chữ và màu sắc. HeyGen thực thi các quy tắc thương hiệu trên các bản nháp và mẫu được tạo ra, đồng thời cho phép khóa các yếu tố quan trọng để các đội nhóm duy trì sự nhất quán ở quy mô lớn.
HeyGen xuất các tệp video MP4 và hình ảnh độ phân giải cao được định dạng cho Feed, Reels, Stories, Messenger và các vị trí phát trong luồng. Xuất hàng loạt tổ chức các tệp với tên rõ ràng cho các quản lý quảng cáo và công cụ chiến dịch.
HeyGen tuân theo các phương pháp hay nhất của nền tảng chung như tỷ lệ khung hình, độ dễ đọc của phụ đề và tỷ lệ văn bản thông thường, nhưng việc tuân thủ chính sách cuối cùng và phê duyệt quảng cáo vẫn là trách nhiệm của người quảng cáo.
Bạn có thể bắt đầu nhanh chóng và thử nghiệm quy trình làm việc trước khi mở rộng. HeyGen cho phép bạn tạo quảng cáo video AI đầu tiên ngay trên trình duyệt của mình, để bạn có thể xem nó phù hợp như thế nào với quy trình tiếp thị của bạn trước khi quyết định.
Bạn có thể tạo các chương trình khuyến mãi sản phẩm, quảng cáo nhận diện thương hiệu, sáng tạo hiệu suất, quảng cáo giáo dục và thông báo. Đối với bố cục có cấu trúc, nhiều đội ngũ bắt đầu với một Mẫu Video để giữ cho thương hiệu được nhất quán xuyên suốt các chiến dịch.
