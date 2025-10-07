Phần mềm tạo video giáo dục: Tạo bài học lôi cuốn trong nháy mắt

Tạo các video giáo dục hấp dẫn sử dụng trình tạo video giáo dục được hỗ trợ bởi AI của HeyGen. Tạo ra các bài học, video giải thích, và video đào tạo từ ý tưởng, kịch bản, hình ảnh, hoặc nguyên liệu có sẵn với hình ảnh tự động, giọng nói, phụ đề, và điều chỉnh nhịp độ. Không cần quay phim, chỉnh sửa thời gian, hay chi phí sản xuất.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Bài học và bài giảng trong lớp học

Bài học và bài giảng trong lớp học

Việc ghi lại các bài giảng nhiều lần mất nhiều thời gian. Sử dụng công cụ làm video giáo dục để tạo ra các video bài học rõ ràng mà học sinh có thể xem lại bất cứ lúc nào.

Khóa học trực tuyến và học e-learning

Khóa học trực tuyến và học e-learning

Việc sản xuất video khóa học theo cách truyền thống đòi hỏi phải có phòng thu và biên tập viên. Việc tạo video bằng AI tạo ra các mô-đun học tập có cấu trúc nhanh chóng và đồng nhất.

Chương trình đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới

Chương trình đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới

Các video đào tạo thường nhanh chóng lỗi thời, nhưng việc sử dụng các mẫu video có thể giúp chúng luôn cập nhật. Tạo và cập nhật các video hướng dẫn một cách dễ dàng khi chính sách, công cụ hoặc quy trình thay đổi.

Các dự án và bài thuyết trình của sinh viên

Các dự án và bài thuyết trình của sinh viên

Hỗ trợ học sinh truyền đạt ý tưởng một cách trực quan mà không gặp rào cản kỹ thuật. Video được tạo ra bởi AI hỗ trợ sự sáng tạo đồng thời duy trì cấu trúc rõ ràng.

Thông tin liên lạc của trường học và đại học

Thông tin liên lạc của trường học và đại học

Chia sẻ thông báo, hướng dẫn và cập nhật thông qua các video giáo dục hấp dẫn thay vì những email dài hoặc slide tĩnh.

Nội dung giáo dục đa ngôn ngữ

Nội dung giáo dục đa ngôn ngữ

Phân phối bài giảng toàn cầu sử dụng công cụ dịch video cho nội dung video giáo dục của bạn. Tạo video giáo dục bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trong khi vẫn giữ được nhịp độ và rõ ràng.

Tại sao HeyGen là Công cụ Làm Video Giáo dục Tốt nhất

HeyGen được xây dựng cho các đội ngũ giáo dục hiện đại cần sự rõ ràng, nhất quán và khả năng mở rộng. Từ phòng học đến học tập doanh nghiệp, việc tạo video bằng AI thay thế các quy trình sản xuất chậm chạp bằng cách tạo nội dung nhanh chóng và linh hoạt.

Được xây dựng để giảng dạy với quy mô lớn

Tạo ra các video giáo dục trong vài phút thay vì hàng tuần. AI xử lý hình ảnh, lời thoại và cấu trúc để giáo viên có thể tập trung vào kết quả học tập, không phải công việc sản xuất.

Thiết kế phù hợp với mọi môi trường học tập

Tạo video cho K 12, giáo dục đại học, đào tạo và chia sẻ kiến thức nội bộ sử dụng công cụ video giáo dục miễn phí của chúng tôi. Nội dung dễ dàng thích nghi qua các định dạng, khán giả và kênh phân phối khác nhau.

Dễ dàng cho giáo viên và các nhóm

Không cần kinh nghiệm thiết kế hay chỉnh sửa để tạo ra các video giáo dục với nền tảng thân thiện với người dùng của chúng tôi. Quy trình đơn giản giúp giáo viên, người huấn luyện và quản lý có thể sản xuất video giáo dục chuyên nghiệp một cách dễ dàng.

Tạo video AI từ đầu đến cuối

Tạo ra các video giáo dục hoàn chỉnh sử dụng AI video generator. HeyGen tự động xây dựng cảnh, nhịp độ, phụ đề và lời thoại, biến video giáo dục thành video chất lượng cao sẵn sàng để chia sẻ.

Người phụ nữ mỉm cười mặc áo kim loại cầm máy tính bảng, với đồ họa "Báo cáo Tình hình AI 2025".

Học hình ảnh qua video

Chuyển đổi sơ đồ, slide và hình ảnh thành video động bằng cách sử dụng công cụ image to video. AI thêm chuyển động và cấu trúc giúp cải thiện khả năng hiểu và giữ cho người học tập trung.

Giao diện tải ảnh lên hiển thị nhiều hình thu nhỏ, khu vực kéo và thả, và con trỏ với một hình ảnh được chọn.

Giọng nói tự nhiên và đồng bộ hóa động tác môi

Giải thích các khái niệm một cách rõ ràng với lời kể chân thực và đồng bộ môi chính xác. Chọn giọng nói và ngôn ngữ phù hợp với các chủ đề, nhóm tuổi, hoặc khu vực khác nhau.

Nhân bản giọng nói

Cập nhật và điều khiển dựa trên kịch bản

Cập nhật bài học bằng cách chỉnh sửa nội dung thay vì ghi âm lại. Thay đổi chủ đề, ví dụ, hoặc ngôn ngữ và tái tạo video ngay lập tức với chất lượng nhất quán.

chuyển đổi hình ảnh đồ họa chuyển động thành video

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng Công cụ Làm Video Giáo dục

Tạo video giáo dục với AI trong bốn bước đơn giản.

Bước 1

Thêm nội dung học tập của bạn

Bắt đầu với một ý tưởng, kịch bản, slide, hoặc hình ảnh. Xác định chủ đề, đối tượng mục tiêu, và phong cách của video giáo dục của bạn để đảm bảo nó phù hợp với mục tiêu nội dung video.

Bước 2

Tùy chỉnh hình ảnh và giọng nói

Chọn phong cách hình ảnh, lời kể, phụ đề và ngôn ngữ. Áp dụng thương hiệu hoặc định dạng để phù hợp với môi trường học tập của bạn.

Bước 3

Tạo ra bằng AI

Trình tạo video AI của HeyGen sản xuất video giáo dục đầy đủ với hình ảnh đồng bộ, giọng nói và chuyển động.

Bước 4

Xuất và cập nhật bất cứ lúc nào

Tải video của bạn xuống hoặc chỉnh sửa sau bằng cách điều chỉnh nội dung và tạo lại mà không cần bắt đầu từ đầu.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Video giáo dục là gì?

Người làm video giáo dục sử dụng công nghệ AI để tự động tạo ra các video học tập. Nó tạo ra hình ảnh, lời thoại và phụ đề mà không cần quay phim hay chỉnh sửa truyền thống, làm cho quá trình tạo video trở nên nhanh chóng hơn.

AI cải thiện video giáo dục như thế nào?

AI cấu trúc nội dung một cách rõ ràng, tự động thêm hình ảnh và giọng nói, đồng thời đảm bảo nhịp độ nhất quán. Điều này giúp người học hiểu và ghi nhớ thông tin một cách hiệu quả hơn.

Tôi có thể tạo video cho các cấp độ giáo dục khác nhau không?

Vâng. Công cụ làm video giáo dục phù hợp cho K 12, giáo dục đại học, đào tạo doanh nghiệp và các chương trình học tập nội bộ.

Nó có hỗ trợ đa ngôn ngữ không?

Đúng. Bạn có thể tạo ra các video giáo dục bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau sử dụng tính năng dịch và giọng nói có sẵn.

Tôi có thể sử dụng hình ảnh hoặc slide thay vì đoạn phim không?

Vâng. Công cụ chuyển đổi hình ảnh thành video giúp hoạt hóa các slide, sơ đồ và hình ảnh, làm cho bài học thêm phần lôi cuốn mà không cần quay phim, rất thích hợp cho nội dung video hoạt hình.

Giáo viên hoặc người huấn luyện cần có kỹ năng biên tập không?

Không. Quy trình làm việc được thiết kế cho người dùng không chuyên môn kỹ thuật. AI sẽ xử lý sản xuất trong khi bạn tập trung vào việc giảng dạy nội dung.

Tôi có thể xuất video giáo dục ở những định dạng nào?

Video có thể được xuất ra dưới các định dạng tiêu chuẩn phù hợp cho các nền tảng LMS, trang web, bài thuyết trình và chia sẻ trên mạng xã hội.

Tôi có thể cập nhật các video giáo dục sau này không?

Vâng. Chỉnh sửa nội dung, thay đổi ví dụ, hoặc cập nhật ngôn ngữ và tái tạo video mà không cần xây dựng lại từ đầu, cảm ơn công cụ làm video giáo dục của chúng tôi.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background