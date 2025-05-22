Tạo nội dung video quảng cáo AI có vẻ ngoài chuyên nghiệp và hiệu quả, không cần máy quay hay chỉnh sửa phức tạp. Chuyển đổi các liên kết sản phẩm, kịch bản ngắn và ý tưởng đơn giản thành video quảng cáo đúng thương hiệu chỉ trong vài phút. HeyGen giúp các đội ngũ khởi động sáng tạo hơn, thử nghiệm nhiều góc độ hơn, và di chuyển nhanh hơn so với sản xuất truyền thống.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Thông báo sản phẩm và tính năng mới với những đoạn quảng cáo ngắn gọn, rõ ràng giá trị của chúng. Sử dụng các lớp phủ, cắt nhanh và lồng tiếng để nổi bật những điều quan trọng nhất. Giúp khán giả hiểu tại sao họ nên quan tâm chỉ trong vài giây.
Tạo những đoạn quảng cáo ấn tượng cho các đợt giảm giá dịp lễ, giảm giá nhanh chóng và các chiến dịch có thời hạn một cách nhanh chóng sử dụng trình làm video của chúng tôi. Cập nhật văn bản, giá cả và lời thoại mà không cần quay lại cảnh quay. Sự linh hoạt này là lý tưởng cho các chương trình khuyến mãi diễn ra nhanh chóng.
Kích thích đăng ký cho các hội thảo trực tuyến, hội nghị và sự kiện trực tiếp bằng những đoạn clip quảng cáo chuyên biệt. Kết hợp hình ảnh diễn giả, chương trình nghị sự và bằng chứng xã hội để tăng sự quan tâm. Chia sẻ qua mạng xã hội, email và website với công sức tối thiểu.
Kể câu chuyện thương hiệu của bạn qua các đoạn quảng cáo nhấn mạnh vị thế và giá trị của bạn. Kết hợp cảnh quay lối sống, hình ảnh sản phẩm và lời kể thành những phần hoàn chỉnh. Sử dụng các biến thể để nói chuyện với các phân khúc khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên ý tưởng cốt lõi.
Tạo các đoạn quảng cáo dọc và vuông được tối ưu hóa cho nguồn cấp dữ liệu và câu chuyện. Thiết kế nội dung thu hút người xem ngay từ những giây đầu tiên và giữ họ theo dõi. Tái sử dụng quảng cáo cho nhiều nền tảng mà không cần điều chỉnh kích thước thủ công.
Giải thích công dụng của sản phẩm và lý do tại sao nó khác biệt thông qua những quảng cáo ngắn gọn, rõ ràng. Sử dụng hình ảnh trên màn hình và ngôn ngữ đơn giản để giảm bớt khó khăn cho người dùng mới. Những video này giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi trên các trang đích, cửa hàng ứng dụng và quảng cáo.
Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Video Quảng cáo AI Tốt nhất
HeyGen được xây dựng cho các nhà tiếp thị và người sáng tạo cần những video quảng cáo ấn tượng và nhanh chóng. Bắt đầu với một bản tóm tắt hoặc URL và chuẩn bị sửa đổi các ý tưởng đã phù hợp với thông điệp của bạn. Bạn giữ quyền kiểm soát sáng tạo, trong khi AI lo liệu về hình ảnh, giọng nói và cấu trúc.
Dán liên kết sản phẩm hoặc ý tưởng ngắn gọn và tạo bản nháp video đã bao gồm cảnh quay, phụ đề và lời thoại. Thay vì tạo mọi video quảng cáo từ đầu, bạn chỉ cần chỉnh sửa những gì AI tạo ra. Điều này cho phép bạn chuyển từ ý tưởng sang tải lên chỉ trong một phần nhỏ thời gian với công cụ làm video quảng cáo AI của chúng tôi.
Áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của bạn để logo, màu sắc và phông chữ được giữ nguyên nhất quán trong mỗi chương trình quảng cáo. Lưu các bố cục và phong cách bạn thích và tái sử dụng chúng cho các chiến dịch tương lai. Kết quả là một thư viện video có cảm giác thống nhất, ngay cả khi có nhiều người đóng góp.
Tạo nhiều phiên bản khác nhau của cùng một quảng cáo với những đoạn mở đầu, hình ảnh, hoặc lời kêu gọi hành động khác nhau. Xuất các tài sản cho các kênh trả phí và tự nhiên và theo dõi xem cái nào hiệu quả. Điều này giúp bạn cải thiện tỷ suất hoàn vốn từ quảng cáo trong khi giữ chi phí sản xuất ở mức thấp.
URL và script để tạo video quảng cáo
Bắt đầu từ một trang sản phẩm, trang đích, hoặc kịch bản và tự động tạo ra một video quảng cáo có cấu trúc sử dụng công cụ làm video quảng cáo AI của chúng tôi. HeyGen nhận diện các lợi ích chính và chuyển chúng thành các cảnh với văn bản và hình ảnh. Bạn có thể tinh chỉnh hoặc tạo lại cho đến khi video quảng cáo phù hợp với tầm nhìn của bạn.
Mẫu và bố cục sẵn có cho chương trình khuyến mãi
Sử dụng các mẫu được thiết kế cho các chương trình quảng cáo sản phẩm, ưu đãi và thông báo để tạo nên nội dung video ấn tượng. Các bố cục được tối ưu hóa cho khả năng đọc, nhịp độ và vị trí kêu gọi hành động. Điều này mang lại cho bạn một nền tảng hình ảnh vững chắc cho mỗi chương trình khuyến mãi.
Avatar AI, lồng tiếng và phụ đề
Thêm sự hiện diện của con người sử dụng hình đại diện AI và lời thoại tự nhiên bằng nhiều ngôn ngữ cho các dự án làm video của bạn. Tự động thêm phụ đề giúp video dễ hiểu ngay cả khi không có âm thanh. Bạn có thể điều chỉnh giọng điệu và cách trình bày để phù hợp với màn trình diễn hoặc phong cách thương hiệu.
Xuất khẩu đa định dạng cho mọi kênh
Xuất các chương trình khuyến mãi theo định dạng dọc, vuông và ngang được điều chỉnh cho từng nền tảng. Giữ các khu vực an toàn và văn bản dễ đọc qua các vị trí đặt. Một dự án có thể cung cấp năng lượng cho quảng cáo, bài đăng trên feed, câu chuyện và tài sản trang web cùng một lúc.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng Công cụ Tạo Video Quảng cáo AI
HeyGen hòa nhập vào quy trình tiếp thị hiện có để các đội có thể thêm video mà không làm chậm chiến dịch. Từ ý tưởng đến xuất bản, bạn chỉ tập trung vào chiến lược trong khi nền tảng xử lý việc thực hiện.
Dán URL, mô tả chương trình khuyến mãi của bạn, hoặc thêm một kịch bản ngắn. Xác định đối tượng và mục tiêu chính để hướng dẫn video phù hợp với mục tiêu của bạn. Điều này tạo nền tảng cho video quảng cáo được tạo.
Chọn các mẫu và tỷ lệ khung hình phù hợp với kênh mục tiêu của bạn. Lựa chọn giọng nói AI hoặc hình đại diện phản ánh tông của thương hiệu. Điều chỉnh phong cách hình ảnh để phù hợp với sáng tạo hiệu suất, chiến dịch thương hiệu, hoặc cả hai.
Xem trước đoạn quảng cáo được tạo và chỉnh sửa phần mở đầu, các phát ngôn về lợi ích, và các ưu đãi. Thêm hoặc bớt cảnh, điều chỉnh thời gian, và cập nhật văn bản trên màn hình. Những thay đổi nhỏ giúp bạn chuẩn bị nhiều phiên bản khác nhau để thử nghiệm.
Tải xuống các video cuối cùng ở định dạng phù hợp và tải lên các nền tảng quảng cáo, kênh xã hội, hoặc trang web của bạn. Theo dõi hiệu suất và quay trở lại HeyGen để nhanh chóng tạo ra các biến thể mới. Vòng lặp này giúp các chương trình khuyến mãi của bạn ngày càng được cải thiện qua mỗi chiến dịch.
Video quảng cáo AI là một video quảng cáo được tạo ra với sự giúp đỡ của trí tuệ nhân tạo. Nó sử dụng AI để tạo ra hình ảnh, lời thoại, và cấu trúc từ những đầu vào đơn giản để các chiến dịch được triển khai nhanh chóng hơn và đòi hỏi ít nguồn lực sản xuất hơn.
Không. HeyGen được thiết kế để các nhà tiếp thị, người sáng lập và đội ngũ nội dung có thể tạo ra các chương trình khuyến mãi mà không cần kỹ năng chỉnh sửa truyền thống. Các quy trình làm việc được hướng dẫn, mẫu và các điều khiển đơn giản giúp việc sản xuất trở nên dễ tiếp cận và hiệu quả.
Vâng. Bạn có thể tải lên các đoạn clip sản phẩm, hình ảnh thương hiệu và logo để bao gồm trong các chương trình khuyến mãi của mình. Những tài sản này sẽ được đặt cùng với hình ảnh do AI tạo ra để nội dung của bạn cảm thấy độc đáo và chân thực.
Bạn có thể sử dụng các chương trình khuyến mãi đã xuất bản trên các nền tảng mạng xã hội, mạng quảng cáo, trang web và chiến dịch email. Các cài đặt tỷ lệ khung hình giúp bạn hỗ trợ TikTok, Instagram, Facebook, YouTube và nhiều nền tảng khác từ một dự án nguồn.
Có. Bạn có thể tạo ra lời thoại và phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ cho video quảng cáo được tạo bởi AI của mình với tính năng dịch video. Điều này giúp việc địa phương hóa các chiến dịch cho các khu vực khác nhau trở nên dễ dàng hơn trong khi vẫn giữ được sự nhất quán trong sáng tạo cốt lõi của bạn trong trình tạo video AI.
Vâng. HeyGen xuất ra các tệp tin chất lượng cao phù hợp cho việc đặt quảng cáo trả tiền và phân phối tự nhiên cho các chiến dịch quảng cáo video của bạn. Độ rõ nét của hình ảnh, nhịp độ và phụ đề được tối ưu hóa cho các nền tảng quảng cáo hiện đại và môi trường nguồn cấp dữ liệu trong quảng cáo video của bạn.
Vâng. Các đội có thể chia sẻ dự án, tái sử dụng mẫu và phối hợp các phiên bản cho video của họ sử dụng nền tảng của chúng tôi. Điều này giúp các cơ quan, đội ngũ nội bộ và đối tác quản lý nhiều chương trình quảng cáo mà không làm mất theo dõi thương hiệu hoặc thông điệp.
Quy trình quảng cáo AI có thể giảm thời gian sản xuất từ vài ngày xuống vài phút cho nhiều chiến dịch, cho phép bạn tạo video quảng cáo một cách dễ dàng. Thay vì phải xây dựng lại từng video, bạn chỉ cần cải tiến trên những cấu trúc đã được chứng minh và nhanh chóng tạo ra các biến thể mới.
Vâng. Bạn có thể mở lại dự án, chỉnh sửa kịch bản, đề xuất, hoặc hình ảnh, và tạo lại chương trình khuyến mãi đã cập nhật. Điều này giúp bạn giữ cho các chiến dịch lâu dài luôn mới mẻ và phù hợp với giá cả, thông điệp, hoặc hình ảnh hiện tại.
