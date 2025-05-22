Bước 1 Bắt đầu với một sản phẩm, đề nghị, hoặc ý tưởng Dán URL, mô tả chương trình khuyến mãi của bạn, hoặc thêm một kịch bản ngắn. Xác định đối tượng và mục tiêu chính để hướng dẫn video phù hợp với mục tiêu của bạn. Điều này tạo nền tảng cho video quảng cáo được tạo.

Bước 2 Chọn phong cách, định dạng và giọng điệu Chọn các mẫu và tỷ lệ khung hình phù hợp với kênh mục tiêu của bạn. Lựa chọn giọng nói AI hoặc hình đại diện phản ánh tông của thương hiệu. Điều chỉnh phong cách hình ảnh để phù hợp với sáng tạo hiệu suất, chiến dịch thương hiệu, hoặc cả hai.

Bước 3 Tinh chỉnh móc câu, cảnh và lời kêu gọi hành động Xem trước đoạn quảng cáo được tạo và chỉnh sửa phần mở đầu, các phát ngôn về lợi ích, và các ưu đãi. Thêm hoặc bớt cảnh, điều chỉnh thời gian, và cập nhật văn bản trên màn hình. Những thay đổi nhỏ giúp bạn chuẩn bị nhiều phiên bản khác nhau để thử nghiệm.