Голоси надають вашим відео в HeyGen життя. Вони визначають, як звучить ваше повідомлення — його тон, темп і емоційність, — незалежно від того, чи Ви озвучуєте навчальне відео, розповідаєте про оновлення продукту або звертаєтеся безпосередньо до глобальної авдиторії. У цьому розділі Ви познайомитеся з тим, як працюють голоси в HeyGen і як упевнено почати їх використовувати. Ми почнемо з огляду бібліотеки голосів, щоб Ви могли почути, що доступно, і зрозуміти, як різні голоси підходять для різних сценаріїв. Після цього Ви дізнаєтеся, як створити власний голос, коли потрібне щось більш персональне або відповідне до Вашого бренду. Нарешті, ми покажемо, як усувати проблеми та покращувати звучання голосу за допомогою Voice Doctor, щоб Ваші відео завжди звучали чітко, природно й професійно.