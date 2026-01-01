Щойно відео завершує обробку в HeyGen, воно відкривається на сторінці Share Page — центральному хабі для перегляду, спільної роботи та поширення Вашого контенту. Тут Ви можете переглянути своє відео, увімкнути або вимкнути субтитри та повернутися до редагування, якщо потрібні зміни. Сторінка Share Page створена не просто як екран відтворення; це місце, де поєднуються співпраця та розповсюдження.

Зворотний зв'язок простий та інтерактивний. Швидкі реакції емодзі дають глядачам змогу миттєво реагувати, а коментарі з позначками часу роблять співпрацю максимально точною. Колеги можуть зупинити відео в будь-який момент, залишити нотатки безпосередньо на таймлайні й навіть відповідати один одному, створюючи гілки обговорень, прив'язані до конкретних моментів. Це спрощує пропозиції щодо правок, затвердження фрагментів і виділення покращень без жодної плутанини.

Коли настає час поділитися Вашим відео, сторінка Share надає Вам кілька варіантів. Ви можете залишити його внутрішнім, поділившись із колегами або в межах папок, відкрити для всієї робочої області або створити публічне посилання, яке не потребує входу в акаунт. Для конфіденційного контенту захист паролем додає ще один рівень безпеки. Окрім HeyGen, відео можна вбудовувати на вебсайти, публікувати в соціальних мережах, додавати до email-кампаній або експортувати як GIF-прев’ю.

Завантаження доступні в кількох форматах, щоб відповідати різним робочим процесам. Ви можете зберегти відео у високій роздільній здатності до 4K, експортувати його як SCORM для платформ LMS або завантажити лише аудіоверсію та субтитри для подальшого використання. Така гнучкість гарантує, що один і той самий контент може працювати для багатьох каналів.

Сторінка поширення також дає уявлення про ефективність. Ви можете відстежувати перегляди, час перегляду, показники завершення та завантаження, отримуючи чітке розуміння залученості авдиторії. Детальний журнал переглядів показує, хто отримував доступ до відео, забезпечуючи прозорість для внутрішніх переглядів або зовнішніх кампаній.

Функцію перекладу вбудовано безпосередньо у сторінку поширення. Ви можете перекладати сценарії, субтитри або і те, й інше та створювати кілька мовних версій одночасно. Після завершення перекладу активується багатомовний плеєр, що дає змогу глядачам перемикати мови в розкривному меню, не залишаючи сторінку.

З усіма цими можливостями в одному місці — відгуки, поширення, аналітика та переклад — Share Page перетворює фінальний етап створення відео на спільний і масштабований процес. Це простір, де Ваша робота вдосконалюється, погоджується та публікується для Вашої авдиторії.