Instant Highlights створено для того, щоб брати Ваші довгі відео й автоматично перетворювати їх на короткі, захопливі хайлайти. Замість того щоб годинами вручну переглядати контент, Ви можете дозволити ШІ HeyGen визначити найкращі моменти й зробити з них кліпи, готові до публікації. Ця функція зараз перебуває в бета-версії та доступна як безкоштовним, так і платним користувачам.

Виберіть Instant Highlights в застосунках

У панелі керування HeyGen перейдіть до розділу Apps і виберіть Instant Highlights. Оберіть джерело відео, завантаживши файл з Вашого комп’ютера або вставивши посилання на YouTube чи Google Drive. Після додавання відео натисніть Get Highlights.

Виберіть мову та інструкції

Виберіть мову вхідного матеріалу або дозвольте HeyGen автоматично визначити її. Instant Highlights працює мовою оригінального відео. Якщо пізніше Вам знадобиться переклад, Ви можете скористатися функціями перекладу відео в HeyGen. У полі з інструкціями дайте вказівки ШІ, описавши, на чому саме він має зосередитися.

Налаштуйте параметри кліпу

Виберіть тривалість для кожного хайлайт-кліпу. Потім оберіть співвідношення сторін — 16:9 або 9:16. Також Ви можете вирішити, чи мають субтитри бути ввімкнені чи вимкнені.

Створюйте та переглядайте ключові моменти

Натисніть «Submit», і HeyGen створить для Вас відшліфовані хайлайт-кліпи, упорядковані в окремій папці. Коли хайлайти будуть готові, відкрийте папку, натисніть на потрібний хайлайт і перегляньте його. Звідти Ви зможете поділитися кліпом або завантажити його.