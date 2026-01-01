Головна Академія Голоси Як створити новий голос

Як створити новий голос

Ви можете знайти й керувати голосами в трьох місцях: у AI Studio, коли працюєте всередині проєкту, на сторінці Avatars, коли призначаєте або встановлюєте основний голос, а також у Proofread. Ви можете створити новий голос із будь-якого з цих місць.

У цьому покроковому прикладі Ви почнете в AI Studio.

Почніть створювати новий голос у AI Studio

Відкрийте наявний проєкт або створіть новий в AI Studio. У панелі сценарію натисніть на поточний голос, щоб відкрити меню голосів. Там виберіть «Add New Voice».

Ви побачите два варіанти: інтегрувати стороннього постачальника голосу або створити новий голос безпосередньо в HeyGen. Для цього навчального посібника виберіть «Create New Voice».

Завантажте голосовий запис

Вас попросять завантажити запис голосу. Цей запис використовується для створення клону Вашого голосу, тому якість має велике значення.

Використовуйте якісний зовнішній мікрофон, Bluetooth-мікрофон або сучасний смартфон. Уникайте вбудованого мікрофона Вашого ноутбука. Якщо Ви користуєтеся зовнішнім мікрофоном, тримайте його на відстані приблизно 6–8 дюймів від рота, стежте, щоб ніщо не перекривало його, і уникайте контакту з одягом чи тканиною.

Записуйте в тихому, безшумному середовищі. Фоновий шум може знизити чіткість і послідовність. Говоріть природно й виразно, з певною емоційною варіативністю. Розповідь про знайомі теми, як-от Ваш щоденний розпорядок, хобі чи особисті історії, допомагає передати Ваш природний тембр і енергію.

Якщо Ви читаєте з тексту, намагайтеся не звучати монотонно. Робіть паузи, змінюйте темп мовлення та зберігайте рівний, розмовний рівень гучності.

Створюйте та вдосконалюйте свій голос

Щойно Ваш запис буде завантажено, HeyGen створить клон Вашого голосу. Якщо результат буде не зовсім таким, як потрібно, Ви зможете вдосконалити його за допомогою Voice Doctor.

Натисніть «Enhance Voice», щоб налаштувати параметри, як-от акцент або голосовий рушій, або опишіть, що саме здається неправильним, наприклад, якщо голос звучить надто рівно чи не зовсім відповідає Вашому природному тембру. Voice Doctor створить покращені варіанти, які Ви зможете попередньо прослухати.

Коли Ви знайдете варіант, який Вам подобається, Ви можете зберегти його як новий голос або замінити на нього наявний. Якщо жоден із варіантів не здається вдалим, Ви можете й надалі вдосконалювати результат або спробувати інший підхід.

Створіть голос за допомогою Voice Design

Якщо Ви не хочете записувати власний голос, замість цього можете скористатися Voice Design. Натисніть Voice Design, введіть промпт з описом бажаного голосу, і HeyGen створить для Вас кілька варіантів.

Ви можете вибрати один варіант, створити додаткові, або вдосконалювати промпт, доки голос повністю не відповідатиме Вашим потребам.