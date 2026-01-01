Інтерактивність дає змогу додавати клікабельні елементи, як-от кнопки, фігури та текст, які можуть вести до зовнішнього контенту або переводити глядачів до інших сцен у Вашому відео.

Це ідеально підходить для навчальних сценаріїв, де глядачам потрібно досліджувати контент у власному темпі, підтверджувати, що вони ознайомилися з певною інформацією, або обирати, що вивчати далі.

Інтерактивність додається для кожної сцени окремо й керується через праву панель. Після застосування інтерактивні сцени чітко позначаються на шкалі часу, тож легко відстежити, де потрібна взаємодія від учня.

Додавайте інтерактивні елементи до своїх сцен

Щоб почати, відкрийте свій проєкт і перейдіть до правої панелі. Виберіть Interactivity, щоб переглянути доступні типи інтерактивності. Тут Ви можете обрати між розгалуженням, кнопками дій та вікторинами — залежно від того, який досвід Ви хочете створити.

Кожен тип інтерактивності налаштовується за допомогою двох вкладок:

, де Ви вводите й редагуєте запитання, текст і варіанти відповідей Оформлення, де Ви налаштовуєте шрифти, кольори та загальний візуальний стиль взаємодії

Ці вкладки працюють однаково для всіх типів інтерактивності, тож Вам легко перемикатися між розгалуженнями, кнопками дій і вікторинами, зберігаючи знайомий процес налаштування.

Типи інтерактивності

Розгалуження

Розгалуження дає змогу спрямовувати глядачів до різних сцен залежно від обраного ними варіанта. Це ідеально підходить для навчання на основі сценаріїв, рольових симуляцій та навчання, де результат залежить від ухвалених рішень.

Коли Ви додаєте розгалужену взаємодію, редактор автоматично перемикається в режим перегляду гілок. Цей режим відображається лише тоді, коли використовується розгалуження, і доступний корпоративним клієнтам у межах рішення L&D.

Коли Ви переходите до режиму гілок, Ви можете створювати й керувати розгалуженим сценарієм безпосередньо на самій шкалі часу. Якщо Ви вирішите, що потрібен додатковий варіант, Ви можете додати його прямо в режимі гілок, що полегшує розширення сценарію, поки Ви продумуєте різні траєкторії навчання.

Коли Ви проєктуєте кожну гілку, Ви можете створювати нові сцени безпосередньо в цій гілці та редагувати їх так само, як будь-яку іншу сцену у Вашому проєкті.

Якщо у Вас уже є сцена, яку Ви хочете використати повторно, немає потреби створювати її заново. Ви можете просто перейти до наявної сцени, дозволяючи кільком варіантам або гілкам зійтися в одній точці відео.

Коли перехід налаштовано, з’являється візуальний індикатор, щоб було зрозуміло, що сцена повторно використовується, а не створюється заново.

Режим гілок також спрощує реорганізацію Вашого контенту в міру розвитку відео. Ви можете перетягувати сцени між різними гілками, що допомагає гарантувати, що контент ніколи не буде прив’язаний лише до одного шляху чи використаний не на повну.

Якщо сцена або гілка більше не є актуальною, Ви можете просто видалити її, і структура одразу оновиться. Увесь цей час візуальне компонування чітко показує, куди веде кожен варіант, тож Ви можете зрозуміти повний перебіг відео з першого погляду, не покладаючись на багаторазові попередні перегляди.

Щоб допомогти запобігти проблемам, HeyGen позначає потенційні помилки безпосередньо в редакторі. Сцени, які можуть бути пропущені через розгалуження, позначаються червоним індикатором, а додаткові сповіщення з’являються, якщо сцена не має сценарію або якщо гілка не під’єднана до жодної сцени.

Ви можете будь-коли перемикатися між переглядом гілок і лінійною часовою шкалою залежно від Ваших уподобань редагування.

Кнопки дій

Кнопки дій спонукають глядачів виконати конкретну дію під час відтворення. Ви можете використовувати їх, щоб перенаправити учнів на зовнішнє посилання або перейти до іншої сцени у відео.

Щоб використати кнопку дії, виберіть Action button у меню інтерактивності, а потім оберіть тип дії:

, куди Ви вставляєте зовнішнє посилання Перейти до сцени, де Ви обираєте наявну сцену у відео

Тести

Тести дають змогу ставити запитання слухачам і одразу надавати зворотний зв'язок залежно від їхніх відповідей. Вони корисні для перевірки знань, закріплення матеріалу та оцінювання протягом усього відео.

Щоб скористатися вікториною, виберіть Quiz у меню інтерактивності та оновіть текст запитання на вкладці Content. Ви можете за потреби додавати або видаляти варіанти відповідей і позначати, які з них є правильними.

Тести підтримують як один правильний варіант відповіді, так і кілька правильних варіантів. Після відповіді учень отримує чіткий зворотний зв'язок із вказівкою, чи є його вибір правильним чи ні.

Керуйте взаємодією за допомогою «Wait for Click»

Одна з найпотужніших частин цієї функції — Wait for click, яка за замовчуванням увімкнена. Коли вона активна, відео призупиняється й очікує, доки глядач не натисне, перш ніж продовжити. Це особливо корисно для підтвердження розуміння або для регулювання темпу матеріалу в самостійній навчальній програмі.

Ви також можете вимкнути Wait for Click, якщо хочете, щоб відео продовжувало відтворюватися без взаємодії з боку глядача. Лише пам’ятайте: якщо задіяна розгалужена дія, Wait for Click має залишатися увімкненим, щоб учні не пропустили момент ухвалення рішення.

Якщо розгалуження надсилає користувачів до Сцени 3, а Ви пізніше додасте перед нею нову сцену, початкове посилання й надалі вказуватиме на те, що тепер є Сценою 4. Це зберігає послідовність Вашої логіки, але майте на увазі, що сцени, пропущені через розгалуження, будуть позначені, щоб Ви могли їх переглянути.

Перегляньте та фіналізуйте своє інтерактивне відео

Інтерактивні елементи не працюватимуть безпосередньо на полотні, але Ви зможете побачити їх у дії, натиснувши «Preview». Тут Ви зможете протестувати кожен клікабельний елемент, подивитися, як працюють розгалуження, і переконатися, що «Wait for Click» виконує свою роботу.

Сині значки на Вашій шкалі часу також допомагають легко визначити, які сцени містять інтерактивність.

Коли все виглядає добре, натисніть «Створити». Ваше інтерактивне відео готове до використання та поширення.