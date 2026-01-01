Режим Batch дає змогу створювати кілька односценових відео з аватарами одночасно. Кожне відео може мати власний сценарій, аватар і голос, які створюються разом в одному масовому завданні. Замість того щоб створювати відео по одному в Studio, режим Batch працює як конвеєр, розроблений для швидкості та ефективності.

Це особливо корисно для маркетингових команд, які створюють варіації рекламних оголошень, освітян, що готують уроки кількома мовами, агенцій, які керують контентом для різних клієнтів, або корпоративних команд, що персоналізують повідомлення у великому масштабі.

Режим Batch відрізняється від студії редагування. Studio найкраще підходить, коли Вам потрібні кілька сцен, деталізовані візуальні елементи, переходи або повний творчий контроль. Режим Batch найкраще працює, коли Ваші відео мають однакову структуру, але відрізняються сценарієм, аватаром або голосом. Уявіть Studio як Ваш творчий робочий простір, а режим Batch — як інструмент масового створення відео.

Створюйте відео в режимі Batch

На вашій панелі керування Hen перейдіть до розділу Apps і виберіть Batch Mode. Спочатку дайте вашому batch-проєкту назву, щоб усі створені відео залишалися впорядкованими.

Далі виберіть співвідношення сторін. Ви можете обрати вертикальний або горизонтальний формат залежно від того, де будуть використовуватися Ваші відео. Цей параметр застосовується до всіх відео в пакеті.

Тепер додайте Ваші скрипти. У кожному полі для скрипту напишіть або вставте текст, який аватар має озвучити. Режим Batch підтримує одну сцену на відео, тож кожен скрипт відповідає окремому повному відео. Щоб створити додаткові відео, натисніть значок плюса, щоб додати більше полів для скриптів. Кожне поле перетворюється на окреме відео.

Після цього призначте аватари та голоси. Для кожного скрипту виберіть аватар, який озвучуватиме повідомлення. Ви можете використовувати один і той самий аватар у кількох скриптах або обрати різні аватари для кожного. Потім виберіть голос — або з Ваших власних голосів, або з бібліотеки голосів HeyGen, залежно від того, що найкраще підходить для кожного відео.

Коли все буде готово, натисніть Generate Videos. HeyGen створить усі відео в пакеті одночасно. Після завершення обробки кожне відео з’явиться як окремий проєкт.

Редагуйте після створення

Якщо Вам потрібно внести зміни, Ви нічим не обмежені. Після створення Ви можете відкрити будь-яке відео й натиснути «Edit», щоб перенести його до Studio для редагування. Там Ви зможете доопрацювати сценарій, замінити аватар або голос чи додати додаткові елементи за потреби.