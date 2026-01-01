Ласкаво просимо до HeyGen Academy. Сьогодні відео вирішує все, і щоб вирізнятися, потрібні не лише хороші ідеї. Вам потрібна швидкість, щоб публікувати контент регулярно, креативність, щоб утримувати зацікавлення, і гнучкість, щоб адаптуватися до різних авдиторій — усе це без витрат і складнощів традиційного продакшену.

HeyGen робить це можливим. З HeyGen Ви можете створювати реалістичні відео з аватарами до 10 разів швидше, ніж у традиційних робочих процесах, без потреби у студії, налаштуванні камери чи дорогих акторах. Ви можете масштабувати контент різними мовами, у різних візуальних стилях і для різних платформ, а також створювати персоналізовані відео, які справді відчуваються індивідуальними, водночас зберігаючи Ваш виробничий процес чітким і таким, що легко відтворюється. У результаті Ви отримуєте професійний рівень створення відео, який є доступним, гнучким і готовим до масштабування.

Незалежно від того, чи створюєте Ви маркетингові кампанії, навчальні модулі, внутрішні комунікації або освітній контент, цей курс покликаний дати Вам загальне уявлення про те, на що здатен HeyGen і як працює платформа. Наприкінці курсу Ви знатимете, як узяти ідею й перетворити її на відшліфоване, професійне на вигляд відео всього за кілька хвилин.

Ви навчитеся орієнтуватися на платформі, впевнено працювати в AI Studio від HeyGen і зрозумієте основні складові кожного відео: аватари, голоси, сценарії, шаблони та візуальні елементи. Цей курс — Ваша стартова точка, а далі ми крок за кроком проведемо Вас через створення, редагування та публікацію відео, щоб Ви відчували себе впевнено.