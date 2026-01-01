Тепер настав час створити Ваше перше відео. Усе починається з кнопки Create, яка пропонує кілька способів почати, і кожен з них розроблений для свого робочого процесу.
- Video Agent — це найшвидший варіант. Почніть із промпту, і HeyGen автоматично створить повне відео, сценарій, візуали, озвучення та композицію кадру. Ідеально підходить для швидких рекламних роликів, відео для соцмереж та пояснювальних відео.
- AI Studio надає Вам повний творчий контроль. Перетворюйте сценарії на відео, обирайте аватари та голоси, додавайте сцени, медіа й анімації та ретельно налаштовуйте кожну деталь.
- Завантажте PDF або PowerPoint, щоб миттєво перетворити слайди на редаговані сцени, а потім додайте аватари, озвучення та анімацію.
- Функція Photo to Video дає змогу анімувати одне зображення за допомогою Avatar IV для швидких, легких відео.
- Шаблони надають готові стартові варіанти для типових сценаріїв використання, які повністю налаштовуються та можуть багаторазово використовуватися.
Незалежно від того, як Ви починаєте, кожне відео в HeyGen можна редагувати й повторно використовувати.