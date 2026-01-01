Тепер настав час створити Ваше перше відео. Усе починається з кнопки Create, яка пропонує кілька способів почати, і кожен з них розроблений для свого робочого процесу.

Video Agent — це найшвидший варіант. Почніть із промпту, і HeyGen автоматично створить повне відео, сценарій, візуали, озвучення та композицію кадру. Ідеально підходить для швидких рекламних роликів, відео для соцмереж та пояснювальних відео.

AI Studio надає Вам повний творчий контроль. Перетворюйте сценарії на відео, обирайте аватари та голоси, додавайте сцени, медіа й анімації та ретельно налаштовуйте кожну деталь.

Завантажте PDF або PowerPoint, щоб миттєво перетворити слайди на редаговані сцени, а потім додайте аватари, озвучення та анімацію.

Функція Photo to Video дає змогу анімувати одне зображення за допомогою Avatar IV для швидких, легких відео.

Шаблони надають готові стартові варіанти для типових сценаріїв використання, які повністю налаштовуються та можуть багаторазово використовуватися.

Незалежно від того, як Ви починаєте, кожне відео в HeyGen можна редагувати й повторно використовувати.