Ласкаво просимо до вашого стартового гіда з відео зі ШІ для експертів знань
Маєте цінні знання, експертизу чи досвід, якими хочете поділитися зі світом? З HeyGen Ви можете миттєво доносити свої ідеї, підходи та уроки за допомогою масштабованого відеоконтенту студійної якості всього за кілька хвилин, а не тижнів.
Цей посібник допоможе Вам пройти шлях від ідеї до створення, посилюючи Вашу присутність, швидкість і довіру до Вас. Ви дізнаєтеся, як створити свій перший відеоактив для комунікації, ознайомитеся з ключовими найкращими практиками та вивчите стратегії масштабування впливу Ваших відео.
Найпоширеніші варіанти використання: як підприємці знань використовують HeyGen
HeyGen — це більше, ніж інструмент для відео; це рушій сторітелінгу та комунікації для сучасних підприємців знань, викладачів та інструкторів.
Промо-відео курсів
- Julia McCoy: створила свій новий освітній бізнес зі ШІ, використовуючи аватари та голоси HeyGen, щоб масштабувати курси й створення контенту.
- Tomorrow.io: докорінно змінила маркетинг і контент лідерства думок за допомогою відео зі ШІ.
- Reid AI (Reid Hoffman): Використовував LiveAvatar, щоб масштабувати лідерство думок і сторітелінг, досягнувши понад 50 мільйонів показів.
Мікроуроки та пояснювальні відео
- ELB Learning: скоротили час розробки навчальних відео на 75%.
- Miro: масштабувала освітній контент для понад 90 мільйонів користувачів, використовуючи HeyGen для створення продуктових пояснювальних відео у 10 разів швидше.
- Sibelco: перетворила корпоративні навчальні відео та модулі з техніки безпеки на багатомовні мікроуроки.
Персоналізовані вітальні відео для нових співробітників
- Lattice: створила персоналізовані, створені за допомогою ШІ відео для онбордингу, щоб познайомити нових співробітників у всьому світі з культурою компанії та її цінностями.
- Publicis Groupe: Створила понад 100 000 персоналізованих відео-подяк.
- Curt Landry Ministries: Використовували інструменти перекладу HeyGen, щоб розвинути багатомовний канал на YouTube та збільшити залученість у 5 разів.
Стан створення знань
Відео більше не є опцією. Це основа того, як знання передаються, відкриваються та монетизуються.
Завдання
- Традиційне відеовиробництво досі залишається недоступним для більшості незалежних викладачів та креаторів.
- Зйомка професійного онлайн-курсу може коштувати від $5,000 до $25,000 і потребувати 4–8 тижнів на виробництво.
- Більшість викладачів називають час і вартість своїми головними перешкодами для створення стабільного відеоконтенту.
- Експертам доводиться досягати більшого з меншими ресурсами, конкуруючи в економіці креаторів за умов обмежених можливостей і зростаючих очікувань щодо якості та частоти контенту.
Можливості відео зі ШІ
Швидкість
- Miro скоротила час створення відео з тижнів до днів, що дало змогу їхній освітній команді створювати більш захопливий навчальний контент для понад 90 мільйонів користувачів без традиційних знімальних майданчиків.
Заощадження коштів
- Засновниця I Love Happy Cats Аннелін Ван де Ватер створює та перекладає відео у 5 разів швидше з HeyGen, звільняючи бюджет і час для масштабування свого навчального бізнесу по всьому світу.
Масштабованість
- Vision Creative Labs виросла від створення кількох відео на рік до 50–60 на день, кардинально змінивши те, як їхні клієнти у фінансовій та освітній сферах комунікують у масштабі.
Локалізація
- Команда Workday з глобалізації використовує HeyGen, щоб частіше казати «так» новим проєктам, створюючи багатомовні, брендовані відео для різних ринків із збереженням високої якості та послідовності.
Персоналізація
- Понад 50 000 персоналізованих відео з утричі вищою залученістю, створених компанією Videoimagem для кампанії AB InBev
Створення Вашого першого відео зі ШІ
Вступ
Ви новачок у відео або вперше пробуєте HeyGen? У цьому розділі крок за кроком показано, як швидко створювати якісні відео.
Курс з email‑маркетингу
Цей відшліфований шаблон ідеально підходить для маркетологів, які прагнуть підняти свою стратегію продажу курсів на новий рівень. Використовуйте його, щоб подати чіткий огляд курсу, підкреслити вимірювані результати та продемонструвати цінність, на яку можуть розраховувати Ваші слухачі.
Шаблон з кібербезпеки
Скористайтеся цим шаблоном, щоб просувати свій наступний курс із кібербезпеки, покликаний викликати довіру та заохотити до реєстрації. Підкресліть, що найкраще вивчати кібербезпеку саме за допомогою Вашого курсу, даючи авдиторії змогу опанувати унікальні методи та підходи.
Онбординг
Вітати Вашу нову команду стало ще простіше. Цей шаблон демонструє таланти, які Ви зібрали для свого бізнесу, і пояснює, як компанія вписується в роботу Вашого нового співробітника.
Перш ніж натиснути «Створити», уточніть свою навчальну або комунікаційну мету. Запитайте себе:
- Мета: Чого Ви хочете досягти за допомогою цього відео? Приклади: пояснити ключову концепцію, анонсувати новий курс, онбордити студентів, просувати вебінар
- Аудиторія: До кого Ви звертаєтеся? Приклади: нові учні, наявні клієнти, Ваша онлайн-спільнота
- Розповсюдження: Де буде розміщене Ваше відео? Приклади: Ваша платформа курсу, YouTube, email, вебсайт
- Хук: Яке запитання, болюча точка чи інсайт привернуть увагу в перші кілька секунд?
Порада від профі
Потрібна друга думка? Запитайте в ChatGPT або Claude:
«Я створюю коротке промо-відео курсу на тему [topic]. Моя мета — [goal]. Моя авдиторія — [audience]. Мій хук — [hook]. Чи можете Ви запропонувати способи зробити його переконливішим?»
Крок 1: Налаштуйте свій робочий простір HeyGen для масштабування
Як підприємець у сфері знань, Ви перетворюєте свій бренд на класну кімнату та спосіб комунікації. Зробіть кожне відео миттєво впізнаваним, налаштувавши Brand Kit із Вашими шрифтами, логотипами та кольорами.
Вставте URL свого вебсайту, щоб автоматично імпортувати стиль бренду, або завантажте матеріали вручну. Поспішаєте? Ви завжди зможете повернутися до цього пізніше.
Порада від експертів
Щойно Ви налаштуєте Brand Kit, зможете миттєво узгодити шаблони HeyGen зі своїм брендом. Замініть кольори на фірмові, щоб кожен навчальний або промо-ролик виглядав цілісно.
Крок 2: Оберіть відповідний AI-аватар
Ваш спікер задає тон. Оберіть готовий публічний аватар, створіть кастомний аватар, який відповідає Вашому бренду, або, для максимально особистого підходу, створіть свого цифрового двійника за лічені хвилини за допомогою функції HeyGen реалістичний аватар!
HeyGen пропонує кілька варіантів створення кастомних аватарів. Натисніть на посилання нижче, щоб детальніше ознайомитися з можливостями.
Тип аватара
Що Вам знадобиться
Ви отримаєте
Найкраще підходить для
2–5-хвилинне навчальне відео
Найреалістичніший зовнішній вигляд, рухи, голос і синхронізація губ на основі Вашого навчального відео
Гіперреалістичний цифровий двійник
10–15 фотографій
Реалістичний вигляд на основі Ваших фото зі створеними ШІ рухами, голосом і синхронізацією губ
Реалістичний цифровий двійник
Текстовий промпт
Повністю створений ШІ зовнішній вигляд, рухи, голос і синхронізація губ
Вигадані персонажі в реалістичних або різноманітних стилях анімації
1 фото
Дуже реалістичний вигляд на основі фото з рухами, голосом і синхронізацією губ, створеними за допомогою ШІ. Для створення потрібні кредити.
<30-секундні відео, включно із синхронізацією губ під музику
Порада від профі
Використовуйте функцію HeyGen generating looks, щоб змінювати позу, оточення або одяг Вашого аватара лише за допомогою текстового промпту.
Найкращі практики: створіть ідеального цифрового двійника
Готові створити професійний, реалістичний аватар з безмежними можливостями налаштування? Ознайомтеся з наведеними нижче матеріалами, щоб отримати поради, найкращі практики та короткий огляд того, що Вам знадобиться, щоб почати.
Створюючи цифрового двійника, пам’ятайте, що якість на вході дорівнює якості на виході. Чим кращими будуть Ваші фото, відео та текстові промпти, тим реалістичнішим і більш відшліфованим буде Ваш аватар.
Усе, що є у Вашому реалістичному навчальному відео для аватара — від жестів і міміки до інтонації голосу — буде відображено в кінцевому результаті.
Надайте ШІ чіткий і детальний промпт, у якому опишете відео, яке Ви створюєте. Додайте важливий контекст, наприклад:
- Який саме відеоролик Ви створюєте (реклама з інфлюенсером, продуктова інструкція, брендове відео)
- Для кого це (цільова авдиторія)
- Мета відео (стимулювати переходи, пояснити концепцію, навчити)
- Бажаний тон або стиль голосу (дружній, професійний, розмовний)
Тип аватара
Що Вам знадобиться
Найкращі практики
2–5-хвилинне навчальне відео
10–15 фотографій
Створити аватар
Текстовий промпт
Якщо Ви лише починаєте працювати з промптами, ознайомтеся з нашими найкращими практиками створення промптів
Avatar IV (новинка!)
1 фото
1 фото лише з об’єктом зйомки, з хорошим освітленням і високою роздільною здатністю
Порада від профі
Скористайтеся функцією HeyGen Generate Looks, щоб змінити позу, оточення або одяг Вашого аватара лише за допомогою текстового промпту.
Найкращі практики: створення високоякісних індивідуальних голосів зі ШІ
HeyGen має величезну бібліотеку стандартних голосів, створених ШІ, більш ніж 175 мовами, діалектами та з різними емоційними відтінками, але інколи для ідеального відео потрібен щось унікальний голос. Нижче наведено три способи створення Кастомних голосів.
Тип користувацького голосу
Спосіб створення
Результат
Найкраще підходить для
Автоматично під час створення гіперреалістичного аватараабо
Реалістичний клон голосу на основі Вашого справжнього голосу та інтонацій. Підтримує кілька емоцій.
Клон голосу, який звучить так само, як Ви
Текстовий промпт із зазначенням атрибутів (вік, акцент, стать, тон, висота голосу, емоція)
Повністю створений ШІ голос на основі промпту.
Вигаданий голос або голоси з яскраво вираженим характером
Зовнішній сервіс голосу зі ШІ (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Реалістичний клон голосу, натренований на Вашому справжньому голосі та інтонаціях. Можливості тонкого налаштування відрізняються залежно від сервісу. Чудовий варіант для цифрового двійника, але зазвичай потребує додаткової оплати.
Клон голосу, який звучить так само, як Ви
Щоб отримати найкращу якість голосу, почніть із якісного вихідного аудіо. Ось як зробити чудовий запис:
• Використовуйте якісний мікрофон або смартфон, тримаючи його на відстані 6–8" від рота
• Записуйте в тихому приміщенні без сторонніх шумів
• Говоріть чітко, з природними паузами та легкою емоційною виразністю
• Завантажте кілька зразків із різними емоційними відтінками для більшої гнучкості (для HeyGen Custom Voice Clones лише)
Хочете зануритися глибше?
→ Найповніший гід з гіперреалістичного клонування власного голосу
Найкращі практики: промпти як професіонал
Промптинг — це практика ретельного створення й багаторазового вдосконалення текстових інструкцій (промптів), які використовують для спрямування інструментів ШІ на створення контенту з нуля, зокрема зображень, анімації чи аудіо.
Промптинг — це потужна навичка для будь-якого творця, який працює зі ШІ. У поєднанні з HeyGen промптинг відкриває безліч способів створювати високоефективні відео, де єдиним обмеженням є Ваша уява! Приготуйтеся експериментувати й удосконалювати свої промпти.
Функція
Функція
Використовуйте для
Змініть позу, оточення або вбрання кастомного аватара
Оживіть фотоаватари жестами та мімікою
Створення кастомних аватарів (реалістичних або анімованих)
Створення кастомних голосів
Найкращі практики роботи з промптами
Будьте конкретними
Чим чіткіше Ви опишете, що саме хочете (тон, вигляд, жести, емоції), тим краще ШІ зможе втілити Ваше бачення.
Почніть зі структури
Використовуйте послідовну структуру: що, хто, де, як. Це стосується візуалів, тону голосу та напрямку руху.
Додавайте контекст і намір
Дайте ШІ зрозуміти мету: це для демонстрації продукту, рекламного оголошення в соцмережах чи навчального уроку? Контекст допомагає краще налаштувати результат.
Використовуйте описову мову
Використовуйте прикметники, які передають емоцію, стиль або чіткість (наприклад, «впевнений», «мінімалістичний», «енергійний», «спокійний темп»).
Ітеруйте й удосконалюйте
Не зупиняйтеся на першій спробі. Невеликі зміни в промпті можуть дати значно кращі результати в усіх типах медіа!
Найкращі практики роботи з промптами можуть дещо відрізнятися залежно від того, що Ви створюєте
Ознайомтеся з наведеними нижче матеріалами, щоб глибше зануритися в кожен тип і отримати максимум від своїх промптів!
Крок 3: Створіть своє відео трьома способами
Як Підприємець знань, Ви маєте різні робочі процеси, рівні технічної впевненості та творчі стилі. HeyGen пропонує Вам три однаково потужні способи втілити Ваші ідеї в життя за лічені хвилини за допомогою професійних відео у стилі Вашого бренду.
Оберіть метод, який найкраще відповідає Вашому підходу, або поєднуйте їх для максимальної гнучкості.
Створюйте за допомогою Video Agent
Ваші ідеї заслуговують на те, щоб їх бачили, а не щоб вони застрягали в чернетках. Video Agent від HeyGen — це Ваш постійно доступний креативний партнер, створений для того, щоб перетворювати концепції на студійні відео високої якості з одного простого промпту.
Забудьте про таймлайни, ручний монтаж і очікування на фрилансерів. З Video Agent Ви можете автоматично пройти шлях від ідеї → сценарію → візуалів → озвучення → експорту.
Чому це ідеально підходить для освітніх підприємців
Ваш експертний досвід — це Ваш найцінніший актив. Video Agent автоматизує виробництво, даючи Вам змогу зосередитися на навчанні, продажах і масштабуванні.
Завдання
Написання сценарію
Візуальні матеріали
Озвучення
Редагування
Субтитри
Відеоагент зробить це за Вас
Перетворює Вашу тему або промпт на чітку, переконливу історію
Автоматично підбирає стокове відео або зображення, що відповідають Вашому тону та темі
Додає природне, емоційно чутливе озвучення більш ніж 175 мовами
Автоматично керує темпом, переходами та таймінгом
Створює точні субтитри для кращої зрозумілості та доступності
Порада:Сприймайте промпти як Ваш креативний бриф. Чим чіткіша Ваша ідея, тим розумнішим стає Agent. Використовуйте конкретні промпти, наприклад:
- «Створіть 90-секундне пояснювальне відео про побудову особистого бренду з використанням цифрових аватарів»
- «Стисло перекажіть мій останній дайджест у форматі сценарію для TikTok тривалістю 1 хвилина»
- «Створіть відео запуску продукту з динамічним темпом і енергійним тоном»
Сприймайте промпти як розмову з Вашим редактором: що більше деталей Ви надаєте, то кращими будуть результати.
Професійні поради для кінематографічного результату
- Сформулюйте чітке технічне завдання. Подумайте про свій промпт як про креативний бриф із зазначенням тону, формату та мети. «Створіть 90-секундне пояснювальне відео про те, як будувати особистий бренд за допомогою цифрових аватарів».
- Використовуйте виразні візуальні матеріали. Завантажте власні кліпи продукту або B-roll, щоб додати персоналізований штрих.
- Швидко вдосконалюйте.Переглядайте попередній результат, коригуйте й створюйте відео знову — Agent навчається на Вашому зворотному зв’язку.
- Виходьте на глобальний ринок. Миттєво локалізуйте контент завдяки підтримці багатомовного озвучення.
- Додайте свій аватар. Поєднайте Video Agent з Вашим аватаром HeyGen для цілісного бренду.
Швидкий спосіб: скористайтеся Video Agent для першого чорновика, а потім доопрацюйте або налаштуйте його в AI Studio (крок 5). Це найшвидший спосіб перетворити сирі знання на відшліфоване відео, готове до публікації.
Хочете зануритися глибше?
→ Далі радимо ознайомитися з такими матеріалами:
Створюйте за допомогою скриптів
Уже маєте текст? Перетворіть свій готовий сценарій на повністю змонтоване відео всього за кілька кліків. Цей шлях дає Вам повний контроль над повідомленням і тоном, а HeyGen подбає про всі деталі виробництва.
Почніть з написання або імпорту Вашого сценарію. Це може бути публікація в блозі, розсилка, план курсу або документ з основними тезами. Потім HeyGen перетворить його на покадрове відео, розбите на сцени.
Ваш сценарій — це Ваше повідомлення, місток між Вашими знаннями та розумінням Вашого учня. Зробіть його простим, теплим і таким, що спонукає до дії.
- Почніть із чіткої обіцянки або корисного інсайту.
- Завершуйте чітким наступним кроком (CTA): «Приєднайтеся до мого курсу», «Перегляньте наступний модуль» або «Завантажте робочий аркуш».
- Зберігайте розмовний тон і уявіть, що Ви спілкуєтеся з одним вмотивованим студентом.
Перейдіть до кроку 5, щоб дізнатися, як саме імпортувати й удосконалити свій сценарій у AI Studio, де Ви зможете повністю контролювати редагування сцен, темпу та дизайну.
Порада:
Використовуйте інструменти зі ШІ, щоб писати швидше. Ви також можете безпосередньо в HeyGen звертатися до ChatGPT, щоб генерувати ідеї, створювати структуру або вдосконалювати сценарії для відео, не залишаючи платформу.
Просто натисніть панель «ChatGPT» у редакторі сценарію, щоб миттєво створити або покращити свій сценарій.
Ви надаєте перевагу власним GPT-пом за межами HeyGen? Без проблем. Ви все одно можете підготувати свій сценарій у таких інструментах, як ChatGPT, Claude чи Gemini, а потім вставити його в HeyGen для миттєвого створення відео.
«Напишіть сценарій пояснювального відео тривалістю 60 секунд для мого онлайн-курсу на тему [topic]. Збережіть тон дружнім, підтримувальним і зрозумілим»
Ознайомтеся зі зразками сценаріїв та додатковими порадами для популярних форматів навчальних відео
Навчальні відео - Покрокові відеоінструкції - E-learning курси - Відео-огляди продукту - AI-уроки - Обмін фінансовими знаннями
Створюйте з PDF/PPT
Уже маєте структурований контент, слайди, фреймворки чи eBook-и? Перетворіть їх на відео за лічені секунди.
Завантажте PDF або презентацію PowerPoint, і HeyGen автоматично перетворить кожну сторінку на редаговані відеосцени. Додайте свій аватар, сценарій і озвучення — і Ваші наявні навчальні матеріали стануть динамічним навчальним досвідом.
Ідеально підходить для:
- Повторне використання курсів, воркшопів та вебінарів
- Перетворення статичних презентацій на захопливі відеоуроки
- Масштабування наявних матеріалів без нових витрат на виробництво
Порада від експертів
Почніть з простого: візьміть одну цінну презентацію чи документ і перетворіть їх на коротку серію пояснювальних відео. Ви будете вражені, як швидко Ваші наявні знання оживуть.
Який шлях найкраще підходить саме Вам?
Функція
Функція
Зберігайте контроль над повідомленнями та тоном
Повторно використовуйте наявні матеріали
Найкращий шлях
Відеоагент
Створюйте за власним сценарієм
PDF / PPT у відео
Незалежно від того, з чого Ви почнете, усі три шляхи безперервно поєднуються. Ви можете розпочати з Video Agent, допрацювати свій сценарій в AI Studio або ремікснути наявний контент — усе всередині HeyGen.
Найкращі практики: швидко створюйте якісні сценарії за допомогою ШІ
Хочете працювати розумніше, а не більше? Ось кілька порад, як ефективно використовувати інструменти на кшталт ChatGPT, Claude, Gemini та інших, щоб швидше писати сценарії.
Крок 1: Почніть із чіткого промпту
Надайте ChatGPT чіткий і докладний промпт, щоб описати відео, яке Ви створюєте. Додайте важливий контекст, наприклад:
- Тип відео, яке Ви створюєте (промо курсу, урок, підсумок або оголошення)
- Для кого це (студентів, клієнтів або учасників спільноти)
- Мета (навчити, надихнути, продати або залучити нових користувачів)
- Тон або стиль (дружній, упевнений, експертний чи розмовний)
Зразок промпту:
«Напишіть 60-секундний сценарій вступу до курсу на тему [topic]. Тон має бути підбадьорливим і професійним. Завершіть чітким запрошенням приєднатися до курсу»
Крок 2: Додайте основні навчальні тези
ШІ працює найкраще, коли має чіткі вказівки. Додайте марковані пункти з тим, що Ви хочете висвітлити.
Приклад:
- Назва курсу або уроку
- Ключовий результат навчання або цінність
- Заклик до дії (перегляньте наступний урок, завантажте посібник, приєднайтеся до спільноти)
Зразок промпту: «Включіть ці пункти: мій курс допомагає креаторам створити їхню першу відеосерію зі ШІ. CTA: Зареєструйтеся зараз, щоб розпочати свій перший урок».
Крок 3: Попросіть правильну структуру
Переконайтеся, що Ваш інструмент ШІ видає сценарій у розмовному, легкому для читання стилі з короткими реченнями, природним ритмом і чіткими переходами.
Зразок промпту: «Напишіть це як усний сценарій для пояснювального відео з аватаром. Використовуйте просту, підбадьорливу мову, ніби вчитель звертається безпосередньо до учня».
Крок 4: Перегляньте та вдоскональте
Вставте свій сценарій у HeyGen і натисніть Preview, щоб почути, як Ваш аватар його озвучує. Потім удоскональте текст, спираючись на те, що почуєте.
Приклади промптів для редагування:
- «Зробіть так, щоб це звучало більш надихаюче.»
- «Зробіть початок ще більш чіпким.»
- «Спростіть завершення й зробіть заклик до дії більш конкретним.»
- «Зробіть для мене 30-секундну версію, зосереджену на ключових висновках»
Порада від профі
Використовуйте ШІ як співавтора, а не заміну. Найкращі сценарії поєднують Вашу експертизу зі швидкістю ШІ: Ви додаєте розуміння, а ШІ — фінальне шліфування.
Крок 4: Створіть і відшліфуйте свої сцени в AI Studio
Тепер настав час оживити Ваш контент у AI Studio від HeyGen. Створюйте своє відео, зважаючи на чіткість, логічний потік та інтерактивність.
- Створюйте свої сцени за лічені хвилини, використовуючи Brand Kit або шаблони, які Ви налаштували на кроці 1.
- Підсилюйте своє повідомлення текстом або візуальними елементами на екрані та налаштуйте їхню появу/зникнення за допомогою анімації.
- Переглядайте стокову медіатеку HeyGen з високоякісним b-roll відео без роялті.
- Використовуйте преміальні переходи між сценами щоб надати Вашому відео плавного, професійного вигляду. Додайте та налаштуйте субтитри, щоб зробити Ваші відео більш захопливими та доступними.
Порада від профі
- Використовуйте інтерактивність щоб зробити Ваші уроки динамічними. Додавайте клікабельні кнопки, фігури або текст, які ведуть до вправ, тестів чи розширених модулів. Або застосовуйте розгалужену логіку, щоб спрямовувати глядачів до різних сцен чи результатів залежно від їхнього вибору. Чудово підходить для онбордингу, оцінювання або модульних навчальних маршрутів.
- Використовуйте багатомовний плеєр під час публікації курсів або відкритих уроків. Він автоматично об’єднує всі перекладені версії Вашого відео в одне посилання на плеєр із випадаючим списком вибору мови.
- Створюйте візуальні матеріали або анімації для уроків за допомогою motion designer: створюйте анімований текст, концептуальні діаграми чи пояснювальні візуали з простих промптів. Ідеально підходить для наочного пояснення складних ідей.
Готові редагувати як професіонал?
Відвідайте HeyGen Academy: AI Studio, поглиблений відеокурс, що охоплює всі можливості редагування в HeyGen.
Найкращі практики: налаштуйте вимову, емоції та інтонації
Потрібно, щоб Ваш аватар звучав саме так, як Ви хочете? HeyGen надає Вам потужні інструменти для тонкого налаштування озвучування, щоб досягти природного, точного звучання, яке сприймається по-справжньому живим.
Функція
Як це працює
Додавайте паузи та коригуйте вимову окремих слів безпосередньо в панелі сценарію.
Завантажте або запишіть аудіо з потрібними тоном, темпом і вимовою — і дозвольте будь-якому аватару відтворити його власним голосом.
Задавайте емоцію та тон сценарію одним натисканням кнопки.
Розширте можливості свого кастомного голосу, завантаживши додаткові записи з різними емоційними відтінками. Оберіть той, який найкраще підходить до кожного моменту.
Найкраще підходить для
Хочете побачити, як це працює на практиці?
Стратегії масштабування впливу Вашої комунікації
Незалежно від того, чи Ви розширюєте свою авдиторію, тестуєте, що найбільше відгукується, чи адаптуєте уроки для різних учнів, ці передові інструменти допомагають освітнім підприємцям масштабуватися з максимальною точністю.
Оптимізуйте та вдосконалюйте, як професіонал
Створіть кілька варіантів вступу до уроку, зачіпки або CTA й порівняйте результати.
- Дублюйте сцени, щоб протестувати різні приклади або пояснення.
- Замінюйте аватари та голоси, щоб побачити, який тон більше подобається вашим учням.
- Вимірюйте час перегляду, кліки та показники завершення у Вашій платформі, щоб зберегти те, що працює.
Виходьте на глобальний ринок завдяки перекладу
Дізнайтеся, як перекладати й локалізувати Ваші відео понад 175 мовами та діалектами — без дубляжу та без залучення акторів озвучування.
Використовуйте функцію HeyGen Brand Voice, щоб зберігати послідовність у перекладених відео, налаштовуючи, як обробляються окремі слова (наприклад, вимова назв брендів, примусовий переклад або блокування перекладу певних термінів).
Користувачі тарифних планів Enterprise та Team також можуть редагувати перекладені сценарії безпосередньо за допомогою функції Proofread.
Публікуйте за допомогою багатомовного плеєра. Він надає одне посилання для спільного доступу з випадаючим списком мов для кожного створеного перекладу в цій теці.
Потрібне натхнення? Дізнайтеся, як Happy Cats вийшли на глобальний рівень з HeyGen, створюючи багатомовний відеоконтент у 5 разів швидше, скорочуючи витрати та залучаючи нову авдиторію.
Персоналізуйте у масштабі
Додайте особистий підхід до своїх email-кампаній, продажів або служби підтримки клієнтів за допомогою персоналізованих відео. Використовуючи динамічні елементи, як-от ім’я глядача або дані, адаптовані до його інтересів, Ви можете створити унікальний, значно більш захопливий досвід для кожної людини.
Додайте інтерактивні кнопки, щоб спрямовувати глядачів до потрібного модуля або переходити за посиланнями на робочі аркуші.
Візуалізуйте складні ідеї
Перетворюйте абстрактні ідеї на чіткі, такі, що легко запам’ятовуються, візуальні образи.
- Motion designer створює анімовані титри, діаграми та привабливі елементи для соцмереж на основі промптів. Ідеально підходить для процесів, фреймворків і визначень (використовує generative credits).
- Стокові медіа + екрани: Посилюйте навчання за допомогою прикладів, B‑roll або накладених слайдів.
LiveAvatar від HeyGen
Чи для продажів, чи для підтримки клієнтів, чи для навчання, LiveAvatar перетворює односторонні відео на динамічні, двосторонні розмови. Це потужний спосіб підвищити залученість, персоналізувати досвід і стимулювати дії.
Потрібне натхнення?
Подивіться, як провідні новатори переосмислюють навчання, комунікацію та вплив за допомогою LiveAvatar.
Лідерство думок
Reid AI використовує LiveAvatar, щоб масштабувати ідеї Ріда Гоффмана в усьому світі, охоплюючи понад 50 млн показів. Його цифровий двійник залучає авдиторії до інтерактивних розмов, поширюючи його ідеї та присутність у різних форматах і спільнотах.
Вивчення мов
Speakology AI додала LiveAvatar, щоб допомогти студентам практикувати вимову та діалоги вголос, що призвело до відчутного зростання залученості.
Занурливі комунікації та події
Proto Hologram інтегрує LiveAvatar у голографічні дисплеї, створюючи керовані ШІ, інтерактивні присутності для компаній зі списку Fortune 500.
LiveAvatar дає змогу викладачам, консультантам і контент-креаторам масштабувати свою особисту присутність без необхідності бути онлайн у реальному часі, перетворюючи записані відео на інтерактивний, доступний на вимогу досвід навчання та залучення авдиторії.
Використовуйте це, щоб:
- Перетворіть свій цифровий двійник на цілодобового (24/7) помічника викладача або консультанта
- Створюйте інтерактивні сценарії онбордингу для студентів або клієнтів
- Проводьте «віртуальні години прийому» або сесії запитань і відповідей, які працюють самостійно
- Створюйте розмовні центри знань, які розширюють Вашу експертизу
Випадок використання №1: промо-відео курсу
Ідеально підходить для:
Коучі, консультанти, автори, творці курсів
Найкращі практики:
- Тривалість має бути до 3–4 хвилин; почніть із того, яку трансформацію отримають учні.
- Покажіть результати, соціальний доказ і чіткий заклик до дії («Запишіться сьогодні» / «Перегляньте модуль 1»).
- Створюйте мобільні версії в першу чергу, додаючи субтитри та щільні плани кадру.
Основні можливості:
- Video Agent для швидкого чорнового монтажу;
- Шаблони для послідовності бренду
- Motion designer для анімованих титрів і фреймворків
- Багатомовний плеєр щоб ділитися одним посиланням для всіх мов
- Nano Banana для розміщення обкладинки продукту чи книги або візуальних правок
Порада від профі
Ось перевірена на практиці структура сценарію від продюсера контенту для соцмереж Джорджа «GG» Госсланда з Favoured:
- Хук – Щось візуально дивне або неочікуване.
- Проблема – З якими труднощами стикається Ваш глядач?
- Рішення – Як продукт або послуга допомагає подолати ці труднощі?
- УТП – тобто «унікальна торговельна пропозиція». Покажіть функції, які вирізняють Вас серед інших!
- CTA – Завжди пропонуйте глядачам наступну дію.
Сценарій використання №2: мікроуроки та пояснювальні відео
Ідеально підходить для:
Автори курсів, викладачі, консультанти
Найкращі практики:
- Плануйте 60–180 секунд на кожну ідею.
- Використовуйте одну ідею на сцену; завершіть підсумком і наступною дією («Спробуйте цю вправу»).
- Додайте субтитри та легку анімацію, щоб зберегти динамічний темп.
Основні можливості:
- AI Studio для керування таймінгом сцен і субтитрами
- Інтерактивність щоб переходити до практичних вправ, ресурсів або наступних модулів
- Motion designer для діаграм та анімованих визначень
- Переклад + багатомовний плеєр для глобальних груп
Випадок використання №3: персоналізовані відео для онбордингу
Ідеально підходить для:
Когорти, підписки, коучингові програми, агентства
Найкращі практики:
- Зробіть його коротким (30–60 секунд); підтвердьте, що включено, і що робити далі.
- Використовуйте ім’я учня та вкажіть на його конкретний шлях або модуль.
- Додайте нагадування для подальших дій або посилання на чекліст.
Основні можливості:
- Персоналізовані відео для імен та динамічних полів
- Інтерактивність щоб підтвердити перегляд і перейти до потрібного модуля
- Шаблони + Brand Kit для послідовності між потоками навчання
- Переклад + багатомовний плеєрдля іноземних студентів