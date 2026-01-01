Ласкаво просимо до вашого стартового гіда з відеомаркетингу зі ШІ
Хочете створювати більше відеоконтенту, але Вас стримують обмежені час, бюджет чи виробничі ресурси? Ви не самі. Маємо гарну новину: з HeyGen Ви можете створювати відео, які виглядають навіть краще за традиційні продакшени, витрачаючи лише частку їхньої вартості й часу.
Цей посібник створено для маркетологів, які готові підняти свою стратегію на новий рівень за допомогою відео зі ШІ. Ви дізнаєтеся, як пройти шлях від ідеї до кампанії, створюючи якісний, масштабований контент без потреби в камерах, студіях чи ведучих у кадрі.
Не пропустіть практичну вправу зі створення відео в розділі «Створення Вашого першого відео». Вона допоможе Вам навчатися через практику й дуже швидко вийти на потрібний рівень!
Найкращі варіанти використання: як маркетологи застосовують HeyGen
HeyGen — це більше, ніж просто інструмент для відео. Це креативний рушій, створений для маркетологів, яким потрібно швидко діяти, масштабувати контент і досягати результатів без втрати якості. Від реклами з інфлюенсерами до онбордингових флоу — ось як маркетологи в різних напрямах використовують HeyGen, щоб створювати високоефективні відео у великому масштабі.
Відеореклама
Ідеально підходить для: маркетологів зростання, фахівців з demand generation, performance-маркетологів та інших!
Відео для соціальних інфлюенсерів
Ідеально підходить для: маркетологів у соціальних мережах, контент-маркетологів, performance-маркетологів, маркетологів з генерації попиту, маркетологів з росту та інших!
Відео-інструкції
Ідеально підходить для: продуктових маркетологів, маркетологів з ефективності, фахівців з demand generation, маркетологів з росту
Брендові відео
Ідеально підходить для: контент-маркетологів, бренд-маркетологів, SMM-фахівців
Оглядові відео про продукт
Ідеально підходить для: продуктових маркетологів, маркетологів з ефективності, маркетологів з генерації попиту, маркетологів з росту
Чому відео є критично важливим у сучасному маркетингу
Завдання
- Традиційне виробництво є дорогим, повільним і обмеженим кількістю працівників та бюджетами.
- Маркетологи мають робити більше, маючи менше — скромніші бюджети, менше часу та постійний тиск перевершувати конкурентів.
Хочете зануритися глибше?
Створення Вашого першого відео зі ШІ
Вступ
Новачок у створенні відео або вперше пробуєте HeyGen? У Вас усе вийде. У цьому розділі крок за кроком показано, як швидко створити чудове відео.
Відео для соціальних інфлюенсерів
Найкраще підходить для вертикальних відео в соцмережах
Відео-інструкція
Найкраще підходить для навчальних відео або покрокових інструкцій, де потрібен запис екрана чи інші візуальні матеріали
Подобається навчатися в дії?
Оберіть тип відео вище, щоб відкрити готовий шаблон у HeyGen і крок за кроком повторювати дії під час роботи.
Амбітна людина?
Нам це подобається! Перейдіть одразу до розділу 4: Оберіть відповідного AI-аватара-спікера і створіть власний AI-аватар — Ваш цифровий двійник і майбутню зірку відео.
Ще не готові зануритися?
Без проблем. Перегляньте кроки зараз і поверніться до повної інструкції, коли будете готові.
Ready to get started?
Почніть з цього 2-хвилинного туру редактором HeyGen AI Studio, а потім занурмося в деталі!
Щоб дізнатися більше, перегляньте наші покрокові відеоінструкції
→ Академія HeyGen: 101
загальний огляд усіх можливостей HeyGen
→ HeyGen Academy: AI Studio
детальний розбір редагування відео
Крок 1: Налаштуйте свій робочий простір HeyGen для масштабування
Розумні маркетологи не починають щоразу з нуля — вони вибудовують системи, які масштабуються.
З HeyGen Ви легко збережете впізнаваний стиль своїх відео, налаштувавши Brand Kit, щоб автоматично використовувати Ваші шрифти, кольори, логотипи та інші ресурси.
Щоб почати, просто вставте URL Вашої компанії або завантажте елементи бренду вручну.
Поспішаєте? Без проблем. Ви завжди зможете повернутися й завершити цей крок пізніше.
Порада від експертів
Once your Brand Kit is armed with your brand's colors, you can easily update most HeyGen Templates to match. Just swap in your colors so every video stays on-brand, or hit the Shuffle Colors button to have HeyGen swap them automatically.
Крок 2: визначте свою стратегію
Before you dive into video creation, get crystal clear on your campaign strategy by defining your goal, target audience, distribution channels, and hook.
Мета кампанії
Чого Ви хочете досягти за допомогою цього відео?
Приклади: упізнаваність бренду, запуск продукту, залучення лідів, конверсія продажів
Цільова авдиторія
Для кого Ви створюєте це відео? Яким є Ваш клієнт? На якому етапі воронки продажів він перебуває?
Приклади: холодні ліди покоління Z, які ніколи не чули про Ваш бренд, ліди малого бізнесу на середньому етапі воронки, що розглядають варіанти
Основний канал дистрибуції
Where will your video live?
Приклади: LinkedIn, TikTok, YouTube, платна реклама, вебсайт, email-кампанія
Зачіпка
Яку проблему Ви розв'язуєте і як привернете увагу в перші кілька секунд?
Порада від експертів
Need a second opinion on your strategy? Head to ChatGPT, Claude, or another tool of your choice and prompt with the following:
"Я планую маркетингову відеокампанію для [product/service]. Моя мета — [goal], моя цільова авдиторія — [audience], я поширюватиму її на [channel], а основне повідомлення або хук таке: [hook]. Чи можете Ви дати мені відгук, наскільки це зрозуміло й ефективно, та запропонувати можливі покращення?"
Step 3: Write Your Script
Your script is the backbone of a great video. Here’s how to make it count:
- Почніть із потужного зачину (перші 3–5 секунд мають найбільше значення)
- Завершуйте чітким CTA (закликом до дії)
- Пишіть просто, прямо й без професійного жаргону
Порада від експертів
Хочете працювати швидше? Перегляньте сторінку «Найкращі практики» нижче, щоб отримати поради щодо використання інструментів на кшталт ChatGPT для написання Вашого сценарію.
Досі не певні, з чого почати? Ось кілька прикладових планів для натхнення.
Якщо Ви працюєте паралельно в HeyGen, ці скрипти вже вбудовані у Ваш шаблон.
Отримайте доступ до шаблонів із цими скриптами тут:
Відео від лідера думок у соцмережах
Перегляньте шаблони сценаріїв та більше порад для популярних типів маркетингових відео
→ Video Ads
→ Social Influencer Videos
→ How-To Videos
→ Product Explainers
Зануртеся глибше у створення сценаріїв
Найкращі практики: пишіть сценарії швидше й якісніше за допомогою ШІ
Хочете працювати розумніше, а не більше? Ось кілька порад, як ефективно використовувати інструменти на кшталт ChatGPT, Claude, Gemini та інші, щоб пришвидшити написання сценаріїв.
Step 1 : Start with a clear prompt
Сформулюйте для ШІ чіткий і докладний промпт, який описує відео, яке Ви створюєте. Додайте важливий контекст, наприклад:
- Який саме тип відео Ви створюєте (реклама для соцмереж, продуктова інструкція, брендове відео)
- Для кого це (цільова авдиторія)
- Мета відео (залучити кліки, пояснити концепцію, навчити)
- Tone or voice you’d like it to use (friendly, professional, conversational)
Зразок промпту:
"Напишіть 60-секундний сценарій відео для B2B-оглядового ролика продукту HeyGen, орієнтованого на власників малого бізнесу. Тон має бути впевненим і зрозумілим. Завершіть відео потужним закликом до дії."
Крок 2: Додайте ключові тези
You can get more accurate results by including a short bullet list of the points you want the video to cover.
Example:
- Назва продукту/послуги
- Key value proposition
- Заклик до дії
Зразок промпту:
"Include the following points: HeyGen helps small businesses save time and money and is easy to use. CTA: Sign up for a free trial."
Step 3: Ask for the right format
Дайте ШІ зрозуміти, що Вам потрібен сценарій у форматі, який добре підходить для відео.
Приклад:
- A spoken script delivered by our CEO’s avatar
- A casual, human tone
Зразок промпту:
"Напишіть це як усний сценарій, який читає аватар CEO HeyGen. Використовуйте природну, розмовну мову."
Крок 4: Перегляньте та відкоригуйте
Далі скопіюйте й вставте сценарій у HeyGen і натисніть кнопку попереднього перегляду, щоб Ваш аватар озвучив його вголос. Звучить природно? Текст подається так, як Ви хочете? Якщо ні, попросіть свій інструмент ШІ доопрацювати його за допомогою таких промптів:
- Зробіть це більш невимушеним/формальним
- Додайте сильніший зачіп на початку
- Додайте рядок про [feature or benefit]
- Перетворіть це на 30-секундну версію
- Надайте мені три варіанти CTA
Заглибтеся в сценарії докладніше
→ Як писати результативні відеосценарії зі ШІ: сучасний посібник для маркетолога (eBook)
Крок 4: Оберіть відповідний AI-аватар
Ваш спікер задає тон. Оберіть готовий Public Avatar, створіть Custom Avatar, який відповідає Вашому бренду, або, щоб додати максимально особистий штрих, створіть свого цифрового двійника за лічені хвилини за допомогою функції HeyGen Hyper Realistic Avatar!
HeyGen пропонує кілька варіантів створення Custom Avatars. Натисніть посилання нижче, щоб детальніше ознайомитися з кожним із них.
Тип аватара
Що Вам знадобиться
Ви отримаєте
Найкраще підходить для
2–5-хвилинне навчальне відео
Найреалістичніший вигляд, рухи, голос і синхронізація губ на основі Вашого навчального відео
Гіперреалістичний цифровий двійник
10–15 фотографій
Реалістичний вигляд на основі Ваших фото зі створеними ШІ рухами, голосом і синхронізацією губ
Реалістичний цифровий двійник
Текстовий промпт
Повністю створений ШІ зовнішній вигляд, рухи, голос і синхронізація губ
Вигадані персонажі в реалістичних або різноманітних анімаційних стилях
Avatar IV (новинка!)
1 фото
Дуже реалістичний вигляд на основі фото з рухами, голосом і синхронізацією губ, створеними за допомогою ШІ. Для створення потрібні кредити.
Відео до 30 секунд, включно із синхронізацією губ під музику
Найкращі практики: як створити ідеальний кастомний аватар
Готові створити професійний, реалістичний аватар з безліччю варіантів кастомізації? Ознайомтеся з наведеними нижче матеріалами, щоб отримати поради, найкращі практики та короткий огляд усього, що Вам знадобиться, щоб почати.
Створюючи Custom Avatar, пам’ятайте: яка якість на вході — така й на виході. Чим кращими будуть Ваші фото, відео та текстові промпти, тим реалістичнішим і більш відшліфованим буде Ваш аватар.
Усе, що є у Вашому навчальному відео для Hyper Realistic Avatar — від жестів і міміки до інтонацій голосу — буде відображено в кінцевому результаті.
Тип аватара
Що Вам знадобиться
Найкращі практики
2–5-хвилинне навчальне відео
10–15 фотографій
Створити аватар
Текстовий промпт
Якщо Ви тільки починаєте працювати з промптами, ознайомтеся з нашими найкращими практиками створення промптів
Avatar IV (новинка!)
1 фото
1 фото лише з об’єктом зйомки, з хорошим освітленням і високою роздільною здатністю
Порада від експертів
Скористайтеся функцією HeyGen Generating Looks, щоб змінити позу, оточення або одяг Вашого аватара лише за допомогою текстового промпту.
Хочете зануритися глибше?
→ Покрокова інструкція зі створення гіперреалістичного аватара
Найкращі практики: створення високоякісних індивідуальних голосів зі ШІ
HeyGen має велику бібліотеку стандартних голосів, створених за допомогою ШІ, більш ніж 175 мовами, діалектами та з різними емоційними відтінками, але інколи для ідеального відео потрібен щось унікальний. Нижче наведено три способи створення Кастомних голосів.
Тип користувацького голосу
Спосіб створення
Результат
Найкраще підходить для
Автоматично під час створення гіперреалістичного аватараабо
Реалістичний клон голосу на основі Вашого справжнього голосу та інтонацій. Підтримує кілька емоцій.
Клон голосу, який звучить так само, як Ви
Текстовий промпт, що задає атрибути (вік, акцент, гендер, тон, висота голосу, емоція)
Повністю створений ШІ голос на основі промпту.
Вигаданий голос або голоси з яскраво вираженим характером
Зовнішній сервіс голосу зі ШІ (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Реалістичний клон голосу, натренований на Вашому справжньому голосі та інтонаціях. Можливості тонкого налаштування відрізняються залежно від сервісу. Чудовий варіант для цифрового двійника, але зазвичай потребує додаткової оплати.
Клон голосу, який звучить так само, як Ви
Щоб отримати найкращу якість голосу, почніть із якісного вихідного аудіо. Ось як зробити чудовий запис:
• Використовуйте якісний мікрофон або смартфон, тримаючи його на відстані 6–8" від рота
• Записуйте в тихому приміщенні без сторонніх шумів
• Говоріть чітко, з природними паузами та легкою емоційною виразністю
• Завантажте кілька зразків із різними емоційними відтінками для більшої гнучкості (для HeyGen Custom Voice Clones лише)
Хочете зануритися глибше?
→ Найповніший гід з гіперреалістичного клонування голосу на замовлення
Найкращі практики: як створювати промпти на професійному рівні
Промптинг — це практика ретельного створення й багаторазового вдосконалення текстових інструкцій (промптів), які використовуються, щоб спрямовувати інструменти ШІ на створення контенту з нуля, зокрема зображень, анімації чи аудіо.
Промптинг — це потужна навичка для будь-якого маркетолога, який працює з ШІ. У поєднанні з HeyGen промптинг відкриває безліч способів створювати високоефективні відео, де єдиним обмеженням є Ваша уява! Підготуйтеся експериментувати, вдосконалювати запити та використовувати промпти в HeyGen для:
Функція
Функція
Використовуйте для
Change a Custom Avatar’s pose, surroundings or outfit
Оживіть фотоаватари
Створення кастомних аватарів (реалістичних або анімованих)
Створення кастомних голосів
Найкращі практики роботи з промптами
Будьте конкретними
Що чіткіше Ви опишете, чого саме хочете (тон, вигляд, жести, емоції), то краще ШІ зможе втілити Ваше бачення.
Start with Structure
Використовуйте послідовну структуру: що, хто, де, як. Це стосується візуалів, тону голосу та напрямку руху.
Додавайте контекст і намір
Let the AI know the purpose: Is it for a product demo? A social ad? A tutorial? Context helps tailor the result.
Використовуйте описову мову
Використовуйте прикметники, які передають емоцію, стиль або чіткість (наприклад, «впевнений», «мінімалістичний», «енергійний», «спокійний темп»).
Ітеруйте й удосконалюйте
Не зупиняйтеся на першій спробі. Невеликі зміни у промпті можуть дати значно кращі результати в усіх типах медіа!
Найкращі практики роботи з промптами можуть дещо відрізнятися залежно від того, що Ви створюєте
Explore the resources below to dive deeper into each type and get the most out of your prompts!
Крок 5: Створіть і відшліфуйте свої сцени в AI Studio
Тепер, коли Ваш сценарій та аватар готові, настав час оживити Ваше повідомлення в редакторі HeyGen AI Studio, де Ви легко зможете налаштувати, покращити й відшліфувати кожну частину свого відео — жодного досвіду монтажу не потрібно!
- Створюйте свої сцени за лічені хвилини за допомогою Brand Kit або шаблонів , які Ви налаштували на кроці 1.
- Підсилюйте своє повідомлення текстом або візуальними елементами на екрані та налаштуйте їхню появу/зникнення за допомогою анімацій.
- Переглядайте стокову медіатеку HeyGen з високоякісним b-roll відео без роялті.
- Скористайтеся Premium Scene Transitions, щоб надати Вашому відео плавного, професійного вигляду.
- Add and customize Captions to make your videos more engaging and accessible.
Порада від профі
Create and A/B test multiple versions of your videos to improve performance, drive results, and boost conversions.
Ready to edit like a pro?
→ HeyGen Academy: AI Studio, поглиблений відеокурс, що охоплює можливості редагування в HeyGen
Найкращі практики: налаштуйте вимову, емоції та інтонації
Потрібно, щоб Ваш аватар звучав саме так, як слід? HeyGen надає потужні інструменти для тонкого налаштування озвучування, щоб голос звучав природно, точно й максимально наближено до реального.
Функція
Функція
Use it To
Додавайте паузи та коригуйте вимову окремих слів безпосередньо в панелі Script
Завантажте або запишіть аудіо з потрібними тоном, темпом і вимовою — і дозвольте будь-якому аватару відтворити його власним голосом
Формуйте емоцію та тон сценарію одним натисканням кнопки
Add more range to your Custom Voice by uploading extra recordings with different emotional tones. Choose the one that fits each moment best
Want to see it in action?
Strategies to Scale Your Impact
Whether you’re reaching new markets, testing what works, or tailoring content to different audiences, these advanced best practices and tools will help you scale your impact with precision.
Optimize and Iterate like a Performance Marketing Pro
With HeyGen, creating multiple versions of your videos for A/B testing has never been easier, faster, and cheaper. Learn how to A/B test like a performance marketing pro and start boosting conversions, maximizing performance, and building campaigns with data-driven confidence!
Go Global with Translation
Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.
Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled (i.e., brandname pronunciations, forcing or blocking translation for certain terms).
Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.
Need some inspiration? Check out how Trivago used HeyGen to simultaneously localize TV ads in 30 markets.
Personalize At Scale
Add a personal touch to your email campaigns, sales outreach, or customer support with Personalized Videos. By using dynamic elements, like the viewer’s name or details tailored to their interests, you can create a unique, more engaging experience for each person.
Interactive Avatar
Whether for sales, customer support, or education, Interactive Avatars turn one-way videos into dynamic, two-way conversations. It’s a powerful way to boost engagement, personalize experiences, and drive action.
Need some inspiration? Check out how getitAI increases ecommerce sales with live, personalized shopping experiences.
Use Case #1: Video Ads
Customer Stories & Examples
How Videoimagem transformed customer campaigns with HeyGen
How Trivago used HeyGen to simultaneously localize TV ads in 30 markets
Promotion for “Hollywood Virgin: Breaking Into and Out of Show Business” by Jason Felts
Perfect For
Growth Marketers, Demand Generation Marketers, Performance Marketers, & more!
Best Practices
- Keep videos short. Aim for under 30 seconds to keep viewer attention and increase completion rates.
- Lead with the value. Make sure your core message or value proposition is conveyed within the first few seconds.
- Match the format to the funnel. Tailor the ad length, style, and CTA based on where it will appear and what action you want.
- Design for mobile-first viewing. Optimize framing and pacing for small screen consumption.
- Make your edits pop. Use b-roll, animated text and motion to keep visual energy high and engagement steady.
- Test like a performance marketing pro. A/B test different hooks, visuals, avatars, and CTAs to find what converts.
Top Features
- Product Placement: add physical products to your videos with a click.
- Generate Looks: make your avatar more dynamic by switching their pose, surroundings or attire with nothing but a text prompt.
Pro tip
Here's a tried and true script structure from social media producer George “GG” Gossland of Favoured:
- Hook – Something visually weird or unexpected.
- Problem – What challenges is your viewer facing?
- Solution – How does the product or service alleviate those challenges?
- USPs – aka “unique selling point.” Show the features that stand out!
- CTA – Always give viewers something to do next.
Ready to level up?
→ Watch a step-by-step tutorial for creating video ads
→ Dive into HeyGen’s 5 ways to improve your video ads and performance ebook
Use Case #2: Social Influencer Video
Customer Stories & Examples
Favoured scales UGC content by 6X with HeyGen to unlock quantity and quality
How Reply.io boosted its CEO’s TikTok presence with HeyGen
“How are tariffs affecting your business?” by Glass Engine
Perfect For
Content Marketers, Performance Marketers, Demand Generation Marketers, Growth Marketers, & more ready to turn their brief into a UGC ad
Best Practices
- Hook viewers fast. Aim to grab attention in the first 1-2 seconds with motion, bold text, or a compelling visual.
- Design for silent autoplay. Use captions, text overlays, and visual storytelling since many users watch without sound.
- Keep it short. Less is more. Aim for under 15-30 seconds on TikTok, Instagram Reels, or YouTube Shorts. Adjust your script speed using advanced voice settings.
- Frame it for the feed. Use vertical (9:16) or square formats depending on the platform. Avoid landscape orientation unless you’re posting to YouTube.
- Lead with the “aha.” Highlight the transformation, benefit, or emotional payoff early, not just the product features.
- Make it look native. Use platform trends, faster-paced creator-style edits, or UGC avatars to blend into the feed.
Top Features
- UGC avatars: browse hundreds of AI-generated stock avatars with an authentic content creator feel.
- Captions: make sure your message gets through, even when the sound is off.
Pro tip
Here’s a high-performing content structure used by top creators across TikTok, Reels and Shorts:
- Scroll-stopping visuals: open with bold text, motion or a surprising visual to halt the scroll
- Relatable moment: reflect a real pain point or “I’ve been there” situation to build an instant connection
- Transformation or payoff: show the value of your product in action
- Creator POV: use voiceover or on-screen text to narrate with a personal, authentic tone
- Simple CTA: make the next step obvious! (“Try this,” “watch more,” or “visit website.”)
Ready to dive in deeper?
→ Watch a step-by-step tutorial for creating social influencer videos
→ Dive into HeyGen’s ebook 5 ways to improve your video ads and performance
Use Case #3: How To Video
Customer Stories & Examples
How Pyne uses HeyGen to double trial conversion rates for PLG B2B companies
HeyGen Academy: AI Studio follow along video course
How to add AI Avatars to NotebookLM Video Podcast, by Pascal van Aken
Perfect For
Product Marketers, Performance Marketers, Demand Generation Marketers, Growth Marketers
Top Features
- Animations: add animated text or visuals to highlight key steps, reinforce learning, and keep viewers engaged.
- Templates: streamline creation and keep things consistent. Don’t forget you can customize HeyGen’s stock templates with your brand’s colors!
Best Practices
- Keep it concise. Aim for 60-120 seconds for quick guides, and up to 5 minutes for detailed tutorials.Structure for clarity. Begin with a clear introduction, followed by step-by-step instructions, and conclude with a strong summary and call-to-action.
- Enhance with visuals. Use graphics, captions, and screen recordings to illustrate key points and improve comprehension.Maintain consistency. Use consistent branding, tone, and style across all videos to reinforce brand identity.
- Optimize for accessibility. Include subtitles and ensure content is mobile-friendly to reach a broader audience.
Pro tip
If your how-to video needs extra visuals like screen recordings, make sure they align with your script. Start by writing your script, then use the preview button to play the audio while recording your screen in sync with the narration for the best timing.
Ready to dive in deeper?
→ Watch a step-by-step tutorial for creating how to videos