У HeyGen голос — це створене ШІ мовлення, яке використовується у Ваших відео. Голоси можна поєднувати з аватарами або використовувати як окреме аудіо, надаючи Вашому контенту тон, характер і емоційну виразність у широкому виборі мов, акцентів і стилів мовлення.

Voices help you match the delivery of your video to your audience and use case.

Бібліотека голосів

Усі голоси в HeyGen керуються через Voice Library. Тут Ви можете переглядати власні клоновані голоси, досліджувати публічні голоси зі ШІ та тримати все впорядкованим в одному місці.

Ви можете отримати доступ до Voice Library з трьох основних розділів:

AI Studio

Сторінка Avatars

Вичитати

Бібліотека голосів містить потужні інструменти фільтрації, які допоможуть Вам швидко знайти потрібний голос. Ви можете фільтрувати за регіоном, акцентом, віком, емоцією, варіантом використання та іншими параметрами. Також Ви можете позначати голоси як обрані, щоб найчастіше використовувані варіанти були завжди під рукою.

Використовуйте голоси в AI Studio

Усередині AI Studio, коли Ви обираєте голос для відео з аватаром, Ви маєте доступ до повної Бібліотеки голосів. Тут Ви можете прослухати голоси й швидко застосувати той, який найкраще підходить для Вашого проєкту.

Ви також можете створювати голоси безпосередньо в AI Studio, не створюючи спочатку аватар. У Voice Library виберіть New Voice, а потім вирішіть, чи хочете миттєво клонувати голос, інтегрувати сторонній голос або створити абсолютно новий голос за допомогою Voice Design. Після створення цей голос буде доступний в усіх Ваших проєктах.

Керуйте голосами на сторінці Avatars

Голоси також можна керувати на сторінці Avatars. Обравши аватар і відкривши меню голосу, Ви можете встановити основний голос або відкрити бібліотеку голосів.

Якщо призначити голос основним, цей голос автоматично використовуватиметься щоразу, коли Ви обиратимете цього аватара в майбутніх відео.

Використовуйте голоси в Proofread

Голоси також доступні в Proofread. У будь-якому полі сценарію Ви можете відкрити вкладку Track Voice, щоб переглянути всі голоси, використані у відео. Там Ви зможете перемикатися між голосами або створювати нові, одночасно вдосконалюючи свій сценарій.